«Я предпочёл ММА футболу, потому что здесь нет халтуры»

Новоиспечённый чемпион М-1 в лёгком весе Дамир Исмагулов рассказал о победе над Максимом Дивничем и провёл параллель между футболом и ММА.

Российский боец Дамир Исмагулов одержал победу над соотечественником Максимом Дивничем и стал новым чемпионом М-1 Challenge в лёгком весе. В интервью «Чемпионату» бывший футболист Исмагулов рассказал, как ему удалось воплотить в жизнь заветную мечту — примерить на себя чемпионский пояс по версии одной из ведущих мировых бойцовских организаций.

— Вы завоевали чемпионский пояс М-1, титул, к которому шли долгое время. Какие эмоции вас переполняют сейчас, когда ремень уже у вас?

— Пока ничего особенного не чувствую. Вроде бой как бой. Видимо, ещё не пришло осознание того, что я чемпион. Это по-настоящему большое событие для меня, для моей семьи и команды. Я очень счастлив стать лучшим в своём весе.

— Геймплан, который был изначально, полностью удалось применить или по ходу вносили какие-то корректировки?

— В целом да. Поскольку изначально я должен был драться с Артёмом Дамковским, то выстраивали тактику под него. И в бою с Дивничем мы лишь слегка подкорректировали план и отработали по той же схеме. Дивнич, как и Дамковский, хороший ударник, поэтому его нужно было слегка затаскать в борьбе. Я был настроен на работу, именно за счёт темпа и активности был намерен решить исход поединка в свою пользу. Всё получилось.

— Дивнич с самого начала пошёл вперёд и предложил откровенную рубку. Это было ожидаемо?

— Мы понимали, что он привык заканчивать бои досрочно, и догадывались, что он будет пытаться зарубаться. Нет проблем, сначала мы работали в стойке, а после стали воплощать в действие свой сценарий.

Первый парень на деревне. Исмагулов стал новым чемпионом М-1 Дамир Исмагулов досрочно победил Максима Дивнича и завоевал титул чемпиона M-1 Challenge в лёгком весе.

— Ваш контроль перешёл почти в тотальный начиная с третьего раунда. При этом после после очередного пребывания в партере, гранд-энд-паунда в частности, Дивнич о чём-то с вами говорил. Что он пытался сказать?

— Он постоянно спрашивал: ты что, собрался убить меня? И после укусил. Я не обратил на это внимания, поскольку это бой. Я тоже пару раз прибивал ногой на грани попадания в пах. Злого умысла с моей тороны не было, надеюсь, и со стороны соперника тоже.

Российский футбол мне не особо интересен. Я сам бывший футболист и в этом виде спорта разочаровался.

— В какой момент поняли, что бой сделан?

— В третьем раунде. Уже во втором Максим начал махать, вкладываться в каждый удар. Это не было игрой с его стороны, и я понимал, что вскоре он вымахается и будет не успевать за мной. Так и произошло. Я мог бы продолжать работать с ним в стойке, но в тоже время понимал, что моя тактика приносит результат, поэтому ничего не менял, дорабатывал как есть.

— Насколько серьёзный урон вам нанесли пропущенные удары?

— Честно сказать, особого урона я не получил. Возможно, есть какие-то царапины, но не более.

— Кого хотели бы видеть в качестве своего следующего соперника по первой защите титула?

— Мне бы хотелось драться с лучшими в лёгком весе. Всё равно, кого назначат. Сейчас я чемпион, поэтому дам отпор любому, кто позарится на мой титул.

— Начался священный для мусульман месяц Рамадан. У вас будет время, чтобы восстановить силы?

— Буду поститься. Немного подлечусь и снова за работу, в зал.

Мне бы хотелось драться с лучшими в лёгком весе. Всё равно, кого назначат. Сейчас я чемпион, поэтому дам отпор любому, кто позарится на мой титул.

— «Спартак» чемпион? (Исмагулов в прошлом футболист, играл на юношеском уровне, подавал надежды. — Прим. «Чемпионата».)

— Чемпион. Но за «Спартак» я не болею. Вообще, российский футбол мне не особо интересен. Сам бывший футболист, и в этом виде спорта разочаровался.

— Почему?

— Потому что, отдав полжизни футболу, я познакомился с единоборствами, и почувствовал разницу. Футбол — это командный вид спорта, где кто-то может и схалтурить. Здесь, в ММА, халтура не пройдёт. Если не доработаешь — отхватишь сполна в бою, получишь по зубам. Здесь ты сам за себя, поэтому честен. Российские футболисты получают огромные деньги, но при этом толку от них нет.