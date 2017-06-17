Бой года. Ковалёв проведёт реванш с Уордом

Предстоящей ночью на знаменитой арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится один из главных поединков в профессиональном боксе нынешнего года. В матче-реванше сойдутся 34-летний россиянин Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 KO) и 33-летний американец Андре Уорд (31-0-0, 15 KO). На кону схватки будут стоять принадлежащие последнему мировые титулы WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе, которые он отобрал у Ковалёва, одержав спорную победу по очкам в ноябре прошлого года.

Ковалёв — Уорд. Live Ежедневно обновляющаяся онлайн-трансляция событий, связанных с предстоящим матчем-реваншем Сергей Ковалёв — Андрей Уорд.

Предыстория

Исход этого поединка определит лучшего боксёра мира вне зависимости от веса по версии самого престижного периодического издания в мире бокса – журнала The Ring. Сейчас Уорд занимает в его рейтинге P4P первую строчку, а Ковалёв располагается на второй. Андре Уорд на протяжении последних лет считался доминатором суперсредней весовой категории и вот, поднявшись в полутяжёлый дивизион, сумел обзавестись сразу тремя мировыми титулами по версиям WBA Super, IBF и WBO. До первого боя с Уордом Сергей Ковалёв на протяжении трёх лет являлся чемпионом мира в полутяжах, сумев за это время собрать три мировых титула ведущих боксёрских организаций из четырёх.

Перипетии первой схватки этих оппонентов хорошо известны любителям бокса. В первой половине поединка Ковалёв доминировал, отправив во втором раунде Уорда в нокдаун. Сергей признаётся, что не пытался тогда форсировать события, так как рассчитывал, что ситуация повторится в следующих раундах. Однако после пятой трёхминутки россиянин начал подседать функционально, и вскоре американцу удалось выровнять бой, действуя в своём привычном спойлерском стиле. В итоге после 12 отведённых регламентом раундов все трое официальных боковых судей отдали победу Уорду с одинаковым счётом 114-113.

Ограбление в Лас-Вегасе. Ковалёв уступил Уорду по очкам Российский полутяжеловес Сергей Ковалёв уступил американцу Андре Уорду решением боковых судей и утратил мировые титулы.

Позднее Ковалёв раскрыл причину своей подсевшей выносливости. Дело в том, что он попросту перестарался во время тренировочного процесса. Шесть дней в неделю (кроме воскресенья) Сергей проводил по три тренировки в день, тем самым загнав себя. По его словам, вследствие этого в середине боя у него попросту «закончился бензин», после чего он вынужден был боксировать «с пустыми баками». Тем не менее многие эксперты и простые любители бокса придерживаются мнения, что, даже пребывая в таком состоянии, Ковалёв всё равно больше заслуживал, чтобы его объявили победителем, чем Уорд, который набирал очки, в основном ускользая, действуя в сугубо защитном ключе и работая преимущественно джебом.

Реванш: быть или не быть

Сразу же после оглашения судейского вердикта остро встал вопрос о проведении матча-реванша, возможность которого была предусмотрена в контракте на первый бой. И этим намерен был воспользоваться Ковалёв. Сергей был очень недоволен произошедшим и, не особо сдерживая себя, принялся едко критиковать и подначивать объявленного победителем соперника. Прежде всего он придумал Уорду прозвище Сын Судей, саркастически обыграв его настоящее ринговое прозвище Сын Бога. Также Ковалёв настаивал на том, что Андре должен был признать спорность своей победы и сразу же пообещать дать ему немедленный матч-реванш. Однако вместо этого Уорд, по словам Сергея, задрал нос и возгордился, заявляя, что честно выиграл у него.

На кону схватки будут стоять принадлежащие Уорду мировые титулы WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе, которые он отобрал у Ковалёва.

Кроме этого, команда американца достаточно долго не давала однозначного ответа, будет ли Андре вообще проводить матч-реванш. Сам Уорд допускал возможность завершения боксёрской карьеры, однако со временем всё же согласился на матч-реванш. Но и здесь было не всё так просто. Промоутерская компания Roc Nation Sports известного музыкального исполнителя Шона «Jay-Z» Картера, подопечным которой является Андре, начала настаивать на том, что условия матча-реванша, прописанные в договоре на первый бой, нужно изменить, заключив новый контракт. Естественно, подразумевалось, что условия будут уже более выгодными для Уорда.



И представляющая интересы Ковалёва промоутерская компания Main Events во главе с Кэти Дувой приняла пожелания противоположной стороны. Как объясняет сам Сергей, в противном случае начался бы судебный процесс, который имел все шансы превратиться в затяжной. Вследствие этого в карьере Ковалёва могла бы наступить совершенно ненужная ему продолжительная пауза.

Организационные и финансовые нюансы

В итоге, по словам россиянина, сторона Уорда в организационном плане «перетянула одеяло на себя». Потерял Сергей в сравнении с первым боем и в финансовом отношении. Контракт на бой был подписан в начале апреля. И, согласно ему, Уорд за рематч получит гарантированные $ 7 млн (за первый бой он получил $ 5 млн), в то время как Ковалёву причитается гонорар, размер которого будет в два раза меньше, чем за прошлый бой.

Что касается возможных дополнительных доходов, полученных с системы платных трансляций PPV, по которой будет транслироваться предстоящий поединок, то в словах Сергея на этот счёт звучит скепсис. Он считает, что показатели будут либо такими же невысокими, как и в прошлый раз (165 тысяч проданных подписок), либо ненамного выше. А значит, скорее всего, из этого источника дополнительного дохода боксёры не получат, а всё заработанное достанется телесети HBO. Также, как заявила промоутер Ковалёва Кэти Дува, в новом контракте отсутствует пункт о возможности проведения третьего боя между соперниками. В случае надобности о нём придётся договариваться, что называется, с чистого листа.

Обещания перед боем

Сразу же после подписания контракта на проведение матча-реванша Уорд попросил противоположную сторону оставить теперь все отговорки дома, попутно отметив, что не видит в Ковалёве ничего страшного. А также заявил, что «залез Сергею в голову». Ковалёв же отметил, что этот бой будет важнейшим в его карьере, и пообещал своим поклонникам, что они увидят в нём настоящего Крашера, которого им не хватало в его предыдущих двух поединках. А ещё Сергей заявил, что в первой схватке переоценил соперника: «Я переоценил Уорда в первом бою и перетренировался. Для победы в повторном бою мне хватит двух тренировок в день – утренней пробежки и вечерней работы в зале».

И в тренировочном лагере Ковалёв действительно придерживался более щадящего подготовительного режима. Что касается тренерского штаба, то, поостыв после первого боя, Сергей не стал его полностью менять, как обещал это сделать. Заменён был только один человек – специалист по функциональной подготовке. Возникла несколько загадочная история с основным тренером Ковалёва Джоном Дэвидом Джексоном, которого пыталась переманить к себе команда Уорда. Однако сделать это не удалось, после чего попытались повернуть дело так, что, вроде бы, Джексон сам хотел им предложить свои услуги, но они ему отказали. Однако Сергей выражает убеждённость в честности Джексона по отношению к себе, заявляет о доверии к нему и в том, что произошло в первом бою, винит прежде всего себя.



Главной мотивацией Ковалёва в предстоящем поединке является жажда отомстить сопернику, боксёрскую карьеру которого он надеется завершить грядущей ночью, а также желание разочаровать своих критиков и недоброжелателей из среды любителей бокса. Он обещает, что на этот раз зрители увидят в ринге настоящего Крашера.

В ожидании стартового гонга

Сергей говорит, что чувствует в себе большую энергию, которую намерен выплеснуть на ринге. Однако о том же самом заявляет и Андре, настаивающий, что прошлым боем он окончательно снял накопившуюся за предшествующие несколько лет «ржавчину». Ковалёв надеется, что исход матча-реванша с Уордом будет таким же, каким был в его рематче с канадцем Жаном Паскалем. То есть Сергей прогнозирует свою досрочную победу либо в связи с отказом соперника от дальнейшего продолжения боя, либо потому что нокаутирует американца.

Уорд за рематч получит гарантированные $ 7 млн (за первый бой он получил $ 5 млн), в то время как Ковалёву причитается гонорар, размер которого будет в два раза меньше, чем за прошлый бой.

Букмекеры же видят минимальным фаворитом предстоящего противостояния американца. Его шансы на победу рассчитываются в соотношении от 1,25 до 1,5 к 1. Здесь, конечно, нужно учитывать и фактор судейства. Как и в первом бою, бригада служителей Фемиды будет полностью состоять из соотечественников Уорда. И пусть назначенные атлетической комиссией штата Невада американские судьи являются известными и опытными представителями своей профессии, однако возможность определённой симпатии к своему бойцу может проявиться и в их действиях. Так что Сергею, естественно, желательно воспользоваться в предстоящей схватке своими нокаутёрскими способностями.

На территории России вечер бокса из Лас-Вегаса, главным событием которого станет матч-реванш Ковалёв – Уорд, будет показан телеканалом «Матч ТВ» 18 июня, начиная с 4:00 по московскому времени. Также в рамках этого боксёрского шоу проведёт свой очередной поединок временный чемпион мира WBA в суперсреднем весе россиянин Дмитрий Бивол, соперником которого станет американец Седрик Эгнью.