Чёрно-белое кино. Мейвезер нокаутировал Макгрегора

Мейвезер нокаутировал Макгрегора. Как это было Боксёр Флойд Мейвезер-младший досрочно победил бойца ММА чемпиона UFC Конора Макгрегора.

В Лас-Вегасе состоялся один из самых кассовых поединков в истории, в котором 40-летний экс-чемпион в пяти весовых категориях по боксу темнокожий американец Флойд Мейвезер-младший (50-0-0, 27 KO) противостоял бойцу ММА, чемпиону UFC 29-летнему ирландцу Конору Макгрегору (0-1-0). В бою по правилам бокса победу одержал Мейвезер, который разбил соперника за неполных 10 раундов.

Интрига

Несмотря на то что вся затея с организацией боя против боксёра по правилам бокса выглядела нелепо, шансы на то, что Макгрегор сможет удивить, конечно же, были. Интрига относительно того, как ирландец начнёт поединок, как будет действовать, какой фортель выкинет, была, и многие предполагали, что если что-то пойдёт не так, одиозный Конор дёрнет стоп-кран. Даже букмекеры выкатили линию, в которой сплошь и рядом были хулиганские выходки со стороны британца: Макрегор плюнет в соперника, наденет атрибутику с нецензурными выражениями в адрес визави и в конце концов откусит ему ухо.



Конор, который грозился на всех предматчевых мероприятиях нокаутировать Флойда в начале боя (до четвертого раунда), был самым настоящим котом в мешке. И чего можно было ждать от ирландца, который вне зависимости от исхода боя уже свой главный поединок в жизни выиграл (подписал контракт), известно было одному богу.

Оптимистичное начало

Для всех тех, кто является большим поклонником Конора Макгрегора и ММА в частности, первые два раунда боя могли показаться образцово-показательными. Первые шесть минут вселяли уверенность в шансы Конора на успех, на большой апсет мирового масштаба. Макгрегор за счёт своей нестандартной техники несколько раз цеплял Флойда полуапперкотами навстречу. Ирландец визуально казался больше и мощнее, поэтому его стартовые спурты со стороны выглядели устрашающе. К тому же по физическим кондициям на старте боя Конор по-настоящему впечатлял.



К тому же Макгрегор постоянно финтил, менял стойки низко подсаживался, тем самым сбивая Флойда с толку. Признаться, американец не был похож сам на себя в первых двух раундах. Этим сполна пользовался Макгрегор, который чувствовал своё превосходство, иногда пренебрегая защитой, держа руки за спиной а-ля Рой Джонс.

Жестокая реальность

Флойд Мейвезер — боксёр с огромным опытом, и те, кто имел возможность наблюдать за его поединками, знают о том, что на первых минутах он, как правило, собирает информацию о сопернике. Подчас полностью отдавая инициативу (как в данном случае), Мейвезер просчитывает оппонента и, подбирая к тому ключи, начинает разбирать его на запчасти. Не избежал этой участи и Макгрегор, для которого удачное начало сменилось нелёгким будущим.



Мейвезер много пропускал. Пусть эти удары в основном приходились на защиту, но всё же. Вполне вероятно, в этом и заключался план Флойда, чтобы измотать соперника, дать ему почувствовать нужную для себя дистанцию, начать с неё попадать, теряя силы. И Конор попадал, причём делал это с завидным постоянством. Однако после того, как Мейвезер начал сдваивать удары и переводить их с корпуса на голову (левый в корпус, правый прямой в голову), у ирландца начались проблемы.



Причём проблемы носили системный характер: сначала Макгрегор замедлился, у него начали выключаться ноги, опустились руки и в довесок совсем пропала ударная мощь. Макгрегор бил, но так называемого динамита в его руках уже не наблюдалось. Это сразу же прочувствовал Флойд, который уже почти без опаски выходил на ближнюю дистанцию и начинал нагружать ударами, работая в инсайде.

Цирк уехал

Совсем не до смеха стало после того, как бой пересёк экватор. Ирландские болельщики, которых было подавляющее большинство, перестали распевать песни. Всё потому, что в ринге остался только один боец — Флойд Мейвезер. Бледная тень Макгрегора велосипедила по периметру, обтирая спиной канаты. Макгрегор спасал свою задницу и имел на это полное право. Лишь изредка Конор отвечал одиночными ударами, которые не представляли никакой угрозы. Если бы лет 10 назад Флойд узнал, что самый кассовый бой в мире с его участием будет похож на драку в сельском клубе, он бы крайне удивился.

Лёгкие деньги. Мейвезер победит Макгрегора Боксёр Флойд Мейвезер проведёт поединок против бойца ММА Конора Макгрегора. Рассуждаем о шансах оппонентов, делая прогноз на бой.

Как и говорил перед боем, у Макгрегора не было абсолютно никаких шансов. Всё, на что он был способен, — это взять своё в самом начале боя. Всё, что будет после третьего раунда, станет для него крестовым походом. Так и случилось. Забавно было наблюдать в углу ирландца тренера по джиу-джитсу Джона Кавана. Хотя, судя по тому количеству проходов за спину сопернику (Макгрегор грешил частым заходом за спину и последующим клинчем, за что получал неоднократные замечания от рефери), его опыт мог пригодиться.



Макгрегор действовал грязно. Причём есть понятие «грязного бокса», целой науки американской школы бокса, а есть грязь как следствие выхолощенности и моральной опустошённости. Конор своими действиями попадал под второе определение и местами выглядел смешно. На удивление, за весь бой ирландец не заработал ни одного штрафного бала, хотя ударов по затылку, ниже пояса и вышеупомянутых клинчей, стоя за спиной у соперника, было огромное количество.

Логика сменила инстинкты

От раунда к раунду Флойд продолжал наращивать обороты, всё чаще вкладывался в удары, и было видно, что при любом удобном случае он готов финишировать. Конор окончательно замедлился в девятом раунде и выстоял в нём благодаря своему характеру. В углу Мейвезера всё чаще можно было слышать: как будешь готов — клади его. То есть уже не было как таковой задачи вести бой, была задача ликвидировать цель. И с этой задачей 40-летний американец справился на отлично.

Временами действующий на инстинктах Флойд возвращался в своё привычное состояние расчётливого убийцы, нажимая спусковой курок. Затяжная результативная серия в 10-м отрезке боя заставила рефери Роберта Бёрда вмешаться в ход поединка, присудив победу Мейвезеру техническим нокаутом. Конор держался на честном слове, и в случае продолжения боя всё могло закончиться гораздо хуже. Уже после он скажет, что рефери рано остановил бой, но всё-таки выдаст фразу, которая даст понять, что всё совсем не так. «Я устал. Всё было не так, как я рассчитывал».

Рекорд Марчиано

Мейвезер одержал 50-ю победу на профи-ринге и тем самым побил рекорд легендарного Рокки Марчиано, на счету которого 49 побед. На сегодняшний день Мейвезер является самым успешным представителем единоборств и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов (приставка «одним из» может исчезнуть после того, как будут обнародованы итоговые данные гонораров).



Что касается финансов в целом, то это самый кассовый бой в истории единоборств. Мейвезер должен заработать за этот бой более $ 100 млн, а чек Макгрегора составит около $ 75 млн. Всё это гарантированные гонорары без учёта продаж PPV (платные трансляции). В случае успеха от выручки с телевидения суммы могут возрасти в несколько раз. Вот такое вот кино, которое, уверены, будет продолжаться ещё очень долго. Бой Мейвезер — Макгрегор обещает стать отправной точкой в мир кроссоверных поединков, в которых боксёры будут биться с бойцами ММА по правилам бокса, и наоборот.