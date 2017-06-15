Кто сильнее — Флойд Мейвезер или Конор Макгрегор?

Отдайте предпочтение одному из бойцов по основным характеристикам и узнайте, в каком компоненте будет преимущество вашего фаворита.

26 августа в Лас-Вегасе состоится долгожданный поединок (T-Mobile арена, бой по правилам профи-бокса), в котором отношения выяснят профессиональный боксёр и боец ММА: 12-кратный чемпион мира по боксу, не знающий поражений американец Флойд Мейвезер-младший будет противостоять чемпиону UFC в лёгком весе ирландцу Конору Макгрегору. 15 июня этот бой был официально подтверждён.

Перед вами таблица, состоящая из 10 основных бойцовских характеристик: габариты, мощность, защита, выносливость, техника, прочность, скорость, психика, опыт, звёздность. Отдавайте своё предпочтение тому или другому в зависимости от того, кто заслуживает быть лучшим в том или ином аспекте. По итогам голосования мы определим, кто из бойцов и в каком компоненте сильнее/слабее, и на основе полученных данных сможем выявить достоинства и недостатки каждого.

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