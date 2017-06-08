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Бой Сергей Ковалёв — Андре Уорд. 17 июня 2017 года
Фото: РИА Новости
Текст: Константин Устьянцев

Ковалёв — Уорд. Live

Ежедневно обновляющаяся онлайн-трансляция событий, связанных с предстоящим матчем-реваншем Сергей Ковалёв — Андрей Уорд.
8 июня 2017, четверг. 15:00. Бокс/ММА

Поединок между Андре Уордом (США, 31-0-0, 15 KO) и Сергеем Ковалёвым (Россия, 30-1-1, 26 KO) состоится 17 июня в Лас-Вегасе. Первый бой 33-летнего американца и 34-летнего россиянина прошёл в ноябре прошлого года и завершился спорной победой американца по очкам с минимальным преимуществом. В первой половине Сергей безоговорочно владел инициативой и во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Однако во второй части схватки Ковалёв подустал и сбавил темп, чем не преминул воспользоваться Уорд. Россиянин и его команда сразу же стали требовать проведение прописанного в контракте матча-реванша. Но американец согласился на него не сразу, рассматривая даже возможность завершения своей боксёрской карьеры. Тем не менее в итоге соперникам удалось договориться. На кону схватки будут стоять мировые титулы WBA Super, IBF и WBO, которые Уорд отобрал у Ковалёва в предыдущем бою.

Новость дня

Атлетическая комиссия штата Невада назвала имена судей, которые обслужат предстоящий бой. Ими стали Гленн Фельдман, представляющий Коннектикут, Дэйв Моретти (представитель Невады) и один из самых авторитетных в мире бокса судей Стив Уэйсфилд (Нью-Джерси).

Цифра дня

Самый дешёвый билет на бой стоит 250 долларов, самый дорогой — 1300. Встреча бойцов пройдёт на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

Цитата дня

Ковалёв категорично подходит к предстоящему реваншу. По его словам, он не намерен доводить дело до судейского решения. «Когда они объявили победителя в нашем первом бою, я просто не мог поверить. Мне казалось, что мне снится кошмар. Я был уверен в победе. Но как бы я ни верил в неё, это не могло ничего изменить. Я принял это и теперь мотивирован ещё больше. Я не оставлю решения о победителе в руках судей. В прошлый раз они подарили Уорду мои пояса, так что я не могу полагаться на них. Теперь я верну свои титулы, я должен либо нокаутировать его, либо одержать очень убедительную победу".

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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