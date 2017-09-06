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Текст: Константин Устьянцев

От Усика до Кудряшова. Выбери лучшего боксёра-тяжеловеса планеты

Выбери лучшего боксёра первого тяжёлого веса для «Народного рейтинга» из 10 представленных кандидатов.
6 сентября 2017, среда. 12:00 Бокс/ММА

В преддверии грандиозного боксёрского турнира в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг/до 200 фунтов) World Boxing Super Series, который стартует в ближайший уик-энд, и обещает выявить сильнейшего крузера планеты, мы решили сделать собственный, народный рейтинг бойцов данной весовой категории. Помимо участников турнира-восьмёрки в список вошли действующий чемпион WBA (Super) Денис Лебедев, а также высоко котирующийся в рейтингах основных боксёрских федераций британец Тони Белью, в последнее время экспериментирующий с весом (побил Дэвида Хэя в рамках супертяжёлого веса, а сейчас ищет встречи с полутяжеловесами: бывшим обидчиком Адонисом Стивенсоном и одним из лучших бойцов P4P непобеждённым Андре Уордом).

Мы предлагаем вам сделать свой выбор из 10 представленных бойцов. По итогам голосования, мы и определим лучшего тяжеловеса на сегодняшний день. Список бойцов: Майрис Бриедис (Латвия), Дмитрий Кудряшов (Россия), Кшиштоф Влодарчик (Польша), Денис Лебедев (Россия), Юниер Дортикос (Куба), Мурат Гассиев (Россия), Александр Усик (Украина), Марко Хук (Германия), Тони Белью (Великобритания), Майк Перес (Куба).

Народный рейтинг (апрель 2017 года). Супертяжёлый вес

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
6 сентября 2017, среда
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11:32 Джошуа: буду готов так, чтобы не дать Пулеву ни единого шанса
10:40 Промоутер: Адонис Стивенсон вернётся на ринг до конца года
10:18 Джонс: у меня украли победу над Маргарито самым невероятным образом
09:32 Форман: Макгрегор потряс Мейвезера, рефери спас Флойда
01:13 Де ла Хойя: жду в бою Альвареса с Головкиным 6-8 раундов ада
5 сентября 2017, вторник
23:35 Дува: Ковалёв не завершает карьеру и проведёт бой до конца года
22:36 Элиминатор WBO между Смитом и Уильямсом состоится 11 ноября
21:34 Санчес: критики говорят, что Головкин постарел? Это смешно
19:52 Донэр сразится с Эрнандесом в андеркарде боя Кудряшов — Дортикос
18:19 Паркер желает сразиться с победителем боя Уайлдер — Ортис
16:54 Головкин может провести следующий бой с Сондерсом или Котто
15:36 Рунгвисаи: готов вновь победить Гонсалеса
14:53 Арум: большинство фанов UFC — белые люди, поддерживающие Трампа
14:27 Кесслер может провести бой с Ангуло
13:36 Джошуа и Пулев встретятся 28 октября в Кардиффе
13:17 Ф. Чудинов узнал имя следующего соперника
12:55 Кличко: у Поветкина есть талант, чтобы стать чемпионом
11:42 Альварес настаивает на поединке со Стивенсоном
11:23 Гонсалес: реванш с Рунгвисаи — самый важный вызов в жизни
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10:37 Липинец может провести титульный бой в ноябре
10:00 Шафиков сменит весовую категорию
09:20 Майорга проведёт следующий бой в России
4 сентября 2017, понедельник
23:54 Гил: Альварес не сможет нокаутировать Головкина
22:52 Жуков: с боксом всё плохо, нужно серьёзно работать, время до Олимпиады есть
21:55 Пулев: я не буду бегать от Джошуа, буду драться
20:47 Ли: бой Головкин — Альварес лучший в среднем весе со времён боя Леонард — Хаглер
20:08 Соннен считает, что Джонс употреблял допинг уже в 2013 году
18:19 Беллью: хочу драться с Биспингом в клетке, на ринге я его опозорю
17:43 А.Нурмагомедов: хотел бы видеть соперником Волкова Нганну или Оверема
16:46 Мейвезер-старший: Альварес легко победит Головкина
15:50 Усик: Хук — самый известный и престижный соперник, которого я мог выбрать
14:58 Джошуа: в бою Головкин — Альварес ставлю на Сауля
14:28 Кроуфорд намекнул, что готов подняться в полусредний вес
13:51 Кудряшов: в любом случае пройду Дортикоса
13:16 Де ла Хойя: у Котто несколько возможных соперников на следующий бой
12:17 Мандайн, Варгас и Питерсон в списке возможных соперников Хорна
11:19 Хабилов хочет встретиться с Джонсоном или с Ли
10:38 Амир Хан в следующем году намерен побороться за титул
10:08 Фрэмптон: Макгрегор побьёт Малиньяджи
09:34 Альварес не заинтересован в поединке с Котто
00:57 Кормье: гордился Макгрегором, когда он дрался с Мейвезером
3 сентября 2017, воскресенье
23:45 Стивенсон: Джек бросил мне вызов, и я готов к бою
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