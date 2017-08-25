Мейвезер — Макгрегор: что осталось за кадром?

Волны фанатского хайпа и мандража готовятся буквально захлестнуть T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где уже в ночь с субботы на воскресенье Конор Макгрегор предпримет попытку штурма новой спортивно-зрелищной высоты, а нестареющий Флойд Мейвезер-младший постарается доказать, что в боксёрском ринге он по-прежнему №1.

Мне кажется, публика уже устала мусолить, кто кого как обозвал, кто считает себя самим боксом, а кому борьба в партере кажется скучной вознёй. Давайте сосредоточимся на менее очевидных, но куда более интересных фактах, связанных с этим шоу-боем.

Деньги решают всё. Всё, что нужно знать о бое Мейвезер – Макгрегор Считаные часы остались до поединка столетия, в котором сойдутся боксёр Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор.

Кто такой Поли Малиньяджи?

Поли Малиньяджи – экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях, закончивший профессиональную карьеру (36-8) в 2017 году в возрасте 36 лет. Наибольшую известность в этом году спортсмен приобрёл сразу после скандала, связанного с тем, что президент UFC Дана Уайт выложил в Сеть фотографии, где Малиньяджи упал на настил в ходе спарринга с Макгрегором. Последующее видео, как представляется, не подтвердило ни полноценный нокдаун, ни заявляемый Поли «толчок», хотя досталось боксёру прилично. Апогеем этой истории, однако, стало то, что Мейвезер объявил Малиньяджи своим другом и шпионом в лагере ирландца, и теперь братья по рингу вместе обсудят стратегию на основе полученных разведданных. Насколько это честно? Никого не волнует, ведь Флойд засылает шпионов в зал ко всем своим соперникам. В этом же случае это похоже на спектакль для тех, кто любит делать ставки. Сначала объявляют, что Мейвезер был нокаутирован, и фанаты побежали ставить на ирландца, а теперь у Флойда оказался козырь в рукаве, который должен восстановить равновесие и ещё больше повысить интригу.

Сначала объявляют, что Мейвезер был нокаутирован, и фанаты побежали ставить на ирландца, а теперь у Флойда оказался козырь в рукаве, который должен восстановить равновесие и ещё больше повысить интригу.

Кто чем рискует?

Риск, как известно, дело благородное, особенно если за него хорошо платят. То, что бойцы вне зависимости от результата получат огромный куш, уже ни для кого не секрет. Что же остаётся? Мейвезер — очень расчётливый и прагматичный человек, охраняющий ноль в графе поражений подобно тому, как Кощей Бессмертный из известной сказки охранял яйцо со своей смертью внутри. Макгрегор может быть насколько угодно плохим боксёром, но главное его преимущество – непредсказуемость. Он не будет действовать, как классические боксёры, к которым привык Мейвезер. Так стоит ли рисковать всем своим наследием и возможностью побить рекорд Рокки Марчиано – об это поговорим позже – ради каких-то 100-150 млн долларов?



Что касается Макгрегора, то он, на первый взгляд, не рискует ничем. Он точно получит большие деньги, его популярность выросла до небес. Уже сейчас можно полагать, что в ближайшие 10 лет на одной рекламе и участии в ток-шоу он обеспечит себе роскошную жизнь до конца дней. Даже без боёв! Если он проиграет, его с распростёртыми объятиями ждут в UFC, где возможен супербой с Хабибом Нурмагомедовым в России и масса других вариантов. Но тут в дело вступают гордость и профессиональное самолюбие, коих у Конора вагон и две большие тележки.

Конор против Флойда: как из ринга сделать сцену Всё, что нужно знать о прошедшем медиатуре посвящённому предстоящему бою между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором.

В итоге вопрос: как показать шоу, чтобы и при деньгах остаться, и популярность не потерять? Вариантов много! Например, Конор всё-таки нокаутирует Флойда хайкиком. В этом случае шоу состоится, победа и поражение фактически недействительны, так как бой признают несостоявшимся, деньги выплатят, а зрители будут визжать от удовольствия. Рестлинг класса «люкс» для жаждущей толпы. Более того, это обеспечивает почву и для реванша. Можно, кроме всего прочего, размышлять о тайном сговоре двух бойцов, решивших «подоить» жаждущий зрелищ народ, но для теории заговора слишком мало явных улик.

Возможен ли нокаут?

17 сентября 2011 года – день, когда Флойд Мейвезер в последний раз одержал победу нокаутом. Тогда, шесть лет назад, не повезло Виктору Ортису, который вначале нанёс сопернику удар головой, а потом, пытаясь извиниться, пропустил от Флойда пару ударов, после чего судья остановил бой. Про нокауты в исполнении Макгрегора известно гораздо больше. И всё же у кого больше шансов нанести сокрушительный удар? Более габаритный и мощный ирландец привык работать в атакующем стиле, обладает хорошим таймингом и точным ударом, но… Представьте, что Макгрегор в очередной раз захочет скопировать Мохаммеда Али и решит повторить трюк, когда великий чемпион уклонился от 21 удараДжорджа Формэна за 10 секунд, или что-то подобное. Показать, что ты уворачиваешься от ударов лучше, чем сам Мейвезер, дорогого стоит, но именно здесь и будет шанс для Флойда. В остальном шансов на нокаутирующий удар больше у Макгрегора. Если говорить, про всю дистанцию боя, то терпение и выдержка будут на стороне американца.

Например, Конор всё-таки нокаутирует Флойда хайкиком. В этом случае шоу состоится, победа и поражение фактически недействительны, так как бой признают несостоявшимся, деньги выплатят, а зрители будут визжать от удовольствия.

Будет ли побит рекорд Роки Марчиано?

Рекорд непобеждённого чемпиона из 50-х для подавляющего большинства боксёров является огромной ценностью, поэтому вопрос о его возможном преодолении в бою Мейвезер — Макгрегор вызывает массу эмоций. Можно ли считать поединок боксёра с бойцом, который впервые выступит на профессиональном ринге, полноценным боксёрским поединком. С одной стороны, нет. Учитывая статус соперников, бой носит выставочный характер и проходит вне рамок какой-либо признанной боксёрской организации (пояс-то «денежный», а не чемпионский). С другой, да. Оба бойца имеют боксёрскую лицензию, выступают по правилам бокса в соответствующей экипировке. Вопрос, без сомнения, спорный, поскольку рекорды легенд не должны становиться разменной монетой в мероприятиях по зарабатыванию денег. В случае победы Мейвезер будет считать, что побил этот рекорд так же, как Конор по-прежнему считает себя чемпионом в двух весовых категориях. Каждый из нас будет вынужден остаться при своём мнении.

Мейвезер – Макгрегор, Ломаченко – Марриага. Главные бои месяца Ломаченко проведёт третью защиту, Кроуфорд и Индонго разыграют 4 пояса, а Мейвезер и Макгрегор постараются оправдать ожидания публики.

Пиар-машина работает на отлично!

И последнее. Сколько бы гнева и обесценивания ни вызывала сама идея этого поединка, он никого не оставляет равнодушным. Люди ворчат, завидуют, злятся, аплодируют, но продолжают обсуждать и с нетерпением ждут действа. Хабибу не дали подраться за пояс? Джон Джонс попался на допинге? Энтони Джошуа согласился подраться по правилам ММА? Да все эти новости пролетели практически незамеченными на фоне предстоящего события. Будь ты художник, психолог или боец, если твоя деятельность является твоей профессией, ты должен быть хорошим «продажником», иначе останется только жаловаться на жизнь. Макгрегор и Мейвезер знают это дело на отлично, поэтому и могут претендовать на космические гонорары. Автор этих строк не говорит, что это хорошо или плохо, но факт остаётся фактом. Безусловно, у всей этой движухи есть своя целевая аудитория, свой потребитель, который будет нести деньги, но проблематика социальной деградации явно выходит за рамки данной статьи. Отмечу лишь, что в выигрыше остаётся тот, кто наиболее эффективно адаптирует своё безумие к реальности. Макгрегор нашёл идеальную сцену для своего нарциссизма и бойцовских талантов, Мейвезер стал гением финансового прагматизма, найдя применение своей жадности, мы же с восторгом или отвращением наблюдаем за всем этим, ожидая, что и наши заветные желания когда-нибудь сбудутся.

Хабибу не дали подраться за пояс? Джон Джонс попался на допинге? Энтони Джошуа согласился подраться по правилам ММА? Да все эти новости пролетели практически незамеченными на фоне предстоящего события.

Вишенкой на торте для российской аудитории станет то, что комментировать этот бой будет Роман Мазуров в паре с… Хабибом Нурмагомедовым. Дагестанский Орёл уже давно мечтает о бое за чемпионский пояс UFC, которым владеет Макгрегор, а насколько это отразится на его комментаторских способностях, узнаем совсем скоро.