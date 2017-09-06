От Усика до Кудряшова. Выбери лучшего боксёра-тяжеловеса планеты

В преддверии грандиозного боксёрского турнира в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг/до 200 фунтов) World Boxing Super Series, который стартует в ближайший уик-энд, и обещает выявить сильнейшего крузера планеты, мы решили сделать собственный, народный рейтинг бойцов данной весовой категории. Помимо участников турнира-восьмёрки в список вошли действующий чемпион WBA (Super) Денис Лебедев, а также высоко котирующийся в рейтингах основных боксёрских федераций британец Тони Белью, в последнее время экспериментирующий с весом (побил Дэвида Хэя в рамках супертяжёлого веса, а сейчас ищет встречи с полутяжеловесами: бывшим обидчиком Адонисом Стивенсоном и одним из лучших бойцов P4P непобеждённым Андре Уордом).



Мы предлагаем вам сделать свой выбор из 10 представленных бойцов. По итогам голосования, мы и определим лучшего тяжеловеса на сегодняшний день. Список бойцов: Майрис Бриедис (Латвия), Дмитрий Кудряшов (Россия), Кшиштоф Влодарчик (Польша), Денис Лебедев (Россия), Юниер Дортикос (Куба), Мурат Гассиев (Россия), Александр Усик (Украина), Марко Хук (Германия), Тони Белью (Великобритания), Майк Перес (Куба).

Народный рейтинг (апрель 2017 года). Супертяжёлый вес