Деньги решают всё. Всё, что нужно знать о бое Мейвезер – Макгрегор

В ночь с субботы на воскресенье мск в Лас-Вегасе состоится поединок между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером и действующим чемпионом UFC в лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.



Предстоящей уик-энд будет ознаменован проведением одного из самых кассовых боксёрских поединков в истории. На ринге, установленном на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада), сойдутся 40-летний чернокожий американец Флойд Мейвезер-младший (49-0-0, 26 KO) и 29-летний ирландец Конор Макгрегор, для которого это будет дебютный официальный бой на профи-ринге.

Мейвезер — Макгрегор. Live Боксёр Флойд Мейвезер-младший проведёт поединок против бойца ММА чемпиона UFC Коннора Макгрегора. Встреча бойцов состоится 26 августа.

На кону схватки, которая пройдёт в рамках первого среднего веса и будет транслироваться телеканалом Showtime по системе PPV, отсутствуют какие-либо мировые титулы. Однако на финальной предматчевой пресс-конференции давний друг Мейвезера, президент WBC Маурисио Сулейман, презентовал специальный чемпионский пояс для победителя боя, который щедро инкрустирован драгоценными камнями. Сулейман так и назвал это невероятно роскошное изделие: «Денежный Пояс», который состоит из 1,5 кг золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 160 изумрудов и итальянской крокодиловой кожи.

«Этот пояс создан для того, чтобы отпраздновать это грандиозное спортивное событие, когда два разных вида спорта сталкиваются на боксёрском ринге», – высокопарно заявил Сулейман. А Макгрегор сразу же отметил, что обязательно вынесет этот пояс вместе с другими своими регалиями на следующий бой по правилам ММА, если он состоится.

Шоу или спортивное мероприятие?

Истории знакомо проведение состязаний между представителями разных видов спорта. Так, легендарный Мохаммед Али в 1976 году провёл бой с японским профессиональным рестлером и бойцом смешанных единоборств Антонио Иноки. Величайший борец ХХ века Александр Карелин в 1999 году соревновался на ринге с японским бойцом ММА Акирой Маедой. В постановочных шоу-схватках участвовали чемпионы мира в тяжёлом весе Джек Демпси и Тревор Бербик.



Также подобный опыт имел и Флойд Мейвезер, вышедший «драться» против 200-килограммового рестлера Пола Уайта, более известного как Биг Шоу. А вот другой гигант – выдающийся баскетболист Шакил О’Нил – участвовал в реальных поединках по боксёрским правилам против звёзд ринга – Шейна Шугара Мозли и Оскара де ла Хойи. Правда, эти бои проводились в шлемах и больших тренировочных перчатках и состояли из пяти раундов.



И вот теперь нам предстоит лицезреть схватку по правилам бокса между одним из лучших боксёров в истории Флойдом Мейвезером-младшим и действующей звездой ММА Конором Макгрегором. Конечно же, главной причиной организации этого мероприятия является возможность его участникам заработать баснословные деньги. Президент UFC Дэна Уайт заявил, что, по его подсчётам, Мейвезер должен «сделать» за этот бой более $ 100 млн, а пэйчек Макгрегора составит около $ 75 млн. Хотя сам Конор утверждает, что за счёт спонсорских поступлений и его гонорар может подняться до отметки $ 100 млн.



А схватка привлекла очень много спонсоров. Организаторы мероприятия и индивидуально каждый из бойцов просто не знали от них отбоя. Главным спонсором поединка станет всемирно известная пивная компания Corona, чей логотип будет красоваться в центре ринга. А вообще, спонсорские поступления от боя будут насчитывать десятки миллионов долларов.



Так всё-таки это будет шоу или спортивное мероприятие? Некоторые поклонники бокса и ММА даже полагают, что нам предстоит увидеть договорной бой. Не будем исключать и такой вариант развития событий, хотя надеемся, что на ринге всё будет честно и чисто. В то же время, несмотря на то, что Мейвезер твёрдо заявляет, что предстоящий будет последним официальным поединком в его спортивной карьере, не исключён и вариант организации матча-реванша. Хотя шансы на такой расклад невелики.

Истоки и развитие событий



Предыстория организации этой схватки уходит корнями ещё в лето 2015 года. Первым о возможном противостоянии в ринге с Мейвезером заговорил Макгрегор. Инициатива взошедшей суперзвезды ММА была совершенно понятна, поскольку его заработки в UFC не могли сравниться с доходами лучшего профи-боксёра современности. За свою предшествующую карьеру Мейвезер заработал около $ 1 млрд. В то же время за весь период существования UFC гонорарами в один и более миллион долларов могут похвастать лишь полдесятка бойцов.



Объявивший об уходе с ринга в сентябре 2015 года Флойд неоднократно подчёркивал, что возобновить боксёрскую карьеру его может заставить только огромный гонорар – размером не в $ 20 млн и не в $ 30 млн, а гораздо больше. И вот, когда финансистами обеих команд были подсчитаны возможные барыши, дело начало раскручиваться уже серьёзно. Макгрегор оперативно получил боксёрскую лицензию штата Невада, а Мейвезер заявил, что видит для себя соперника, в бою с которым он мог бы одержать юбилейную, 50-ю, победу на профи-ринге.

Дальше последовал длительный заочный обмен «любезностями». А в это время продолжалась активная переговорная фаза. Стало понятно, что организация поединка неизбежна. Макгрегор вовсю окунулся в спарринги по боксёрским правилам. И вот наконец в середине июня обе стороны объявили, что сделка об организации их схватки на ринге завершена и контракт подписан.



Последовавшая раскрутка боя была поистине масштабной – такой, которой, пожалуй, прежде ещё не видывал мир единоборств. Пресс-тур, прошедший в четырёх городах – Лос-Анджелесе, Торонто, Нью-Йорке и Лондоне, – больше походил на выступления звёзд разговорного жанра, а «толкаемые» главными действующими лицами оскорбляющие друг друга, во многом заранее заготовленные речи принимались набившей залы под завязку публикой так, словно это происходило на концертах рок-звёзд.



Но и это было ещё не всё. Если тренировочный лагерь Мейвезера проходил более-менее спокойно, то вошедший в кураж Макгрегор успел «поцапаться» с одним из своих спарринг-партнёров – экс-чемпионом мира по профи-боксу в двух весовых категориях итало-американцем Поли Малиньяджи. В итоге последний со скандалом покинул подготовительный лагерь ирландца, после чего между ними продолжились уже заочные словесные нападки и укоры, которые щедро выносились на публику.

Предсказания и прогнозы

По мере приближения намеченной даты боя стало появляться всё больше мнений и прогнозов на то, как будет проходить и чем завершится выяснение отношений на ринге между Конором и Флойдом. Большинство экспертов, журналистов и простых любителей боевых искусств отмечают, что на чужой территории Макгрегору будет очень неудобно. Всё-таки многие звёзды бокса пытались побить Мейвезера, но его послужной список в графе поражения так и остаётся чистым.



В то же время на стороне ирландца, который до этого целенаправленно занимался боксом лишь недолгое время в ранней молодости, будет превосходство в габаритах, а также ещё отнюдь не пенсионный по бойцовским меркам возраст. В лагере Макгрегора без обиняков заявляют, что рассчитывают на то, что не появлявшийся два последних года на ринге 40-летний Мейвезер существенно потерял в своих фирменных рефлексах и его скоростные качества явно снизились. Так ли это, даст ответ только сам бой. Но, во всяком случае, визуально кажется, что Флойд серьёзно отнёсся к подготовке и пребывает в отличной физической форме.



Также незадолго до боя американец предоставил своему сопернику ещё одну фору – атлетическая комиссия штата Невада разрешила им проводить бой в восьмиунцовых перчатках вместо стандартных для этой весовой категории десятиунцовых. После этого ранее заявлявший о своей досрочной победе в пределах четырёх раундов Макгрегор стал настаивать, что Мейвезер не сможет выдержать его жёсткие удары больше одного или двух раундов. Также Конор обещает, что будет придерживаться боксёрских правил, за нарушение которых команда американца превентивно пообещала подать на него судебный иск и взыскать огромный денежный штраф.

«Флойд может говорить, о чём хочет, он может говорить любой мусор, который он хочет, потому что он разговаривает с новым богом бокса, – пафосно заявил Макгрегор, находясь у себя дома в Ирландии. – Если люди не видят моих размеров, силы и молодости, они не должны быть такими. Я абсолютно уверен в этих атрибутах и считаю, что нокаутирую Флойда в первом или втором раунде».



Вторит своему подопечному и Дэна Уайт: «В боксёрском мире говорят глупости вроде: «Этот человек не из нашего мира, у него нет шансов». У парня, который бьёт так жёстко, как Конор, однозначно есть шанс. И когда он нокаутирует Мейвезера, они будут говорить: «Флойд слишком стар» и всё такое. У них будет другой набор оправданий. Конору не обязательно бить его в подбородок. Он будет наносить ему удары по локтям, плечам, рукам, бокам головы и перчаток. Конор моложе, больше и сильнее, он будет давить, наносить удары и в конечном итоге поймает и нокаутирует Флойда».

В свою очередь Мейвезер также обещает не доводить дело до финального гонга, так как намерен завершить свою спортивную карьеру незабываемым перформансом, а также реабилитироваться за не оправдавшиеся надежды публики в мегафайте с филиппинцем Мэнни Пакьяо. В общем, Флойд заявляет, что на этот раз продемонстрирует в ринге не только фантастические защитные умения, но и будет агрессивен в атаке, и даёт 100-процентную гарантию, что Макгрегор окажется в нокауте.



«Сто процентов, что этот бой не пройдёт всю дистанцию. Я делаю это для себя и для своей семьи, но я хочу продемонстрировать всем отличное шоу. Каждый болельщик заслуживает увидеть хорошее и яркое зрелище. Поединок с Пакьяо был недостаточно захватывающим. Но на этот раз я должен дать фанатам отличное шоу», – клянётся Флойд.



Согласно котировкам в букмекерских конторах, явным фаворитом предстоящего противостояния предсказуемо является Мейвезер, шансы которого на победу колеблются в соотношении от 4 до 5 к 1.



Отечественные любители бокса и смешанных единоборств смогут увидеть поединок Мейвезер – Макгрегор в прямом эфире на Первом канале. Начало трансляции – 27 августа в 6:30 мск.