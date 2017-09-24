Бык порвал торреадора. Ученик Шлеменко проиграл его обидчику

Дебют Саки и летаргический сон японцев

UFC вернулась в Японии, которая некогда была полноценным вторым полюсом смешанных единоборств. Турнир ознаменовался дебютом в UFC кикбоксёра Гёхана Саки, который свой единственный до этого бой в ММА проиграл. В концовке первого раунда он отправил в нокаут бразильца Энрике да Силву, подписав ему увольнительную. Собственно японские герои свою публику разочаровали. «Мухач» Улка Сасаки стал жертвой опытного бразильца Жуссьера Формиги. В конце первого раунда тот перевёл японца в партер и задушил за 30 секунд до гонга. Катится к закату карьере чемпиона PRIDE в лёгком весе Таканори Гоми, который за полторы минуты был уничтожен Дон Хён Кимом и потерпел пятое поражение подряд в первом раунде.

Бразильянки Джессика Андраде и Клаудия Гаделья безуспешно пытались отобрать титул чемпионки в наилегчайшем весе у Йоанны Енджейчик, а теперь им самим предстояло оспорить вторую позицию в этом дивизионе. Девушки не разочаровали, показав яркий бой. Гаделья начала очень бодро и в начале первого раунда легко перебивала свою соперницу сериями на средней дистанции и разбила ей лоб. Но дальше всё пошло не по плану. Андраде бросила соперницу как тряпичную куклу и крепко побила на земле, забрав концовку раунда.

UFC Fight Night 119. Результаты главных боёв



До 93 кг. Овинс Сен-Прё (Гаити) (21-10) — Юсин Оками (Япония) (34-11) — победа Сен-Прё удушением Фон Флю в первом раунде.

До 52 кг. Клаудия Гаделья (Бразилия) (15-3) — Джессика Андраде (Бразилия) (17-6) — победа Андраде единогласным решением судей.

До 70 кг. Дон Хён Ким (Корея) (15-8-3) — Таканори Гоми (Япония) (35-14) — победа Кима техническим нокаутом в первом раунде.

До 93 кг. Гёхан Саки (Турция) (1-1) — Энрике да Силва (Бразилия) (12-4) — победа Саки нокаутом в первом раунде.

До 66 кг. Теруто Исихара (Япония) (10-4-2) — Роландо Дай (Филиппины) (8-6) — победа Исихары единогласным решением судей.

До 57 кг. Жуссьер Формига (Бразилия) (20-5) — Улка Сасаки (Япония) (20-5-2) — победа Формиги удушением из-за спины в первом раунде.

Один раз нащупав слабину соперницы, она её уже не отпускала. Удивляла только безумная тактика Гадельи, которая вместо удачного для себя боя на дистанции шла в борьбу, где безнадёжно проигрывала. Андраде постепенно освоилась и в стойке, где задавила соперницу мощью, засыпала ударами и превратила её лицо в кровавую массу. Гаделья попыталась ответить гильотиной в концовке, но не хватило ни времени, ни сил. Кровь лилась рекой и в третьем раунде, а девушки пленных не брали и шли вперёд, выдав лучший бой этого вечера. Андраде исполнила очередной эффектный бросок и на земле ещё больше украсила физиономию Гадельи. Один из судей даже отдал ей победу с разгромным счётом 30-25.

В главном бою вечера Овин Сен-Прё должен был встретиться с легендой PRIDE Сёгуном Руа, но когда бразилец получил травму, на замену пришлось выпускать вернувшегося в UFC полусредневеса Юсина Оками, который на взвешивании даже не добрал до лимита весовой категории. Впрочем, японскую публику это не должно было смутить. В PRIDE дрались бойцы и не с такой разницей в габаритах, но конкурентного боя всё же не получилось.

Оками сразу же опрометчиво бросился противнику в ноги. Шансов в таком наскоке с его габаритами было не больше, чем у голубя против вороны. Сен-Прё захватил голову японца и уже не отпускал, планомерно проводя удушающий. Самурайский дух не позволил Оками стучать на глазах у родной публики, и он предпочёл проиграть, погрузившись в сон. Вместо кровавой битвы с Сёгуном Сен-Прё получил лёгкие деньги и бонус за победу. Японские же ММА продолжают пребывать в летаргическом сне. Против топовых бойцов в стране восходящего солнца сейчас попросту некого выставить.

M-1 Challenge 83. Результаты основных боёв



До 93 кг. Михаил Рагозин (Россия) (8-3) — Брэндон Хэлси (США) (10-3) — победа Хэлси единогласным решением судей.

До 57 кг. Титульный бой. Вадим Малыгин (Россия) (11-3-1) — Александр Доскальчук (Украина) (8-1) — победа Доскальчука удушением гильотиной во втором раунде.

До 70 кг. Владимир Канунников (Россия) (8-1) — Раул Тутараули (Грузия) (18-3) — победа Тутараули единогласным решением судей.

До 66 кг. Михаил Коробков (Россия) (13-3-1) — Нейт Ландвер (США) (9-2) — победа Ландвера нокаутом во втором раунде.

До 61 кг. Сергей Морозов (Казахстан) (10-3) — Луан Фернандес (Бразилия) (8-3) — победа Морозова техническим нокаутом во втором раунде.



Bellator 187. Результаты основных боёв



До 70 кг. Бенсон Хендерсон (США) (24-8) — Патрики Фрейре (Бразилия) (18-8) — победа Фрейре раздельным решением судей.

До 77 кг. Лоренц Ларкин (США) (18-7) — Пол Дейли (Великобритания) (40-15-2) — победа Ларкина нокаутом во втором раунде.

Свыше 93 кг. Рой Нельсон (США) (23-14) — Хави Айала (США) (10-6) — победа Нельсона единогласным решением судей.

До 66 кг. Аарон Пико (США) (1-1) — Джастин Линн (США) (7-4) — победа Пико нокаутом в первом раунде.

До 70 кг. Гоити Ямаути (Япония) (22-3) — Адам Пикколотти (США) (9-1) — победа Ямаути

Что по плечу Шлеменко, не по силам ученику

М-1 проводила крупный турнир в Казани, который должен быть короновать первого чемпиона организации в наилегчайшем весе и дать ответ на вопрос, стоит ли списать Брэндона Хэлси на свалку, после того как его побьёт ученик Александра Шлеменко Михаил Рогозин? Но в этот день ни одному российскому бойцу в главном карде не было суждено победить. Небитый проспект Владимир Канунников был буквально закатан в канвас коренастым грузином Раулом Тутараули. Впечатлительная супруга бойца клуба «Стрела» не скрывала своих слёз, наблюдая за этим печальным зрелищем.

Непонятное впечатление оставил бой Вадима Малыгина с украинцем Александром Доскальчуком в финале Гран-при в наилегчайшем весе. С таким настроем на чемпионские поединки не выходят. Доскальчук легко переводил бой в партер в первом раунде, а Вадим очень вяло пытался ему в этом помешать и провести гильотину. В концовке раунда показалось, что ему удалось выровнять бой, но затем произошла необъяснимая потеря концентрации во второй пятиминутке. Россиянин перехватил инициативу, пошёл в атаку и едва ли не сам забрался на гильотину, которую украинцу оставалось лишь крепко сомкнуть.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале M-1 Global

Даже перейдя в полутяжёлый вес, экс-чемпион Bellator Брэндон Хэлси выглядел мощнее своего визави Михаила Рагозина. Шлеменко, наверняка, много рассказал ему о слабых сторонах американца, но так и не научил противостоять его единственной, но очень сильной стороне. Одетый под Капитана Америку перекачанный Холси в полном соответствии со своим прозвищем Бык летел на своего соперника с первых секунд раунда, низко опустив голову. Тореадор из Рагозина получился никудышным. Он раз за разом пропускал проходы в ноги, хотя на земле неплохо защищался и не давал американцу делать ничего, кроме примитивных коротких ударов.

Во второй пятиминутке Михаил отдал спину, но уже уставший к тому моменту Хэлси свалился с его плеч как мешок с картошкой. В бою запахло переломом. Рагозин издевался над ним, избивая сверху и пытаясь даже провести рычаг локтя, но Хэлси перетерпел раунд, выжил и усталой походкой побрёл в свой угол. Рагозину тогда, возможно, показалось, что дело в шляпе, а Хэлси напряг все свои силы в стартовый отрезок, чтобы затащить бой на землю, а затем там не спеша довёл его до победы в лучших традициях Бена Аскрена. В интересном по составу полутяжёлом дивизионе у Хэлси в будущем найдутся и более опасные соперники.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале M-1 Global

Брат отомстил за брата, Фёдор не узнал соперника

Турнир Bellator в Сан-Хосе ознаменовался визитом Фёдора Емельяненко, побывавшего в объятиях Джины Каррано. Однако имя своего соперника Последний Император так и не узнал. В клетке проводил поединок один из потенциальных оппонентов Последнего Императора Рой Нельсон. С обидчиком Сергея Харитонова Хави Айалой он не стал мериться силой удара, к тому же мексиканец перестреливал на дистанции ветерана. Но противостоять переводом в партер и жёстким ударам сверху Айала так и не сумел. В третьем раунде Нельсон был даже близок к досрочному завершению.

Бой в полусреднем весе Лоренца Ларкина и Пола Дейли начался в осторожной манере с обмена жёсткими лоу-киками. Ларкин действовал агрессивнее и первым провёл удачную серию в голову. Британец ждал своего шанса, чтобы получше прицелиться и разрядить свою могучую пушку. В конце раунда Ларкин попал правым кроссом, а затем пошёл добивать Дейли, когда тот поскользнулся. Семтекс дождался своего во втором раунде, когда соперник почувствовал, что ведёт бой и в конец осмелел. Зубодробительный бэкфист в висок остановил наступление Ларкина, а последующая двойка отправила его в нокаут. Несмотря на уйму поражений, Дейли продолжает оставаться нокаутёром, опасным для кого угодно.

Год назад экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон победил бразильца Патрисью Фрейре техническим нокаутом. Сейчас его старший и более крупный брат Патрики вышел на реванш. Как показал бой, от старины Хендерсона пятилетней давности мало что осталось. Без прежней скорости он не успевал за соперником в стойке, но и Фрейре поначалу делал немного, но постепенно раздёргивал соперника. Несколько коротких комбинаций и хай-кик до цели всё же дошли, и этого оказалось достаточно, чтобы забрать первый раунд.

Хендерсон стал активно бросаться вперёд во второй пятиминутке и угрожать переводом в партер. Свалить бразильца он не сумел, но на эффекте неожиданности провёл несколько неплохих атак. Фрейре ответил коленом из клинча и ударом локтем с разворота, но разорвать дистанцию и отцепиться от Хендерсона так и не смог. Третий раунд, а с ним и бой остался за бразильцем. Он не давал Хендерсону сократить дистанцию и хорошо встретил ударом по корпусу. Хендерсон ответил боковым, но развить успех не сумел и выглядел слишком усталым. Похоже, большие бои за титул в его карьере навсегда остались позади.