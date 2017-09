Андре по кличке Сын Божий. Уорд ушёл из бокса

21 сентября мир бокса облетела неожиданная новость: бывший чемпион мира в суперсреднем весе и действующий чемпион мира WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе 33-летний американец Андре Уорд объявил о завершении своей боксёрской карьеры. К этому боксёру, проповедовавшему рациональную манеру ведения боя и зачастую боксировавшему в спойлерском стиле, любители бокса относились по-разному. Одни отдавали должное его навыкам и боксёрскому интеллекту, другие же называли его откровенно скучным, а иногда и грязным бойцом.



После второго боя с россиянином Сергеем Ковалёвым Уорд и его команда рассматривали варианты продолжения его карьеры не только в полутяжёлой, но и в первой тяжёлой и даже в супертяжёлой весовых категориях. Однако, так и не начав ни с кем из других боксёров переговоры об организации следующего боя, находясь на 1-й строчке рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от веса по версии журнала The Ring, Уорд выступил с заявлением о том, что вешает перчатки на гвоздь.

«Бокс, я люблю тебя. Ты был рядом со мной с 10 лет. Многому научил, покорил меня, возвысил. Я многое принёс в жертву во имя тебя, но ты дал мне больше, чем я мог помыслить. Ты сделал меня чемпионом, помог мне кормить свою семью. Я благодарен тебе. Мы всегда будем идти бок о бок. Спасибо всем тем замечательным людям, с которыми я встретился благодаря боксу. У меня появились друзья на всю жизнь. Я ухожу, но остаюсь на вершине. Такова была моя мечта. И мы сделали это. Я ухожу, потому что моё тело больше не может выдерживать нагрузки. Я не хочу продолжать драться. Если я не могу дать больше моей семье, моим поклонникам, моей команде – я должен прекратить драться. Я благодарен богу за то, что он позволил мне заниматься любимым делом так долго, как это было необходимо», – написал на своём официальном сайте Уорд.

Андре Майкл Уорд (32-0-0, 16 KO)



Родился 23 февраля 1984 года.



Достижения: олимпийский чемпион 2004 года в полутяжёлом весе, чемпион WBA (2009-2015) и WBC (2011-2013) в суперсреднем весе, чемпион WBA (2016-2017), IBF (2016-2017) и WBO (2016-2017) в полутяжёлом весе, лучший боксёр мира 2011 года по версиям The Ring, Boxing Writers Association of America, ESPN и Sports Illustrated.



Статистика боёв за звание чемпиона мира: 9-0, 2 KO.

Детство

Андре Майкл Уорд родился 23 февраля 1984 года в Сан-Франциско (штат Калифорния). Его отец, Фрэнк Уорд, имеет ирландские корни, а мать, Мэдлин Эрви Тэйлор, афроамериканка. Таким образом, Андре является мулатом. Когда Андре ещё был маленьким, семья переехала в другой калифорнийский город – Окленд. Там Андре и начал заниматься боксом в возрасте 9 лет, после того как отец привёл его в один из местных боксёрских залов. Первым и единственным тренером Андре являлся Вирджил Хантер. Кроме бокса, в школьные годы Андре также на серьёзном уровне занимался американским футболом, но в итоге отдал предпочтение благородному кулачному искусству.

Карьера в любительском боксе

За достижения на любительском ринге Андре смело можно назвать «золотым мальчиком». Он начал заниматься боксом в 1994 году. С 1998 года и до окончания аматорской карьеры в 2004 году Уорд не проиграл ни одного официального боя. Несколько лет подряд он становился чемпионом США среди юношей и юниоров. Впервые чемпионом страны среди взрослых Уорд стал в 2001 году, когда ему было 17 лет. Затем он повторил этот успех в 2003 году, а впоследствии стал победителем и на национальном отборочном турнире за право отправиться на Олимпийские игры 2004 года.



Выступая в категории полутяжёлого веса, Андре одолел всех своих соперников на олимпийском турнире в Афинах. В их числе был и считавшийся фаворитом соревнований чемпион мира 2003 года и чемпион Европы 2004 года россиянин Евгений Макаренко. С тех пор Уорд является последним до нынешнего времени олимпийским чемпионом по боксу из США. Его послужной список в любителях составляет 115 побед и 4 поражения (по другим данным 114 и 5).

Начало выступлений на профи-ринге

Андре переходил в профессиональный бокс в статусе звезды. Он был обласкан прессой и специалистами бокса. Его профи-дебют (в возрасте 20 лет) 18 декабря 2004 года был включён в трансляцию телеканала HBO. И все его последующие поединки широко освещались СМИ. Уорд считался по-настоящему горячим проспектом, который привлекал внимание широкой боксёрской общественности. Поначалу Андре демонстрировал более-менее задорный бокс. Он упивался своим гигантским превосходством над соперниками в скорости и рефлексах и нередко заканчивал бои досрочными победами.



Однако уже в 7-м профи-бою Уорд напоролся на крепкого соотечественника-джорнимена Дарнелла Буна (с которым, кстати, позднее провёл тяжелейший поединок Сергей Ковалёв). И в 4-м раунде заигравшийся Андре оказался в нокдауне. Он сумел подняться и довести бой до победы по очкам, но в дальнейшем стал более серьёзно относиться к своим действиям на ринге. Полученный в бою с Буном урок Уорд усвоил навсегда, и впоследствии стал много внимания уделять работе в защите. Андре подписал хороший контракт с одним из ведущих на то время американских промоутеров Дэном Гуссеном и продолжил штамповать победы, приближаясь к боям за мировые титулы.

Чемпионские бои и достижения

В 2009 году Андре подписал контракт на участие в масштабном турнире Super Six World Boxing Classic, бои которого транслировались на престижном американском телеканале Showtime. Изначально Уорд считался в букмекерских конторах одним из его аутсайдеров. Однако уже в своём первом бою в рамках этого турнира Андре сумел одержать убедительную победу над одним из его фаворитов – известным датским бойцом Миккелем Кесслером, и отнял у него звание чемпиона мира WBA в суперсреднем весе. Чем дальше длился Super Six, тем всё отчётливее Уорд выбивался в его фавориты.



Апогеем триумфа Андре на том турнире стали его убедительные победы над такими известными бойцами, как армянский немец Артур Абрахам и англичанин Карл Фроч. В финальном бою турнира с последним Уорд присовокупил к имевшемуся у него поясу WBA ещё и мировой титул WBC, а затем удостоился звания лучшего боксёра 2011 года по версии журнала The Ring. Потом Андре одержал досрочную победу над действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе – соотечественником Чэдом Доусоном, который ради боя с Уордом опустился в суперсредний вес. Эта виктория закрепила звёздный статус Андре.



Однако, пребывая на гребне волны, Уорд столкнулся с серьёзными проблемами, существенно мешавшими развитию его карьеры. Большую часть 2013 года Андре восстанавливался после серьёзной травмы плеча. Также Уорд начал затяжную судебную тяжбу со своим тогдашним промоутером Дэном Гуссеном. По этим причинам Уорд в те времена редко проводил бои. Однако в сентябре 2014 года Гуссен умер от рака печени и в январе 2015 года Андре подписал контракт с промоутерской компаний Roc Nation Sports известного музыкального исполнителя Шона «Jay-Z» Картера. После этого его ринговая карьера была реанимирована, но уже в рамках полутяжёлого веса.



Проведя три разминочных боя, Уорд вышел на ранее заявленную цель – действующего чемпиона по версиям WBA, IBF и WBO россиянина Сергея Ковалёва. В первом бою, который состоялся в ноябре прошлого года, Андре побывал в нокдауне, но завершил его своей, по мнению многих, спорной победой с минимальным преимуществом на карточках всех трёх боковых судей. А в матче-реванше Уорд выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде. Однако и относительно этого поединка в среде боксёрской общественности возникли споры в связи с тем, что Андре добивал до этого потрясённого легальным ударом соперника ударами ниже пояса, после чего рефери и решил прекратить бой. За эти два поединка Уорд получил около $ 12 млн.

Боксёрский стиль

Андре являлся техничным боксёром, делающим ставку прежде всего не на нанесение акцентированных ударов (он имеет только 50% побед, одержанных досрочно), а на обыгрывание соперников. Немало специалистов и любителей бокса критиковали Уорда за не очень зрелищное ведение боя, поскольку в ринге Андре зачастую предпочитал эффективность эффектности. Иногда стиль бокса Уорда называли даже не столько игровым, сколько спойлерским по той причине, что он не чурался постоянных клинчей и не давал соперникам проявить их лучшие качества и сильные стороны. Однако в то же время многие называли Андре «профессором» или «гроссмейстером» ринга, за то, что он умел отлично читать и предугадывать действия оппонентов и нередко выставлял их неумехами. Уорд предпочитал действовать от защиты, очень грамотно выстраивая бои в тактическом плане, отлично владел джебом, великолепно чувствовал и находил оптимальную для себя дистанцию.

Семья и работа вне ринга

Андре знаком со своей супругой Тиффани ещё со школьной скамьи. Однако узаконили свои отношения они лишь в 2009 году, когда Уорду было уже 25 лет. На данное время пара имеет четырёх детей – трёх сыновей: Андре-младшего, Малачи и Мику, а также дочь Амиру. Во время лечения травм и связанных с судебными тяжбами с промоутером простоев Андре начал работать комментатором-экспертом на транслирующих крупные вечера бокса американских телеканалах. Скорее всего, именно это занятие теперь станет основным профессиональным родом деятельности Уорда. В то же время многие любители бокса не верят, что 33-летний уже экс-чемпион мира в двух весовых категориях навсегда попрощался с рингом, и через какое-то время, как это нередко случается с профи-боксёрами, он снова возобновит свою боксёрскую карьеру.