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Болельщики избили Муртела Гронхарта после его победы над Харутом Григоряном
Текст: Константин Устьянцев

Насилие над преступником? Болельщики избили кикбоксёра после победы

В рамках турнира Glory 42 состоялся бой между Муртелом Гронхартом и Харутом Григоряном, который закончился грандиозным скандалом.
12 июня 2017, понедельник. 14:15. Бокс/ММА

Турниры по кикбоксингу в России почти полностью себя изжили. Некогда популярный вид спорта остаётся эхом конца лихих 90-х, периода, когда бить руками и ногами было модно. Лишнее тому подтверждение огромное количество художественных фильмов той эпохи: от «Кровавого спорта» с Ван-Даммом до «Кикбоксера» с его же участием. Тогда кикбоксинг превалировал над прочими видами единоборств, которые, как, например ММА, находились на стадии зачатия.

Но время идёт и на щадит никого и ничего. Так, некогда популярный вид спорта оказался на обочине, никому не нужный и по большому счёту забытый. В спортивный обиход всё чаще стал входить классический профи-бокс, а со временем почти вровень с ним встали ММА. Места для кикбоксинга на царствующем троне мира крови и боли, увы, не нашлось. И если в нашей стране кикбоксинг приказал долго жить, то в Европе поединки в разделе К-1 ещё пользуются спросом и вызывают неподдельный интерес публики. Всё это стало возможным благодаря турнирам Glory, организация которой является ведущей в мире (при этом попытки закрепиться на российском рынке потерпели неудачу). Если хотите посмотреть качественные бои по правилам кикбоксинга — вам в Glory.

Что случилось?

Однако на днях, в рамках парижского номерного 46-го турнира репутация ведущей промоутерской компании была солидно подмочена. Причиной тому ситуация во время боя между голландцем Муртелом Гронхартом и армянином Харутом Григоряном. Гронхарт нокаутировал соперника, после чего отправился протирать канвас лицом сам. Всё потому, что был жестоко избит неизвестными. По их мнению, Гронхарт переступил черту бойцовской этики — ударил соперника, когда тот не вёл бой.

Ситуация действительно спорная, и с точки зрения этики, возможно, всё логично. Но есть одно небольшое «но». А именно: остановки или команды от рефери в ринге «стоп» не последовало (после ударом коленом Гронхарта пришедшееся по защите, Григорян принял решение направиться в свой угол. Вполне возможно, накопилась усталость, и удар отчасти его потряс, что спровоцировало лёгкий нокдаун), значит, бой продолжался, и вопрос относительно этики в данном случае становится неуместным.

Гронхарт отправляет в тяжёлый нокаут Григоряна за 2:45 до окончания второго раунда, после чего на него нападают сразу два болельщика и устраивают ему самый настоящий ад в ринге.

Гронхарт отправляет в тяжёлый нокаут Григоряна за 2:45 до окончания второго раунда, после чего на него нападают сразу два болельщика (именно болельщика, а не угловых, как указывалось в разных источниках ранее) и устраивают ему самый настоящий ад в ринге. Судите сами.

Виновные будут наказаны?

Представители Glory выступили с официальным заявлением относительно данного инцидента. По словам организаторов, виновные в том, что случилось, понесут уголовное наказание: «У Glory самые страстные болельщики в мире. Они являются очень важной частью живых шоу и делают наши мероприятия столь особенными. В субботу вечером два зрителя на турнире Glory 42 Paris вышли на ринг и напали на одного из наших спортсменов Муртела Гронхарта после его победы нокаутом.

Представители Glory выступили с официальным заявлением относительно данного инцидента. По словам организаторов, виновные в том, что случилось, понесут уголовное наказание.

Мы шокированы и потрясены поведением этих двух людей. Расследование относительно этих личностей продолжается. Glory очень серьёзно относится к благополучию своих спортсменов, таким образом, мы намерены в полной мере в соответствии с законом продолжить судебное преследование этих лиц, а также любых лиц, которые выходят на ринг без разрешения или ставят под угрозу безопасность наших бойцов. В понедельник наше юридическое представительство во Франции официально подаст жалобу в прокуратуру Парижа.

Мы также рады сообщить, что Муртел не пострадал в результате неспровоцированного нападения. Эта неприятная ситуация не затмит того, что явило собой захватывающий турнир. Мы с нетерпением ждём нашего следующего события в Нью-Йорке 14 июля и возможности продемонстрировать самый захватывающий вид спорта на планете».

Что дальше?

Главный вопрос, ответа на который пока нет. По собственному опыту автор этих строк знает, что случайных людей в рингсайде не бывает, а значит, если бы хотели поймать виновных (а виновны ли эти двое?), то сделали бы это уже давно. Инцидент есть, и он крайне неприятный. При этом однозначного ответа на вопрос от представителей Glory относительно того, по правилам ли действовал голландец, мы так и не получили.

Именно поэтому мы создали опрос, в котором призываем всех любителей единоборств и просто неравнодушных болельщиков дать оценку произошедшему (оценку не последствиям, а именно первопричине, из-за которой и произошёл весь этот сыр-бор), рассмотреть ситуацию под разными углами и выдать своё мнение относительного того, кто же всё-таки виноват в случившемся: 1) Муртел Гронхарт, поскольку ударил соперника в тот момент, когда тот не оказывал должного сопротивления, 2) Харут Григорян, поскольку по непонятной причине неожиданно выключился из боя, без уважительной причины, 3) Рефери, поскольку вовремя не оценил ситуации и не повлиял на ход боя.

Опрос: Кто виноват в том, что произошёл скандал в рамках турнира по кикбоксингу Glory в Париже?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кто виноват в том, что произошёл скандал в рамках турнира по кикбоксингу Glory в Париже?
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