Мейвезер против Макгрегора: поединок или цирк?

Кто бы что ни говорил, Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер-младший всё-таки договорились, как поделить многомиллионный гонорар, и 26 августа должны провести долгожданный бой в Лас-Вегасе. Напомним, что представители мира бокса с самого начала относились к этой идее скептически. Экс-чемпион мира Оскар де ла Хойя высказался довольно жёстко, назвав предстоящий поединок цирковым шоу и дном, сославшись на нулевой рекорд Макгрегора в боксе. Для известного тренера Тедди Атласа это противостояние выглядит боем пещерного человека против гения защиты, а Русский Крашер Сергей Ковалёв, недавно ударивший ирландца по рукам, затею также раскритиковал, но свою помощь в подготовке Конору предложить не забыл.



Повышенный интерес к событию не оставил в стороне и бойцов смешанного стиля, к примеру, ветеран ММА Дон Фрай уже успел бросить вызов Майку Тайсону, чтобы сразиться с тем в андеркарде будущего турнира. Правда, ответа от Железного Майка вряд ли стоит ждать, поскольку его «диагноз» готовящемуся поединку был окончательным и бесповоротным: «Полная хрень!».

А хрень ли? До Макгрегора по правилам профессионального бокса выступали такие бойцы, как Дональд Черроне, Ник Диас, Александр Емельяненко, Ник Диас, Али Багаутинов, Марк Хант, Андерсон Силва и другие, но главных успехов они добились именно в клетке. Особняком здесь стоит ошеломивший Последнего Императора Фабио Малдонаду, имеющий боксёрский рекорд 24-0 при 22 победах нокаутом. До чемпиона мира бразилец, конечно, не добрался, но и посмешищем совершенно не выглядел. Да, у Конора иная ситуация: бой за звание чемпиона штата Сан-Паулу нельзя сравнивать с поединком против бойца, считающегося лучшим в мире, но всё же рассмотрим все за и против. Ответим на вопрос, почему стоит смотреть бой Мейвезер-Макгрегор, а почему – нет?

Почему нет?

Никто не скрывает, что этот бой организован ради денег, ради гонораров двух, а точнее трёх людей – Дана Уайт, безусловно, снимет весомый процент за помощь в переговорах и организации. Иными словами, деньги во главе угла уже повлияли на интригу, поскольку огромное желание бойцов заработать создаёт впечатление аферы. В долгосрочной же перспективе это может пагубно сказаться на всей индустрии в целом, в частности, на тренерах и спортсменах, для которых бокс и ММА перестанут быть самоцелью, а станут исключительно источником дохода. Такое положение вещей несомненно скажется на качестве турниров и общем восприятии единоборств, в которых грань между реальными и постановочными боями перестанет быть заметной.



Думаете, автор этих строк драматизирует? Представьте, если все суммы определены и гарантированы, о качестве продукта уже можно не беспокоиться: сорвав большой куш, Флойд отправится делать новые селфи с деньгами, а Конор будет готовиться к защите титула в UFC. Я так спокойно говорю о будущем, потому что низкое качество зрелища при заявленной грандиозности события может полностью обесценить результат. И если шоу, пока назовём это событие так, окажется полным провалом, по-настоящему проиграют только зрители.

Если бой проходит по правилам бокса, то, несмотря на все заслуги в ММА, Макгрегор в ринге с Мейвезером представляется, мягко говоря, неуместным. Очевидно, что ирландец получил этот шанс за успехи в октагоне и хорошо подвешенный язык, но как боксёр, Конор остаётся котом в мешке, пусть и громко мяукающим. В качестве сравнения можно вспомнить, как Ройс Грейси демонстрировал миру бразильское джиу-джитсу: даже если соперники мастера и ничего не смыслили в борьбе, в клетке у них был шанс проявить свои сильные стороны. Можно ли назвать бокс сильной стороной Макгрегора в контексте боя с Флойдом? Ограничимся ответом, что всё покажет ринг. В любом случае есть большая разница между поединком двух звёзд своих видов единоборств и схваткой легенды бокса против дерзкого фанфарона, впервые выходящего на профессиональный ринг.

Почему да?

Во-первых, эти ребята доводят начатое до конца, ставя перед собой задачи, изначально кажущиеся невозможными. Рекорд 49-0 в боксе, беспрецедентное владение двумя поясами UFC – это не дешёвый трёп, а реальные достижения. Если за свою карьеру Мейвезер уже приучил публику к победам, то кто всерьёз рассчитывал на победу Конора над Жозе Алду за 13 секунд или нокаут в бою с Эдди Альваресом? Полагаю, что у Джона Джонса на пике формы было больше шансов взять титул в тяжёлом весе, но вместо этого самый молодой чемпион UFC пустился во все тяжкие. Если мы на секунду абстрагируемся от медийных образов и споров фанатов, то увидим, что оба достигают поставленных целей, и именно это даёт нам надежду на достойное зрелище.

Во-вторых, обратной стороной нелепости этой затеи является реальный выход за границы устоявшихся видов спорта — разрыв шаблона, если хотите. Вы можете годами подниматься на один и тот же ринг, выступая против предсказуемых соперников, или принять вызов совершенно иного вида. Смешанные единоборства в последние годы набирают всё большую популярность, но за последнее время по-настоящему громким событием в мире бокса стала лишь победа Энтони Джошуа над Владимиром Кличко. Так что же лучше? Мы никогда не узнаем, пока не сравним. Под таким же девизом люди когда-то начали драться в восьмиугольнике. Теперь же человек из клетки возвращается в ринг, бросая вызов лучшему, чтобы показать, чему он научился.



Наконец, если мы условимся, что бой будет настоящим, а не договорным, то его исход приобретает крайне важное значение. Поражение для Флойда может бросить тень на всё его наследие, бережно пополняемое в течение многих лет. Безусловно, гонорар смягчит боль от страданий, но Мейвезер и так не выглядит нуждающимся, чтобы ставить под угрозу свой статус The Best Ever. Макгрегор уже проигрывал и возвращался, но шанс побить легенду бокса и, вероятно, завоевать пояс WBC, если глава Всемирного боксёрского совета Маурисью Сулейман сделает бой титульным, будет единственным в своём роде. Коротко говоря, победа Флойда резко обесценит боксёрские навыки бойцов ММА и позволит боксу вырваться вперёд в противостоянии со смешанными единоборствами. Конор будет опечален, но в его случае гонорар окупит всё с лихвой. Успех Макгрегора вознесёт ирландца на новую высоту, отчего соцсети взорвутся с новой силой, а боя с ним будет просить практически каждый. Мейвезер же сможет легко оправдаться тем, что, по сути, этот бой нельзя отнести к профессиональному боксу – Макгрегор имеет лицензию, но не состоит в какой-либо организации.



Итак, предстоящий поединок можно воспринимать как угодно, но без сомнения, это громкое событие в мире единоборств. Что именно будет громким, грохот от провала или овации от успеха, узнаем в конце августа.