Титул подождёт. Почему карьера Нурмагомедова зашла в тупик

Дерётся тот, кто больше хочет

Весь этот год для фанатов Хабиба Нурмагомедова превращается в год ожиданий и разочарований. В марте он не смог подраться за временный титул UFC в лёгком весе с Тони Фергюсоном, оказавшись в больнице из-за последствий жесточайшей весогонки. Провести реванш летом. Из-за священного для мусульман месяца Рамадан Нурмагомедов последние пять лет не дрался летом, поэтому единственным вариантом провести перенесённый бой была осень, однако перегоры пошли не так гладко. Обе стороны обвиняли друг друга в желании сорвать бой, но в итоге 7 октября на UFC 216 будут драться Тони Фергюсон и Кевин Ли.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов сразу после этого возмутился тем, что титул разыгрывают второй и седьмой номера, но винить в этом сторона россиянина может только себя. Хабибу было предложено два варианта: в октябре в Лас-Вегасе и в ноябре в Нью-Йорке. Непобеждённому бойцу, проводящему поединки с частотой раз в год предпочли соперника, выигравшего пять боёв за последние полтора года. Хабиб же, как и хотел, получит бой в декабре скорее всего с бразильцем Эдсоном Барбозой.

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Два года без титула

Для находящегося уже не первый год в статусе первого номера рейтинга очередной перенос боя за титул лишь на первый взгляд не кажется трагедией. На деле получить титульный бой он сможет не раньше чем через два года. Дело в том, что победитель боя Фергюсон — Ли будет должен встретиться с полноценным чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором, который ещё неизвестно как скоро восстановится после боксёрского боя с Флойдом Мейвезером. Вероятно, ждать придётся до следующего лета. Хабиб в случае победы над Барбозой встанет перед выбором драться или ждать. С учётом того, сколько времени ему требуется на подготовку и сгонку веса, вряд ли он примет бой уже весной, а к осени не будет готов уже чемпион. Именно поэтому Нурмагомедов ни в 2017, ни в 2018 году за титул не подерётся.



Более того, никто не гарантирует бойцу, уже раз провалившему взвешивание и несколько раз срывавшему потенциально кассовые поединки в последние годы по разным причинам, титульный бой в первую очередь. Сейчас в UFC есть очень зрелищный и смелый парень Джастин Гейджи, чьи бои стали настоящими хитами ещё во WSOF. Смотреть на него американской публике будет куда веселее, чем на контроль Хабиба в партере. А если в дело решит вернуться Нейт Диас и захочет закончить трилогию с Макгрегором, ему также придётся уступить место.

Нурмагомедов: ночь перед взвешиванием не помню, всё как в тумане Хабиб Нурмагомедов назвал причины, по которым был сорван титульный бой с американцем Тони Фергюсоном. И это не первоапрельская шутка.

У семи нянек дитя без пояса

Пик карьеры лучшего на сегодня российского бойца вне зависимости от веса пришёлся на 2014 год. Тогда он деклассировал Рафаэла дус Анжуса и вплотную приблизился к титульному бою, но с тех пор Хабиб много говорит, о нём говорят ещё больше, а больших боёв он не проводил. Виной тому как объективные причины со здоровьем, так и причины вполне субъективные. А ведь Нурмагомедову сейчас 28 лет. Для бойца ММА это возраст расцвета, и он потенциально лучший легковес мира прямо сейчас и реально парень, который побил новичка Даррела Хорчера и проигравшего дюжину боёв Майкла Джонсона.

Одна из причин — окружение Хабиба. У победы всегда много отцов, а успехи Хабиба привлекли в его окружение массу «друзей». Одни из них постоянно зовут на разборки, другие дают советы по продолжению карьеры. В последние годы наибольшее влияние на карьеру Нурмагомедова помимо родного отца оказывает глава компании Dominance MMA Management и бывший исполнительный директор WSOF Али Абдельазиз, который два года назад был уволен из этой организации. Абдельазиз нередко отличался провокационными и одиозными высказываниями, а в этот раз честно признал, что изначально настаивал на бое 2 декабря, чтобы Хабиб был стопроцентно здоров. После этого возникает сомнение, что важнее для этого менеджера — борьба за пояс или сохранение непобедимого ореола подопечного.



Во-вторых, Нурмагомедов сейчас активно монетизирует свою популярность на родине и в близлежащих странах. Он активно проводит мастер-классы, участвует в спортивно-светских мероприятиях и встречах с фанатами, а за этой обёрткой сама конфетка и борьба за пояс отошли на второй план. Наконец, следствием этого стал увеличившийся в последние годы вес Хабиба. Если раньше он сгонял 15-16 кг, то сейчас приходится почти 20, притом что в Америке теперь запрещены капельницы с физраcтворами и на пути экстремальных весогонок ставятся всё новые и новые препятствия. Так, Ренана Барана, провалившего взвешивание, заставили недавно драться в промежуточном весе.

Привет от печени. Что дальше делать Нурмагомедову Будет ли Хабиб после сорванного боя драться за титул с Фергюсоном и будет ли драться вообще? Рассматриваем главные варианты его продолжения.

Три дороги — три пути

Что делать Хабибу в сложившейся ситуации? Как спасать свою карьеру? Один из вариантов — переход в полусредний вес. Нурмагомедов автоматически попадёт там в число главных претендентов, сможет проводить поединки чаще, меньше тратить силы на весогонку и иметь большее преимущество в скорости. С другой стороны, его «коронка» — мощь и стремительные тейкдауны — вряд ли будет столь же успешно работать против парней вроде Тайрона Вудли, а противостоять их ударной мощи в стойке Хабибу будет тяжело.

Второй вариант — остаться в лёгком дивизионе, но изменить свою систему подготовки: начать работать с диетологом, снизить максимальный внесоревновательный вес до 85 кг и продолжить ждать у моря погоды. Пока Хабибу позволяет здоровье, он способен зачистить все подступы к вершине дивизиона, но даже эти успехи ему не гарантируют боя против Макгрегора, для которого россиянин стилистически неудобный соперник.



Наконец, третий промежуточный вариант подкидывают сами атлетические комиссии. В рамках мер по борьбе с адской весогонкой они предлагают пять новых весовых категорий, среди которых и до 75 кг. Пока основные организации к принятому проекту отнеслись настороженно, но в перспективе UFC может увеличить количество дивизионов, и тогда Хабиб станет одним из главных претендентов на вакантный титул в этом дивизионе.