Бешеный Бык. Ушёл из жизни Джейк Ламотта

Накануне боксёрский мир облетела печальная весть: в возрасте 95 лет ушёл из жизни легендарный боксёр – харизматичный рубака Джейк Ламотта, выступавший на ринге в 1940-х – первой половине 1950-х годов. Этот боец, отличавшийся гранитной челюстью, большой агрессией и неутомимой напористостью в ринге, обладал титулом чемпиона мира в среднем весе недолго – с 1949 по 1951 год, но благодаря своим как чисто боксёрским, так и человеческим качествам обрёл суперзвёздный статус, который оставался с ним до самых последних дней.



За храбрую, залихватскую, а зачастую даже отчаянную манеру ведения боя Ламотта получил от боксёрской публики прозвища Бешеный Бык и Бронксский Бык. Главным ринговым подвигом Джейка является победа над легендарным Шугаром Рэем Робинсоном, с которым он провёл шесть официальных поединков. И пусть считающийся некоторыми величайшим боксёром всех времён и народов Робинсон одолел Ламотту в остальных жестоких схватках, но Бешеный Бык стал первым человеком, который нанёс легендарному Шугару Рэю поражение в его профессиональной карьере.



В то же время для многих людей, особенно не очень интересующихся боксом, Ламотта обрёл известность как персонаж, воплощённый на большом экране знаменитым актёром Робертом Де Ниро в оскароносном киношедевре режиссёра Мартина Скорсезе «Бешеный Бык».

Рождённый драться

Джакоббе Ламотта родился 10 июля 1922 года в итальянской семье в одном из районов Нью-Йорка – Бронксе. Уже в детстве отец заставлял его драться с соседскими сверстниками за деньги, которые шли на покрытие квартирной арендной платы их семьи. В возрасте 19 лет Ламотта дебютировал на профессиональном ринге. Он проводил бои очень часто и спустя всего полтора года вышел на первый поединок против непобеждённого Шугара Рэя Робинсона, который состоялся в октябре 1942 года. Уже в 1-м раунде Ламотте удалось отправить соперника в нокдаун, однако Робинсон сумел восстановиться и победил по очкам.



Спустя всего четыре месяца Джейк и Шугар Рэй встретились на ринге во второй раз. И Бешеному Быку удалось прервать уверенную победную поступь гениального Робинсона, сотворив одну из самых громких ринговых сенсаций. В 8-й трёхминутке Ламотта даже выбил противника между канатов. В итоге после 10 отведённых регламентом раундов Джейку была присуждена уверенная победа по очкам единогласным решением судей.



Правда, буквально через несколько недель Робинсону удалось реваншироваться. Тогда даже элитные боксёры не проводили длительных тренировочных лагерей. Одним из элементов так называемой старой школы являлась готовность боксёра провести официальный бой в любое время и в любом месте. Третья битва на ринге Ламотты и Робинсона завершилась победой последнего по очкам.



После этого в отчаянных разборках Джейка и Шугара Рэя наступила двухлетняя пауза, на протяжении которой Бешеный Бык «сцепился» с ещё одним будущим членом Зала боксёрской славы – Фритци Зивиком. В этот короткий срок они четырежды сходились в ринге. И благодаря феноменальной жёсткости, напористости и выносливости Ламотте удалось праздновать успех в трёх из этих четырёх схваток.



В феврале 1945 года прошла очередная серия эпического противостояния Джейка и Шугара Рэя, которая завершилась победой Робинсона по очкам. Явно уступая сопернику в мастерстве, Ламотта старался компенсировать этот недостаток дикой самоотдачей и напористостью. Его бульдожья хватка снова едва не принесла успех. Однако двое из трёх судей оказались не на его стороне, и Шугар Рэй победил раздельным решением с минимальным преимуществом по очкам. Официальный вердикт многими оспаривался, а Робинсон впоследствии говорил, что это был самый жёсткий для него бой с Ламоттой.

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Завоевание мирового титула

После этого дорожки Джейка и Шугара Рэя разошлись до 1951 года. В это время Ламотта всё так же часто продолжал выходить на ринг, нацелившись на завоевание мирового титула. На пути к этой регалии ему удалось одолеть немало сильных оппонентов, таких как Холман Уильямс, Тони Джаниро, Уолтер Вудс и другие. В тот период произошла и неприятная для Джейка история, когда он оказался замешанным в проведении договорного боя, в котором он вынужден был «лечь под соперника», чтобы впоследствии получить от мафии возможность оспаривать мировой титул, к которому его до этого с завидным постоянством не подпускали.



Этой историей вплотную занялось ФБР, из-за чего мировой тайтл-шот для Ламотты был отсрочен ещё на пару лет. Но в конце концов Джейк доказал свою состоятельность претендовать на мировую корону в среднем весе. В июне 1949 года в Детройте Ламотта одолел действующего чемпиона мира – лучшего боксёра в истории из Франции Марселя Сердана. Последний оказался брошенным на пол Джейком, который выплеснул всю свою животную энергию сразу же после стартового гонга, уже в 1-м раунде. Вследствие этого падения у Сердана оказалось повреждено левое плечо, что предопределило исход схватки, которая завершилась после 9-го раунда из-за отказа Марокканского Бомбардира продолжать сопротивление.



Сердан не мог смириться с потерей мирового титула и сразу же затребовал матч-реванш, который бесстрашный Ламотта благородно ему предоставил. Однако этому бою, который должен был состояться на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден», не суждено было состояться. При перелёте из Парижа в Нью-Йорк самолёт, на борту которого находился и Марсель Сердан, потерпел катастрофу, врезавшись в вулкан на одном из островов Азорского архипелага, вследствие чего все находившиеся на нём люди погибли.

Завершение сражений с Шугаром Рэем Робинсоном и боксёрской карьеры

В 1950 году Ламотта провёл две успешные защиты мирового титула против итальянца Тиберио Митри и француза Лорана Даутиля. Причём, поединок против последнего, который Джейк завершил победой нокаутом на последних секундах финального 15-го раунда, впоследствии был признан журналом The Ring лучшим боем 1950 года. После этого, в феврале 1951 года, Ламотта вышел на шестой поединок с Робинсоном, который оказался для них заключительным.



Этой легендарной схватке, прошедшей в Чикаго, было дано название «Бойня в День святого Валентина». Ламотта получил серьёзный по тем временам гонорар в $ 64 тыс., в то время как Робинсон ограничился почти втрое меньшей суммой. В этом бою впервые проявились признаки истраченности Джейка. В середине поединка с ним произошло доселе невиданное – он начал уставать и не выдерживать им самим же предложенный темп. Последующие трёхминутки вылились в избиение Ламотты. В итоге бой был остановлен в 13-м раунде, хотя поддававшийся жесточайшей трёпке Бешеный Бык всё же закончил его на ногах.



Если не считать договорного поединка, это был первый официальный бой за почти сотню проведённых до этого, в котором железный Джейк потерпел досрочное поражение. После этого боксёрская карьера Ламотты стала явно угасать. Он проиграл следующие два боя, один из которых досрочно. Бешеный Бык ещё выходил на ринг на протяжении трёх лет и даже одержал пару солидных побед – над Джином Хейрстоном и Бобом Мёрфи. Но успехи у него чередовались с поражениями. Последний официальный бой Ламотта провёл в апреле 1954 года, проиграв раздельным решением судей середнячку Билли Килгору.

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Долгая жизнь вне бокса

Послеринговая жизнь Джейка началась в 31 год. В ней он посвящал себя разным делам и занятиям. Он создал собственную бейсбольную команду, пытался стать промоутером боксёрских поединков, владел и управлял ночным клубом и несколькими барами и даже реализовывал себя как стендап-комик, выступая с авторскими комедийными номерами и монологами перед живой аудиторией. Также Ламотта ступил на актёрскую стезю, сыграв роли в полтора десятках художественных фильмов.

Голливудские продюсеры предложили Джейку идею снять фильм о его жизни, основанный на его автобиографической книге 1970 года издания. В результате выпущенная в прокат в 1980 году картина «Бешеный Бык» прогремела на весь мир и попала в разряд культовых фильмов, а исполнивший в ней образ Ламотты Роберт де Ниро получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.



У Джейка было шестеро детей (четыре дочери и два сына), не все из которых пережили своего отца. Он оставался активным до последних лет жизни, периодически участвуя в торжественных мероприятиях, встречах с любителями бокса, автограф-сессиях и презентациях своих мемуаров. Он жил со своей гражданской женой Денис Бейкер.



Ламотта был включён в Зал славы бокса журнала The Ring в 1985 году, а в самый престижный среди боксёрской общественности Международный зал боксёрской славы – в 1990 году. Журнал The Ring включил его в десятку лучших средневесов всех времён и народов. Скончался Джейк Ламотта во Флориде вследствие осложнений от пневмонии.