Ковалёв: хочу избить Уорда, причинить ему физическую боль

Один из лучших действующих российских боксёров-профессионалов 34-летний полутяжеловес Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 KO) готовится к матчу-реваншу с 33-летним американцем Андре Уордом (31-0-0, 15 KO), которому уступил в ноябре прошлого года спорным судейским решением. 17 июня в Лас-Вегасе Крашер получит возможность поквитаться за обидное поражение и вернуть в свои владения чемпионские пояса WBO/IBF/WBA (Super). О том, чем отличалась нынешняя подготовка к бою, о смене в тренерском штабе, психологии, болельщиках и многом другом Ковалёв рассказал нашему изданию.

Ограбление в Лас-Вегасе. Ковалёв уступил Уорду по очкам Российский полутяжеловес Сергей Ковалёв уступил американцу Андре Уорду решением боковых судей и утратил мировые титулы.

— Тренировочный сбор прошёл отлично. Подготовка была проведена, как мы и планировали её изначально. Сейчас настали непростые дни, поскольку пошла подгонка веса. Посмотрим, как организм будет реагировать на неё. В еде я себя уже давно ограничиваю, а теперь ещё начал ограничивать и в воде. Но думаю, что будет всё нормально – успеем перед боем набраться сил. Лас-Вегас нормально нас встретил.

– Чем отличалась подготовка в вашем нынешнем тренировочном лагере от подготовки в предыдущем?

– Я просто заменил одного человека, который отвечал за мою функциональную подготовку и контроль моего физического состояния. Прежний специалист не давал мне никаких рекомендаций, хотя перед предыдущим боем моё тело было перегружено тренировками. А тренер, который пришёл ему на смену, помог мне полностью контролировать моё физическое состояние. До и после тренировок постоянно замеряли пульс, проверяли давление и т. п. И в зависимости от моего состояния выбирали режим тренировок: бег, ходьба или пойти покачаться на тренажёрах, а иногда просто решали пойти погулять пешком пару часов. В этом плане был контроль. И я по самочувствию ощущаю, что сейчас нет перегруженности в тренировочном режиме. Возникает даже такое чувство, что я даже где-то недоработал. Но тренер говорит, что я должен оставить силы и желание подраться и выплеснуть их именно в бою. Уверяет, что то, что мы сделали на тренировках, будет достаточно для того, чтобы я нормально чувствовал себя на протяжении 12 раундов. Если это принесёт успех, то тогда в дальнейшем буду придерживаться этого тренировочного плана.



– Что это за тренер?

– Я его не афиширую, поскольку это преждевременно. Зовут его Александр Михайлович, и он является тренером по биатлону. Он специалист своего дела, тренирует биатлонистов-юниоров, которые довольно успешно выступают на соревнованиях. Мне его порекомендовал мой товарищ. Когда я был в России, мы встретились, пообщались. Мне понравилось его мышление, подход к делу, и я попросил его помочь мне, если такая возможность имеется. Его было трудно привезти в Америку, поскольку у него есть основная работа. Ну и, конечно, стоял вопрос о получении американской визы. Но, слава богу, удача оказалось на моей стороне, и он для работы со мной взял отпуск. Он прилетел в Америку за день до начала первого этапа подготовки-ОФП. И пробыл со мной ещё две недели, после того как мы спустились с гор на равнину, вывел меня из этого адаптационного периода, когда идёт время акклиматизации. И теперь, последние дней 10, я сам уже довожу физическую форму до боевой. Он улетел обратно в Россию, но я продолжаю держать с ним связь. Он мне помогает теперь советами дистанционно.

В прошлый раз Уорд боксировал не с Крашером, а с Сергеем Ковалёвым, у которого были пустые баки, а сейчас он будет боксировать с Крашером.

– Прокомментируйте ситуацию с несостоявшимся переходом вашего тренера Джона Дэвида Джексона в лагерь вашего соперника Андре Уорда. Как всё было на самом деле?

– Мне мой промоутер Кэти Дува сказала ещё с месяц назад, что ей позвонил Джексон и рассказал, что с ним связывались люди Уорда и предлагали перейти в их тренировочный лагерь, посулив за это хорошую сумму. Но Джон уверяет, что он отказался потому, что посчитал неправильным уходить от меня, и сказал, что хочет помочь мне взять реванш у Уорда. Я сначала сомневался, что это было так, как он говорит. Но потом пришёл к выводу, что ему было бы глупо самому обращаться к ним (как это утверждают в команде Уорда), если нет гарантии, что они его там примут. И к тому же вряд ли бы они ему отказали, если бы он им действительно сам предложил свои услуги. Поэтому я придерживаюсь мнения, что они сами его позвали, а он отказал им, поэтому они начали разыгрывать этот концерт, что Джон сам к ним просился. У меня не было разговора с Джексоном на тот счёт, что кто-то виноват в моём проигрыше. Я считаю, что виноват прежде всего сам в том, что случилось. Виноват в том, что переоценил Уорда и перетренировался во время подготовки. Поэтому Джон здесь ни при чём, он никогда не влезает в мой тренировочный лагерь и в то, что именно я делаю в своей подготовке. Как я уже не раз говорил, он мне только держит лапы.

Ковалёв — Уорд. Live Ежедневно обновляющаяся онлайн-трансляция событий, связанных с предстоящим матчем-реваншем Сергей Ковалёв — Андрей Уорд.

– Чего вы ждёте от матча-реванша? Что ожидаете от Уорда? Как сами настраиваетесь на предстоящий бой?

– Думаю, что Уорд считает, что он подобрал ко мне ключики, окрылился этим и задрал нос. Но я хочу сказать, что тогда он боксировал не с Крашером, а с Сергеем Ковалёвым, у которого были пустые баки, а сейчас он будет боксировать с Крашером. Сейчас я пребываю в другой форме, и бой будет проходить по совершенно другому сценарию.

– Означает ли это, что вы будете пытаться его финишировать досрочно?

– Нет, я не буду гнаться за нокаутом, а буду просто боксировать. А там уже будет как будет. Ещё за месяц до предыдущего боя я понимал, что нахожусь не в оптимальной форме, и мне пришлось доползать до окончания 12-го раунда без бензина, если можно так сказать. Не было человека, который одёрнул бы меня, сказав, что надо отдохнуть. А я завёлся и думал, что надо за Россию, за себя, за семью пахать, чтобы сломать этого Уорда. И таким образом я сам себя загнал. Проводил каждый день, кроме воскресенья, по три тренировки. Я об этом не говорил до боя, но я сжёг всю свою энергию на тренировках и вышел на ринг уже совсем пустым. Хотя шансы выиграть у меня были. Во 2-м раунде я мог всё закончить, но не воспользовался этой возможностью. Думал, что у меня ещё будут шансы завершить бой досрочно. Но в 5-м раунде у меня закончился бензин, из-за чего подсели мои скорость и реакция. И только тогда Уорд расправил крылья и начал действовать так, как он умеет. Но я продолжал идти вперёд, так как стоять на месте мне было нельзя. Я просто не видел некоторых его ударов, и хотя они были не сильными, но судьи-то их засчитывали. Поэтому мне приходилось уже в режиме выживания давить его прессингом, нанося ему какие-нибудь попадания. Это был для меня урок, из которого я извлёк выводы. Сначала, конечно, я порол горячку, заявляя, что мне надо менять всю команду. Но потом остыл, начал разбираться в себе и пришёл к выводу, что никто в этом не виноват кроме меня самого. Правда, убрал того тренера по физподготовке, который не выполнил свою работу должным образом. Посмотрим, к чему это теперь приведёт.

– В вашем предстоящем бою третьим человеком в ринге будет американец Тони Уикс, который, среди прочего, обслуживал знаменитый бой между Диего Корралесом и Хосе Луисом Кастильо, когда первый из них поднялся после двух подряд нокдаунов и забил второго до остановки боя рефери.

– Я лично знаком с Тони Уиксом. Когда встречаемся, разговариваю с ним. Он американец, но у меня нет претензий к рефери прошлого боя. Я сам виноват, что, когда получал удары ниже пояса, никак не реагировал на них и не обращал на это внимание рефери. Это могло бы мне помочь в том бою, но я как-то не воспитан жаловаться на всякие мелочи.

Официально могу заявить, что гражданство США я не принимал, меньше верьте слухам.

– Почему пришлось подписывать новый контракт на матч-реванш, если условия повторного боя были прописаны в контракте на первый поединок?

– Это тоже интересный момент. Они нам просто заявили, что они теперь чемпионы и они будут диктовать нам условия. И если мы откажемся подписывать с ними новый контракт, то они не будут с нами боксировать. Но в этом случае просто начался бы судебный процесс и всё это затянулось бы неизвестно на какое время. Но Кэти Дува и мой личный адвокат поработали как следует над составлением этого нового контракта. В итоге мы вытянули со своей стороны самые лучшие условия, какие только можно было вытащить, находясь в этом положении. Но в организационном плане они «натянули одеяло на себя», из-за чего многие даже местные журналисты настроены против промоутерской компании Уорда Roc Nation. Её представители многим стоят здесь, как кость в горле. Из-за этого репортёры просят меня покончить с Уордом. В общем, я жду субботы, чтобы исправить ошибки, допущенные мною в первом бою, и взять убедительный реванш. Поскольку ‪Jay Z‬ является богатым промоутером, то он за предстоящий бой платит Уорду $ 7 млн (за прошлый бой Андре получил $ 5 млн). Про размер своего гонорара я не хотел бы говорить. Официально это будет скоро озвучено в новостях на основании информации Атлетической комиссии штата Невада. Но я получу меньше. И из-за этого мне тоже хочется его хорошенько избить, сделать ему больно физически, как я в своё время наказал Паскаля.

Ковалёв: я стал жертвой, но никогда не буду терпилой Российский боксёр-полутяжеловес Сергей Ковалёв рассказал о бое с Андре Уордом, в котором он проиграл спорным судейским решением.

– В этот раз перед вашим боем не так много треш-токинга. Это такое затишье перед бурей?

– Я никогда специально не готовлюсь говорить какие-то красноречивые речи, не заучиваю выражения. Я уже достаточно много сказал в его адрес. Поэтому хватит уже говорить, пора уже подтвердить это всё делом в ринге. Я просто хочу, как говорят в Америке, надрать ему задницу. А по-нашему, это означает «дать пи… лей». Вот это я и хочу сделать с Уордом, завершив таким образом его боксёрскую карьеру. Это основное моё желание и моя мотивация на предстоящий бой. Я много наслушался критики в свою сторону. Особенно меня удивляет, что среди таковых есть черти из России, которые в таком противостоянии поддерживают Уорда. Видя наш бой, они говорят, что я проиграл. Это просто завистники, которых унижают в России, которые не могут найти себя в жизни. Это такие гниды, что меня просто рвёт и охота их разочаровать, навешав Уорду так, чтобы они захлебнулись своей же желчью. Вот такая у меня мотивация.

– В вашей соцести появилось видео, где вы тренируетесь под песни Михаила Круга. «Магадан, значит опять домой»… Интересный музыкальный выбор, в какой-то степени ностальгия, даже романтика.

– Я просто слушаю шансон по радио. Всё что можно было, я уже прослушал. И вот как-то нахлынула ностальгия… Я скучаю по родине, по России, по друзьям, по родным. И вот сейчас чувствуется много поддержки из России. Поддержать меня прилетит немало моих болельщиков. Многим из них я уже заказал здесь номера в гостиницах, оставил билеты. И в преддверии того, что на мой бой приедет много русских людей, на меня нахлынула ностальгия по шансону. И я вот всю последнюю неделю слушал Круга, а также написанные им песни в исполнении других певцов и артистов. А уже после боя, ‪22 июня‬, я прилечу в Россию на госэкзамен и защиту диплома в магистратуре Уральского государственного университета на кафедре бокса.

– Мандраж есть перед защитой?

– Я ещё об этом не думал. Буду готовиться во время полёта в самолёте на родину, а затем буду штудировать научную литературу уже в Екатеринбурге.



– Как вы думаете, показатели предстоящей PPV-трансляции превзойдут предыдущую?

– Хотелось бы, конечно. Но, если честно, думаю, опять будет жидко: может быть также, может быть чуть больше. Не хочу давать связанные с финансами на предстоящий бой прогнозы, чтобы не впадать в депрессию, потому что на этот раз мне дают в два раза меньше денег по сравнению с предыдущим боем. Это гарантированно. А относительно сборов и доходов с PPV, посмотрим, как оно получится.



– Не напрягало ли вас обширное допинг-тестирование?

– В прошлый раз меня проверили за два месяца девять раз. А в этот раз меня проверили пока только четыре раза, последний был сегодня утром. Но они приходят проверять без предупреждения и могут сделать это когда угодно. Конечно, эти неожиданные визиты немного напрягают. Однажды я только оделся и собирался сделать пробежку. И ради их тестирования пришлось раздеваться и отменять пробежку. Из-за этого немного ломается тренировочный процесс.



— В прессе появилась информация о том, что вы намерены получить гражданство США. Так ли это?

— Это полная чушь! Сам был удивлён узнав об этом из прессы. Официально могу заявить, что гражданство США я не принимал, меньше верьте слухам.



– Что вы думаете о намечающемся бое Флойда Мейвезера-младшего и бойца UFC Конора Макгрегора?

– Я уверен, что этот бой состоится, потому что на нём много заработают и сами бойцы, и все, кто будет так или иначе причастен к его организации. Этот бой – это развод любителей боевых видов спорта, способ вытянуть из них, как можно больше денег. А по исходу боя – всё понятно. По правилам бокса Макгрегору нечего делать против Мейвезера. Было бы интереснее, если бы они подрались в октагоне по правилам UFC. Тогда была бы интрига. А так исход ясен. Просто денег прилично срежут и всё.

Я никогда специально не готовлюсь говорить какие-то красноречивые речи, не заучиваю выражения. Я уже достаточно много сказал в его адрес. Поэтому хватит уже говорить, пора уже подтвердить это всё делом в ринге.

– О чём вы общались с Макгрегором на одном из вечеров бокса?

– Я к нему подошёл ради интереса, но он почему-то начал неадекватно реагировать. Это не то чтобы был конфликт. Просто он среагировал на мой подход в таком стиле, типа отстать от меня, я бокс смотрю. Он же тогда пришёл поддержать своего соотечественника, у которого был дебют на профи-ринге (речь о североирландском полулегковесе Майкле Конлане). А я в это время подошёл к нему и хотел спросить, собирается ли он на самом деле боксировать с Флойдом. И он на меня как бы вообще не обратил внимания, начал руками махать. И я ему по рукам ударил и представился, мол я тоже чемпион мира по трём основным версиям и т.д. После этого он сразу опешил и разговор пошёл уже в другом русле. Я ему сказал, что если понадобится боксёрская помощь, то пусть приезжает ко мне в зал, у нас есть хорошие ребята и мы поможем ему подготовиться к бою. Естественно для своей же выгоды в виде пиара. В общем, я хотел с ним просто познакомиться, но не рассчитывал, что у нас с ним так пойдёт разговор. Но потом всё вроде как сгладилось, мы пожелали друг другу удачи и он продолжил болеть за своего соотечественника.

– Если бы вы вышли против Макгрегора, сколько времени продлился бы ваш поединок?

– Не знаю, я не думаю о бое с ним и не собираюсь выходить против него на ринг.



– Будут ли какие-то изменения в вашей амуниции, какие перчатки выберете на этот раз?

– Я снова меняю бренд перчаток. Раньше я боксировал в перчатках Grant, затем – в Reyes, а в последнем бою – в Everlast. Однако представители этого бренда не сдержали свои финансовые обещания. Наверное, они думали, что я одержу победу и тогда было бы всё нормально. А так они отказались выполнять обещанное и я решил прекратить с ними деловые отношения. И теперь я выбрал для себя новый брэнд перчаток, которые разработаны для меня лично с логотипом «Krusher».

– Что бы вы пожелали болельщикам?

– В этот раз мы решили контактировать с «Матч ТВ», так как «Первый канал» не в силах транслировать мой бой без коммерческой рекламы между раундами, а это мое главное условие. Поэтому мы решили в этот раз иметь дело с «Матч ТВ», который покажет бокс в прямом эфире. Они уже дали анонс, но официально контракт на трансляцию нами ещё не подписан. Своим болельщикам хочу пожелать нашей общей победы, чтобы Россия победила и я был виновником этой победы. Спасибо всем за поддержку, которую я очень ценю. А всем тем, кто против меня и всем, кто за Уорда: давайте выздоравливайте, не болейте. Они, наверное, на голову простыли. Как можно быть на его стороне поля боя? Да бог с ними, с этими вражескими болельщиками. Вопреки им я одержу победу. А всем кто за меня, спасибо. Я очень им благодарен. Постараюсь вас порадовать своим боксом. Сейчас я прямо чувствую, что я совсем не в такой физической форме, в какой был в своих последних двух боях с Айзеком Чилембой и с Уордом.