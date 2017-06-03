Плата по счетам. Кудряшов – Дуродола, Ковалёв – Уорд. Июнь

Альварес бьёт Чавеса, Чудинов проигрывает Гроувзу

6 мая. Лас-Вегас, Невада, США

Сауль Альварес (Мексика, 49-1-1, 34 KO) – Хулио Сезар Чавес-младший (Мексика, 50-3-1, 32 KO) – UD 12

Два известных мексиканских боксёра, 26-летний Сауль «Канело» Альварес и 31-летний Хулио Сезар Чавес-младший, провели 12-раундовый нетитульный бой в заранее согласованной весовой категории до 74,6 кг, которая является промежуточной между лимитами среднего (до 72,6 кг) и суперсреднего (до 76,2 кг) дивизионов. Явным фаворитом противостояния считался Альварес, шансы которого на победу в букмекерских конторах рассчитывались в соотношении от 6 до 10 к 1. Вопреки многочисленным обещаниям Чавеса подарить зрителям зрелищный бой, конкурентного противостояния не получилось. Альварес доминировал на протяжении всего поединка, нанося удары на любой вкус. По итогам одностороннего боя Канело одержал уверенную победу, что и отразилось на судейских записках – трижды по 120-108. Теперь Альварес 16 сентября проведёт бой с действующим чемпионом мира в среднем весе WBC, WBA Super, IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным.

6 мая. Манукау Сити, Новая Зеландия

Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 23-0-0, 18 KO) – Разван Кожану (Румыния, 16-3-0, 9 KO) – UD 12

25-летний доселе небитый на профи-ринге новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер проводил первую защиту мирового титула WBO, который он завоевал в декабре прошлого года. Первоначально соперником Паркера должен был стать британец Хью Фьюри, однако он получил травму в процессе подготовки к бою и снялся с него. В итоге в качестве замены Фьюри Паркеру был подобран двухметровый 30-летний румын Разван Кожану, который располагался на 14-й строчке мирового рейтинга супертяжей WBO. Для него предстоящий поединок был первой в карьере попыткой завоевания мирового титула. Вероятность выигрыша Паркера в некоторых букмекерских конторах достигала гигантской пропорции — 100 к 1. И предматчевые расклады подтвердились на ринге. Новозеландец имел преимущество на протяжении большей части поединка. Кожану удалось выдержать все удары чемпиона, но сам он в ответ бил мало. В итоге счёт судей после 12 раундов боя составил 119-108 и дважды 117-110 в пользу Паркера.

20 мая. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

Терренс Кроуфорд (США, 31-0-0, 22 KO) – Феликс Диас (Доминиканская Республика, 19-2-0, 9 KO) – RTD 10

29-летний небитый американец Терренс Кроуфорд, который удерживает пояса чемпиона мира WBC и WBO в первом полусреднем весе, проводил их очередную защиту в бою против 33-летнего доминиканца Феликса Диаса, для которого это была первая попытка в карьере стать чемпионом мира. Титул WBO Кроуфорд завоевал ещё апреле 2015 года, и это была уже пятая его защита. А поясом WBC Терренс обзавёлся в июле прошлого года и отстаивал его во второй раз. Вероятность выигрыша Кроуфорда оценивалась букмекерами в диапазоне от 15 до 20 к 1. Олимпийский чемпион 2008 года Диас ничего не смог противопоставить одному из лучших действующих боксёров мира вне зависимости от веса. Американец доминировал со старта встречи, наращивая преимущество с каждым раундом. В итоге после 10-й трёхминутки угол Диаса отказался от продолжения боя, сославшись на проблемы претендента со зрением.

20 мая. Токио, Япония

Хассан Н’дам Нжикам (Франция, 36-2-0, 21 KO) – Риота Мурата (Япония, 12-1-0, 9 KO) – SD 12

31-летний японец Риота Мурата и 33-летний камерунский француз Хассан Н’дам Нжикам разыграли титул регулярного чемпиона мира WBA в среднем весе, который обрёл вакантный статус после недавнего проигрыша его прежнего владельца, американца Дэниела Джейкобса, суперчемпиону мира WBA в этом весе казахстанцу Геннадию Головкину. Мурата стал чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, но в профи-боксе до этого мировые титулы ещё не оспаривал. Нжикам же ещё в 2012 году на протяжении нескольких месяцев удерживал пояс чемпиона мира WBO в среднем весе. Фаворитом схватки считался боксировавший при поддержке родных трибун Мурата. Японец владел инициативой на протяжении большей части боя, работая первым номером в силовом ключе. Нжикам же предпочитал много передвигаться и действовать в игровой манере. В итоге двое судей отдали победу Н’даму со счётом 116-111 и 115-112, в то время как третий посчитал победителем Риоту со счётом 117-110. Это решение вызвало много споров, и WBA постановило, чтобы соперники провели немедленный матч-реванш.

27 мая. Шеффилд, Великобритания

Эррол Спенс (США, 22-0-0, 19 KO) – Келл Брук (Англия, 36-2-0, 25 KO) – KO 11

31-летний англичанин Келл Брук возвратился на ринг после досрочного поражения во встрече с казахстанцем Геннадием Головкиным. Брук отстаивал мировой титул IBF в полусреднем весе в бою против опасного и небитого на профи-ринге 27-летнего американца Эррола Спенса. Для Келла это была уже четвёртая защита, а для Спенса бой стал первой попыткой обзавестись титулом чемпиона мира. Фаворитом считался претендент, шансы которого на победу рассчитывались букмекерами в небольшом соотношении — от 1,5 до 2 к 1. Схватка проходила с переменным успехом. Однако затем Брук, также как и в бою с Головкиным, получил перелом глазницы (но на этот раз не правого, а левого глаза) и в 10-м раунде вынужден был присесть на колено под градом ударов американца. В следующей трёхминутке британец снова взял колено из-за того, что перестал видеть глазом, вследствие чего бой был завершён. На момент остановки ставший новым чемпионом мира Спенс выигрывал по очкам со счётом 97-92, 95-94 и 96-93.

27 мая. Шеффилд, Великобритания

Джордж Гроувз (Англия, 25-3-0, 18 KO) – Фёдор Чудинов (Россия, 14-1-0, 10 KO) – TKO 6

29-летний англичанин Джордж Гроувз предпринял уже четвёртую попытку завоевать мировой титул. До этого он терпел поражения в тайтл-шотах с соотечественником Карла Фроча (дважды) и шведом Баду Джека. Его российский сверстник Фёдор Чудинов уже был чемпионом мира, владея именно мировым титулом суперчемпиона WBA в суперсреднем весе, который стоял на кону в этом бою. Завоевал его Фёдор в 2015 году, одолев немца Феликса Штурма. Однако в 2016 году в матче-реванше Чудинов потерпел крайне спорное поражение. Потом Штурм был уличён в приёме допинга и лишился титула. Однако WBA не вернула его прежнему владельцу, а постановила разыграть между Чудиновым и Гроувзом. Вероятность победы англичанина букмекеры оценивали в пропорции от 4 до 5 к 1. В начальных раундах Гроувз был озадачен силовым напором россиянина, однако со временем освоился и перехватил инициативу. Чудинов стал пропускать всё больше ударов, и после того как в 6-м раунде он оказался потрясён и перестал отвечать на добивающие серии британца, рефери принял решение прекратить бой.

Пора реваншей. Кудряшов – Дуродола, Ковалёв – Уорд

3 июня. Ростов-на-Дону, Россия

Дмитрий Кудряшов (Россия, 20-1-0, 20 KO) – Оланреваджу Дуродола (Нигерия, 25-3-0, 23 KO)

31-летний российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов и 36-летний проживающий в США нигериец Оланреваджу Дуродола проведут матч-реванш. Их первая встреча на ринге состоялась в ноябре 2015 года в Казани. Тогда приезжий боец одержал неожиданную досрочную победу во 2-м раунде, хотя поначалу инициативой владел российский нокаутёр, сумевший потрясти африканца. После этого Кудряшов дважды выходил на ринг, нокаутировав своих оппонентов. Дуродола же провёл четыре поединка, потерпев в одном из них — с нынешним чемпионом мира WBC латвийцем Майрисом Бриедисом — досрочное поражение. На кону предстоящей схватки будет стоять принадлежащий Кудряшову титул серебряного чемпиона WBC, а также шанс затем оспорить пояс чемпиона мира у упомянутого Бриедиса. Фаворитом боя считается россиянин, вероятность победы которого оценивается в соотношении 3,5 к 1.

3 июня. Монреаль, Канада

Адонис Стивенсон (Канада, 28-1-0, 23 KO) – Анджей Фонфара (Польша, 29-4-0, 17 KO)

В этот же день состоится ещё один матч-реванш известных профи-боксёров. 39-летний уроженец Гаити, ныне проживающий в Канаде и представляющий эту страну Адонис Стивенсон проведёт бой с 29-летним проживающим в США поляком Анджеем Фонфарой. Соперники встречались в мае 2014 года, и тогда у них получилась очень интересная схватка с обоюдными нокдаунами. В её первой половине преимуществом владел Стивенсон, а концовка осталась за Фонфарой. Для канадца этот бой станет уже восьмой защитой звания чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе, которое он завоевал ещё четыре года назад (в июне 2013-го). Фонфара же владел мировым титулом второстепенной федерации IBO, а свой единственный шанс завоевать пояс чемпиона мира одной из основных организаций упустил именно во время первого боя со Стивенсоном. Фаворитом схватки рассматривается чемпион, шансы которого выиграть рассчитываются в широком диапазоне — от 8 до 15 к 1.

17 июня. Лас-Вегас, Невада, США

Андре Уорд (США, 31-0-0, 15 KO) – Сергей Ковалёв (Россия, 30-1-1, 26 KO)

А этот матч-реванш обещает стать одним из самых значительных событий нынешнего года в профи-боксе. Первый бой 33-летнего американца Андре Уорда и 34-летнего россиянина Сергея Ковалёва прошёл в ноябре прошлого года в Лас-Вегасе и завершился спорной победой американца по очкам с минимальным преимуществом. В первой половине Сергей безоговорочно владел инициативой и во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Однако во второй части схватки Ковалёв подустал и сбавил темп, чем не преминул воспользоваться Уорд. Россиянин и его команда сразу же стали требовать проведения прописанного в контракте матча-реванша. Но американец согласился на него не сразу, рассматривая даже возможность завершения своей боксёрской карьеры. Тем не менее в итоге соперникам удалось договориться. На кону схватки будут стоять мировые титулы WBA Super, IBF и WBO, которые Уорд отобрал у Ковалёва в предыдущем бою. Небольшим фаворитом противостояния, также как и в прошлый раз, считается Уорд. Вероятность его победы оценивается в пропорции примерно 1,5 к 1.

17 июня. Лас-Вегас, Невада, США

Гильермо Ригондо (Куба, 17-0-0, 11 KO) – Мойзес Флорес (Мексика, 25-0-0, 17 KO)

Главным событием андеркарта рематча Ковалёв – Уорд станет поединок 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо против 30-летнего мексиканца Мойзеса Флореса. Мастеровитый, но не очень зрелищный Ригондо всё никак не может выйти на бои с соответствующими его уровню соперниками, будучи вынужден бить уступающую ему в классе оппозицию. На этот раз доселе небитому на профи-ринге беглому кубинцу будет противостоять также ещё не познавший горечи поражений мексиканец. Ригондо выставит на кон принадлежащий ему мировой титул суперчемпиона WBA в первом полулёгком весе, в то время как владеющий статусом временного чемпиона мира WBA в этом дивизионе Флорес будет защищать пояс чемпиона мира второстепенной федерации IBO. Явным фаворитом противостояния ожидаемо считается кубинец.

17 июня. Лас-Вегас, Невада, США

Дмитрий Бивол (Россия, 10-0-0, 8 KO) – Седрик Эгнью (США, 29-2-0, 15 KO)

Ещё в одном бою андеркарта вечера бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого станет матч-реванш Ковалёв – Уорд, на ринг выйдет 26-летний россиянин Дмитрий Бивол. Однако на этот раз петербуржец не будет выставлять на кон принадлежащий ему с мая прошлого года титул временного чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе. Его соперником по 10-раундовому рейтинговому поединку станет 30-летний чернокожий американец Седрик Эгнью, который является довольно квалифицированным, но не хватающим звёзд с неба боксёром. Однажды, в марте 2014 года, американец оспаривал мировой титул по версии WBO у россиянина Сергея Ковалёва, однако был тогда нокаутирован в седьмом раунде. Несмотря на то что Эгнью будет выступать у себя дома, фаворитом поединка является быстрый, техничный и многоударный Бивол.

30 июня. Толедо, Огайо, США

Роберт Истер-младший (США, 19-0-0, 14 KO) – Денис Шафиков (Россия, 38-2-1, 20 KO)

26-летний чернокожий американец Роберт Истер-младший будет проводить вторую защиту пояса чемпиона мира IBF в лёгком весе в бою с 32-летним претендентом из России Денисом Шафиковым. Истер ещё не познал горечи поражений на профи-ринге и обзавёлся мировым титулом в сентябре прошлого года, одолев раздельным решением судей ганца Ричарда Комми. Первую защиту 180-сантиметровый американский легковес провёл в феврале этого года, одержав убедительную победу единогласным решением судей над пуэрториканцем Луисом Крузом. Шафиков же является ветераном – его карьера на профи-ринге продолжается уже 13,5 лет. За это время имеющий прозвище Чингисхан 165-сантиметровый башкирский боксёр уже дважды пытался обзавестись званием чемпиона мира. Однако обе предыдущие его попытки оказались неудачными. В феврале 2014 года Денис проиграл по очкам в бою за титул IBF мексиканцу Мигелю Васкесу, а в декабре 2015 года, снова оспаривая пояс IBF, также по очкам уступил кубинцу Рансесу Бартелеми. И вот теперь Шафиков предпримет третью попытку завоевать всё тот же мировой титул IBF в лёгком весе.