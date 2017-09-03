Провал в Гамбурге. Сборная России осталась без золота на ЧМ

Завершился XIX чемпионат мира по боксу среди любителей. Состязания проходили с 25 августа по 2 сентября в немецком Гамбурге. Были разыграны комплекты наград в 10 весовых категориях. К сожалению, это мировое первенство не принесло сборной России ни одной золотой медали. Такое в последний раз с отечественными мастерами кожаных перчаток случалось 18 лет назад – на Х чемпионате мира 1999 года. Однако тогда российская национальная команда была представлена экспериментальным составом, состоявшим из вторых-третьих номеров сборной. Сейчас же на гамбургском ринге выступали преимущественно лучшие действующие боксёры страны.

Отечественным представителям удалось добиться права выступить на этом мировом первенстве в 9 из 10 весовых категорий. Но только двое из них прорвались на пьедестал почёта: серебряным призёром в весе до 91 кг стал Евгений Тищенко, а бронзу взял выступавший в весе до 52 кг Тамир Галанов.

Результаты отечественной сборной

В самом лёгком весе Россию представлял Василий Егоров, который является двукратным чемпионом Европы, серебряным призёром чемпионата мира и участником Олимпийских игр 2016 года. Однако в этот раз талантливый отечественный «мухач» прекратил выступления уже на стадии 1/4 финала, уступив со счётом 0:5 казахстанцу Ержану Жомарту.



В следующем весе вышеупомянутый Тамир Галанов на пути к бронзовой награде последовательно одолел соперников из Барбадоса, Коста-Рики и Италии, но в полуфинале потерпел спорное поражение со счётом 2:3 от кубинца Йосвани Вейтии, который затем взял золото.

Медальный общекомандный зачёт ЧМ-2017



1. Куба – 5-2-0

2. Узбекистан – 1-3-2

3. Казахстан – 1-2-3

4. Азербайджан – 1-0-1

5-6. Франция, Украина – 1-0-0

7. США – 0-1-2

8. Россия – 0-1-1

9. Ирландия – 0-1-0

10.-20. Австралия, Англия, Армения, Германия, Грузия, Индия, Камерун, Колумбия, Монголия, Эквадор, Южная Корея – 0-0-1

В категории до 56 кг Россия не имела своего представителя. А выступавший в весе до 60 кг Габил Мамедов, который в июне нынешнего года стал серебряным призёром чемпионата Европы, прекратил борьбу на турнире, проиграв в первом же поединке со счётом 1:4 представляющему Германию этническому турку Мурату Йылдыриму.



Такая же судьба в весе до 64 кг совершенно неожиданно постигла и чемпиона мира и Европы, а также бронзового призёра Олимпиады 2016 года Виталия Дунайцева, который провёл в Гамбурге лишь одну схватку, в которой уступил со счётом 1:4 американцу Фреудису Рохасу.

Всего на один бой больше провёл отечественный представитель в категории до 69 кг Сергей Собылинский, прекративший борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв американцу Квинтону Рэндаллу. На официальный исход этого поединка Федерация бокса России подала протест, посчитав, что рефери остановил бой из-за рассечения у российского боксёра, несмотря на готовность Собылинского продолжать поединок. В результате со счётом 3:0 победа была присуждена американцу.



Ещё один боксёр сборной России, чемпион Европы 2015 года и участник Олимпийских игр 2016 года Пётр Хамуков, выступавший в Гамбурге в весе до 75 кг, вылетел уже в первом раунде, потерпев поражение со счётом 2:3 от колумбийца Хорхе Луиса Виваса. И на результат этого боя Федерацией бокса России был подан протест, который, как и в случае с Собылинским, удовлетворён не был.



Лишь два поединка на турнире провёл представлявший Россию в категории до 81 кг серебряный призёр июньского первенства Европы Муслим Гаджимагомедов, уступивший в 1/8 финала со счётом 1:4 узбеку Бектемиру Меликузиеву.

Мировое первенство не принесло сборной России ни одной золотой медали. Такое в последний раз с отечественными мастерами кожаных перчаток случалось 18 лет назад – на Х чемпионате мира 1999 года.

Лучший результат среди российских боксёров в Гамбурге показал олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира и Европы Евгений Тищенко, который добрался до финала, одолев соперников из Колумбии, Новой Зеландии и Узбекистана, но уступил в поединке за золото со счётом 2:3 известному кубинскому боксёру Эрисланди Савону.



Ну и в самой тяжёлой весовой категории свыше 91 кг в шаге от пьедестала остановился Максим Бабанин, в первом бою одолевший противника из Италии, но уступивший в 1/4 финала со счётом 0:3 австралийскому супертяжу Джозефу Гудэллу.

Текущая ситуация в российском любительском боксе

Очевидно, что показанные представителями сборной России на прошедшем мировом первенстве результаты в целом являются весьма посредственными для отечественной школы бокса. Безусловно, не последними причинами такого выступления отечественной команды являются тренерская чехарда и перманентные организационные пертурбации, которые недавно постигли российский любительский бокс.

Как известно, в начале этого года в ходе состоявшейся отчётно-выборной конференции в управленческом корпусе Федерации бокса России были произведены кардинальные перестановки. Председателем Высшего наблюдательного совета этой организации стал Алексей Рубежной (глава службы безопасности президента РФ). Генерал Евгений Муров, ранее исполнявший полномочия главы высшего наблюдательного совета, был избран почётным председателем ФБР. А на пост генерального секретаря организации был выбран Умар Кремлёв. В то же время ранее существовавшая должность президента ФБР была упразднена.



Также произошли перемены и в тренерском составе национальных сборных. Так, на посту взрослой мужской сборной прежнего наставника Александра Лебзяка сменил один из его помощников Олег Меньшиков. Однако последний проработал недолго. Федерация бокса России сочла неудовлетворительными результаты, показанные сборной на июньском чемпионате Европы. И на место Меньшикова был назначен другой бывший помощник Лебзяка – Эдуард Кравцов, у которого было очень мало времени на подготовку к августовскому чемпионату мира.

Первоначально Федерация бокса России поставила задачу для сборной России завоевать на чемпионате мира четыре золотые медали. Но позднее медальный план был скорректирован. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что целью национальной команды является занять 2-е или 3-е общекомандное место, завоевав при этом три золотые медали. Но в итоге, с одной серебряной и одной бронзовой медалями Россия расположилась лишь на 8-м общекомандном месте. Кремлёв объяснил произошедшее прежде всего судейским беспределом: «Судейство похабное. Надеюсь, что после того, как в октябре или ноябре пройдёт внеочередной конгресс АИБА в Дубае, всё наладится. В АИБА сейчас творится бардак, и судьи творят что хотят».

Первоначально Федерация бокса России поставила задачу для сборной России завоевать на чемпионате мира четыре золотые медали.

Следующий турнир такого масштаба состоится в России. Чемпионат мира предолимпийского 2019 года будет проведён в столице XXII Олимпийских зимних игр 2014 года – городе Сочи. И именно на нём, скорее всего, будет разыграна львиная доля именных лицензий на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Время на исправление положения дел ещё есть. И мы надеемся, что ситуация в российском любительском боксе за этот период изменится к лучшему.