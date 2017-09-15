Головкин – Альварес, Рокхолд – Бранч. Главные бои выходных

Вечер бокса в Лас-Вегасе

Дата и место проведения: 17 сентября. Лас-Вегас (США). Арена: T-Mobile Arena,



На кого смотрим: Геннадий Головкин — Сауль Альварес.



Где смотреть: Матч Боец. Начало: 17 сентября 08:00 мск

Последние несколько недель были ознаменованы поединком века между американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом ММА ирландцем Конором Макгрегором, который обещал подарить миру самое настоящее противостояние двух топовых видов единоборств. Вместо это мы все с вами получили дешёвый спектакль, основной целью которого было высасывание денег из публики. Развод получился знатный — драки не было, а рекордный куш сорван. Парадокс. То, что подавалось с особым изыском на деле оказалось третьесортной байдой, приправленным повсеместным пиаром.

Совсем иная история ждёт любителей единоборств в грядущий уик-энд. В ринге сойдутся 34-летний казахстанец Геннадий Головкин (35-0-0, 32 KO) и 25-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес (47-1-1, 33 KO). Два панчера, которые предпочитают решать исходы своих боёв досрочно. Это тот самый случай, когда бой не нуждается в особом представлении. Для того, чтобы стать крутым и войти в историю, эти парни предпочитаю молчать и делать свою работу на своём рабочем месте — в периметре ринга. На кону встречи будут стоять все четыре чемпионских титула Головкина (WBC/WBA/IBF/IBO). При этом, в случае успеха мексиканца он не будет претендовать на чемпионский ремень Всемирного боксёрского совета (WBC). Причиной тому конфликт с президентом Маурисио Сулейманом из-за прений в отношении промоции данного боя.

Что касается гонораров бойцов, то они буду куда скромнее, чем в противостоянии мейвезера и Макгрегора. Однако, даже эти цифры являются достаточно внушительными по меркам современного мирового бокса. Так гарантированный гонорар Головкина составит $ 15 млн. При этом он может рассчитывать на процент от продаж платной трансляции (Pay-Per-View). Общая сумма гонорара Головкина может достигнуть отметки $ 33 млн, а для Альвареса — $ 50 млн.

Небольшим фаворитом на букмекерской линии яваляется Головкин. Ставки на его победу принимабются в среднем из расчёта 1,55. Победа Альвареса оценивается коэффициентом 2,4. Ничья стоит в линии с коэффицеинтом 25. При этом специалисты предполагают, что бой не продлится всю дитсанцию, а завершится досрочной победой одного из бойцов.

UFC Fight Night 116

Дата и место проведения: 17 сентября. Питтсбург (США). Арена: PPG Paints Arena.



На кого смотрим: Люк Рокхолд — Дэвид Бранч, Эктор Ломбард — Энтони Смит.



Где смотреть: Матч Боец. Начало: 17 сентября 08:00 мск



В главном бою турнира UFC в Питтсбурге станет противостояние экс-чемпиона организации в среднем весе Люка Рокхолда (15-3), который проведёт против бывшего чемпиона WSOF в двух весовых категориях Дэвида Бранча (21-3). Уступив в июне прошлого года тяжёлым нокаутом Майклу Биспингу Рокхолд обещает вернуться и доказать, что именно он, а никто иной является королём миддлвейта. В соперники 32-летнему Люку достался Дэвид Бранч, победная серия которого насчитывает 11 поединков. В своём дебютном бою после возвращения (Бранч расторг отношения с UFC в 2011 году, после поражения от Русимара Пальяреса) в рамках сильнейшей лиги мира 35-летний Бранч победил решением Кшиштофа Йотку. Бранч обещает закрепить успех, но сделать это уже более уверенно.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе 39-летний кубинский ветеран ММА Эктор Ломбард (34-7) попытается закрыть серию из трёх поражений в поединке против 28-летнего Энтони Смита (27-12), который проигрывал всего один раз в последних 11 боях. Тот и другой боец большую часть своих побед одержали досрочно.

В карде турнира должен был дебютировать российский тяжеловес небитый Дмитрий Сосновский (10-0). Соперником 28-летнего россиянина должен был стать так же не знающий поражений 28-летний американец Джастин Ледет (8-0). Однако за несколько недель до боя Ледет отказался проводить бой без объяснения причин. Таким образом, Сосновский вновь остался без боя (в своё время по аналогичной причине у Дмитрия был сорван дебют в Bellator).

Другие бои

В субботу 16 сентября в Лондоне чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) проведёт бой против небитого британца Вилли Монро (21-2, 6 КО). Изначально Сондерс должен был провести защиту титула с обязательным претендентом Автандилом Хурцидзе, однако бой, назначенный на июль, был отменён в связи с арестом грузина. Что касается Монро, то американец свой предыдущий поединок провёл в сентябре прошлого года, одержав победу единогласным решением судей над Гэбриэлом Росадо (23-11, 13 КО). Сондерс же в последний раз появлялся в ринге в декабре 2016 года, когда с трудом одолел Артура Акавова (17-2, 7 КО).