Русский Гигант. Николаю Валуеву — 44 года

21 августа экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе Николаю Валуеву исполняется 44 года. Этот колоритный гигант первым среди наших соотечественников стал обладателем мирового титула в самой тяжёлой – королевской весовой категории. Уже по его стопам последовали Олег Маскаев, Султан Ибрагимов и Александр Поветкин. Кроме того, Валуев является самым высоким и самым тяжёлым чемпионом мира за всю историю бокса. Его рост составляет 213 см, а боевой вес достигал полтора центнера.

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Молодые годы

Николай Валуев родился 21 августа 1973 года в Ленинграде в семье заводских рабочих – Сергея Николаевича Валуева (родом из Тверской области) и Надежды Михайловны Валуевой (из Ярославской области). Родители будущего чемпиона не предполагали, что их единственный сын вырастет в такого большого человека, поскольку Николай появился на свет с обычным для новорожденных ростом в 52 см. Хотя семейное предание гласило, что его прадед-татарин был гигантом.

Ещё в детском садике ребёнок начал стремительно обгонять своих сверстников в росте. Выдающиеся габариты мальчика довольно скоро были замечены спортивными тренерами. Так Николай стал заниматься баскетболом. В этом виде спорта ему удалось добиться существенных успехов – он стал чемпионом страны среди юношей младшего возраста.



Однако со временем парень решил переквалифицироваться в легкоатлета, став метателем диска. И в этом виде спорта Николай добился неплохих результатов, став мастером спорта. Окончив в 1990 году школу, Валуев поступил в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в своём родном городе. Однако спустя год прервал учёбу в нём, но позднее, в 2009-м, всё же успешно его закончил.



Знакомство с боксом у Николая состоялось лишь в 20 лет. Несмотря на короткий период занятиями этим видом спорта, благодаря выдающимся линейным размерам и многолетнему опыту в других видах спорта Валуев сумел добиться права выступить на Играх доброй воли, которые прошли в 1994 году в Санкт-Петербурге. Там он на стадии 1/4 финала встретился с соотечественником Алексеем Лезиным, который впоследствии стал маститым боксёром – призёром Олимпийских игр, чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы и многократным чемпионом России. И тогда Лезин сумел одолеть Николая только по дополнительному подсчёту очков, так как бой закончился с ничейным счётом 8:8.

Фото: Reuters

Старт на профи-ринге

Имея за плечами всего чуть более десятка официальных любительских боёв, Валуев дебютировал в профессиональном боксе в октябре 1993 года. Его первым тренером, а затем также менеджером и промоутером стал бывший питерский боксёр Олег Шалаев. На первом этапе профи-карьеры Николаю довелось поколесить по миру. Он выступал на рингах России, Германии, Великобритании, США, Австралии и даже Японии. Не имея серьёзной боксёрской школы, Валуев не стеснялся брать своё за счёт огромных габаритов. Большинство тогдашних соперников он сметал с ринга уже в начальных раундах.



Однако солидные промоутеры долго не заинтересовывались колоритным российским гигантом, не видя в нём больших перспектив. Лишь через пять с лишним лет в своём 18-м профи-бою Николай завоевал первый титул, нокаутировав Алексея Осокина и став чемпионом России в супертяжёлом весе. Однако и в следующие несколько лет Валуеву пришлось скитаться по миру, проводя бои в России, Украине, Беларуси, Чехии, США, Японии и Южной Корее. Но самое большее, чего за это время удалось добиться Николаю, было завоевание регионального титула PABA (Паназиатской боксёрской ассоциации).



С 2000 года тренером Валуева стал армянский специалист Манвел Габриэлян. Николай продолжал оставаться в статусе непобеждённого на профи-ринге бойца, завершая большинство своих поединков досрочно. Однако среди его соперников не было имён известных мастеров ринга. В июле 2002 года, во время проведения очередной защиты пояса PABA на ринге Сеула против украинского боксёра Тараса Биденко Валуев сначала в 8-м раунде отправил соперника в нокдаун, а в концовке боя уже сам оказался на грани досрочного поражения, однако в итоге одержал победу по очкам.

Контракт с немецким промоутером

В 2004 году, спустя более 10 лет выступлений на профи-ринге, Николай наконец подписал контракт с серьёзной промоутерской компанией – немецкой «конюшней» Sauerland Event. Её владелец – матёрый воротила боксёрского бизнеса Вильфрид Зауэрланд — смекнул, что из русского гиганта можно сделать колоритного чемпиона мира, и повёл Валуева к мировому титулу.



Сначала, нокаутировав нигерийца Ричарда Банго, Николай обзавёлся поясом интерконтинентального чемпиона WBA. Перейдя под опеку новых покровителей, Валуев прекратил сотрудничество с Олегом Шалаевым, который до сих пор обижен за это на своего бывшего подопечного. Несколько раз защитив интерконтинентальный титул, всего через год после начала сотрудничества с Зауэрландом Николай вышел на бой за обладание статусом официального претендента на звание чемпиона мира.



В октябре 2005 года Валуев сошёлся в ринге с очень опытным и скользким по стилю американским боксёром Ларри Дональдом. По итогам отведённых регламентом 12 раундов была зафиксирована победа Николая по очкам решением большинства судей. Теперь почти все бои Русский Гигант проводил на больших аренах Германии.

Фото: РИА Новости

Чемпион мира

Всего лишь через два с половиной месяца после боя с Дональдом Валуев вышел на поединок с обладателем мирового титула WBA американцем пуэрториканского происхождения Джоном Руисом. Схватка прошла в упорной борьбе. Явно уступавший в габаритах сопернику действующий чемпион ни в какую не желал терять принадлежащий ему титул. Однако в итоге решением большинства судей победа со счётом 116-114, 116-113 и 114-114 была присуждена Валуеву, который стал таким образом первым в истории профессионального бокса российским чемпионом мира в супертяжёлом весе.



В послематчевом интервью довольный Николай сказал: «Я ждал этого 12 лет и вот наконец дождался. Я рассчитывал, что бой не будет коротким. Так и получилось. К счастью, всё закончилось хорошо. Чемпионский пояс лёгкий, а вот бой был тяжёлым. Сегодня – великий день для меня». После этого часть прав на организацию нескольких следующих боёв Валуева оказалась у заокеанской акулы боксёрского бизнеса – «великого и ужасного» Дона Кинга, который являлся промоутером Руиса.



Завоевав мировой титул, Николай принялся его отстаивать. Первым был повержен претендент из Ямайки Оуэн Бек, который был «оприходован» за неполных три раунда. Этот бой прошёл в Германии. А затем Валуев отправился в США, где в 11-м раунде остановил сопротивление местного известного бойца Монти Барретта. В январе 2007 года в Швейцарии всего три раунда продолжалось сопротивление Николаю ещё одного американца – Джамиля Макклайна, который хоть и был почти двухметрового роста, но на фоне Валуева казался небольшим боксёром. Макклайн вынужден был выйти из боя из-за травмы колена.

Проигрыш Чагаеву и возвращение титула

Затем Николаю предстояло провести бой против такого же, как и он сам, дотоле не знавшего горечи поражений на профи-ринге бойца – узбекистанца Руслана Чагаева, который перед этим одолел Джона Руиса и стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира WBA. Поединок между ними состоялся в апреле 2007 года в Штутгарте. Несмотря на то, что Чагаев был на 50 кг легче и на 30 см ниже Валуева, он сумел навязать чемпиону свой рисунок боя и в итоге одержал победу решением большинства судей со счётом 117-111, 115-113 и 114-114.



Таким образом, Николай потерпел первое поражение на профи-ринге и потерял титул чемпиона мира. Однако он не стал долго отходить от неудачи. Сменив тренера (на место Манвела Габриэляна пришёл известный питерский наставник Александр Зимин), Валуев сделал новый заход за утраченным чемпионским поясом. Одолев канадца Жана-Франсуа Бержерона, в феврале 2008 года Николай сошёлся в бою за звание официального претендента на мировой титул WBA с экс-чемпионом мира WBO белорусом Сергеем Ляховичем. Поединок выдался абсолютно односторонним – Валуев не проиграл в нём ни одного раунда.



Победа дала Николаю право встретиться с Чагаевым в матче-реванше, проведение которого было намечено на 5 июля 2008 года. Но Чагаев снялся с боя из-за травмы, после чего руководство WBA объявило его «чемпионом в отпуске» и постановило разыграть вакантный пояс действующего чемпиона мира между Валуевым с Джоном Руисом. Таким образом, Николай вместо одного реванша провёл другой. Бой напоминал их первую схватку, пройдя в вязкой борьбе с обилием клинчей. В итоге во многом из-за результативной работы джебом Валуев победил единогласным решением судей (116-111, 116-113 и 114-113) и вернул себе мировой титул.

Фото: РИА Новости

Последние аккорды боксёрской карьеры

Первую защиту нового-старого титула Николай провёл в декабре 2008 года против 46-летнего четырёхкратного чемпиона мира – легендарного американского бойца Эвандера Холифилда. Поединок продлился всю дистанцию и в итоге была зафиксирована победа Валуева решением большинства судей – 116-112, 115-114 и 114-114. Этот вердикт вызвал массу споров в среде боксёрской общественности. Многие считали, что ветеран был лучше, но даже распоряжения об организации немедленного матча-реванша от WBA не последовало.



Вместо этого руководство этой организации обязало Николая сразиться с оправившимся от травмы Чагаевым. Проведение матча-реванша между ними планировалось на 30 мая 2009 года, но в крови Чагаева были обнаружены антигены вирусного гепатита B, после чего команда Валуева посчитала рискованным для своего боксёра выходить на ринг против соперника с таким диагнозом. Тогда Чагаев подписал контракт на бой с другим действующим на то время чемпионом мира (по версиям IBF и WBO) украинцем Владимиром Кличко и вскоре потерпел от него досрочное поражение.



Последним выходом на ринг в качестве действующего боксёра для Николая стал состоявшийся 7 ноября 2009 года поединок против незадолго до этого перешедшего в супертяжи чемпиона мира по нескольким версиям в первом тяжёлом весе британца Дэвида Хэя. Валуев выжал из возможностей своего организма всё, но не смог совладать с преимуществом визави в скорости и рефлексах. В последнем раунде Хэй встретил бросившегося вперёд чемпиона таким жёстким ударом, что ноги Николая подогнулись и вынуждены были сплясать непроизвольный танец.



В результате нахальный и самоуверенный британец одержал победу решением большинства судей (116-112 116-112 и 114-114), став чемпионом мира во второй для себя весовой категории. А Валуев вскоре принял решение о завершении своей боксёрской карьеры, как впоследствии выяснилось, не в последнюю очередь из-за медицинских проблем. Хотя перед этим, в 2010 году, некоторое время муссировались слухи об организации встречи Николая с на то время действующим чемпионом мира WBC украинцем Виталием Кличко.

Фото: РИА Новости

Послеринговая жизнь

Повесив перчатки на гвоздь, Валуев начал вести очень активную и разностороннюю жизнь. Он открыл «Школу бокса Николая Валуева» с несколькими отделениями в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Великом Новгороде. Причём в секциях имеют возможность заниматься как школьники разных возрастов, так и взрослые. Николай является учредителем молодёжного боксёрского турнира «Кубок Валуева», который проводится в Санкт-Петербурге ежегодно.

Также бывший чемпион мира основал «Благотворительный фонд развития детско-юношеского спорта Николая Валуева», целью которого является пропаганда и популяризации регулярных занятий спортом среди детей и молодёжи. Кроме этого с 2012 года Валуев занимает руководящие должности в Федерации хоккея с мячом России.



Николай продолжил своё образование, поступив в ФГБОУ МГУТУ им. К.Г. Разумовского на факультет «Экономика и управление народным хозяйством». Ещё в 2007 году он издал книгу о своей жизни и боксёрской карьере «Мои 12 раундов», написанную в соавторстве с известным спортивным журналистом Константином Осиповым.



Используя свою неординарную запоминающуюся внешность, Валуев периодически появляется в фото- и видеорекламе различных товаров и услуг (он подписал рекламные контракты с немецким производителем колбас, покерным порталом Pokerstars, компанией мобильной связи МТС, фирмой по производству электроинструментов «Интерскол» и другими производственно-коммерческими структурами).



Также Николай снялся в нескольких художественных фильмах, играя как самого себя, так и другие характерные роли, работает ведущим на радио и телевидении (на «Радио Спорт», телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» и телеигры «Форт Боярд»), записывает музыкальные альбомы.

Фото: РИА Новости

Занимается Валуев и политической деятельностью. В 2010 году он вступил в партию «Единая Россия», а в декабре 2011-го был избран депутатом Государственной Думы 6-го созыва по списку этой партии, работал в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи. В сентябре 2016 года он был избран в Госдуму 7-го созыва, являясь первым заместителем председателя комитета по экологии и охране окружающей среды. Валуев награждён несколькими государственными орденами и медалями.



Но главным в жизни для Николая является его семья и близкие люди. По признанию Русского Гиганта, его супруга Галина (рост которой составляет 163 сантиметра) главенствует в семье. Вместе они воспитывают трёх детей: 15-летнего Григория, 10-летнюю Ирину и 5-летнего Сергея. Любимым хобби Николая является охота.