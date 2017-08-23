Химик. Джон Джонс снова провалил допинг-тест

Чемпион UFC Джонс сдал положительный допинг-тест

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс в очередной раз (и вероятно, последний, поскольку президент UFC Дэна Уайт хоть и проявляет терпимость и определённого рода толерантность по отношению к читерам своей лиги, но и его великодушному терпению рано или поздно придёт конце) оказался в центре допингового скандала. Не успели болельщики насладиться его возвращением в октагон и новым чемпионским титулом (Джонс вернётся в бои спустя год и одержал победу над действующим чемпионом Дэниэлем Кормье), как Бонс в буквальном смысле сжёг последний мост надежды, заведя в тупик свою некогда звёздную карьеру.

Джонс сдал положительный тест на стероидный туринабол. Забор пробы состоялся перед боем с Кормье, и несколько часов назад результат теста стал доступен общественности. Лига UFC в свою очередь подтвердила положительный тест Джонса в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации. На сайте sherdog в профайле бойца бой против Кормье пока остаётся в силе, хотя, признание его no contest (не состоявшийся, это вопрос времени).

Туринабол — анаболический и андрогенный стероид, химическое название – хлородегидрометилтестостерон. По своей природе достаточно близок к метандростенолону. Разрабатывался как одно из средств линейки анаболических и андрогенных препаратов в Восточной Германии, начиная с 60-х годов минувшего столетия. В те времена немцами была создана целая группы высокоэффективных стероидов, и Туринабол был одним из них. Производили его с целью получения смешанной версии оксандролона и метандростенолона, которая бы имела достаточный анаболический эффект и низкую вероятность возникновения негативных реакций.

Стоит отметить, что ещё год назад Джонс был уличён в применении кокаина. Тогда, раскаявшись, боец прошёл курс реабилитации и был успешно амнистирован UFC. В контексте ситуации с допингом Джонса мы решили вспомнить самых ярких нарушителей спортивного режима из мира смешанных боевых единоборств. Пил, курил, болел — всё это про них.

Спустя два месяца после победы над Таканори Гоми Атлетическая комиссия штата Невада объявила о наличии в крови Ника Диаса метаболитов марихуаны. Поединок был признан несостоявшимся, а боец был отстранён от выступлений на полгода. Комиссия постановила, что содержание тетрагидроканнабинола в организме спортсмена было настолько высоким, что могло повлиять на ход поединка. Диас курение марихуаны перед боем отрицал. В феврале 2012 года ученик Цезаря Грейси проиграл единогласным решением Карлосу Кондиту и уже собирался провести матч-реванш, но вновь попался на употреблении марихуаны и получил очередную дисквалификацию – на этот раз сроком на один год. Дерзкий калифорниец является живым примером того, как можно нарушать правила, терпеть поражения, быть вне первой десятки рейтинга и, несмотря на это, получать крупные бои. Свой последний бой Диас провёл против легендарного Андерсона Силвы, проиграв бразильцу. Однако послематчевые тесты показали в организме того и другого бойца следы анаболических стероидов (Силва), и марихуаны (Диас). Поединок был признан несостоявшимся.

Выросший в бразильских фавелах Тьягу Силва с юных лет в том или ином виде имел дело с наркотиками. Первый громкий звонок, что у брутального бразильца свой список допустимых веществ, прозвучал в 2011 году, когда накануне боя с Куинтоном Джексоном всё та же Атлетическая комиссия штата Невада выявила, что Силва подменил образец мочи. После ряда слушаний он был отстранён от боёв, а победа в бою над Брендоном Верой была отменена. Уже в следующем году Силва одержал победу над Станиславом Недковым, но после боя в крови бразильца нашли метаболиты марихуаны. Традиционно за этим последовала полугодовая дисквалификация и отмена победного результата. Тем не менее Силва сумел вернуться в клетку и одержать ещё две победы, но после ареста за угрозу оружием своей жене и её тренеру он был уволен из организации. «Он больше никогда не вернётся в UFC», — заявил тогда Дэна Уайт. В отличие от прочих заявлений, это обещание президент промоушена держит.

Пэт Хили

Перед тем как встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, Пэт Хили провёл 46 поединков, в 29 из которых одержал победы. Внимания заслуживает последний бой, в котором Бам Бам изначально победил Джима Миллера удушающим приёмом в третьем раунде. Однако позднее марихуановый сценарий повторился. В итоге Хили лишился всех призовых, победы, а впоследствии потерпел четыре поражения и был уволен из UFC.

Мэтт Риддл

Ещё одним бойцом, не устоявшим перед «Марьей Ивановной», стал Мэтт Риддл. В 2012 году Риддл одержал победу над Крисом Клементсом, а в 2013-м – над Че Миллсом. Если в первый раз боец отделался дисквалификацией в 90 дней, то после второго инцидента Риддл был уволен, поскольку его дважды в течение одного года уличили в употреблении запрещённых веществ. В данном случае возникает сильное чувство досады, так как на момент расставания с UFC он имел один из лучших за всю историю организации показателей защиты от переводов в партер и по общему количеству нанесённых ударов, однако развить этот успех было не суждено.

Крис Лебен

Один из самых жёстких и зрелищных средневесов UFC Крис Лебен впервые попался на употреблении запрещённых веществ в 2008 году после поражения от Майкла Биспинга – тогда это был станозолол. В 2011-м в организме Лебена обнаружили оксикодон и оксиморфон. Две дисквалификации, составившие в сумме 21 месяц, не пошли спортсмену на пользу. В итоге в 2013 году Лебен провёл свой последний поединок, проиграв техническим нокаутом Юрайе Холлу и завершив карьеру серией из четырёх поражений подряд. После ухода Лебен рассказал, что большая часть его доходов уходила на наркотики, однако, перейдя на тренерскую деятельность, бывший боец, похоже, сумел вернуться на правильный путь.

Лайл Бирбом

Этот обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу не может похвастать выступлениями в крупных организациях, разве что двумя поражениями в Strikeforce. Тем не менее, несмотря на свои 35 лет, Бирбом продолжает выступать, имея в прошлом успешную историю преодоления зависимости от метамфетаминов. Этому предшествовал разрыв отношений с близкими, бродяжничество и 18 месяцев тюремного заключения за преступления, имеющие отношение к наркотикам.

Курт Макги

Этот боец среднего, а затем и полусреднего веса UFC после школы успел пристраститься к алкоголю, кокаину, героину, метамфетаминам и другим запрещённым веществам. Апогеем зависимости стал случай, когда после передозировки Макги уже объявили мёртвым, но, к счастью, он выжил. Начав путь наверх с работы водопроводчиком, Курт постепенно стал заниматься смешанными единоборствами, а в 2010 году выиграл The Ultimate Fighter 11, после чего дебютировал в сильнейшей лиге мира.

Мэтт Браун

После передозировки героином Мэтт Браун пережил состояние клинической смерти, которое он считает одним из самых значимых событий своей жизни, которое буквально пробудило его. С тех пор Бессмертный больше не притрагивался к наркотическим веществам, а увидев бой Вандерлея Силвы, он вдохновился смешанными единоборствами и решил попробовать свои силы в этом виде спорта. Браун входил в десятку лучших полусредневесов UFC и мог бы претендовать на титульный бой, если бы не проиграл Робби Лолеру, а в последствии рассыпался окончательно в боях с Хендриксом, Майей, Элленбургом и Черроне.

Об этом бойце российским любителям боёв смешанного стиля известно больше всего. Мы помним о пьяном дебоше в самолёте, сорванном бое с Мирко Крокопом, обвинении в насильственных действиях сексуального характера, похищении паспорта домработницы и массу несуразных интервью и нелестных комментариев в адрес других бойцов, которые не добавили к репутации АЕ ничего хорошего. Вдвойне обидно, что по исходным физическим данным Александр мог сделать отличную карьеру бойца, но соблюдение режима оказалось его слабой стороной. На данный момент Александр встал на путь исправления и готовится провести свой первый бой после возвращения в большой спорт.