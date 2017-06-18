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Ковалёв проиграл Уорду в реванше
Фото: allboxing.ru
Текст: Константин Устьянцев

Яйца всмятку. Почему итог боя Ковалёв — Уорд — это позор для бокса

Андре Уорд одержал победу над Сергеем Ковалёвым, ещё более спорную, чем в первом бою. Разбираемся в деталях.
18 июня 2017, воскресенье. 14:00. Бокс/ММА

Матч-реванш между 34-летним россиянином Сергеем Ковалёвым (30-2-1, 26 KO) и 33-летним американцем Андре Уордом (32-0-0, 16 KO) обещал расставить точки над i в вопросе о том, кто же на самом деле лидировал в запутанном первом противостоянии, победителем которого спорным судейским решением стал Уорд. Однако повторный поединок, а точнее его итог, оказался ещё более скандальным и оставил больше вопросов, чем ответов на них

Уорд досрочно победил Ковалёва. Как это было
Американец Андре Уорд досрочно победил россиянина Сергея Ковалёва в скандальном поединке.

Бой

Ковалёв не раз говорил о том, что в первом поединке, во второй его половине, у него стало заканчиваться топливо, попросту он начал терять силы и уже не смог вести бой в задуманном ключе и при этом стал доступным для соперника, который умело воспользовался ситуацией. Сергей неоднократно подчёркивал, в том числе в большом предматчевом интервью, что выводы были сделаны и в команде появился новый тренер по физподготовке. Следовательно, свою тактику Крашер выстраивал и планировал, отталкиваясь от своих физических кондиций

Ковалёв: хочу избить Уорда, причинить ему физическую боль
Российский боксёр-полутяжеловес Сергей Ковалёв рассказал о матче-реванше с американцем Андре Уордом, который состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

Разобрать соперника-спойлера — штука сама по себе непростая, к тому же нужно понимать, что у Уорда было целых 12 раундов предыдущего боя, за время которых он так или иначе сумел подстроиться под соперника, выведать его сильные и слабые стороны. Именно поэтому повторный поединок начался в том ключе, в котором многие предполагали. Ковалёв выступал агрессором и, работая первым номером, пытался достать соперника с дистанции. Уорд в свою очередь действовал от защиты, контратаковал и периодически входил на ближнюю дистанцию, где пытался работать серийно, в том числе по корпусу.

Кто-то скажет, что Ковалёв вновь стал терять силы к экватору, но на этот ответ даёт статистика, которая говорит о том, что на картах одного из боковых рефери он вёл, причём с завидным превосходством. Судьи Дэйв Моретти (67-66 Уорд), Гленн Фельдман (67-66 Уорд) и Стив Уайсфельд (68-65 Ковалёв) так оценили бой. Ковалёв лидировал и на карточке нашего независимого рефери. Поэтому разговоры о том, что что-то пошло не так, неуместны. Мы ведь с вами не можем знать, что произошло бы, не случись этой ситуации в восьмом раунде. При этом мы отдаём себе отчёт в том, что восьмую трёхминутку Сергей не выиграл, пропустил прилично, но, по его собственному признанию, был готов продолжать бой, поскольку удары Уорда (те, которые приходились выше пояса) особого дискомфорта ему не доставляли. «Уорд нанёс мне четыре удара ниже пояса, рефери ничего не предпринял. Я чувствовал, что мог продолжать бой, мы ведь боксёры, зачем было останавливать поединок? Я не могу объяснить случившееся, это какое-то дерьмо», — сказал он.

«У меня же не металлические яйца»

Известный польский тяжеловес Анджей Голота носил неофициальное прозвище Яйцедробительный поляк. Частенько его удары достигали цели ниже резинки боксёрских трусов. Но даже Голота не чета Уорду, который в разы превзошёл своего польского коллегу по цеху, заставим Ковалёва пропускать ниже пояса почти в каждом раунде, а апофеозом ударов в область паха стал, конечно же тот самый восьмой раунд.

Судьи Дэйв Моретти (67-66 Уорд), Гленн Фельдман (67-66 Уорд) и Стив Уайсфельд (68-65 Ковалёв) так оценили бой. Ковалёв лидировал и на карточке нашего независимого рефери.

Несмотря на то что Ковалёв является уроженцем «чугунной Флоренции России» (так называют Челябинск в одной популярной юмористической передаче), яйца от этого у него железными не становятся. «Он не потряс меня, я устал, но мог боксировать и дальше. Андре нанёс несколько ударов ниже пояса, у меня не металлические яйца», — сказал Ковалёв.

Что касается ударов ниже пояса, то они носили системный характер. Несколько раз Ковалёв апеллировал к рефери по ходу поединка, делая на этом акцент. Однако должной реакции на это от Тони Уикса не последовало. Мало того, возникает вполне резонный вопрос: почему столь квалифицированный рефери не обратил внимания на целую серию ударов ниже пояса со стороны американца, не остановил поединок, не дав восстановиться российскому бойцу.

Эксперт нашего издания, рефери поединков по профессиональному боксу, мастер спорта международного класса по боксу, обладатель золотой медали Кубка Европы им. Эмиля Гримо, четырёхкратный победитель первенства СССР по боксу, судья Европейского боксёрского совета (European Boxing Union) по профессиональному боксу Александр Калинкин был удивлён такому подходу со стороны Уикса. «По правилам рефери Уикс должен был остановить поединок после того, как Уорд в очередной раз попал ниже пояса Сергею, и дать нашему бойцу до пяти минут на восстановление. Но этого не последовало. На его же усмотрение с американца могли снять очко. Сергей хватанул в восьмом раунде прилично, но критической ситуация стала после того, как Уорд нанёс несколько акцентированных ударов ниже пояса. С таким судейством выиграть в США просто невозможно», — сказал он.

Что касается ударов ниже пояса, то они носили системный характер. Несколько раз Ковалёв апеллировал к рефери по ходу поединка, делая на этом акцент.

По словам Уорда, это были удары по корпусу, которые и предрешили исход встречи. «Я в восторге, и я счастлив. Я не предсказывал нокаута, но не исключал его. Я в боксе уже долгое время, и часто журналисты не воспринимают моих слов, но я доказывал, что я человек дела. Я никогда ничего не говорю, если не собираюсь этого делать. Хочу сказать, что я очень уважаю Ковалёва. По-настоящему чемпионский бой начался во второй половине. Когда я увидел реакцию Ковалёва на удары по корпусу, я понял, что он в моих руках», — сказал Уорд.

Сын Судей

Прозвище, которое теперь уж точно навсегда приклеится к Уорду. Не потому, что он вот весь такой выезжающий на боковых судьях и рефери в ринге, нет. Просто когда судейский вопрос становится системным и в центре внимания оказывается Уорд, тут хочешь не хочешь, а поверишь именно в то, что он и в самом деле сын судей. Бокс — это прежде всего бизнес, а уже потом спорт. Промоутерская компания Roc Nation организовала этот вечер бокса, а, как известно, кто музыку заказывает, тот её и танцует. Повторюсь, никаких поисков теории заговоров, просто здесь всё более чем очевидно. Судейский беспредел заказывали? Вот, получите.

Мы часто упоминали рефери в контексте этого скандала. Кто-то скажет: да он просто делает свою работу, какие вопросы? А вопрос у автора эти строк к Тони Уиксу только один: как, имея за плечами не дюжий опыт работы в рефери, быть настолько полярным в предпочтениях об остановке боя? В своё время американец Уикс обслуживал знаменитый поединок между Диего Корралесом и Хосе Луисом Кастильо, когда первый из них поднялся после двух подряд нокдаунов и забил второго. Вот как это было:

А теперь ответьте на вопрос: не рановато ли Уикс вмешался в ход боя Ковалёв — Уорд?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
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