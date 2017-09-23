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Текст: Константин Устьянцев
Фото: worldboxingsuperseries.com

Чья кувалда мощнее? Кудряшов встретится с Дортикосом

Россиянин Дмитрий Кудряшов проведёт бой против Юниера Дортикоса в рамках четвертьфинала World Boxing Super Series.
23 сентября 2017, суббота. 14:30 Бокс/ММА

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в Сан-Антонио (США ) 31-летний россиянин Дмитрий Кудряшов (21-1-0, 21 KO) выступающий в первом тяжёлом весе стартует в рамках турнира World Boxing Super Series поединком против 31-летнего кубинца Юниера Дортикоса (21-0-0, 20 KO). Встреча бойцов пройдёт в рамках четвертьфинала, который выявит не только будущего полуфиналиста, но и обладателя титула по версии Всемирной боксёрской ассоциации (Дортикос владеет поясом WBA regular, который будет стоять на кону).

Что такое World Boxing Super Series?

Всемирная боксёрская супер серия (World Boxing Super Series) основана в начале 2017 года компаниями Comosa AG, которая поддерживается инвесторами двух европейских компаний: одной в сфере вещания (Modern Times Group), а другой – в маркетинге (Highlight Event & Entertainment). За организацию спортивной составляющей турнира отвечают промоутеры Калле и Ниссе Зауэрланды, а также Ричард Шефер.

В турнире принимают участие восемь боксёров: 23-летний россиянин Мурат Гассиев (24-0-0, 17 KO), 35-летний польский ветеран Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 KO), 32-летний латвиец Майрис Бриедис (22-0-0, 18 KO), 30-летний украинец Александр Усик (13-0-0, 11 KO), 32-летний боснийский немец Марко Хук (40-4-1, 27 KO), 31-летний кубинец Майк Перес (22-2-1, 14 KO), а также главные действующие лица предстоящего боя Кудряшов и Дортикос.

Призовой фонд составит $ 50 млн. При этом помимо денежного приза победитель получит почётного приза Мохаммеда Али. Плюс ко всему весомым дополнением в копилку победителя будут чемпионские пояса отобранные по ходу восхождения к чемпионскому Олимпу. Четвертьфинальные поединки пройдут осенью, полуфиналы — зимой, а финальное противостояние состоится весной 2018 года.

Организаторы супер серии бокса участвуют в благотворительности, именно поэтому 10 процентов от всей выручки с билетов будут пожертвованы в фонд помощи пострадавшим от урагана «Харви» (тропический циклон, который вызвал катастрофические наводнения в юго-восточной части Техаса в августе). «Сан-Антонио — фантастический боксёрский город, а теперь у фанатов появится возможность не только вживую посмотреть поединок мирового уровня, но и помочь в большом деле» — заявил Шефер.

Видео можно посмотреть на официальном ютуб-канале World Boxing Super Series

Кто такой Юниер Дортикос?

За плечами у Дортикоса внушительная любительская карьера. На его счету свыше 250 боёв по любителям. Тем не менее больших высот в статусе аматора Юниер не достигал. Одним из любопытных фактов является тот, что Дортикос регулярно проигрывал российским бойцам и выходцам из стран СНГ, исповедующих классическую школу бокса СССР. В частности в разное время (будучи бойцом более лёгких категорий) Юниер проигрывал россиянам Дмитрию Чудинову и Артруру Бетербиеву, а также украинцу Исмаилу Силлаху и казахстанцу Ердосу Джанаберегенову.

Его дебют в статусе профи состоялся в августе 2009 года. На протяжении первых пяти лет кубинец сидел на «мешочной диете», поколачивая бойцов из второго бойцовского эшелона. В 2014 году Дортикос впервые по-настоящему заявил о себе, победив ранее небитого бразильца Гамильтона Вентуру, завоевав временные латиноамериканские титулы WBC/WBA. В этом же году Дортикос встретился с крепким колумбийцем Эдисоном Мирандой. Кубинец одержал победу единогласным решением судей, которая стала для него первой не досрочной в карьере. В мае 2016 года Дортикос одержал главную победу в карьере, досрочно одолев француза конголезского происхождения Йоури Каленгу, завоевав чемпионский титул WBA.

Антропометрические данные Дортикоса для бойца крузервейта впечатляют. При росте 191 см, размах его рук составляет 203 см. Для сравнения: рост Кудряшова 189 см, рич — 191 см.

Кто такой Дмитрий Кудряшов?

В статусе любителя Кудряшов звёзд с неба не хватал, долгое время оставаясь в тени. До призыва в армию представлял ростовский клуб «Трудовые резервы». В 2011 году одержав победу на всероссийском турнире класса «А» «Кубок Спартака» был удостоен мастера спорта, после чего дебютировал в профи.

Первые шаги на профи-ринге Кудряшов на своей малой родине, на юге. Достаточно быстро с июля 2011 года по ноябрь 2014 Дмитрий подошёл к поединку WBA International. Кудряшову противостоял опытный Хуан Карлос Гомес и этот бой обещал стать настоящей проверкой для россиянина. Вопреки ожиданиям многих экспертов Кудряшов разобрался с кубинцем уже в первом раунде, громко заявив о себе, как о настоящем нокаутёре.

Во всех своих боях Дмитрий финишировал соперников, делая это в брутальной манере. Пока на его пути не возник нигериец Оланреважу Дуродола. Этот бой проходил в Казани и стал самым настоящим кошмаром для россиянина. Дуродола также предпочитающий атакующий стиль пошёл вперёд и одержал победу техническим нокаутом (на кону боя был чемпионский пояс WBC Silver). Уже после боя Кудряшов и его окружение скажет о том, что данное поражение было необходимо, чтобы стать сильнее, и Дмитрий вернулся обновлённым.

Вернулся и в привычной манере досрочно побил Хулио Сезара дус Сантуса и Сантадера Сильгадо. В поединке с последним он всё-таки завоевал ранее упущенный серебряный пояс WBC. Ну а после по классике жанра Кудряшову и Дуродоле было суждено встретиться вновь. В повторном бою Кудряшов не оставил шансов сопернику, одержав досрочную победу, сполна реабилитировавшись за поражение двухлетней давности.

Видео можно посмотреть в инстаграме Дмитрия Кудряшова

Прямая речь

По словам Дортикоса он в курсе прозвища российского бойца и обещает продемонстрировать на деле, чья кувалда мощнее. «Я рад быть частью турнира, в котором главный приз носит имя Мухаммеда Али. Собираюсь доказать, что я лучший боксёр первого тяжёлого веса. Рад, что встреча с Кудряшовым пройдёт в США, сейчас я рассматриваю эту страну как родную для себя. Я уверен, что 23 сентября я одержу победу над Дмитрием. Он называет себя Русской Кувалдой, но не забывайте, что в ринге будет и Кубинский Молот. Меня называют Доктор Нокаут, и Кудряшов мой следующий пациент".

Кудряшов также уверен в своих силах, и считает, что именно он окажется сильнее в грядущем противостоянии. «Я много лет упорно шел к возможности завоевать чемпионский титул. Я понимаю, что мне будет противостоять очень сильный соперник. Мы приложили все усилия, чтобы подготовиться физически и психологически к двенадцатираундовой битве. Я благодарю своих болельщиков за поддержку. На сегодняшний день — это главный бой в моей карьере. В субботу я покажу, все на что способен».

Чего ждать от боя?

Кудряшов и Дортикос привыкли завершать свои поединки досрочно. В этом вся интрига предстоящего сражения — кто сможет хорошенько попасть и развить успех. Однако при всей, казалось бы простоте, нельзя забывать про тактический рисунок, который при столкновении двух нокаутёров зачастую играет определяющую роль. На таком уровне мелочей не бывает, а значит, каждый аспект боя будет предопределять развитие событий.

Отечественных любителей бокса не может не настораживать тот факт, что россиянин сделал вес со второй попытки. Кудряшов не уложился в отведённый лимит с первого раза и получил два часа на сгонку веса. Спустя 45 минут Кудряшов сделал вес, при этом на весах Дмитрий находился без одежды.

По мнению букмекеров небольшим фаворитом считается Дортикос, ставки на его победу принимаются в среднем из расчёта 1,45. Победа Кудряшова оценивается коэффициентом 2,65.

Видео вы можете посмотреть на канале wbsuperseries

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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