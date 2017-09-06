От Усика до Кудряшова. Выбери лучшего боксёра-тяжеловеса планеты

В преддверии грандиозного боксёрского турнира в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг/до 200 фунтов) World Boxing Super Series, который стартует в ближайший уик-энд, и обещает выявить сильнейшего крузера планеты, мы решили сделать собственный, народный рейтинг бойцов данной весовой категории. Помимо участников турнира-восьмёрки в список вошли действующий чемпион WBA (Super) Денис Лебедев, а также высоко котирующийся в рейтингах основных боксёрских федераций британец Тони Белью, в последнее время экспериментирующий с весом (побил Дэвида Хэя в рамках супертяжёлого веса, а сейчас ищет встречи с полутяжеловесами: бывшим обидчиком Адонисом Стивенсоном и одним из лучших бойцов P4P непобеждённым Андре Уордом).
Мы предлагаем вам сделать свой выбор из 10 представленных бойцов. По итогам голосования, мы и определим лучшего тяжеловеса на сегодняшний день. Список бойцов: Майрис Бриедис (Латвия), Дмитрий Кудряшов (Россия), Кшиштоф Влодарчик (Польша), Денис Лебедев (Россия), Юниер Дортикос (Куба), Мурат Гассиев (Россия), Александр Усик (Украина), Марко Хук (Германия), Тони Белью (Великобритания), Майк Перес (Куба).