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Обзор уик-энда в ММА
Фото: Reuters
Текст: Александр Круглов

Стокгольмский синдром. Шведский мучитель залил соперника кровью

Густафссон уничтожил Тейшейру, Ахмедов закатил очередной триллер, Аскрен защитил титул и победил россиянина — в обзоре уик-энда в ММА.
28 мая 2017, воскресенье. 23:18. Бокс/ММА

Аскрен побеждает в Сингапуре и вызывает Бигдаша

Непризнанный гений ММА Бен Аскрен провёл очередной бой в Сингапуре, где защищал свой пояс чемпиона One против малайзийца Агилана Тани. Бой получился на редкость скоротечным и предсказуемым. Аскрен бросил его из первого же клинча как тряпичную куклу и оказался в боковом контроле. Произдевавшись две минуты над малоопытным претендентом на земле Аскрен вышел на удушение треугольником и завершил бой. А по окончании вызвал на поединок российского чемпиона в среднем весе Виталия Бигдаша.

20-летняя звёздочка женских ММА с Гаваев Анжела Ли записала на свой счёт восьмую победу в главном бою вечера, который отодвинул шоу с участием Аскрена. В первом раунде она имела преимущество над бразильянкой Истелой Нуньес в стойке и проводила тейкдауны, а в конце первого раунда едва не завершила бой твистером. Впрочем, поединок и так долго не продлился. В начале второй пятиминутки она скрутила Нуньес в партере и довела до ума удушение анакондой. У Йоанны Енджейчик подрастает достойная оппонентка в отдалённом будущем.

Исмагулов становится новым чемпионом

Очередной ученик Александра Шлеменко стал чемпионом М-1 Challenge в родном Оренбурге. Дамир Исмагулов пять раундов избивал экс-чемпиона организации Максима Дивнича, пока его лицо не покрылось тяжёлыми гематомами и не залилось кровью. Дивнич стоически терпел все удары в партере, пока за 13 секунд до конца пятого раунда Марко Броерсен не прекратил его мучения. Теперь логичным стал бы поединок Исмагулова с белорусским ветераном М-1 Артёмом Дамковским, который также недавно побеждал Дивнича.

Бразильский хулиган Диегу Брандан постепенно обретает новую жизнь в FIGHT NIGHTS и крушит одного за другим популярных бойцов компании. После победы над Мурадом Мачаевым в родном для него Дагестане он отправился на Урал, чтобы там уничтожить за несколько секунд местного 42-летнего героя Венера Галиева. Башкир смело пошёл на опасного противника и почти сразу поплатился. Тяжелейший правый крюк Брандана сбил его с ног на противоходе, а ещё парой ударов в партере бразилец добил ветерана.

Ахмедов остановил ганского нокаутёра

Омари Ахмедову выпало очень непростое испытание на турнире в Стокгольме. В соперники ему достался грозный ганский нокаутёр Абдул Разак Альхассан, уничтожающий всех соперников быстрее минуты, при этом поражение грозило россиянину увольнением. Ахмедов вышел на бой с отличным настроем, сразу провёл тейкдаун и нанёс несколько хороших ударов. Альхассан вернул бой на ногу, но снова пропустил проход в ноги от россиянина. В стойке ганец работал первым номером, но Ахмедов отвечал ударом на удар и ни в чём не уступал сопернику, умело держа его на дистанции джебом.

M-1 Challenge 78. Результаты основных боёв

До 70 кг. Титульный бой. Максим Дивнич (Россия) (13-3) — Дамир Исмагулов (Россия) (9-2) — победа Исмагулова техническим нокаутом в пятом раунде.
До 93 кг. Михаил Рагозин (Россия) (8-2) — Алан де Сантана (Португалия) (5-2) — победа Рагозина техническим нокаутом в третьем раунде.
До 84 кг. Кайо Магальяйнш (Бразилия) (10-3) — Дмитрий Войтов (Беларусь) (15-7) — победа Магальяйнша удушением из-за спины в первом раунде.
До 77 кг. Кит Джонсон (США) (12-3) — Максим Грабович (Россия) (5-4) — победа Джонсона удушением из-за спины в третьем раунде.

До 57 кг. 1/2 финала Гран-при
Фабрисью Сарафф (Бразилия) (23-9) — Вадим Малыгин (Россия) (8-2-1) — победа Малыгина решением большинства судей.
Бин Сон Ле (Швеция) (5-2) — Александр Доскальчук (Украина) (7-1) — победа Доскальчука решением большинства судей.

Жёсткий размен продолжился и во втором раунде, где удары Альхассана начали чаще доходить до цели. Ахмедов спасся от потрясения переводом в партер и затем в стойке попал правым оверхендом. При этом Ахмедов демонстрировал зрелищный и бескомпромиссный стиль, за который его и любят фанаты UFC. Однако обмен ударами вылился в опасную сечку под левым глазом россиянина. Концовка второго раунда в партере осталась за Ахмедовым. Альхассан провёл несколько опасных атак в третьем раунде, а у Омари уже не было сил, чтобы вернуть себе контроль в партере. Лишь с третьей попытки он сумел свалить соперника и войти в полный маунт. Как это часто бывало в предыдущих боях бензина Ахмедову не хватило на всю дистанцию, но в концовке он отсиделся в клинче. В итоге двое из трёх судей отдали победу Ахмедову.

Немец польского происхождения Петер Соббота вернулся в UFC более подготовленным бойцом и поначалу создал в стойке серьёзные проблемы длинноногому Бену Саундерсу и уже в первом раунде нанёс рассечение. В концовке раунда Соббота срубил Саундерса левым боковым и жёсткими ударами едва не добил в партере. Саундерс снова оказался потрясён во втором раунде. Его лицо заливалось кровью, а ноги изгибались, как хорошо проваренные спагетти. Соббота не форсировал события, а хладнокровно выцеливал жертву и добил коленом, зафиксировав четвёртую победу в последних пяти боях.

Бомбардировка апперкотами от Густафссона

В соглавном бою вечера сошлись два ярких проспекта полутяжёлого веса, где сейчас заметен явный дефицит молодых звёзд — живущий в Канаде Миша Циркунов и швейцарец турецкого происхождения Волкан Эздемир. Бойцы без разведки начали поединок. Циркунов потряс Эздемира мощной серией ударов, рванул на добивание, но пропустил тяжелейший удар через руку в ухо. Попадание Эздемира не выглядело убийственным, но Циркунов рухнул как подкошенный и поединок был остановлен. Теперь именно швейцарский турок прокладывает себе дорогу на пути к претендентскому статусу.

На бумаге и главный бой вечера не должен был пройти все пять раундов, ведь Александр Густафссон и Гловер Тейшейра славятся и бескомпромиссной манерой и ударной мощью. Тейшейра решил сразу побороться и после пропущенного удара вошёл в клинч и совершил амплитудный бросок. Однако дивидендов из этого бразилец никаких не извлёк, а хозяин октагона продолжил порхать вокруг него и жалить как пчела. Тейшейра и сам был хорошо заряжен на удар и периодически угрожал шведу, хотя в подвижности он уступал визави. Густафссон постоянно доставал Тейшейру апперкотом и боковым, и всё это выглядело хорошей домашней заготовкой.

UFC Fight Night 109. Результаты основных боёв

До 93 кг. Александр Густафссон (Швеция) (18-4) — Гловер Тейшейра (Бразилия) (26-6) — победа Густафссона нокаутом в пятом раунде.
До 93 кг. Волкан Эздемир (Швейцария) (14-1) — Миша Циркунов (Канада) (13-3) — победа Эздемира нокаутом в первом раунде.
До 77 кг. Петер Соботта (Германия) (17-5-1) — Бен Саундерс (США) (21-8-2) — победа Собботы техническим нокаутом во втором раунде.
До 77 кг. Абдул Разак Альхассан (Гана) (7-1) — Омари Ахмедов (Россия) (17-4) — победа Ахмедова раздельным решением судей.
До 77 кг. Оливер Энкамп (Швеция) (7-1) — Нордин Талеб (Франция) (13-4) — победа Талеба единогласным решением судей.
До 84 кг. Джек Херманссон (Швеция) (15-3) — Алекс Николсон (США) (7-4) — победа

Густафссон продолжил играть в тореодора во втором раунде, но обмен ударами не прошёл бесследно ни для шведа, получившего рассечение под глазом, ни для бразильца, у которого был сильно разбит нос. Мощная и точная серия ударов Густафcсона сбила с ног его оппонента и только своевременный клинч спас бразильца от досрочной остановки боя. Тейшейра успел восстановиться к концу раунда и даже провести несколько неплохих атак. Тейшейра снова напоролся на увесистые апперкоты Густафссона, упал, но каким-то чудом его бронированная лысая голова выдержала и эту экзекуцию, и последующее добивания. Тейшейра и в этот раз поднялся и ответил хорошими попаданиями на выходе.

В чемпионских раундах Тейшейра продолжил также переть на долговязого шведа, как и в начале боя, словно не было двух тяжёлых нокдаунов. Густафссон оставался лёгок на ногах и снова поразил цель стремительной комбинацией на выходе из клинча. Бразильцу оставалось рассчитывать лишь на разовый нокаутирующий удар. Он и пришёл в пятом раунде, но в исполнении Густафссона. Коронный строенный апперкот снова потряс Тейшейру, который закачался, как ива на ветру, а шведу оставалось лишь провести контрольный правый боковой в голову. От дальнейших страданий бразильца спас уже рефери, а Густафссон сделал заявку на реванш с Джонсом или Кормье.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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