Удар ниже пояса. Ковалёв проиграл Уорду в матче-реванше

Ожидавшийся с нетерпением многими любителями бокса матч-реванш между 34-летним россиянином Сергеем Ковалёвым (30-2-1, 26 KO) и 33-летним американцем Андре Уордом (32-0-0, 16 KO), как и первый бой между ними, завершился так, что вызвал неоднозначную реакцию, споры и пересуды в среде любителей бокса. На кону схватки стояли принадлежащие Уорду мировые титулы WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе, которые он отобрал у Ковалёва, одержав спорную победу по очкам в ноябре прошлого года.

Уорд досрочно победил Ковалёва. Как это было Американец Андре Уорд досрочно победил россиянина Сергея Ковалёва в скандальном поединке.

Российские выступления в андеркарте

В нескольких поединках андеркарта большого вечера бокса, прошедшего на знаменитой арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе, приняли участие ещё трое российских боксёров. Проживающий в США уроженец Грозного Бахрам Муртазалиев, который выступает в средней весовой категории, разобрался всего за полраунда с дотоле небитым в профи бразильцем Алексом Сандро Дуарте. Отечественный средневес Ариф Магомедов проиграл все раунды и в итоге был остановлен в 5-й трёхминутке ещё не битым на профи-ринге американцем с кубинскими корнями Луисом Ариасом.

Отлично выступил временный чемпион мира WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол. Уже в 1-м раунде он отправил американца Седрика Эгнью в нокдаун и продолжил доминировать. Эгнью ушёл в оборону, отдал инициативу и даже не помышлял о собственных атаках. Бивол же хорошо и быстро маневрировал, работал очень разнообразно, нанося удары на выбор «по этажам» и таким образом постепенно разрушая оппонента. В середине 4-го раунда после левого бокового Бивола у Эгнью оказался повреждён правый глаз, после чего американец начал всячески показывать, что это повреждение мешает ему продолжать сопротивление, и рефери Расселл Мора принял решение прекратить бой.

Главный поединок вечера

Однако зрители ждали прежде всего матча-реванша двух бойцов, которые занимали 1-ю и 2-ю строчки рейтинга лучших действующих боксёров мира вне зависимости от веса по версии самого авторитетного боксёрского издания – журнала The Ring. Первым на этот раз в ринг вышел Ковалёв, который сделал под традиционную для своих боёв музыкальную композицию рок-группы из Екатеринбурга «Смысловые галлюцинации». После представления участников главного события вечера в исполнении маэстро Майкла Баффера бойцы сошлись в центре ринга для получения последних наставлений от рефери поединка Тони Уикса, который также стал одним из главных действующих персонажей этого вечера.



Примечательно, что, продолжая затяжную предматчевую неприязнь, боксёры не поприветствовали один другого традиционным прикосновением перчаток. Когда прозвенел стартовый гонг и противостояние наконец началось, возникло ощущение продолжения первого боя: общий рисунок действий обоих в матче-реванше практически не изменился. Однако сценарий боя на этот раз оказался иным.



Стартовая трёхминутка выдалась примерно равной с небольшим преимуществом Ковалёва. Сергей сразу же начал поджимать визави, а Уорд отступал и при опасности сразу же входил в клинч. Все трое официальных боковых судей отдали этот раунд россиянину. Во 2-м отрезке Ковалёв снова выглядел более активным, в то время как Уорд пристраивался и пытался просчитать соперника. В концовке Сергей нанёс несколько точных ударов. Уорд активизировался в ответ и в первый раз в этом бою попал оппоненту ниже пояса. Гонг застал бойцов за активными действиями. И в этот раз все трое судей посчитали победителем трёхминутки Сергея.

В 3-м раунде сначала всё протекало более-менее спокойно, но в концовке опять оба боксёра взвинтили темп. Ковалёв старался постоянно наседать, в то время как Уорд извивался, иногда наносил встречные джебы и при необходимости входил в клинч. По итогам этого раунда симпатии судей разделились: двое увидели победу в нём Уорда, а третий посчитал, что лучше был Ковалёв. В 4-м отрезке Сергей впервые начал временами вытягивать соперника на себя. Сначала это у него получалось и он несколько раз попал, но затем уже Андре провёл несколько успешных ударов. После этого в концовке Ковалёв опять пошёл вперёд. Но все трое судей отдали этот раунд Уорду.

В середине раунда Уорду удалось выцелить и провести резкий акцентированный удар справа по открытой челюсти Сергея. Это попадание явно потрясло россиянина. Он попятился, а затем стал искать спасения в клинче.

5-ю трёхминутку противники провели в перестрелке с дальней дистанции. Ковалёв постоянно пытался нанести свой коронный правый кросс, причём делал это с акцентом и часто промахивался, из-за чего в его действиях начала накапливаться усталость. Тем не менее в итоге все трое судей отдали предпочтение в этой трёхминутке Ковалёву. Однако в следующем отрезке боя Уорд сумел вернуть утерянное в предыдущем раунде. Сергей по-прежнему пытался оказывать постоянное давление на соперника. В концовке Уорд неожиданно встал в стойку левши и в целом действовал очень избирательно. В результате все трое судей присудили победу в 6-й трёхминутке американцу.



В 7-м раунде Уорд опять ударил низко, вследствие чего Ковалёв согнулся, но рефери призвал его продолжить бой, посчитав, что удар был легальным. Уорд постоянно ловко подныривал и выбрасывал лёгкие быстрые джебы. В итоге двое судей отдали эту трёхминутку ему, а третий их коллега посчитал, что её выиграл россиянин. Хотя в перерыве между раундами Ковалёв дышал довольно напряжённо, ничего не предвещало скорой развязки схватки.

Финал

8-й раунд начался в прежнем ключе. В его середине Уорд в третий раз в этом бою ударил Сергея так, что тот вынужден был согнуться. Однако Тони Уикс и на этот раз проигнорировал это, предложив продолжить бой без паузы. Теперь уже в действиях Ковалёва стали видны признаки усталости, он выглядел немного вялым и несколько разболтанным. И потеря концентрации тут же ему аукнулась. В середине раунда Уорду удалось выцелить и провести резкий акцентированный удар справа по открытой челюсти Сергея. Это попадание явно потрясло россиянина. Он попятился, а затем стал искать спасения в клинче. Почувствовавший это Уорд принялся коршуном налетать на него, пытаясь отправить на настил ринга.

Добивание длилось около 40 секунд, причём американец старался в основном проводить удары по туловищу. Наконец, притиснув Ковалёва у канатов в углу ринга, Уорд нанёс три подряд удара в область пояса или даже немного ниже резинки трусов. И здесь к сильно нагнувшемуся вперёд и опиравшемуся спиной на канаты Сергею подскочил рефери, принявшись махать руками, сигнализируя о прекращении боя. И хотя Сергей визуально не протестовал против этой остановки, но многие смотревшие поединок сочли её либо ранней, либо неправильной.



Так, известный отечественный боксёрский судья и рефери Александр Калинкин считает, что Тони Уикс должен был предоставить Ковалёву пять минут на восстановление, поскольку Уорд нанёс по нему нелегитимные удары. Другие считают, что Сергею нужно было наносить Андре в ответ точно такие же удары в область трусов. Третьи же отстаивают точку зрения, что американец наносил удары в «пограничную» область, считая таковой резинку трусов.

Итоги и перспективы

Таким образом, Уорд одержал победу над Ковалёвым и в матче-реванше, однако и на сей раз поединок вызвал многочисленные пересуды, которые наверняка будут продолжаться ещё долго. Почему Уорд во время добивания решил наносить удары так низко, знает только он сам. Ведь он уже явно владел инициативой и, скорее всего, закончил бы досрочно этот бой если не в том, то в одном из следующих раундов. Функциональное состояние Ковалёва во второй половине боя, как и прежде, оптимизма не вызывало. После 7-го раунда на карточках двух судей вёл Уорд с одинаковым счётом 67-66, а у третьего их коллеги впереди был Сергей (68-65).

Пожелает ли американец предоставить третий бой Ковалёву — большой вопрос.

Но, как бы то ни было, теперь возникает вопрос: что дальше? В послематчевом интервью Ковалёв сказал: «Я не чувствовал, что это был нокдаун. Решение несправедливо. Я не считаю, что он бил мне по туловищу, это были удары ниже пояса. Уорд нанёс мне четыре таких удара, а рефери ничего не предпринял. Я чувствовал, что мог продолжать бой, мы ведь боксёры, зачем было останавливать поединок? Я не могу объяснить случившееся, это какое-то дерьмо». Естественно, возмущение Сергея, скорее всего, выразится в стремлении получить ещё один поединок с Уордом. Однако пожелает ли американец предоставить третий бой Ковалёву — большой вопрос.

В свою очередь, в послематчевом интервью Андре сказал так: «Я знал, что сегодняшний бой будет не похожим на предыдущий. У нас была хорошая схватка в прошлый раз. Ковалёв провёл тогда хороший поединок. Но когда я всё проанализировал, то понял, что нужно делать в следующий раз. Он был чемпионом мира, он защищал свои пояса много раз, был на вершине долгое время. Когда я сражаюсь, то не отрицаю достоинств моих оппонентов, я отдаю им должное, чтобы самому поднять свой уровень. Он отличный боец, немногие смогут его одолеть. Но когда ты против классного бойца, то должен сам подняться на следующий уровень, и я рад, что смог сегодня это сделать». В заключение Уорд добавил, что не исключает скорого перехода в первый тяжёлый, а может, даже и в супертяжёлый вес.