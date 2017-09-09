Усик — Хук, Нуньес — Шевченко. Главные бои выходных

UFC 215

Дата и место проведения: 9 сентября. Эдмонтон (Канада). Арена: Rogers Place

На кого смотрим: Аманда Нуньес — Валентина Шевченко, Нил Мэгни — Рафаэл дус — Анжус

Где смотреть: rumma.tv. Начало: 10 сентября 01:00 мск



Статус: **** (четыре звезды из пяти)



Номерной турнир в Канаде уже лишился своего хедлайнера. В кои-то веки самый долгоиграющий чемпион UFC получил право отстаивать свой титул на турнире с PPV, как подкачал его соперник. Рэй Борг заболел за день до взвешивания, когда найти замену уже невозможно. В итоге главным событием станет титульный бой в женском легчайшем весе, где перуанка с русскими корнями Валентина Шевченко (14-2) попытается забрать пояс у бразильянки Аманды Нуньес (14-4) по прозвищу Львица. Их первый бой полтора года назад выиграла Нуньес, но с тех пор обе соперницы заметно прибавили, а новая встреча будет пятираундовой.

На разогреве у девушек выступят экс-чемпион в лёгком весе Рафаэл дус Анжус. С переходом в полусредний дивизион бразилец неизбежно будет драться с более крупными соперниками, а здоровенный афроамериканец Нил Мэгни, бивший в числе прочих нашего Гасана Умалатова, один из них. Наконец, откроет основной кард дебютный бой Гилберта Мелендеса в полулёгком весе против Джереми Стефенса.

Вечер бокса в Берлине

Дата и место проведения: 9 сентября. Берлин. Арена: Max Schmeling Halle



На кого смотрим: Александр Усик — Марко Хук



Где смотреть: «Матч-ТВ». Начало: 23:55



Поединок действующего чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика (12-0, 10 КО) и бывшего обладателя этого титула немца Марко Хука (40-4-1, 27 КО) откроет долгожданный турнир World Boxing Super Series, в котором восемь элитный «крейсеров» определят лучшего из лучших по системе плей-офф. Усик по версии многих, в том числе и читателей «Чемпионата» лучший боксёр в этой весовой категории прямо сейчас. Этот статус он завоевал побив поляка Кшиштофа Гловацкого, который в свою очередь забрал пояс у Хука. Украинец является безоговорочным фаворитом и по версии букмекеров с коэффициентами 1,05-1,07, то есть его шансы оцениваются гораздо выше, чем шансы Мейвезера в бою с Макгрегором. Более того шансы Усика на победу во всей серии оцениваются как минимум в 50 процентов.

От Усика до Кудряшова. Выбери лучшего боксёра-тяжеловеса планеты Выбери лучшего боксёра первого тяжёлого веса для «Народного рейтинга» из 10 представленных кандидатов.

Вечер бокса в Челябинске

Дата и место проведения: 9 сентября. Челябинск. Арена: Ледовая арена «Трактор»



На кого смотрим: Михаил Алексеев — Малкольм Классен, Шавкат Рахимов — Эмануэль Лопес



Где смотреть: «Матч. Боец». Начало: 15:00

Специально ко дню города компания RCC Boxing Promotions решила организовать весьма представительный турнир, главным событием которого станет бой 22-летнего проспекта Михаила Алексеева (10-0, 4 КО), чемпиона мира среди молодёжи в суперполулёгком весе. Соперник у россиянина самый серьёзный в карьере — бывший чемпион мира по двум версиям Малкольм Классен (33-6-2, 17 КО) из ЮАР по прозвищу Камень. К 36 годам он по-прежнему в неплохой форме, выиграл последние шесть боёв и ни разу в карьере не был в нокауте. В общем, чтобы перемолоть этот камушек, Мише предстоит хорошо потрудиться. На кону будет стоять титул WBA Asia East.



Кроме этого на турнире выступят перспективные российские боксёры Шавкат Рахимов, который оспорит вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в этом же весе с Эмануэлем Лопесом, Магомед Курбанов, Мухаммадхуча Якубов и Юрий Кашинский. Почётным гостем этого шоу станет легендарный Рой Джонс, который обещал исполнить несколько своих песен.