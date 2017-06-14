Брюс Ли в клетке: чего бы добился мастер кун-фу в боях по ММА?

В 2014 году в компьютерной игре EA Sports UFC появился очень занимательный персонаж, которого некоторые уже успели назвать «отцом» смешанных единоборств. Любители видеоигр, посвящённых ММА, впервые могли оказаться в клетке в роли самого Брюса Ли – мастера кун-фу и основанного им же джит-кун-до, харизматичного актёра и настоящего символа боевых искусств второй половины ХХ века. А вспомнили мы про это не случайно: совсем недавно в Сети появилась единственная видеозапись реального боя мастера по правилам, близким к правилам нынешних боёв смешанного стиля.

На видео Ли проводит спарринг с одним из своих лучших учеников Тедом Вонгом предположительно в школе джит-кун-до в Калифорнии. Хотя бой, на первый взгляд, и не выглядит очень динамичным, Брюс демонстрирует отличную скорость, нанося молниеносные точные удары по сопернику, не оставляя тому шансов защититься. Схватка отчасти выглядит показательной, поскольку, сбив ученика с ног, мастер не проводит полноценное добивание, а позволяет тому спокойно вернуться в стойку.

Однако главный вопрос заключается не в статусе поединка, а в том, мог бы знаменитый боец применить своё искусство в современных боях ММА? Как бы, например, Брюс защитился от прохода в ноги и что бы делал с противником, который оказался в фулмаунте? Порассуждаем.

Как указывают официальные источники, Брюс Ли весил 59 килограммов при росте 171 см, т.е. в современных ММА он был бы представителем легчайшего веса и мог бы встретиться с такими бойцами, как Коди Гарбрандт, Доминик Крус и Ти Джей Диллэшоу. За счёт чего мастер боевых и кинематографических искусств мог бы побеждать и где бы у него могли возникнуть трудности?

Одними из главных преимуществ Ли являлись фантастическая скорость и реакция.

Преимущества

Одними из главных преимуществ Ли являлись фантастическая скорость и реакция. В связи с этим очень сложно представить, что кто-либо из перечисленных противников мог бы в принципе по нему попасть. Попытка провести серию ударов или тейкдаун закончилась бы встречным попаданием или разрывом дистанции в сочетании с игрой в кошки-мышки. В этом компоненте Брюса можно легко сравнить с порхающим и жалящим Мохаммедом Али, но в разы быстрее.

Второе преимущество – сила. Несмотря на небольшой вес, Ли обладал феноменальной физической силой, которая в комбинации со скоростью и отточенной техникой становилась по-настоящему смертоносным оружием. Это означает, что вероятность нокаутирующего удара как руками, так и ногами могла сравниться с шансами тяжеловесов, а в легчайшем весе этим может похвастаться далеко не каждый.

Наконец, нестандартная техника. Универсальность техники позволяла Брюсу совершать множество обманных движений и наносить удары, на которые противник не успевал среагировать, потому что в уме не допускал возможности подобного удара. Во многом это касается ударов ногами.

Кроме того, известно, что Ли каждое утро пробегал по несколько миль и был очень вынослив, но при вышеперечисленных преимуществах едва ли кому-то удалось бы дождаться момента, когда мастер устанет.

Недостатки

Под недостатками в данном случае понимаются не пробелы в технике или слабые стороны, а те моменты, которые являются неотъемлемой частью ММА, но не наблюдавшиеся в арсенале Брюса. Во-первых, борьба. Чтобы нейтрализовать преимущество противника в скорости, надо лишить его пространства. А теперь представьте Ли прижатым к сетке или канвасу бойцом уровня Диллэшоу. Нет смысла спорить, чем бы всё это закончилось, но ясно одно – такое положение вещей было бы для Ли не самым привычным.

Далее снова борьба, но уже в части техники болевых и удушающих приёмов. Отличная получилась бы вывеска: «Джит-кун-до против бразильского джиу-джитсу». Конечно, джитсеру потребовалось бы много усилий и хитрости, чтобы затянуть такого противника в гард, а что же дальше? Как бы повёл себя Брюс, попавшись в «треугольник» или отдав спину, защищаясь от ударов сверху? Вопрос на миллион.

Третий возможный недостаток – самоуверенность. Мы доподлинно не знаем, встречался ли когда-нибудь Брюс с соперником, равным ему по силе и навыкам. Если всё же нет, то привычка иметь постоянное превосходство могла бы сыграть с мастером злую шутку. За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить клоунаду Андерсона Силвы в первом бою против Криса Уэйдмана.

Прочие вызовы

Возможно, автор этих строк преувеличивает, но всё же полагает, что Ли точно бы оставался конкурентоспособным в любом дивизионе вплоть до полусреднего. Жозе Алду, Конор Макгрегор, Хабиб, Робби Лолер. Почему нет? Для главных действующих лиц UFC это был бы настоящее испытание на прочность, а заодно и на интеллект, ведь без головы такого противника не одолеть.

Смог бы Брюс провести поединок, используя только руки? Ответить сложно. Если представить Ли дерущимся по правилам бокса, то, скорее всего, он выглядел бы довольно скованно по сравнению с привычной лёгкостью и подвижностью. В первую очередь потому, что его техника намного шире и разнообразнее – не хочу обидеть боксёров, но как говорил сам мастер: «Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз». И у Брюса этот удар точно не из бокса.