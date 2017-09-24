Коса на камень. Дортикос нокаутировал Кудряшова

В Сан-Антонио (США) завершился четвертьфинальный поединок World Boxing Super Series, в котором российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов (21-2-0, 21 KO) проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу (22-0-0, 21 KO). На кону встречи стоял чемпионский пояс WBA regular принадлежащий кубинцу.

Системная ошибка

Участие в WBSS обещало стать для Кудряшова самой настоящей проверкой сил, дать ответ на главный вопрос — способен ли он боксировать с лучшими представителями крузервейта. Сам Дмитрий уже давно для такой поверки созрел: отличный послужной список, по-своему драматичный поход за ремнём WBC (Silver), в котором было горечь поражения и вкус реванша. Кудряшов сделал себя сам, полюбившись любителям бокса за брутальность внешнюю и бойцовскую. То, в каком стиле расправлялся Дмитрий со своими соперниками, было и удивительно и тревожно. Удивительно, потому что убирал он соперников, руководствуясь принципом Храброго портного «единым махом семерых убиваю», тревожно — потому что в жизни, в отличие от сказки, конец не всегда добрый.

Участие в WBSS обещало стать для Кудряшова самой настоящей проверкой сил, дать ответ на главный вопрос — способен ли он боксировать с лучшими представителями крузервейта.

Впервые мы смогли разглядеть недочёты Кудряшова в казанском бою с Дуродолой. Тогда, казалось, россиянин замедлился и стал практически статичным по причине неожиданного результативного спурта соперника. Пропустив, Дмитрий перекрылся высоким блоком, и почти отключив главное оружие бойца попавшего в подобную ситуацию — ноги, принимал на себя все удары соперника. Повторюсь, тогда это казалось случайностью, пропустил — поплыл, не сумел сориентироваться, и только. Но, как показал бой сегодняшний, этот недочёт носил отнюдь не локальный характер. Этот огрех в технике не что иное, как системная ошибка, исправить которую для уже сложившегося бойца почти невозможно.

Вероятно, если бы мы имели возможность увидеть Кудряшова на длинной дистанции (Дмитрий ни разу не боксировал в поздних раундах) мы смогли бы в полной мере оценить степень угрозы отсутствия пресловутого перемещения на ногах в критических ситуациях. Конечно, защита корпусом а-ля Мейвезер — это здорово, но исключительно в случае с Мейвезером. В первом тяжёлом весе же если подобное проходит, то очень редко.

Кубинец просчитал россиянина: выбросив двойку, сделал оттяжку, провалив, нанёс сокрушительный удар правой.

Убрать за пять минут

Ровно столько времени понадобилось Дортикосу, чтобы решить исход боя в свою пользу. И если первый раунд прошёл в более менее равной борьбе, то вторая трёхминутка целиком и полностью осталась за кубинцем. Дортикос был быстрее и точнее. Кубинец сдваивал удары, работая с дистанции. Кудряшов отвечал, старался выцеливать в корпус с целью замедлить соперника, но его удары не причиняли особых неудобств кубинцу. Россиянин в своём фирменно стиле заряжался на сильный удар, но его черёд так и не пришёл.

Во втором раунде Дортикос заметно прибавил в скорости и стал бить более плотно. При этом он не останавливался после результативного попадания, а старался развить ситуацию. За минуту до конца раунда Дортикосу удаётся попасть точный правый кросс, который пришёлся через левую руку соперника точно в цель. Кубинец просчитал россиянина: выбросив двойку, сделал оттяжку, провалив, нанёс сокрушительный удар правой. Нокаут. Для Дмитрия это поражение стало вторым досрочным в карьере.

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Кто продолжает борьбу в турнире?

Дортикос побеждает и ожидает соперника по полуфиналу, Кудряшов в свою очередь выбывает из турнира. Россиянин, так же как и немец Марко Хук (уступил ТКО Александру Усику), досрочно проиграл свой четвертьфинальный бой. Таким образом, в турнире продолжают участие два вышеупомянутых полуфиналиста (из них один россиянин Гассиев), а также четвертьфинальные пары Мурат Гассиев (24-0-0, 17 KO) — Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 KO) и Майрис Бриедис (22-0-0, 18 KO) — Майк Перес (22-2-1, 14 KO).

Призовой фонд турнира составит $ 50 млн. При этом помимо денежного приза победитель получит почётного приза Мохаммеда Али, а также сумеет унифицировать пояса по четырём основным версиям. Четвертьфинальные поединки пройдут осенью текущего года, полуфиналы — зимой, а финальное противостояние состоится весной 2018 года.

Что ждёт Кудряшова?

Вопрос, на который в ближайшее время предстоит ответить самому Дмитрию и его команде «Мир бокса». Относительно условий подготовки всё было проведено на высшем уровне: Андрей Рябинский закрывает любую смету на тренировочный лагерь, которая попадает к нему на стол. Бойцы вправе выбирать любые условия и кемп для сборов. Другой вопрос — насколько качественно проходит их подготовка. В случае с Кудряшовым сказать на 100 процентов об успешности сборов нельзя ни по итогам предматчевого взвешивания, ни по итогам боя.



В активе Кудряшова есть чемпионский титул WBC Silver, поэтому вполне возможно, что в ближайшее время россиянин сконцентрирует своё внимание на его защите. Но опять же, серебряный пояс — это далеко не титул чемпиона мира, который был целью Русской Кувалды. Следовательно сейчас будет куда сложнее искать пути развития в отношении боя за полновесный титул с учётом того, что все пояса в розыгрыше. Контроль титула Silver, позволяющее находиться на подступах к бою за полновесный титул, и спустя время (год-полтора) новая попытка штурмовать чемпионский Олимп. Всё упирается во время. А есть ли оно у Кудряшова и его окружения — большой вопрос.