С прицелом на реванш. Бой Головкин – Альварес завершился вничью

Преамбула

Итак, поединок в рамках средней весовой категории между 35-летним казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 KO) и 27-летним мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49-1-2, 34 KO), который любители бокса ожидали несколько лет, наконец состоялся. Местом встречи на ринге двух звёздных боксёров современности стала известная арена T-Mobile в Лас-Вегасе.

На кону схватки стояли все четыре чемпионских титула Головкина (WBC/WBA/IBF/IBO). Однако Альварес отказался оплачивать санкционные сборы за возможность оспаривать пояса WBC и IBO. Таким образом, в случае успеха мексиканца, эти чемпионские титулы обретали бы вакантный статус. IBO считается самой известной из второстепенных боксёрских организаций. А вот отказ Канело от оспаривания титула WBC обусловлен его старым конфликтом с президентом этой организации Маурисио Сулейманом, который в своё время настаивал, чтобы Альварес немедленно провёл бой с Головкиным, но мексиканец тогда отказался это сделать и пояс без боя перешёл во владение казахстанца.



Что касается гонораров бойцов, то хоть они и более скромны, нежели у участников недавнего противостояния между американцем Флойдом Мейвезером-младшим и ирландцем Конором Макгрегором, но также являются очень солидными. Так, оба боксёра гарантированно получат за бой по $ 15 млн. При этом суммы их заработка могут существенно увеличиться, если количество продаж платных подписок по системе Pay-Per-View преодолеет определённую планку. Тогда бойцы получат свой процент от этих продаж. Накануне боя заявлялось, что общая сумма гонорара Головкина может достигнуть отметки в $ 33 млн, а Альвареса (из-за его огромной популярности в Америке) – $ 50 млн.



Согласно букмекерских котировок, накануне боя небольшим фаворитом считался Головкин. Ставки на его победу принимались в среднем из расчёта 1,55. Победа Альвареса оценивалась коэффициентом 2,4. Ничья стояла в линии с коэффициентом 25. При этом предполагалось, что поединок, скорее, не продлится всю дистанцию, а завершится досрочной победой одного из бойцов.

Бой

Стартовый раунд прошёл в относительно спокойной борьбе. Соперники прогнозируемо взяли время на разведку. Альварес боксировал вторым номером, аккуратно работая на контратаках. Головкин же начал примеряться к своей обычной тактике настойчивого и неумолимого прессинга. Поначалу мексиканцу удавалось хорошо передвигаться по рингу, из-за чего Геннадий совершил несколько промахов, когда Канело подныривал под выбрасываемые им удары.



Во 2-й трёхминутке казахстанец также не спешил обострять события на ринге. Альварес же по-прежнему действовал от обороны, проводя редкие контратаки, нанося в том числе и удары по туловищу. Но уже в 3-м отрезке боя Головкин начал усиливать прессинг, постепенно переходя к полноценным активным действиям. Канело всё ещё успевал уходить с линии огня и временами наносил короткие комбинации ударов в ответ.



В 4-м раунде Альварес стал останавливаться у канатов, призывая Геннадия идти прямо на него. Мексиканец словно пытался проверить свою прочность относительно фирменных тяжёлых ударов казахстанца. Но Головкин пока действовал с осторожностью, стараясь не бросаться в откровенные атаки. В 5-й трёхминутке соперники пытались подловить один другого на ошибках. Однажды Канело надолго задержался у канатов, но Геннадий не сумел крепко по нему приложиться, хотя и начал уже окучивать оппонента в своём привычном стиле, нанося серии ударов.



В начале 6-го раунда Головкин, наконец, сумел как следует достать визави, который начал замедляться, застаиваясь у канатов. Плоды прессинга Геннадия проявились в нескольких хороших правых кроссах, пришедшихся по голове мексиканца. Но, в свою очередь, и Альварес после каждого успеха соперника пытался тут же реваншироваться. В 8-м отрезке боя стало проглядываться, что казахстанец начал перерабатывать оппонента. Канело всё чаще опускал руки и не всегда отвечал на постоянные атаки прессингующего визави.



В 9-й трёхминутке Головкин продолжил прибирать инициативу к своим рукам. Альварес явно замедлился в движении на ногах, стал прижиматься к канатам и подолгу не отвечал на атаки соперника. Но в начале 10-го раунда Сауль активизировался, проведя затяжную серию ударов. Впрочем, переждав этот выпад оппонента, Геннадий затем снова привычно начал давить и преследовать подуставшего мексиканца, выбрасывая много ударов, в том числе и джебов. Альварес едва успевал уходить, временами принимая огневую мощь Головкина либо на блок, либо прямо на голову.

11-й отрезок боя Головкин снова был более агрессивным, чем соперник, но успешные моменты имел и Канело, который явно устал и чаще стал входить в клинч. Начало финальной трёхминутки ознаменовалось активизацией Альвареса. Мексиканец очень энергично провёл первую половину раунда, однако, несмотря на пропущенные удары, Головкин настойчиво шёл вперёд и до самого финального гонга пытался нанести сопернику разрушительный ущерб.

Итоги и перспективы

Ещё до объявления результата боксёры обнялись, поблагодарив друг друга за бой. Все ожидали оглашение вердикта трёх официальных боковых судей, которые были из США. После небольшой паузы известный ринг-аннонсер Джимми Леннон-младший начал оглашать счета судейских карточек. Женщина-судья Адэлаида Бёрд неожиданно для всех выставила очень спорный счёт 118-110 в пользу Альвареса, Дэйв Моретти посчитал, что победил Головкин со счётом 115-113, и третий представитель Фемиды, также известный судья, Дон Трелла поставил ничью – 114-114.



В то же время независимый судья, многие годы работающий на телеканале HBO Харольд Ледерман отдал победу Головкину со счётом 116:112. И зрительный зал, судя по его реакции, склонялся в сторону Геннадия. Согласно компьютерному подсчёту, преимущество в достигших цели ударах тоже было за казахстанцем. Если соотношение силовых панчей было почти равным – 114 у Альвареса против 110 у Головкина, то джебом Геннадий попадал явно чаще соперника – 108 раз против 55. В итоге, общее количество ударов оказалось в пользу казахстанца – 218 на 169.

Стоит также отметить, что Геннадий почти не наносил ударов по туловищу, однако всё равно вынудил соперника существенно сбавить активность ещё до середины боя. Альваресу же, в свою очередь, иногда удавалось наносить более чистые и точные удары. Но как бы там ни было, никто из соперников не был близок к досрочному завершению боя. Геннадий держал высокий темп до самого финального гонга, в то же время Канело проявил хорошую стойкость, выдерживая попадания славящегося своей жёсткостью казахстанца.



Во время послематчевого интервью соперники высказывались весьма корректно. Геннадий констатировал, что, в любом случае, чемпионские пояса остались у него, а также поприветствовал своих казахстанских болельщиков и мексиканских любителей бокса, которые в этот день отмечали национальный праздник – День независимости Мексики. Головкин выразил уверенность, что бой выдался хорошим и прошёл в мексиканском стиле, в заключении заявив, что желает провести с Альваресом матч-реванш.



Канело же выглядел более недовольным. К тому же и зал его слова встречал неодобрительным гулом. Тем не менее мексиканец сказал, что, по его мнению, он выиграл семь или восемь раундов боя, и тоже хочет провести рематч. Отметим, что в контракте на прошедший бой право требовать матч-реванш было прописано только для Альвареса, а для стороны Головкина такого пункта в нём не было. И, скорее всего, Альварес воспользуется этой возможностью. Хотя не исключено, что рематч может не быть немедленным. Оба соперника могут провести промежуточные бои против других оппонентов, а затем снова сойтись на ринге.