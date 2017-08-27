Чемпион и рекордсмен. Как Мейвезер стал самым кассовым спортсменом мира

Мейвезер нокаутировал Макгрегора. Как это было Боксёр Флойд Мейвезер-младший досрочно победил бойца ММА чемпиона UFC Конора Макгрегора.

40-летний 12-кратный чемпион мира в пяти весовых категориях – чернокожий американец Флойд Мейвезер-младший (50-0-0, 27 KO) вернулся на ринг после двухлетнего перерыва и, как и обещал, одержал досрочную победу над вызвавшимся посостязаться с ним по боксёрским правилам действующим чемпионом UFC в лёгком весе 29-летним ирландцем Конором Макгрегором.



Кто-то называл этот бой чистым шоу, кто-то настаивал на его сугубо спортивном характере, а некоторые эпатажные журналисты даже окрестили его очередным «боем века». Но как бы то ни было, поединок Мейвезера и Макгрегора действительно имел большой резонанс в мире боевых искусств. За счёт чего оба соперника и «подняли» на нём огромные деньги. Даже без учёта дополнительных бонусов, которые сформируют итоговые суммы заработков американца и ирландца, за этот бой Флойд получит гарантированный гонорар в размере $ 100 млн, а Конор – $ 30 млн.

Мейвезер в который уже раз оправдал своё ринговое прозвище – Деньги, которое показывает его преимущественно потребительское отношение к боксу. Флойд достаточно давно стал признаваться, что уже утратил интерес и азарт к боксёрскому спортивному противостоянию в чистом виде и выходит на ринг в первую очередь ради заработка.

Также Флойд утверждает, что сам выбирает себе соперников. То есть и здесь он оставляет за собой право действовать не по спортивному принципу. Хотя, как известно, профи-бокс это лишь частично спорт, другой же его частью является бизнес. Вот и только что состоявшийся поединок целиком и полностью соответствовал обоим заданным критериям. Это было действительно в своём роде историческое событие для мира спортивных единоборств, которое органично вобрало в себя элементы шоу, бизнеса и спорта.

Продолжатель боксёрской династии Мейвезеров

Флойду Мейвезеру-младшему изначально суждено было стать боксёром, поскольку его отец, а также два дяди были в своё время известными бойцами профи-ринга. Дядя Роджер становился чемпионом мира, отец Флойд-старший боксировал с самим Шугаром Рэем Леонардом, а дядя Джефф – с Оскаром де ла Хойей. Флойд-младший впервые надел боксёрские перчатки в 8-летнем возрасте и тренировался под опекой отца. Уже в те годы был виден большой талант мальчика. С его ручной скоростью и выдающимися рефлексами мало кто мог тягаться.



Но в то же время Флойду всегда был присущ и высокий интеллект действий в ринге. Можно говорить, что Мейвезер-младший взял все лучшие качества и оставил в стороне недостатки боевых стилей дяди Роджера и отца Флойда-старшего. А затем, усовершенствовав и отшлифовав их, ушёл в мастерстве гораздо дальше своих родственников.



Флойд Мейвезер-младший родился в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган. Парень рос в очень трудных социальных условиях. Однако на боксе он был сконцентрирован с самого детства, никакие другие виды спорта не привлекали его внимание. Когда Флойда-старшего в 1993 году посадили на пять лет за перевозку и сбыт кокаина, Флойд-младший бросил школу и стал полностью отдаваться боксу, чтобы помогать материально своей многочисленной неблагополучной семье. А роль его тренера взял на себя дядя Роджер.

Из любителей в профи с бронзовой олимпийской медалью

В любительском боксе Мейвезер провёл 90 официальных поединков, из которых 84 выиграл и 6 проиграл. Он был трёхкратным победителем самого престижного национального турнира США «Золотые перчатки». Также Флойд представлял свою страну на домашних Олимпийских играх 1996 года в Атланте, где боксировал в полулёгком весе (до 57 кг) и был засужен в полуфинале (проиграв в одно очко 9:10) с болгарином Серафимом Тодоровым. Таким образом, довольствовавшись бронзовой олимпийской медалью, Мейвезер принял решение немедленно перейти в профессиональный бокс.



Дебют Флойда на профи-ринге состоялся 11 октября 1996 года, кода ему было 19 лет. Тогда он, подписав контракт с промоутерской компанией Top Rank Боба Арума и выступая в рамках первого лёгкого веса, остановил в начале 2-го раунда мексиканца Роберто Аподаку. Путь до первого поединка за звание чемпиона мира занял у Мейвезера ровно два года, на протяжении которых он провёл 17 победных рейтинговых боёв. Надо сказать, что Боб Арум достаточно осторожно вёл своего потенциально звёздного подопечного, выставляя против него малоизвестную оппозицию.

Начало чемпионского конвейера

Однако, когда в октябре 1998 года Флойд вышел на бой с матёрым многолетним мексиканским чемпионом мира Дженаро Эрнандесом, владевшим титулом WBC в первом лёгком весе, то выигрыш в том поединке дался Мейвезеру довольно легко. Высочайшая скорость и отточенная техника сделали своё дело. Деклассированный Эрнандес отказался от продолжения боя после окончания 8-го раунда и уже больше никогда не выходил на ринг.



Своим первым мировым титулом Мейвезер владел более трёх лет, успев за это время провести восемь его успешных защит кряду. Уже в этот, ранний чемпионский период Флойд победил нескольких известных бывших и будущих чемпионов мира, особняком среди которых стоит его соотечественник Диего Корралес. Последний значительно превосходил Мейвезера в габаритах и считался очень опасным и харизматичным панчером. Однако по ходу боя Флойд пять раз отправлял грозного соперника на настил ринга, пока угол Корралеса не выбросил полотенце.

Вверх по весам

Переход в лёгкий вес ознаменовался самым спорным судейским решением в карьере Мейвезера. В апреле 2002 года Флойд победил по очкам известного мексиканского темповика Хосе Луиса Кастильо и завоевал мировой титул WBC, однако многие сочли этот судейский вердикт несправедливым. К чести Мейвезера, он согласился на проведение немедленного матча-реванша. И уже спустя полгода снова выиграл у Кастильо по очкам, но на сей раз судейское решение хоть и было довольно близким, но уже, по мнению большинства любителей бокса, не спорным, как в их первом бою.



В лёгкой весовой категории Флойд ограничился всего тремя защитами звание чемпиона мира WBC, после чего решил перейти в первый полусредний вес. В поединке-элиминаторе против соотечественника Демаркуса Корли Мейвезер испытал определённые проблемы, когда сопернику удалось в одной из атак потрясти его. Однако Флойд выстоял и завершил тот бой уверенной победой по очкам. А в июне 2005 года Флойд оформил своё чемпионство в третьей весовой категории, одержав досрочную победу над безумно популярным у любителей бокса, харизматичным канадцем Артуро Гатти и завоевав мировой титул WBC.



Менее чем через год Мейвезер осуществил успешный штурм чемпионских вершин уже в полусреднем весе, одолев по очкам известного очень скоростного и талантливого соотечественника Заба Джуду. Тогда Флойд примерил на себя чемпионский пояс IBF. После этого был успешный поединок против аргентинца Карлоса Балдомира и завоевание мирового титула WBC. Ну а потом настал ключевой момент в карьере Мейвезера, после которого он приобрёл суперзвёздный статус и стал одним из самых кассовых боксёров современности. Речь о состоявшемся в мае 2007 года бое с популярнейшим в те времена мексикано-американцем Оскаром де ла Хойей.

Переход в суперзвёздный статус

Это был последний раз, когда Флойд являлся в организации поединка стороной B. По итогам не очень простого боя, из которого Мейвезер вышел победителем раздельным решением судей, он, что называется, получил путёвку в жизнь суперзвезды от спорта. Кроме того Флойд оформил чемпионство в пятой для себя весовой категории, завоевав мировой титул WBC в первом среднем весе. Во всех последующих боях Мейвезер уже сам выбирал себе оппонентов, дерясь преимущественно со звёздной оппозицией и выступая то в полусреднем, то в первом среднем весах.



В очередных боях были повержены такие звёзды ринга, как британец Рикки Хаттон и мексиканец Хуан Мануэль Маркес. Правда, между этими поединками в боксёрской карьере Мейвезера была пауза длиной почти в два года. А в мае 2010 года Флойд сразился со знаменитым соотечественником Шейном Мозли. Последнему удалось в начале боя очень сильно потрясти Мейвезера, но великолепная физическая и функциональная форма позволили Флойду быстро восстановиться и прибрать инициативу в схватке к своим рукам.

Далее Мейвезер продолжал выходить на ринг довольно редко – в среднем раз в год. Однако этот фактор не помешал ему одержать победы над Виктором Ортисом, Мигелем Котто и Робертом Герреро. А в сентябре 2013 года Флойд провёл поединок против популярного молодого мексиканца Сауля Альвареса, которого некоторые нарекали новым Оскаром де ла Хойей. Тот бой стал вторым в истории по кассовым сборам от продаж PPV-трансляций после поединка Мейвезер – де ла Хойя, и в нём Флойд также одержал победу по очкам.

Финишная прямая боксёрской карьеры

2014 год ознаменовался двухматчевым противостоянием Мейвезера против жёсткого и бьющего аргентинца Маркоса Майданы. И хотя победа Флойда в их первом бою споров не вызывала, однако то выступление Мейвезера многие любители бокса сочли блеклым. И Флойд согласился провести немедленный рематч, в котором снова без особой яркости одолел Майдану по очкам. Это случилось в сентябре. А спустя два месяца, когда другая действующая суперзвезда – филиппинец Мэнни Пакьяо убедительно одолел итало-американца Криса Алгиери, любители бокса со всего мира с невиданной ранее настойчивостью стали требовать организации поединка Мейвезер – Пакьяо.



Это противостояние, которое пытались организовать много лет, также нарекли «боем века». И в финансовом отношении оно таковым и стало, побив сразу несколько исторических рекордов по гонорарному фонду и кассовым сборам. Однако в спортивном отношении этот предполагавшийся мегафайт не оправдал возлагавшихся на него надежд. В скучной борьбе, сопровождавшейся минимумом чётких и жёстких попаданий с обеих сторон, победу в нём одержал Мейвезер.

Финальный камбэк

После этого Флойд провёл, как заявлялось, прощальный бой, убедительно, но не ярко одолев по очкам единогласным решением судей соотечественника Андре Берто. После чего, казалось, навсегда покинул ринг. Однако теперь мы стали очевидцами его возвращения, которое позволило Мейвезеру не только ещё раз существенно обогатиться, но и довести свой послужной список до отметки в 50 побед в официальных боях на профи-ринге. Таким образом, Флойд побил символический рекорд легендарного тяжеловеса Рокки Марчиано, который в своё время ушёл из бокса в статусе небитого бойца с послужным списком, насчитывающим 49 побед.



Поединок с Макгрегором показал, что ни преклонный по боксёрским меркам возраст, ни двухгодичный простой, ни превосходство в физической силе, весе и габаритах, ни 8-унцовые перчатки не помогли ирландцу сотворить сенсацию, побив на «чужом поле» одного из лучших боксёров в истории. В начале поединка Мейвезер не стал ввязываться в открытый бой с ещё свежим и превосходящим его в мощи соперником.

Стартовые раунды Флойд провёл довольно пассивно, позволив Макгрегору почувствовать некоторую уверенность и даже покуражиться. Но, как сказал в послематчевом интервью Мейвезер, он сделал это сознательно, такова была его стратегия на бой. Видимо, чтобы не испытывать на функциональную прочность свой организм, Флойд действовал в экономном режиме, не включая максимальных скоростей и оборотов. Не увидели мы в исполнении американца и его фирменной изящной и резвой работы ног.



Наоборот, перекрывшись блоком, Мейвезер старался поддавливать оппонента. Макгрегор выбрасывал не так уж и мало ударов, однако даже иногда доходя до цели, они, как правило, приходились вскользь. А когда достаточно скоро выносливость ирландца начала подседать, Флойд постепенно принялся наращивать обороты, то и дело доставая оппонента несильными, но точными ударами как в голову, так и по туловищу.

А после экватора схватки Мейвезер уже настолько прибрал инициативу к своим рукам, что, не только стал перебивать более крупного соперника, но и заставил его постоянно пятиться. В перерывах секунданты Макгрегора призывали его работать легче и при необходимости входить в клинч, что он и пытался делать. Однако от раунда к раунду Флойд наращивал темп и к 8-й трёхминутке Конор практически выдохся.



Развязка же наступила в 10-м раунде, когда Мейвезер провёл очередную результативную серию ударов, вследствие чего Макгрегор поплыл и был отброшен к канатам. Видя бедственное положение ирландца, который, осыпаемый настойчивыми ударами Флойда, вот-вот готов был повалиться на настил ринга, рефери вклинился между бойцами и сделал отмашку о прекращении схватки. На момент остановки Мейвезер лидировал на карточках всех трёх боковых судей со счётом 89-91, 89-82 и 87-83.



В послематчевом интервью Мейвезер отметил, что сдержал слово, гарантировав перед боем, что одержит досрочную победу над Макгрегором. Также он отдал должное сопернику, заявив, что ирландец оказался конкурентным соперником и был лучше, чем он предполагал до поединка. Рассказал о своём плане на бой, который реализовал сполна. А также подтвердил, что это была его последняя схватка на ринге и теперь он окончательно вешает перчатки на гвоздь.