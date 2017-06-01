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Александр Шлеменко встретится с Брэндоном Хэлси
Фото: bellator.com
Текст: Константин Устьянцев

Шлеменко нокаутировал Хэлси. Как это было

Российский боец ММА Александр Шлеменко нокаутировал американца Брэндона Хэлси в поединке, который носил статус матча-реванша.
1 июня 2017, четверг. 23:15. Бокс/ММА

00:25. Таким образом, Шлеменко взял реванш у Хэлси за поражение трёхлетней давности. При этом Александр сумел уложиться в 25 секунд, что на 10 секунд превосходит достижение Хэлси в их предыдущем бою. Шторм одержал свою 56 победу в карьере, для Хэлси данное поражение стало третьим кряду.

00:22. 1-й раунд. Поехали! Первый же мидл-кик от Шлеменко буквально срубил Хэлси, россиянин тут же пошёл на добивание и буквально забил своего визави. Рефери Марко Брюэрсен вмешался в ход боя. Победа техническим нокаутом за 25 секунд.

00:20. Выход бойцов. Первым выходит американец, следом в рейдж проследовал Александр.

23:59. Почти в полночь завершается соглавный поединок вечера. Российский полусредневес Сергей Романов (12-1) техническим нокаутом в первом раунде одержал победу над немцем Ардой Адасом (7-3). На очереди главный бой: Шлеменко — Хэлси.

23:55. Фаворитом в противостоянии Шлеменко — Хэлси букмекеры считают россиянина, ставки на победу которого принимаются в среднем из расчёта 1,35.

23:40. На очереди соглавный поединок вечера. Бой в рамках полусреднего веса, в котором россиянин Сергей Романов (11-1) померится силами с немцем Ардой Адасом (7-2).

23:33. Большинством судейских голосов победу одержал легковес Алексей Махно (15-5). Бразилец Мишель Силва (18-6) впервые проиграл второй бой кряду.

23:25. Два с половиной года назад, после того самого обидного поражения от Хэлси, Шлеменко стал гостем редакции «Чемпионата». Тогда Шторм признал, что стать сыроедом было его ошибкой, а также пообещал во что, если его пути с американцем еще раз пересекутся он не допустит былых ошибок. Прочитать интервью вы можете здесь.

23:20. В настоящее время проходят бои основного карда. Алексей Махно бьётся с Мишелем Силвой.

23:15. Накануне состоялась официальная церемония взвешивания. Шлеменко показал вес 84,3 кг, Хэлси потянул на 84,4 кг.

23:15. В Санкт-Петербурге лучший российский средневес Александр Шлеменко (55-9) попытается закрыть самое быстрое и обидное поражение в карьере, проведя реванш с Брендоном Хэлси (9-2). До определённого времени бравада американского Быка воспринималась российской публикой и самим Александром с некоторой иронией, будто вытащенный из небытия Хэлси получил шанс всей своей жизни.

Возможно, это и так, но атлетизм, габариты и набранные девять килограммов, спустя шесть часов после взвешивания, спокойствия, увы, не прибавляют. Более чем предсказуемо, что Хэлси сразу полезет в борьбу, чтобы повторить успех трёхлетней давности, поскольку в стойке шансов намного меньше. Сможет ли Шлеменко выдержать этот натиск и остаться на ногах, встречая соперника хорошо знакомыми нам ударами, покажет только бой, но уже сейчас в сложившейся ситуации видится некая подстава, пусть и предусмотренная контрактом. По сути, мы увидим поединок средневеса с полутяжем, отсюда и все возможные последствия.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Шлеменко
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