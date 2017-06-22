Смертельный ринг. Экс-боец UFC умер после нокаута в бою по правилам бокса

Бывший боец ММА выступавший в UFC канадец Тим Хаг умер, не приходя в сознание, спустя несколько дней после поединка против Адама Брейдвуда. Встреча бойцов состоялась 16 июня в родном для Хага Эдмонтоне (все свои четыре боя по правилам бокса Хаг провёл в Эдмонтоне) и вошла в историю трагически завершившихся противостояний кудесников ринга. Хаг дважды побывал в нокдауне, прежде чем пропустить роковой удар, после которого резко почувствовал себя плохо. С трудом поднявшись на ноги, Хаг в сопровождении секундантов покинул ринг. Уже в раздевалке боец потерял сознание и был доставлен в больницу в состоянии комы. Через два часа медики объявили, что мозг Хага умер.

Вспоминаем самые известные случаи гибели боксёров, скончавшихся вследствие полученных во время боёв травм.

Роберт Вангила (22-5-0, 16 КО), Кения, скончался 24 июля 1994 года в возрасте 26 лет

Единственный в истории олимпийский чемпион из Кении не только по боксу, но и вообще во всех видах спорта, за исключением лёгкой атлетики, погиб в Лас-Вегасе. После завоевания олимпийского золота в категории полусреднего веса на Играх 1988 года в Сеуле Вангила решил строить свою профессиональную карьеру в США. Но таких же успехов, как в любительском боксе, там ему достичь не удалось. 22 июля 1994 года, после пяти с половиной лет выступлений на профи-ринге, честолюбивый африканец предпринял очередную попытку приблизиться к бою за звание чемпиона мира. За девять неполных раундов Вангила был избит американцем Дэвидом Гонсалесом до такой степени, что рефери Джо Кортез вынужден был прекратить бой, даже несмотря на отчаянные протесты беспечных секундантов Роберта. Вангила ещё сумел самостоятельно покинуть ринг, но впал в кому в своей раздевалке. Спустя 36 часов было объявлено о его смерти. Уже перебравшись в Штаты, Вангила принял ислам, и по воле жены-мусульманки боксёр был похоронен на мусульманском кладбище, несмотря на протесты его родственников-христиан из Кении.

Эд Сандерс (6-2-1, 3 КО), США, скончался 12 декабря 1954 года в возрасте 24 лет

Ещё один олимпийский чемпион, ставший первым в истории чернокожим золотым медалистом Олимпийских игр в тяжёлом весе. На Олимпиаде 1952 года в Хельсинки Сандерс победил всех своих соперников досрочно. Это именно против него в финальной схватке ставший впоследствии легендой профессионального бокса и чемпионом мира в тяжёлом весе швед Ингемар Юханссон откровенно избегал боя, за что и был дисквалифицирован во 2-м раунде с лишением права считаться серебряным медалистом. Тогда казалось, что перед могучим триумфатором Сандерсом, который вернулся на родину в статусе национального героя, открываются широчайшие перспективы в профи. Но Большой Эд ещё отслужил около двух лет в Военно-морском флоте США и только после этого дебютировал в профессионалах.



К сожалению, профи-карьера не заладилась у него с первых же шагов. А роковым для Сандерса стал 9-й профи-бой, состоявшийся 11 декабря 1954 года в Бостоне. Накануне поединка он жаловался на головные боли и в ринге смотрелся непривычно вялым и пассивным. Тем не менее в течение 10 раундов он на равных обменивался ударами со своим соперником Вилли Джеймсом по кличке Кадиллак, пока в 11-й трёхминутке, пропустив простую комбинацию с виду не таких уж сильных ударов, Сандерс внезапно рухнул на канвас, тут же потеряв сознание. Его вынесли с ринга на носилках и доставили в госпиталь, в котором он и скончался после долгой безуспешной операции на головном мозге. Скорее всего, Эд получил серьёзную травму головного мозга ещё до боя с Джеймсом, а в схватке лишь усугубил её, получив кровоизлияние в мозг. Сандерс был погребён в своей родной Калифорнии со всеми военными почестями, включая 21 выстрел в воздух из винтовок почётного караула.

Йо Сам Чой (32-5-0, 19 КО), Южная Корея, скончался 2 января 2008 года в возрасте 35 лет

Корейский мухач, чемпионивший на переломе 1990-х – 2000-х по версии WBC, провёл свой последний в жизни бой 25 декабря 2007 года. После череды поражений в первой половине 2000-х начиная с 2005 года Чой встал на победную дорожку. Одержав победы в пяти поединках подряд, Йо Сам намеревался вскоре получить ещё один шанс на бой за звание чемпиона мира, который в силу возраста мог стать его лебединой песней. На пути к мировому тайтл-шоту южнокорейца стоял индонезиец Хери Амол. По ходу схватки на глазах родной публики Чой уверенно переигрывал соперника, и ничего не предвещало трагической развязки. Йо Сам не пропускал тяжёлых ударов и ни разу не выглядел потрясённым. Правда, несколько раз оппоненты сталкивались головами, что, возможно, и стало роковой причиной произошедшего.

Буквально в самой концовке финального, 12-го, раунда после одного из пропущенных ударов в голову Чой упал на настил ринга. Он встал на ноги на счёт 5, рефери отсчитал нокдаун, после чего почти сразу же прозвучал финальный гонг. Йо Сам ещё успел принять поздравление от своего оппонента, но, направившись в свой угол, рухнул на канвас. Объявление ринг-анонсера о победе кореец уже не слышал, поскольку пребывал в бессознательном состоянии. Он был срочно отправлен в госпиталь, где ему была сделана экстренная операция на головном мозге. К сожалению, все усилия врачей оказались напрасны, кровоизлияние имело необратимые последствия. Через неделю, спустя два дня после наступления Нового года, Чой скончался, не приходя в сознание. С согласия семьи Йо Сама шесть его внутренних органов были трансплантированы нуждающимся в их пересадке больным, за что правительство Южной Кореи наградило боксёра посмертно одной из высших государственных наград орденом Почёта.

Педро Альказар (25-1-1, 14 КО), Панама, скончался 24 июня 2002 года в возрасте 26 лет

Этот панамский чемпион мира в весе «супермухи» по версии WBO был протеже своего легендарного соотечественника Роберто Дюрана, который потом на похоронах Альказара был в числе тех, кто нёс гроб с его телом. 22 июня 2002 года во второй защите мирового титула против известного мексиканского панчера Фернандо Монтиэля Педро смотрелся неважно. Весь бой он был вялым и малоактивным и уже в 6-м раунде повис на канатах, избиваемый претендентом. Альказар потерял титул, но ушёл с ринга на своих ногах. И лишь спустя сутки, когда он со своей командой уже готовился к отлёту из Лас-Вегаса в родную Панаму, во время принятия душа в гостиничном номере боксёр вдруг рухнул без сознания. Спасти его не удалось. Позднее было установлено, что Альказар умер спустя 36 часов после окончания боя. Это стало самым длинным по времени зафиксированным в истории бокса случаем, когда у боксёра после окончания схватки происходило кровоизлияние в мозг.

Левандер Джонсон (34-5-2, 26 КО), США, скончался 22 сентября 2005 года в возрасте 35 лет

Завоевав титул чемпиона мира только с четвёртой попытки, Левандер Джонсон придал значительный импульс своей карьере в уже довольно солидном по боксёрским меркам возрасте. Но, к сожалению, первая же защита чемпионского звания IBF в лёгком весе стала не только последней в его карьере, но и в жизни. В бою, состоявшемся 17 сентября 2005 года в Лас-Вегасе, Джонсон встречался с таким же, как и сам опытным бойцом – мексиканцем Хесусом Чавесом. Настырный латиноамериканец владел явным преимуществом на протяжении всего боя, а Левандер от раунда к раунда лишь накапливал на своей голове всё больший тоннаж ударов.



Наконец, в начале 11-й трёхминутки рефери Тони Викс решил прекратить одностороннее избиение чернокожего чемпиона, что вызвало определённые возражения как у самого Левандера, так и у его отца и тренера Билла Джонсона.



Однако, как показали последующие события, рефери даже запоздал с решением об остановке боя. Покинув ринг самостоятельно, Левандер упал в обморок в раздевалке и был срочно доставлен в ближайшую больницу. После проведённой врачами операции по остановке кровотечения в головном мозге и удаления оттуда образовавшейся субдуральной гематомы некоторое время казалось, что жизнь Джонсона удалось спасти и в его состоянии наметилась положительная динамика, хотя в целом оно и оставалось критическим. К сожалению, он прожил ещё только пять дней. Мозг Левандера начал отмирать, и с согласия его семьи врачами было принято решение отключить тело боксёра от аппарата искусственного дыхания. У Джонсона остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Джонни Оуэн (25-2-1, 11 КО), Великобритания, скончался 4 ноября 1980 года в возрасте 24 лет

Этого тщедушного с виду, но мужественного и упорного бойца из Уэльса публика обожала. Джонни Оуэн был подлинным харизматиком ринга. Он стал первым в истории валлийцем, завоевавшим титул стран Британского Содружества, а также владел поясом чемпиона Европы. 19 сентября 1980 года на арене Olympic Auditorium в Лос-Анджелесе Джонни получил шанс сразиться за мировой титул WBC в легчайшем весе. Соперником Оуэна в том роковом бою стал известный мексиканский боец, будущий член Зала славы бокса Лупе Пинтор. Поединок, как и предыдущие бои валлийца, проходил в зрелищном ключе, сопровождаясь обоюдоострой бескомпромиссной борьбой.



После 8 раундов Оуэн выигрывал схватку, но в 9-й трёхминутке он впервые в своей карьере оказался в нокдауне. После этого Пинтор перехватил инициативу. Трагическая развязка наступила за 25 секунд до окончания 12-го раунда. Оуэн был отправлен в нокаут и оставался лежать без сознания на настиле ринга, пока не был погружён на носилки и отправлен в госпиталь. Несмотря на проведённую операцию по удалению образовавшегося в мозгу тромба, он скончался через 7 недель, так и не придя в сознание. 22 года спустя на родине Оуэна в Уэльсе ему был установлен памятник. По просьбе отца Джонни открытие мемориала произвёл лично Лупе Пинтор. Также в 2006 году была издана книга о жизни и боксёрской карьере Джонни Оуэна.

Эрни Шааф (54-13-2, 23 КО), США, скончался 14 февраля 1933 года в возрасте 24 лет

Этот популярный контендер-тяжеловес был сыном немецких эмигрантов. Бокс героических времён первой половины ХХ века являлся куда более жестоким, нежели нынешний, и медицинские обследования бойцов проводились далеко не так углублённо, как сейчас. Жертвой этого обстоятельства и стал Эрни Шааф. Большинство историков бокса придерживаются мнения, что Морской Тигр (такое прозвище было дано Шаафу за его службу в военно-морском флоте) получил серьёзную травму мозга в бою с будущим чемпионом мира Максом Бэром, который сильно потрепал его и отправил в нокаут на последних секундах боя. (Правда, Шааф тогда формально не был высчитан рефери, поскольку, согласно правилам, финальный гонг спасает боксёра от нокаута.) Впоследствии Эрни постоянно жаловался на головные боли, но, несмотря на это, продолжал выходить на ринг.

Спустя полгода Шааф встретился с ещё одним легендарным бойцом, тоже, как и Бэр, ставшим вскоре чемпионом мира – итальянским гигантом Примо Карнерой. Эта схватка оказалась для Эрни роковой. Он очутился в нокауте в 13-м раунде, после чего был доставлен в больницу. Спустя четверо суток, в День святого Валентина, он скончался. Согласно легенде перед смертью Шааф на мгновение пришёл в себя и сказал находившейся у его постели матери: «Я в порядке», после чего снова потерял сознание и умер. После каждой своей победы на ринге Эрни отсылал матери букет гвоздик, и вся его могила была усыпана этими цветами. В числе многих знаменитостей огромный траурный букет прислал и Карнера. Похоронен Шааф был при огромном стечении народа, с военными почестями, включая выстрелы салюта из винтовок почётного караула военнослужащих ВМС США.

Дэйви Мур (59-7-1, 30 КО), США, скончался 25 марта 1963 года в возрасте 29 лет

Для чернокожего бойца по кличке Винтовка из Спрингфилда роковой стала шестая защита титула абсолютного чемпиона мира в полулёгком весе. Поединок Мура с проживавшим в Мексике уроженцем Кубы Шугаром Рамосом первоначально был отложен из-за налетевшего на Лос-Анджелес тайфуна. Но 21 марта 1963 года бойцы сошлись-таки на ринге, установленном посреди огромного стадиона «Доджер». Схватка вызвала огромный интерес и транслировалась по национальному телевидению. После разведочных ранних раундов бойцы активизировались и на потеху публике принялись обмениваться разрушительными ударами. Наконец, в 10-м раунде претенденту удалось провести мощнейший правый хук, который отправил чемпиона в нокаут. Во время падения Мур сильно ударился шеей о нижний канат ринга, что, как показало расследование, и стало причиной его смерти.



Дэйви ещё смог дать короткое послематчевое интервью в ринге, после чего удалился вместе с командой в раздевалку. Там он принялся рассказывать секундантам о том, что хочет провести рематч с Рамосом и вернуть утраченный мировой титул, как вдруг внезапно прижал ладонь ко лбу и промолвил: «Ох, у меня заболела голова». После чего, потеряв сознание, стал оседать на пол. Спустя 75 часов он умер в больнице. Внимательно просмотревшие видеозапись боя эксперты пришли к выводу, что падение Мура шеей на канаты было сродни эффекту удара ребром ладони в карате. Кончина известного бойца вызвала большой общественный резонанс. Звучали даже призывы о введении запрета на проведение боксёрских матчей. А Боб Дилан написал ставшую хитом песню «Кто убил Дэйви Мура?» Но в результате атлетическими комиссиями штатов были приняты лишь небольшие изменения по обеспечению большей безопасности боксёров. Стали использовать более мягкие канаты ринга, их натяжка несколько ослабилась, а также вместо трёх стали навешивать четыре верёвки.

Бенни «Кид» Парет (35-12-3, 10 КО), Куба, скончался 3 апреля 1962 года в возрасте 25 лет

Смерть этого кубинского боксёра стала первой, транслировавшейся по национальному американскому телевидению. За боем, в котором Бенни Парет и американец Эмиль Гриффит сражались за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе, наблюдала в прямом эфире многомиллионная зрительская аудитория. Это была уже третья встреча на ринге непримиримых соперников. В первом бою Гриффит нокаутировал Парета, во втором поединке Бенни взял реванш, одержав победу по очкам, и вот старые противники должны были встретиться вновь. На предматчевом взвешивании обладавший острым языком Парет обвинил Гриффита в гомосексуализме, чем накалил страсти до предела. Бойцы сошлись на ринге 24 марта 1962 года. Поединок проходил на знаменитой нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден» и транслировался крупнейшим национальным телеканалом США ABC.

В 6-м раунде Гриффит был почти нокаутирован, но его спас гонг на перерыв. А в 12-й трёхминутке уже Парет оказался под лавиной безжалостных ударов соперника. Это было одним из самых жестоких избиений в истории бокса. Американский комментатор насчитал 29 подряд точных ударов Гриффита, которые он всаживал в соперника до тех пор, пока тот не обвис беспомощно на канатах. Рефери Руби Гольдштейн, который после этого больше никогда не судил боксёрские поединки, откровенно поздно принял решение прекратить поединок, за что впоследствии подвергся нещадной критике со всех сторон. Впавший в кому ещё до остановки боя Парет был немедленно доставлен в госпиталь, в котором спустя 10 дней скончался, не приходя в сознание. Эта трагедия на ринге породила многочисленные общественные дискуссии, в результате которых боксёрские схватки почти на 10 лет перестали транслироваться на регулярной основе по национальному американскому телевидению. На тему боя Гриффит – Парет популярными авторами было написано несколько песен и поэм.

Дук Ку Ким (17-2-1, 8 КО), Южная Корея, скончался 17 ноября 1982 года в возрасте 23 лет

Самой резонансной трагедией на ринге за всю историю мирового бокса стала гибель южнокорейского боксёра Дук Ку Кима в бою против известного итало-американца Рэя Манчини. После этого случая в профессиональном боксе произошло сразу несколько знаковых реформ, направленных на усиление безопасности жизни и здоровья выходящих на ринг спортсменов. До встречи с Манчини имя Кима было неизвестно широкой боксёрской общественности. Он имел хороший послужной список, но среди его жертв не было приметных оппонентов. Тем не менее, заняв 1-ю позицию в рейтинге лёгкого веса по версии WBA, Дук стал официальным претендентом на принадлежащий Манчини мировой титул. 13 ноября 1982 года Ким впервые проводил бой в Америке. Зрители, заполнившие трибуны знаменитой лас-вегасской арены Caesars Palace, ожидали увидеть односторонний поединок в исполнении их любимца Манчини. Но сам Рэй, за свой драчливый слаггерский стиль носивший кличку Бум-Бум, накануне схватки заявил, что готовится к тяжёлому бою. К войне в ринге готовился и Ким, за несколько дней до боя пророчески написавший на зеркале своего гостиничного номера в Лас-Вегасе слова: «Жить или умереть».



Так в итоге и случилось. Большую часть времени поединок проходил в обоюдоострой борьбе. Соперники рубились, что называется, кость-в-кость, и никто не хотел уступать. Оба были предельно избиты. Так, у Манчини было разорвано левое ухо и полностью заплыл левый глаз. Но в поздних раундах он начал отчётливо прибирать инициативу к своим рукам. Развязка наступила в самом начале 14-й трёхминутки. Ким был сбит с ног и, падая, сильно ударился головой о настил ринга. Он ещё нашёл в себе мужество подняться на ноги, но рефери принял решение остановить это жестокое избиение. Спустя несколько минут после окончания боя Ким рухнул без сознания и тут же был отправлен в госпиталь. Нейрохирурги провели экстренную операцию по удалению из головного мозга корейца субдуральной гематомы, но все их усилия по спасению его жизни оказались тщетны. Спустя четыре дня Ким умер не приходя в сознание. Через неделю популярный американский журнал Sports Illustrated вышел с фотографией схватки Манчини – Ким на обложке, озаглавив её «Трагедия на ринге».



Но смерть Кима стала не единственным итогом этого трагического боя. Мучимый чувством вины за произошедшее, рефери Ричард Грин покончил жизнь самоубийством 1 июля 1983 года, а спустя четыре месяца после смерти сына свела счёты с жизнью и его мать. Очень тяжело переживал случившееся и Рэй Манчини. Он не хотел больше выходить на ринг, но друзья заставили его прийти к выводу, что это был несчастный случай. Однако, по словам промоутера Боба Арума, после этого Манчини уже никогда не был тем прежним разбитным и беззаботным Бум-Бумом, которого публика знала раньше.



После этого случая боксёрские организации начали постепенно отказываться от регламента чемпионских поединков в 15 раундов, перейдя в итоге к 12-раундовому формату. Но самой главной реформой стало кардинальное ужесточение предматчевых медицинских обследований боксёров. Если ранее накануне поединков бойцам просто измеряли давление и проверяли сердцебиение, то с того времени перед каждым боем боксёров стали обязывать делать томографию головного мозга и электрокардиограмму сердечно-сосудистой системы, а иногда ещё и проходить флюорографию. Также была сдвинута на более раннее время процедура официального взвешивания, так как в качестве одной из причин смерти Кима предположительно стало то, что он с большими сложностями «сделал вес», истязая себя накануне схватки жестокой сгонкой лишних килограммов. История жизни Кима была экранизирована в художественном фильме «Чемпион», который вышел на большие экраны Кореи в 2002 году. Также трагическому бою Манчини – Ким были посвящены многочисленные песни и стихи, а также сняты документальные фильмы.

Роман Симаков (19-2-1, 9 КО), Россия, скончался 8 декабря 2011 года в возрасте 27 лет

И в заключение вспомним наиболее известный случай гибели в ринге отечественного боксёра. Эта трагедия случилась на ринге Екатеринбурга 5 декабря 2011 года. Проспект-полутяжеловес из Кемерово встречался другим российским перспективным боксёром – проживающим в США челябинцем Сергеем Ковалёвым. Прошедший школу национальной сборной России по любительскому боксу Ковалёв на протяжении всего поединка владел ощутимой инициативой. Уступавший ему в технике Симаков пытался переломить ход боя за счёт своих фирменных бойцовских качеств, стойкости и упорства. Роман мужественно принимал тяжёлые удары как в голову, так и по туловищу. В 6-м раунде ресурс организма Симакова начал исчерпываться и он первый раз оказался в нокдауне. А уже в следующей трёхминутке наступила трагическая развязка. Роман во второй раз вынужден был опуститься на настил ринга, после чего бой был остановлен.

Но ещё в предыдущих раундах было заметно, что с Симаковым происходит что-то не то, он боксировал уже, как говорят, на автопилоте. К сожалению, его секунданты не придали этим тревожным признакам особого значения и не посчитали нужным прекратить поединок, дабы сохранить здоровье своего подопечного. Не сделал этого и рефери в ринге. В итоге почти сразу после окончания схватки Роман потерял сознание, был срочно вынесен с ринга на носилках и доставлен в центральную городскую больницу Екатеринбурга. Врачи провели срочную операцию на головном мозге Симакова, но спасти его жизнь не удалось. Спустя три дня боксёр скончался, не приходя в сознание. Сергей Ковалёв попросил прощения у родных и близких Романа и принёс им свои соболезнования, а также пожертвовал частью гонорара за бой против Айзека Чилембы, который прошёл на той же арене в Екатеринбурге спустя пять лет.

Майк Тоуэлл (11-1-0, 8 КО), Великобритания, скончался 1 октября 2016 года в возрасте 25 лет

25-летний британец Майк Тоуэлл, выступающий в полусреднем весе, 29 сентября в Глазго был нокаутирован соотечественником, 24-летним Дэйвом Эвансом, в пятом раунде в бою-элиминаторе на титул чемпиона Великобритании. Нокауту предшествовал нокдаун, который был получен по ходу стартовой трёхминутки. Тоуэлл, ранее не проигрывавший, потерпел своё первое поражение на профи-ринге, которое оказалось последним. Ранее небитый Тоуэлл, как и его угол, не сумел в полной мере оценить степень урона, полученного после первого нокдауна. Тоуэлл и его секунданты продолжали бой, чем усугубили ситуацию. История знает немало примеров, когда казалось, что боец контролирует ситуацию, держит удар, но на самом деле с каждым пропущенным панчем его состояние ухудшается с геометрической прогрессией. Так было со многими бойцами, как, например, с россиянином Романом Симаковым в бою против Сергея Ковалёва и другими, кто оказался в схожей ситуации и пострадал от собственной стойкости. Тоуэлла в срочном порядке доставили в госпиталь, где он, не приходя в сознание, скончался через несколько дней.

