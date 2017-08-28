Анатомия боя. Макгрегор больше бегал, Мейвезер точнее бил

Чёрно-белое кино. Мейвезер нокаутировал Макгрегора Боксёр Флойд Мейвезер-младший одержал досрочную победу над бойцом ММА, чемпионом UFC Конором Макгрегором.

В минувший уик-энд в Лас-Вегасе 40-летний 12-кратный чемпион мира в пяти весовых категориях – чернокожий американец Флойд Мейвезер-младший (50-0-0, 27 KO) одержал победу в поединке столетия над бойцом ММА чемпионом UFC 29-летним ирландцем Конором Макгрегором (0-1-0). Отложив в сторону эмоции (уж очень много полярных мнений в силу того, что в ринге были не только два героя, но и по сути два вида спорта бокс и ММА) мы решили взглянуть на итоги поединка сквозь призму цифр и сухой статистики, которая как известно штука упрямая.

Предлагаем вашему вниманию анализ боя в пораундовой раскадровке, где мы обращаем внимание на удары/зону попаданий (джеб, кросс, хук, свинг, апперкот), защиту (блок, уклон, клинч, защита руками) и перемещение по рингу (вперёд, назад, вправо, влево, ускорение вперёд, ускорение назад), а также делаем общее заключение относительно количества и качества действий того и другого бойца.

1-й раунд

Согласно судейским запискам, на которых по итогам 9 раундов боя Флойд уверенно лидировал (89-82, 87-83, 84-81), наибольшие проблемы у американца были в самом начале поединка. Так все три боковых рефери единодушно отдали первый раунд ирландцу. Это подтверждает статистика, согласно которой Макгрегор выбросил 32 удара (шесть пришлось в цель, 33,3%), Флойд нанёс три удара (один точный 18,7 %).

2-й раунд

Во второй трёхминутке Макгрегор продолжал занимать центр ринга, тесня соперника к канатам (Конор нанёс 34 удара, 6 в цель, 17,6%). Флойд продолжал работать вторым номером, в выжидательной манере, перекрывшись высоким блоком он лишь изредка отвечал на активные действия соперника (Мейвезер нанёс 8 ударов, все они были кроссами, 4 из них достигло цели, 50%). При этом по сравнению с первым раундом Мейвезер неплохо действовал в защите, приняв 13 ударов на блок, от 15-и ушёл за счёт работы корпусом, и три панча сблокировал за счёт работы рук.

3-й раунд

Третий отрезок стал заключительным, в котором один из трёх боковых рефери отдал победу ирландцу на своей карточке. Макгрегор продолжал насыпать удары, но его прицел был уже не таким точным, как раньше (25 выбросил, 3 достигло цели, 25%). При этом Флойд продолжал делать ставку на одиночные силовые удары (8 нанёс, из них 2 точных, 12%), при этом продолжал отлично работать корпусом, уклонившись таким образом от 17 ударов соперника.

4-й раунд

Первый раунд, который остался полностью за Мейвезером. Флойд стал наращивать количество выброшенных ударов (22 нанёс, 9 в цель, 40,9%), всё чаще ввязываясь с соперником в размены. Возможно, американец таким образом провоцировал соперника на активные действия. Так или иначе, Макгрегор отвечал и оборотов по количеству панчей не сбавлял, чего не скажешь о их качестве, которое заметно пострадало (40 нанёс, 10 в цель, 23,2%). При этом Мейвезер стал более активным на ногах. Впервые за 12 минут боя бойцы преодолели равную дистанцию (26 метров).

5-й раунд

В пятом раунде количество общих ударов Макгрегора стало падать (26 нанёс, 5 в цель, 19,2%). При этом ирландец оставался подвижным на ногах, что позволяло ему создавать визуальную картину того, что всё в порядке. Однако цифры говорят обратное, и именно пятый раунд стал последним более-менее конкурентоспособным в данном противостоянии.

6-й раунд

Отрезок, в котором Мейвезер впервые обошёл соперника по общему количеству нанесённых ударов (32 нанёс, 10 в цель, 31,2%). При этом Конор заметно замедлился, и впервые с начала боя преодолел дистанцию в периметре ринга 25,7 метров, Флойд прошёл 31,6 метров, что лишний раз указывает на то, что американец наращивал тем от раунда к раунду. Макгрегор сумел ответить 26 выброшенными ударами, 5 из которых достигло цели, при этом большая их часть не была силовыми.

7-й раунд

Раунд в котором Флойд устроил самую настоящую охоту за головой соперника. Впервые все удары, которые долши до цели были нанесены в область головы (43 нанёс, 10 в цель, 23,2%). Конор был вынужден уходить с линии атак, это ему удавалось ща счёт работы ног, что вылилось в статистику. Конор ещё никогда так не бегал, как в седьмом раунде (ирландец преодолел 31,7 метров).

8-й раунд

Макгрегор делал ставку на активную работу передней рукой и размашисто бил боковые (32 нанёс, 6 в цель, 18,7%). При этом неплохо уклонялся от атак соперника корпусом, но это мало помогало ему экономить топливо, которое заканчивалось на глазах. Флойд чуть ослабил активность (26 нанёс, 6 в цель, 81,2%), но это было лишь затишье перед бурей.

9-й раунд

Первый тревожный звоночек для Конора прозвучал именно в девятом отрезке. Макгрегор показал худшую атакующую активность (22 нанёс, 5 в цель, 22,7%) и полностью провалился в защите. Хотя, правильнее сказать, это Флойд был хорош настолько, что мог усадить соперника на канвас в любой удобный момент (49 нанёс, 17 в цель, 34,6%). При этом Мейвезер стал работать максимально разнообразно в атаке, пробивая по большей части силовые удары корпус/голова, и всё чаще искал возможность нанести плотный апперкот (3 из 3-х точных апперкоты за раунд).

10-й раунд

Когда стало понятно, что вопрос о победителе боя — это вопрос времени, Флойд не стал тянут и финишировал Макгрегора в 10-м отрезке боя. Конор максимально замедлился на ногах (именно передвижение спасло его в предыдущих раундах) несколько раз попытался ответит сопернику (тщетно, все семь выброшенных ударов оказались мимо цели). Флойд в свою очередь сдваивал боковые, вкладываясь почтив каждый удар (20 нанёс, 13 в цель). И не известно, чем бы всё это дело закончилось, если бы в ход поединке не вмешался рефери (ТКО 10).

Мейвезер, который является лидером в процентном соотношении по количеству точных попаданий среди действующих бойцов подтвердил свой статус. Флойд выбросил 242 удара, 85 из которых достигли цели: джеб (65 нанёс/17 в цель), кросс (90/36), хук (76/29), свинг (0), апперкот (11/3).

В защите Мейвезер так же преуспел, сумев отразить 276 ударов соперника: блок (133 удара), уклоны (95), защиты руками (48). Всего за неполных 10 раундов боя Мейвезер преодолел дистанцию в 252 метра.

Макгрегор хоть и нанёс на 36 ударов больше, но их качество оставило желать лучшего. 278 ударов выбросил (50 в цель): джеб (112/18), кросс (72/10), хук (78/15), апперкот (16/7).

Из защитных действий ирландца (205 ударов Флойда пришлось по защите) стоит отметить работу корпусом, уклоны (102), блок (55), защита руками (48). Макгрегор прошёл на 11 метров больше, чем Мейвезер — 263 метра.

Инфографика предоставлена сервисом bd-boxing.com.