Бразильцы вон там лежат. Миочич и Густафссон порадовали нокаутами

Боец месяца

«Огонь вернулся», — любил говорить Мирко Крокоп, когда ему удавалось одержать победу, будучи уже всеми списанным со счетов. Кажется, что в родном Стокгольме Александру Густафссону удалось разжечь какие-то уже затухающие угольки. Такого мучителя, как в бою с Тейшейрой, мы не видели со времён его лучших поединков с Джоном Джонсом и Даниэлем Кормье. За последние два года швед отметился лишь вялой победой над Яном Блаховичем, в которой, как кажется, ему не доставало мотивации, так как соперник был на головы ниже не только по росту, но и по уровню.

Крепкий орешек Тейшейра и в 37 лет представлял серьёзную угрозу, а потому команда Алекса подготовила идеальный геймплан на этот бой. Густафссон не стоял на линии огня, а всё время смещался влево от оппонента, порой переходя на откровенный бег. Однако в его арсенале были и убойные комбинации, которые раз за разом сокрушали прямолинейного как танк бразильца. Двойной и тройной апперкот стал проходить ещё в первом раунде, когда оставил первые отметины на лице Тейшейры, а в заключительной пятиминутке, он просто подорвал остатки стойкости Гловера. Теперь швед заслужил право следующим встать в очередь на титул и сразиться с победителем схватки Джонса и Кормье. А может быть, отгадка раскрывается просто, и источником его вдохновения стала любимая девушка, которой боец сделал предложение сразу после победы.

Бой месяца

Выбор Максима Дивнича в качестве соперника для Дамира Исмагулова в бою за вакантный титул М-1 Challenge не был самым очевидным. Дело в том, что экс-чемпион сейчас переживает непростой период и готовится без постоянного тренера, а в обойме есть более достойный на сегодня Артём Дамковский, да и в Европе можно найти горячего и голодного проспекта. Однако Дивнич закатил классный бой, поначалу опасно отвечал ударами ногами на атаки Дамира, однако в итоге просел в выносливости и борьбе, хоть и показал чудеса стойкости. Александр Шлеменко довёл до титула очередного своего ученика, который за три последних года добился уникального прогресса.

Нокаут месяца

Ещё два с половиной года назад это был конкурентный бой ровесников, в котором трудно было предсказать победителя, а сейчас мы видели односторонне избиение. Жуниор дус Сантус как будто не отошёл от двух трёпок Веласкеса и нокаутом Оверема. Он пытался уходить от разменов, но всё равно много получал, а главное в глазах Цыгана была обречённость. Рано или поздно это должно было закончится, а последним ударом в набат стал правый боковой Миочича, от которого бразилец беспомощно рухнул. Кажется, что в 34 года карьера Миочича только начинается и с каждым боем он становится всё сильнее и сильнее.

Главные бои в июне



1 июня.Санкт-Петербург. M-1 Challenge 79

Бой в среднем весе. Александр Шлеменко — Брэндон Хэлси



2 июня. Санкт-Петербург. FIGHT NIGHTS 66

Бой в тяжёлом весе. Виталий Минаков — Антонью Силва



3 июня. Рио-де-Жанейро. UFC 212

Титульный бой в полулёгком весе. Жозе Алду — Макс Холлоуэй

Бой в женском наилегчайшем весе. Клаудия Гаделья — Каролина Ковалькевич

Бой в среднем весе. Витор Белфорт — Нейт Маркуордт



10 июня. Окленд (Новая Зеландия). UFC Fight Nights 110

Бой в тяжёлом весе. Марк Хант — Деррик Льюис

Бой в среднем весе Дерек Брансон — Даниэль Келли

Бой в наилегчайшем весе. Тим Эллиотт — Бен Нгуен



15 июня. Харбин (Китай). M-1 Challenge 80

Бой в тяжёлом весе. Сергей Харитонов — Маркус Лопес

Титульный бой в полулёгком весе. Иван Бухингер — Тимур Нагибин



17 июня. Сингапур. UFC Fight Night 111

Бой в женском легчайшем весе. Холли Холм — Бети Корейя

Бой в тяжёлом весе. Андрей Орловский — Марчин Тыбура

Бой в полусреднем весе. Тарек Саффедин — Рафаэл дус Анжус



24 июня. Нью-Йорк. Bellator 180

Бой в полутяжёлом весе. Чейл Соннен — Вандерлей Силва

Бой в тяжёлом весе. Мэтт Митрион — Фёдор Емельяненко

Титульный бой в полусреднем весе. Дуглас Лима — Лоренц Ларкин

Титульный бой в лёгком весе. Майкл Чендлер — Брент Примус



25 июня. Оклахома-Сити (США). UFC Fight Night 112

Бой в лёгком весе. Майкл Кьеза — Кевин Ли

Бой в полутяжёлом весе. Йоахим Кристенсен — Азамат Мурзаканов

Приём месяца

Виктор Немков мечтал, конечно, о реванше с Рашидом Юсуповым, но топовые бойцы «Горца» устремили свои взоры в сторону UFC. За титул россиянин ещё может подраться, но, видимо, уже за вакантный. Свою блестящую готовность он показал в бою с бразильским ветераном UFC Ронни Маркесом, который хорошо подкован в джиу-джитсу и сам желал борьбы. На свою беду он не знал, что «гильотина» — один из коронных приёмов Виктора, а потому сразу угодил в захват. Довести приём до ума у Немкова долгое время не получалось, но он сумел перевести дух, улучшить захват и заставить визави капитулировать.

Другие бои

13 мая. Даллас (США). UFC 211

Стипе Миочич нокаутировал Жуниора дус Сантуса и отстоял титул UFC в тяжёлом весе.

Йоанна Енджейчик победила по очкам Джессику Андраде и отстояла титул UFC в женском наилегчайшем весе. Интрига прожила лишь один раунд, когда Андраде удалось поймать на встречных курсах чемпионку и набить ей на лбу шишку размером с кулак. Всё остальное время полька играла с соперницей как кошка с мышью и не оставила ей ни малейшего шанса. И царство её продержится до тех пор, пока не появится соперница с идеальной борцовской подготовкой, чтобы перевести бой в другую стихию.

Демиан Майя победил по очкам Хорхе Масвидаля и стал претендентом на титул UFC в полусреднем весе. Бой получился скучнейшим, и в какой-то момент казалось, что Масвидаль сможет перебить опытного бразильца, но тот забрал решающий раунд, а с ним и бой. Однако обещать не значит жениться, и никто не даст гарантии, что UFC не пошлёт заслуженного претендента в пешее путешествие в угоду очередному «денежному» бою.

Фрэнки Эдгар победил техническим нокаутом Яира Родригеса. Лучший мексиканский боец после победы над Би Джей Пенном вошёл в раж и думал, что проскочит ещё одну легенду ММА. Однако Эдгар преподал юнцу мастер-класс и два раунда месил его в партере, пока врач не сказал: хватит. На ещё один забег с титулом Эдгар вряд ли сподобится, но сколько ещё молодых талантов сломают об него зубы.

Дэвид Бранч победил по очкам Кшиштофа Йотко. Экс-чемпион WSOF продолжил победную серию и в UFC, но совсем не впечатлил, чтобы считаться претендентом на титул. Поляк, конечно, топовый боец, но в стойке Бранч выглядел лениво, блёкло и вытащил бой лишь за счёт пары переводов в партер. У серьёзных ребят из первой пятёрки с таким скудным багажом ему не выиграть.

Гаджимурад Антигулов победил удушением Йоахима Кристенсена. Датчанин не успел ещё понять, где он оказался, как россиянин был уже у него за спиной и закончил бой к середине раунда. Две яркие победы показывают, что отличный борец Антигулов готов и к более серьёзной оппозиции, но если он перейдёт в средний вес, где не будет легче всех своих оппонентов, пробиться в топы будет попроще.

19 мая. Лондон. Bellator 179

Рори Макдональд победил удушением Пола Дейли и стал претендентом на титул Bellator в полусреднем весе. У одностороннего и до ужаса предсказуемого британца не было ни одного шанса, не считая лаки-панча, в схватке с универсальным бойцом экстра-класса как Макдональд. Робби Лолер, конечно, задал ему трёпку, но не выбил из головы всё серое вещество, которого хватило, чтобы понять, что Дейли нужно тащить в партер и там делать вещи.

Линтон Вассел победил удушением Лиама Макгири и стал претендентом на титул Bellator в полутяжёлом весе. Экс-чемпион выглядел в этом бою вялым и безвольным и в партере не показал и половины того, что умел. Вассел быстро нашёл слабину в его защите и легко валял в партере пока не задушил. С чемпионом Филом Дэвисом проделать такой трюк не получится. Там придётся придумать что-то в стойке и пытаться удержаться на ногах самому.

Шейх Конго победил по очкам Аугусту Сакаи. О том, что Шейх Конго когда-то был хорошим кикбоксёром, сейчас никто не догадается. Разменяв пятый десяток, он стал блестящим мастером засушить любой бой и без риска простоять 15 минут, прижимая противника к сетке. Бразилец японского происхождения поддался на все его уловки и получил первое в карьере поражение.

19 мая. Сочи. M-1 Challenge 77

Виктор Немков победил удушением Ронни Маркеса.

20 мая. Канзас-Сити (США). Invicta 23

Агнешка Недзведзь победила по очкам Ванессу Порто. Если UFC решил открыть весовую категорию до 57 кг у женщин, молодая полька будет одной из претенденток на новый титул и унаследование славы Енджейчик. Она отлично контратакует в стойке, хорошо борется, умеет почти всё. Не хватает ей пока выносливости и физической мощи, но это придёт с возрастом. Покаже Недзведзь достойна пройти проверку первым номером в этом весе Дженифер Майя.

Роксан Модаферри нокаутировала Сару д'Алелио. Как призналась сама победительница она провела лучший бой за последние годы и тоже готова штурмовать UFC. Поначалу Модаферри пришлось сдержать напор мощной соперницы, которая выглядит гораздо крупнее 57 кг, но затем Рокси сначала отправила её в нокдаун, затем перевела в партер и продолжила добивание, пока рефери не остановил бой в третьем раунде.

Эрика Тибурсиу победила по очкам Тессу Симпсон. Бой в минимальном весе получился сверхдинамичным и изобиловал борьбой. У бразильянки в партере получалось чуть лучше, и во втором раунде она была близка к тому, чтобы придушить соперницу, но в концовке уже Симпсон жёстко попала на встречу. Тибурсиу получила победу раздельным решением.

26 мая. Сингапур. One 55

Анжела Ли победила удушением Истелу Нуньес и отстояла титул чемпионки One в наилегчайшем весе. 20-летняя гавайская звёздочка, родители которой выходцы из Сингапура и Кореи, становится самым ярким бойцом азиатской организации и способна отодвинуть на второй план даже Бена Аскрена. Пока её дело набираться опыта с соперницами, которые умеют защищаться от джиу-джитсу, а дальше можно будет и покорять UFC.

26 мая. Оренбург. M-1 Challenge 78

Дамир Исмагулов нокаутировал Максима Дивнича и завоевал титул М-1 Challenge в лёгком весе.

28 мая. Стокгольм. UFC Fight Night 109

Александр Густафссон нокаутировал Гловера Тейшейру.

Волкан Эздемир нокаутировал Мишу Циркунова. Латвийский канадец налетел на соперника паровым катком, и казалось, вот-вот его уничтожит. Но тут кто-то словно выключил у него двигатель. После хорошей серии в голову, от которой Эздемира перетряхнуло, Миша пропустил не самый мощный на вид боковой удар, который пришёлся, видимо, точно в висок и отключил на мгновение сознание.

Омари Ахмедов победил по очкам Абдул-Разака Альхассана. Лакец продолжает восхищать смелостью и волей к победе. Он рискнул и зарубился в открытую с опасным африканским нокаутёром, но когда тот всё же начал выигрывать размены переводил бой в партер, где хорошо работал локтями. Это позволило ему быть чуточку лучше в каждом из трёх раундов и уйти от угрозы увольнения в случае трёх поражений в четырёх боях.