Отец, учитель, друг. Не стало тренера Дрозда Сергея Васильева

26 августа на 71-м году жизни скончался авторитетный российский тренер по боксу Сергей Николаевич Васильев, который был наиболее известен отечественным любителям благородного кулачного искусства по многолетней плодотворной работе с экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорием Дроздом. «Не стало одного из главных людей в моей жизни. Как же будет трудно без тебя, Сергей Николаевич. Мой папа, мой учитель, мой друг. Пусть земля тебе будет пухом», – прокомментировал кончину своего наставника Дрозд в Инстаграме.

Советский боксёр и успешный тренер

Сергей Васильев родился 11 февраля 1947 года в Москве. Любовь к боксу проявилась у него ещё в раннем детстве. Записавшись в боксёрскую секцию, он не расставался с этим видом спорта до самой смерти. В качестве боксёра Васильев добился определённых успехов не только на национальном, но и на международном уровнях. На соревнованиях он представлял Вооружённые Силы, во взрослом боксе выступал во второй средней весовой категории (до 75 кг). Считаясь перспективным боксёром, неоднократно включался в состав сборной СССР, выступив на нескольких международных турнирах.

В 1971 году Васильев стал победителем турнира Вацлава Прохазки в Чехословакии. После этого последовали выступления на международном турнире в Берлине, где он дошёл до стадии 1/4 финала. В 1974 году Васильев стал сильнейшим на Кубке Химии в ГДР, а также снова завоевал золотую медаль на турнире Вацлава Прохазки. Последний раз в составе сборной СССР Сергей Николаевич выступил в 1976 году, став бронзовым медалистом Кубка Химии в ГДР.



Лучшим результатом на внутрисоюзной арене для Васильева стал выход в четвертьфинальную стадию на чемпионате СССР 1974 года в Ижевске. В 1975 году Сергей Николаевич принял участие в боксёрском турнире VI Спартакиады народов СССР в Ташкенте, однако уже на предварительной стадии проиграл знаменитому советскому нокаутёру – олимпийскому чемпиону 1972 года Вячеславу Лемешеву.



За свои спортивные достижения Сергей Васильев был удостоен почётного звания мастер спорта СССР международного класса, а после завершения выступлений на ринге перешёл на тренерскую работу. И на этом поприще Сергею Николаевичу удалось добиться весомых результатов. На протяжении нескольких лет он возглавлял команду боксёров в Группе советских войск в Германии.



Васильев долгое время работал тренером в Одинцовском отделении Московской областной СДЮШОР по боксу. Он воспитал многих юных боксёров, выводя их на областной и всероссийский ринги. С начала 2000-х годов Сергей Николаевич работал в подмосковном Реутове, где и началось их многолетнее плодотворное сотрудничество с Григорием Дроздом.

Наставник Григория Дрозда

Их творческий тандем наставника и подопечного продолжался на протяжении 15 лет – с 2001 по 2016 годы. Под руководством Васильева Дрозд стал чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета, чемпионом Европы по версии Европейского боксёрского союза и чемпионом Азии по версии Паназиатской боксёрской ассоциации.



«Сергей Николаевич Васильев – мой главный и неизменный тренер, человек, с которым мы идём рука об руку с самого начала. В нашей работе бывают моменты, когда мы даже не изъясняемся словами – научились чувствовать друг друга за долгие годы. Порой мне всё понятно только по взгляду, по одному движению», – так характеризовал свои отношения с тренером Григорий Дрозд после завоевания чемпионского титула WBC в 2014 году.

Так получилось, что своё единственное поражение на профессиональном ринге в 2006 году от немецкого турка Фирата Арслана Дрозд потерпел, когда в его углу не было Васильева, так как таковы были условия немецкой промоутерской компании Universum Box-Promotion, с которой тогда Григорий подписал контракт. «Когда я уехал в Германию, мой тренер Сергей Николаевич остался здесь, взять с собой его не получилось. Вернувшись обратно, я пришёл к нему и поговорил, и мы продолжили тренироваться», – говорит Григорий. Васильев помогал Дрозду перестраивать его навыки тайского бокса на классическую боксёрскую технику.



Сам Сергей Николаевич в одном из редких интервью так говорил о работе и отношениях со своим самым известным подопечным: «Характер бойца у Григория, когда он пришёл ко мне, был уже сформирован. Он получил его от своего первого тренера, с которым занимался тайским боксом. Мне достался уже сложившийся боец. Не знаю, почему им никто не заинтересовался, когда он был любителем. Я-то хотел поработать с ним и подготовить его к Олимпиаде. Тем более, что все шансы хорошо выступить были – он в России побеждал серебряного призёра чемпионата страны. Но потом он отправился на свой второй чемпионат мира по тайскому боксу и выиграл его, после чего принял решение уйти в профессионалы».



Васильев тренировал Дрозда до 2016 года, когда из-за серьёзной травмы Григорию пришлось прервать свою боксёрскую карьеру. И подопечный очень дорожил их профессиональным, творческим и человеческим союзом. «У меня никогда и мысли не было менять тренера – это глупость полная! Сергей Николаевич меня боксу научил! Васильев и Дрозд – это одно целое, мы уже 14 лет вместе! Да, моя команда только расширяется, но ни в коем случае я никого не меняю, а тем более самого главного человека – Сергея Николаевича Васильева», – говорил в 2014 году Григорий.

Дело жизни – бокс, а отдых – рыбалка

Кроме Дрозда Сергей Николаевич тренировал таких мастеров ринга, как Арсен Муратбеков, Гаджи Тимерболотов, Алексей Папин. Последний неоднократно становился победителем чемпионатов мира и Европы по кикбоксингу, а ныне является не знающим поражений, перспективным профи-боксёром первого тяжёлого веса. За свою плодотворную многолетнюю работу во славу отечественного спорта Васильев был удостоен звания заслуженного тренера России. Несмотря на почтенный возраст, Сергей Николаевич до последних дней продолжал растить юных чемпионов. В последние годы он работал тренером по боксу в Школе единоборств № 1287 в Москве.

Сильными сторонами Васильева как тренера была способность тщательного разбора сильных и слабых сторон соперников своих подопечных, выработка идеального тактического рисунка боя к любому поединку, совершенствование «маятника» и других технических приёмов. Также нельзя не отметить человеческие качества Сергея Николаевича, который всегда был веселым, дружелюбным и очень простым в общении со всеми.



А главным его хобби была рыбалка, в которой, также как и в профессиональной деятельности, он был настоящим мастером. «Сергей Николаевич никогда не упускает возможности половить рыбу – как во время поездок, так и перед боями. Вот были в Испании, так он закинул удочку в Атлантический океан. Даже в Чехове, где проходил последний этап подготовки к бою с поляком Кшиштофом Влодарчиком, он нашел пруд, чтобы поудить карася. Если задаться целью найти настоящего фаната рыбалки, то Сергей Николаевич из их числа», – рассказывал о главном увлечении в свободное время своего наставника Дрозд.



И вот теперь, если Григорий Дрозд вернётся на ринг, то, к сожалению, делать ему это придётся уже с другим тренером.



Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким Сергея Николаевича Васильева. Настоящий мужик был.