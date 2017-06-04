Реванш взят. Кудряшов победил Дуродолу

Накануне в Ростове-на-Дону прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал матч-реванш между российским боксёром первого тяжёлого веса 31-летним Дмитрием Кудряшовым (21-1-0, 21 КО) и нигерийцем Оланреваджу Дуродолой (25-4-0, 23 КО). По итогам схватки Кудряшов защитил принадлежащий ему титул серебряного чемпиона WBC, а также обзавёлся статусом официального претендента на мировой титул WBC, поквитавшись с нигерийский бойцом за единственное для него на сегодняшний день поражение в поединке полуторагодичной давности.

Кудряшов досрочно победил Дуродолу, защитив титул WBC Silver

Первая встреча

4 ноября 2015 года Кудряшов и Дуродола встретились в Казани. Тогда на кону их схватки стоял тот же самый чемпионский ремень (вакантный на тот момент титул WBC Silver), которым в настоящее время владеет Кудряшов Тогда мало кто сомневался в том, что нигерийский боец сможет чем-то удивить грозного российского проспекта, на счету которого было 18 досрочных побед в 18 поединках.

Ставки на победу россиянина принимались в среднем из расчёта 1,001 (за каждый поставленный рубль выплачивается один рубль и одна копейка). Кудряшов неплохо начал и даже в самом начале боя потряс соперника ударом слева. Однако развить ситуацию в свою пользу не сумел. После этого Дуродоле за счёт точных и жёстких попаданий удалось прижать Кудряшова к канатам, после чего осыпать россиянина градом ударов. И когда Дмитрий перестал отвечать, рефери вклинился между противниками и остановил поединок, зафиксировав победу Дуродолы техническим нокаутом.

История с допингом

Победа новоиспечённого серебряного чемпиона была омрачена информацией о положительном допинг-тесте, который Дуродола, также как и соперник Александра Поветкина Мариуш Вах, провалил. Причём изначально на повестке дня стоял вопрос об отмене результата боя с Кудряшовым. Однако в процессе расследования Всемирный боксёрский совет засомневался в надёжности и целостности допинг-пробы, которую брала московская лаборатория РУСАДА, и не стал наказывать Дуродолу, оставив в силе исход казанского боя.

По словам Кудряшова, его не удовлетворил бы данный исход, поскольку сам факт поражения он принял, а закрыть проигрыш можно было только одним способом – победой в повторном бою. И судьба этот шанс Дмитрию, который никогда не роптал на неё, а методично шёл к своей цели, любезно предоставила.

Потеря титула Дуродолой и приобретение его Кудряшовым

Однако, едва обзаведясь титулом WBC Silver, Дуродола потерял его в следующем же бою, потерпев поражение техническим нокаутом в 9-м раунде от латвийского бойца Майриса Бриедиса. Однако затем нигериец сумел одержать три досрочные победы кряду. Кудряшов же со времени первой встречи с Оланреваджу провёл всего два боя, но при этом сумел не только восстановить свои былые позиции, но и вернуть в своё владение тот самый серебряный пояс WBC, оставленный Бриедисом к тому времени вакантным ради того, чтобы попытаться обзавестись титулом чемпиона мира WBC.

Кудряшов хотел организации реванша сразу же после поражения, заявив, что оно его «закусило». И вот командам бойцов наконец удалось договориться. Сначала планировалось, что бой пройдёт 20 мая, однако сторона Дуродолы потребовала переноса его на более поздний срок. В итоге схватка была назначена на 3 июня. Кудряшов прошёл отличный тренировочный лагерь, одним из его основных спарринг-партнёров в котором был проживающий во Франции конголезец Йоури Каленга. Накануне боя Дмитрий заявлял, что он уверен в победном для себя его исходе, что свидетельствовало о хорошем настрое Русской Кувалды.

По словам Кудряшова, его не удовлетворил бы данный исход, поскольку сам факт поражения он принял, а закрыть проигрыш можно было только одним способом – победой в повторном бою.

Бой

Фаворитом поединка считался россиянин, вероятность победы которого оценивалась в букмекерских конторах в соотношении примерно 3,5 к 1. 1-й раунд Кудряшов начал весьма осторожно, действуя где-то даже пассивно. Однако это была просто разведка. Дуродола же сразу пошёл атаковать, но делал это без особого успеха. С середины трёхминутки Дмитрий начал выбрасывать свои фирменные убойные удары, причём, бил «по этажам». Перед гонгом боксёры несколько раз вступали в некое подобие рубки, но особого ущерба один другому не нанесли. Хотя точнее и избирательнее был россиянин.

Во 2-м отрезке боя соперники уже не стесняясь вступали в рубку. Дуродола бил чаще, но попадал смазано, по верхней части головы. Кудряшов же опять работал чётко и «по этажам». Гонг на перерыв застал соперников в размене ударами. В 3-м раунде нигериец провёл несколько успешных правых кроссов через руку Дмитрия. Однако, в отличие от первого боя, на этот раз Кудряшов после пропущенных ударов грамотно входил в клинчи. А в самом конце раунда Русская Кувалда попал левым боковым в голову, выбив капу изо рта Дуродолы. После этого россиянин принялся добивать соперника у канатов. Рефери не услышал гонг и вклинился между бойцами через несколько секунд после того как он прозвучал.

Кудряшов взял убедительный реванш у своего обидчика и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.

В 4-м отрезке боя Дмитрий снова грамотно сочетал атакующую работу с вхождением в клинч в случае опасности. Также Кудряшов временами неплохо работал джебом. А затем хозяину ринга удалось подловить нигерийца во время атаки, потрясти его, а затем добить левым боковым в висок. Дуродола тяжело упал между канатами. Однако завершить бой до гонга Дмитрию не удалось. А 5-й раунд стал последним. Кудряшову снова удалось жёстко всадить свой коронный левый сбоку и нигериец опрокинулся в ещё один нокдаун. А когда от ещё одного хука слева россиянина у Дуродолы подогнулись ноги и он отлетел на канаты, рефери сделал отмашку, прекратив бой.

Таким образом Кудряшов взял убедительный реванш у своего обидчика и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. В послематчевом интервью Дмитрий поблагодарил промоутера Андрея Рябинского, менеджера Василия Костенко и других причастных к организации этого поединка людей. После этого он посоветовал своим скептикам набрать в рот воды и прополоскать рты, поскольку они выливали на него много грязи после поражения. На вопрос о готовности взять участие в намечающемся турнире Всемирной суперсерии бокса среди восьми лучших действующих боксёров первого тяжёлого веса Кудряшов ответил кратко: «Без проблем!».