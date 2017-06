Шлеменко, Харитонов, Фёдор Емельяненко – в июне

Лето всегда ассоциируется с жарой. В Москве это не всегда так, но в Санкт-Петербурге, Харбине и Нью-Йорке из любителей боёв смешанного стиля точно никто не замёрзнет. Александр Шлеменко уже через несколько часов войдёт в рейдж с Брендоном Хэлси, через две недели Сергей Харитонов отметится на турнире в Китае, а под конец месяца Фёдор Емельяненко лично прибудет в Нью-Йорк на бой против Мэтта Митриона. Будем надеяться, что все три богатыря вернутся к себе домой на коне и со щитом.

Штормовая коррида в Питере: Шлеменко vs Хэлси

1 июня. М-1 Challenge 79. Санкт-Петербург, Россия

Уже сегодня вечером в Санкт-Петербурге Александр Шлеменко попытается закрыть самое быстрое и обидное поражение в карьере, проведя реванш с Брендоном Хэлси. До определённого времени бравада американского Быка воспринималась российской публикой и самим Александром с некоторой иронией, будто вытащенный из небытия Хэлси получил шанс всей своей жизни. Возможно, это и так, но атлетизм, габариты и набранные девять килограммов, спустя шесть часов после взвешивания, спокойствия, увы, не прибавляют. Более чем предсказуемо, что Хэлси сразу полезет в борьбу, чтобы повторить успех трёхлетней давности, поскольку в стойке шансов намного меньше. Сможет ли Шлеменко выдержать этот натиск и остаться на ногах, встречая соперника хорошо знакомыми нам ударами, покажет только бой, но уже сейчас в сложившейся ситуации видится некая подстава, пусть и предусмотренная контрактом. По сути, мы увидим поединок средневеса с полутяжем, отсюда и все возможные последствия. Нечто похожее было и перед боем Фёдора Емельяненко против Антонью Силвы, который завтра проверит на прочность Виталия Минакова. Так или иначе пожелаем нашим спортсменам удачи и будем настраиваться на лучшее.

В этот же вечер:



Сергей Романов vs Арда Адас

Алексей Махно vs Мишел Силва

Дмитрий Тебекин vs Дмитий Микуца

Данила Приказа vs Деян Стефановски

Тяжёлая артиллерия в Северной столице: Минаков vs. Силва

2 июня. Fight Nights Global 68. Санкт-Петербург, Россия.

На следующий день после битвы омского Шторма с американским борцом в дело вступят сразу три российских тяжеловеса. Сергей Павлович и Михаил Мохнаткин поспорят за титул чемпиона, а Виталий Минаков пройдёт серьёзнейшее испытание Бигфутом из Бразилии. В рамках этого же турнира экс-боец UFC Никита Крылов встретится со Степаном Бекавачем. Хотя про этого хорвата никто нигде не слышал, по-видимому, организаторы решили, что для привлечения внимания хватит и одного Никиты.

Бразильские страсти по титулу: Алду vs Холлоуэй

3 июня. UFC 212. Рио-де-Жанейро, Бразилия

Жозе Алду вернул себе титул чемпиона в полулёгком весе, так и не встретившись с Конором Макгрегором, но едва ли бразильца можно обвинить в том, что реванш не состоялся. Пока ирландец продолжает эго-экспансию и готовится надеть боксёрские перчатки – замечу, что бойцовский талант Конора при этом никто не принижает, – Алду продолжает свой путь в UFC, где проведёт поединок за объединение поясов против Макса Холлоуэйя, являющегося временным чемпионом. В декабре прошлого года американец довёл свою беспроигрышную серию до 10 побед, отправив в нокаут Энтони Петтиса. Жозе, конечно, фаворит, но с Холлоуэйем будет в разы труднее, чем с Эдгаром, которого Алду знал как облупленного.

В этот же вечер:



Клаудиа Гаделья vs Каролина Ковалькевич

Витор Белфорт vs Нейт Макуордт

Рафаэл Ассунсао vs Марлон Мораэс

Эрик Силва vs Янси Медейрос

Юри Алкантара vs Брайан Келлехер

Островитянин ждёт зверя: Хант vs Льюис

10 июня. UFC Fight Night 110. Окленд, Новая Зеландия

Если Марк Хант уже практически отказался от каких-либо титульных амбиций и выступает в статусе легенды, то Деррик Льюис был бы не прочь примерить пояс на свою широкую талию, чтобы заработать побольше денег. Чёрный зверь сделал отличную заявку на шанс встретиться с чемпионом, нокаутировав Тревиса Брауна. Повторение успеха в схватке с Хантом вполне может вывести его на Стипе Миочича, особенно пока его прямой конкурент Франсис Нганну готовится к бою с Жуниором дус Сантусом. Ханту, в свою очередь, не нужно беспокоиться об организационных перипетиях: он у себя на родине, на 100% знает свои сильные и слабые стороны и имеет отличную возможность хорошо провести вечер с возможным ущербом для здоровья, но с пользой для кошелька.

В этот же вечер:



Дерек Брансон vs Дэниэл Келли

Росс Пирсон vs Дэн Хукер

Ион Кутелаба vs Луис Энрике да Силва

Тим Эллиотт vs Бен Нгуен

Китайский гамбит Финкельштейна: Харитонов vs Лопес

15 июня. М-1 Challenge 80. Харбин, Китай

Кто такой Маркус Винисиус Лопес? Не каждый знаток смешанных единоборств ответит на этот вопрос. Однако скоро мы это узнаем, благодаря Сергею Харитонову. В своём последнем бою бразилец одержал победу над Евгением Мякининым единогласным решением судей, а до этого был «задушен» Штефаном Пютцем. У русского десантника в последнее время дела также шли не очень гладко, но общая тенденция – положительная: тьма после размашистого удара Хави Айалы сменилась светом уверенной победы над Чейзом Гормли в Bellator. В М-1 Харитонову, по-видимому, предстоит возрождать тяжёлый дивизион, привлекая своим присутствием статусных бойцов, которых после ухода Волкова и Смолдарева практически не осталось.

В этот же вечер:



Иван Бухингер vs Тимур Нагибин

Дочь проповедника не теряет веры: Холм vs Коррейя

17 июня. UFC Fight Night 111. Сингапур, Сингапур

После ошеломляющей победы над Рондой Роузи Холли Холм никак не может выбраться из полосы неудач: потеря сознания и титула в бою с Мишей Тейт, неудачная перестрелка с Валентиной Шевченко и грязная игра Жермейн де Рандами, оттеснившей американку от пояса в полулёгком весе. Чтобы вернуть всё на круги своя, Холли возвращается в привычный легчайший вес, где встретится с грозной бразильянкой Бет Коррейя. Очевидно, что даже в случае поражения Холм останется в организации, но после четырёх поражений подряд двигаться наверх будет куда сложнее. Предшествовать дамам будут тяжеловесы: в отличие от Холли Холм, Андрей Орловский очень сильно рискует вылететь из UFC, если будет бит Марчином Тыбурой, набравшим хороший ход. В рамках этого же турнира Рафаэл дус Анжус встретится с Тареком Саффедином, а Корейский зомби сразится с Колби Ковингтоном.

Император прибывает в Нью-Йорк: Емельяненко vs Митрион

24 июня. Bellator 180. Нью-Йорк, США

Хотя на первом плане вывески турнира мелькают лица Чейла Соннена и Вандерлея Силвы, все мы знаем, что публика «Мэдисон Сквер Гарден» соберётся ради другого боя. Фёдор Емельяненко проведёт – стучу по дереву – свой первый поединок в Bellator, войдя в клетку с избавившимся от камней в почках Мэттом Митрионом. Американец – тяжёлый, габаритный боец, с которым придётся постоянно двигаться, чтобы не попасть под раздачу и не оказаться снизу. Если сравнивать его с предыдущими соперниками Фёдора, то более всего он похож на Бретта Роджерса в его лучшие годы. Однако граунд-энд-паунд и борцовские навыки в целом у Митриона лучше, иными словами, россиянину нужно будет во что бы то ни стало оставаться в стойке и ждать своего момента. Если Митрион устанет, возможностей будет больше, но до этого ещё надо дожить. В любом случае ничего, кроме победы, от Фёдора мы не ждём.

В этот же вечер:



Чейл Соннен vs Вандерлей Силва

Дуглас Лима vs Лоренц Ларкин (за пояс чемпиона в полусреднем весе)

Майкл Чендлер vs Брент Примус (за пояс чемпиона в лёгком весе)

Фил Дэвис vs Райан Бейдер (за пояс чемпиона в полутяжёлом весе)

Лучший борец? Докажи!: Киеса vs Ли

25 июня. UFC Fight Night 112. Оклахома-сити, США

Бросивший вызов Хабибу Нурмагомедову Кевин Ли поборется за место в первой десятке с Майклом Киесой. У обоих бойцов неплохие победные серии, но этого не хватает, чтобы привлечь к себе внимание публики и боссов организации. У Кевина Ли в этом плане есть определённое преимущество, так как на столкновении дагестанской и американской борьбы можно поднять большой шум. Остаётся только побеждать. Чуть раньше ветеран смешанных единоборств Би Джей Пенн позволит себе тряхнуть стариной в бою с Денисом Сивером, Джонни Хендрикс примет вызов Тима Бётча, Клэй Гуида выступит против Эрика Коха, а Илир Латифи всё ещё ждёт объявления своего соперника.