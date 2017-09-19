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Геннадий Головкин – Сауль Альварес
Текст: Константин Устьянцев
Фото: Reuters

Анатомия боя. Альварес бил сильнее, Головкин — точнее

Ничейный результат в поединке между Головкиным и Альваресом заставил нас разобраться в деталях боя. Вашему вниманию только цифры и факты.
19 сентября 2017, вторник. 14:15 Бокс/ММА

В Лас-Вегасе (США) состоялся поединок между 35-летним казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 KO) и 27-летним мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49-1-2, 34 KO). Бой, который многие любители бокса окрестили поединком года, оправдал ожидания, однако не сумел расставить точки над i в вопросе о победителе. По итогам 12 раундов мнения боковых судей разошлись: Адэлаида Бёрд выставила достаточно спорный счёт 118-110 в пользу Альвареса, Дэйв Моретти посчитал, что победил Головкин (115-113), а третий представитель Фемиды Дон Трелла оценил поединок вничью – 114-114.

Результат ничья заставляет обратить внимание на дополнительные показатели, которые смогут пролить свет на то, кто из бойцов был более близок к победе. Для этого мы в очередной раз проводим детальный разбор боя, обращая внимание на ключевые цифры, способные дать ответ на вопрос, кто же всё-таки выиграл.

Предлагаем вашему вниманию анализ боя в пораундовой раскадровке, где мы обращаем внимание на удары/зону попаданий/количество силовых ударов/эффективность попаданий (джеб, кросс, хук, свинг, апперкот), защиту/количество пропущенных ударов/количество используемой защиты/эффективность защиты (блок, уклон, клинч, защита руками) и перемещение по рингу/соотношение движения/средняя скорость/пройденное расстояние (вперёд, назад, вправо, влево, ускорение вперёд, ускорение назад), а также делаем общее заключение относительно количества и качества действий того и другого бойца.

1-й раунд

1-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

7-й раунд

8-й раунд

9-й раунд

10-й раунд

11-й раунд

12-й раунд

Итоги

Инфографика предоставлена сервисом bd-boxing.com.

Анатомия боя. Макгрегор больше бегал, Мейвезер точнее бил
Рассматриваем итоги «поединка века» между боксёром Флойдом Мейвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором сквозь призму статистики.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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