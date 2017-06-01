Шлеменко, Харитонов, Фёдор Емельяненко – в июне

Лето всегда ассоциируется с жарой. В Москве это не всегда так, но в Санкт-Петербурге, Харбине и Нью-Йорке из любителей боёв смешанного стиля точно никто не замёрзнет. Александр Шлеменко уже через несколько часов войдёт в рейдж с Брендоном Хэлси, через две недели Сергей Харитонов отметится на турнире в Китае, а под конец месяца Фёдор Емельяненко лично прибудет в Нью-Йорк на бой против Мэтта Митриона. Будем надеяться, что все три богатыря вернутся к себе домой на коне и со щитом.
Штормовая коррида в Питере: Шлеменко vs Хэлси
1 июня. М-1 Challenge 79. Санкт-Петербург, Россия
Уже сегодня вечером в Санкт-Петербурге Александр Шлеменко попытается закрыть самое быстрое и обидное поражение в карьере, проведя реванш с Брендоном Хэлси. До определённого времени бравада американского Быка воспринималась российской публикой и самим Александром с некоторой иронией, будто вытащенный из небытия Хэлси получил шанс всей своей жизни. Возможно, это и так, но атлетизм, габариты и набранные девять килограммов, спустя шесть часов после взвешивания, спокойствия, увы, не прибавляют. Более чем предсказуемо, что Хэлси сразу полезет в борьбу, чтобы повторить успех трёхлетней давности, поскольку в стойке шансов намного меньше. Сможет ли Шлеменко выдержать этот натиск и остаться на ногах, встречая соперника хорошо знакомыми нам ударами, покажет только бой, но уже сейчас в сложившейся ситуации видится некая подстава, пусть и предусмотренная контрактом. По сути, мы увидим поединок средневеса с полутяжем, отсюда и все возможные последствия. Нечто похожее было и перед боем Фёдора Емельяненко против Антонью Силвы, который завтра проверит на прочность Виталия Минакова. Так или иначе пожелаем нашим спортсменам удачи и будем настраиваться на лучшее.
Сергей Романов vs Арда Адас
Алексей Махно vs Мишел Силва
Дмитрий Тебекин vs Дмитий Микуца
Данила Приказа vs Деян Стефановски
Тяжёлая артиллерия в Северной столице: Минаков vs. Силва
2 июня. Fight Nights Global 68. Санкт-Петербург, Россия.
На следующий день после битвы омского Шторма с американским борцом в дело вступят сразу три российских тяжеловеса. Сергей Павлович и Михаил Мохнаткин поспорят за титул чемпиона, а Виталий Минаков пройдёт серьёзнейшее испытание Бигфутом из Бразилии. В рамках этого же турнира экс-боец UFC Никита Крылов встретится со Степаном Бекавачем. Хотя про этого хорвата никто нигде не слышал, по-видимому, организаторы решили, что для привлечения внимания хватит и одного Никиты.
Бразильские страсти по титулу: Алду vs Холлоуэй
3 июня. UFC 212. Рио-де-Жанейро, Бразилия
Жозе Алду вернул себе титул чемпиона в полулёгком весе, так и не встретившись с Конором Макгрегором, но едва ли бразильца можно обвинить в том, что реванш не состоялся. Пока ирландец продолжает эго-экспансию и готовится надеть боксёрские перчатки – замечу, что бойцовский талант Конора при этом никто не принижает, – Алду продолжает свой путь в UFC, где проведёт поединок за объединение поясов против Макса Холлоуэйя, являющегося временным чемпионом. В декабре прошлого года американец довёл свою беспроигрышную серию до 10 побед, отправив в нокаут Энтони Петтиса. Жозе, конечно, фаворит, но с Холлоуэйем будет в разы труднее, чем с Эдгаром, которого Алду знал как облупленного.
Клаудиа Гаделья vs Каролина Ковалькевич
Витор Белфорт vs Нейт Макуордт
Рафаэл Ассунсао vs Марлон Мораэс
Эрик Силва vs Янси Медейрос
Юри Алкантара vs Брайан Келлехер
Островитянин ждёт зверя: Хант vs Льюис
10 июня. UFC Fight Night 110. Окленд, Новая Зеландия
Если Марк Хант уже практически отказался от каких-либо титульных амбиций и выступает в статусе легенды, то Деррик Льюис был бы не прочь примерить пояс на свою широкую талию, чтобы заработать побольше денег. Чёрный зверь сделал отличную заявку на шанс встретиться с чемпионом, нокаутировав Тревиса Брауна. Повторение успеха в схватке с Хантом вполне может вывести его на Стипе Миочича, особенно пока его прямой конкурент Франсис Нганну готовится к бою с Жуниором дус Сантусом. Ханту, в свою очередь, не нужно беспокоиться об организационных перипетиях: он у себя на родине, на 100% знает свои сильные и слабые стороны и имеет отличную возможность хорошо провести вечер с возможным ущербом для здоровья, но с пользой для кошелька.
Дерек Брансон vs Дэниэл Келли
Росс Пирсон vs Дэн Хукер
Ион Кутелаба vs Луис Энрике да Силва
Тим Эллиотт vs Бен Нгуен
Китайский гамбит Финкельштейна: Харитонов vs Лопес
15 июня. М-1 Challenge 80. Харбин, Китай
Кто такой Маркус Винисиус Лопес? Не каждый знаток смешанных единоборств ответит на этот вопрос. Однако скоро мы это узнаем, благодаря Сергею Харитонову. В своём последнем бою бразилец одержал победу над Евгением Мякининым единогласным решением судей, а до этого был «задушен» Штефаном Пютцем. У русского десантника в последнее время дела также шли не очень гладко, но общая тенденция – положительная: тьма после размашистого удара Хави Айалы сменилась светом уверенной победы над Чейзом Гормли в Bellator. В М-1 Харитонову, по-видимому, предстоит возрождать тяжёлый дивизион, привлекая своим присутствием статусных бойцов, которых после ухода Волкова и Смолдарева практически не осталось.
Иван Бухингер vs Тимур Нагибин
Дочь проповедника не теряет веры: Холм vs Коррейя
17 июня. UFC Fight Night 111. Сингапур, Сингапур
После ошеломляющей победы над Рондой Роузи Холли Холм никак не может выбраться из полосы неудач: потеря сознания и титула в бою с Мишей Тейт, неудачная перестрелка с Валентиной Шевченко и грязная игра Жермейн де Рандами, оттеснившей американку от пояса в полулёгком весе. Чтобы вернуть всё на круги своя, Холли возвращается в привычный легчайший вес, где встретится с грозной бразильянкой Бет Коррейя. Очевидно, что даже в случае поражения Холм останется в организации, но после четырёх поражений подряд двигаться наверх будет куда сложнее. Предшествовать дамам будут тяжеловесы: в отличие от Холли Холм, Андрей Орловский очень сильно рискует вылететь из UFC, если будет бит Марчином Тыбурой, набравшим хороший ход. В рамках этого же турнира Рафаэл дус Анжус встретится с Тареком Саффедином, а Корейский зомби сразится с Колби Ковингтоном.
Император прибывает в Нью-Йорк: Емельяненко vs Митрион
24 июня. Bellator 180. Нью-Йорк, США
Хотя на первом плане вывески турнира мелькают лица Чейла Соннена и Вандерлея Силвы, все мы знаем, что публика «Мэдисон Сквер Гарден» соберётся ради другого боя. Фёдор Емельяненко проведёт – стучу по дереву – свой первый поединок в Bellator, войдя в клетку с избавившимся от камней в почках Мэттом Митрионом. Американец – тяжёлый, габаритный боец, с которым придётся постоянно двигаться, чтобы не попасть под раздачу и не оказаться снизу. Если сравнивать его с предыдущими соперниками Фёдора, то более всего он похож на Бретта Роджерса в его лучшие годы. Однако граунд-энд-паунд и борцовские навыки в целом у Митриона лучше, иными словами, россиянину нужно будет во что бы то ни стало оставаться в стойке и ждать своего момента. Если Митрион устанет, возможностей будет больше, но до этого ещё надо дожить. В любом случае ничего, кроме победы, от Фёдора мы не ждём.
Чейл Соннен vs Вандерлей Силва
Дуглас Лима vs Лоренц Ларкин (за пояс чемпиона в полусреднем весе)
Майкл Чендлер vs Брент Примус (за пояс чемпиона в лёгком весе)
Фил Дэвис vs Райан Бейдер (за пояс чемпиона в полутяжёлом весе)
Лучший борец? Докажи!: Киеса vs Ли
25 июня. UFC Fight Night 112. Оклахома-сити, США
Бросивший вызов Хабибу Нурмагомедову Кевин Ли поборется за место в первой десятке с Майклом Киесой. У обоих бойцов неплохие победные серии, но этого не хватает, чтобы привлечь к себе внимание публики и боссов организации. У Кевина Ли в этом плане есть определённое преимущество, так как на столкновении дагестанской и американской борьбы можно поднять большой шум. Остаётся только побеждать. Чуть раньше ветеран смешанных единоборств Би Джей Пенн позволит себе тряхнуть стариной в бою с Денисом Сивером, Джонни Хендрикс примет вызов Тима Бётча, Клэй Гуида выступит против Эрика Коха, а Илир Латифи всё ещё ждёт объявления своего соперника.