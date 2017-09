«Неприятно, когда называют легендой». Фёдору Емельяненко исполнился 41 год

28 сентября свой 41-й день рождения отмечает один из лучших бойцов мира российский тяжеловес Фёдор Емельяненко. Накануне Фёдор открыл свою академию единоборств, а также отпраздновал пятилетие в статусе президента Союза ММА России, а сегодня сам принимает поздравления.

Фёдор Владимирович Емельяненко родился в 1976 году в городе Рубежное Луганской области. Когда ему было два года, семья переехала в Старый Оскол Белгородской области. Боевыми искусствами Фёдор начал заниматься в 11 лет. Его первым тренером был Василий Иванович Гаврилов, обучавший мальчишек самбо и дзюдо. Тренировочный зал секции располагался в бомбоубежище. Спустя год занятий Фёдор перешёл в специальный спортивный класс, собранный Владимиром Михайловичем Вороновым, ставшим впоследствии его постоянным тренером на долгие годы. Тренироваться Фёдор не прекращал и когда поступил в ПТУ.

С этого времени он решил заниматься спортом на профессиональном уровне. Будучи целеустремлённым человеком, Фёдор продолжил непрерывные тренировки и во время службы в армии, увеличив мышечную массу за это время более чем на 20 килограммов. После возвращения на «гражданку» в 1997 году Емельяненко стал мастером спорта по самбо и дзюдо, а спустя год получил звание мастера спорта международного класса по самбо.

Семья

Фёдор был вторым ребёнком в семье. У него есть сестра — Марина (старше на два года), а также два младших брата – Александр и Иван. Александр на пять лет младше Фёдора. Любовь к единоборствам привил ему именно Фёдор, приводивший Александра в ту же секцию, где занимался сам, поскольку брата не с кем было оставить дома. Александр также стал выступать в ММА на профессиональном уровне. Он экс-чемпион мира по версии ProFC. Становился чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо, является мастером спорта по самбо и дзюдо и мастером спорта международного класса по боевому самбо.

Разница в возрасте Фёдора с самым младшим братом, Иваном, составляет 12 лет. О этом брате информации мало. Известно только, что он мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою, занимался боксом. Однако профессиональную бойцовскую карьеру Иван делать не стал.

Фёдор Емельяненко. Армейские годы Фото: из личного архива Фёдора Емельяненко

Кумиры

Как таковых кумиров в детском и подростковом возрасте у Фёдора не было. Но были люди – выдающиеся атлеты, легенды советского спорта, которым он старался подражать, за которыми тянулся. Прежде всего это олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира по тяжёлой атлетике Юрий Власов, трёхкратный олимпийский чемпион по классической (греко-римской) борьбе Александр Карелин и также трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь. Также Фёдор восхищался в юности сборной Советского Союза по хоккею с шайбой, которую за впечатляющую силу, мощь и мастерство заокеанские спортивные СМИ часто называли «красной машиной».

Прозвище

Бойцовское прозвище — Последний Император — не придумывали ни Фёдор, ни его друзья, ни члены команды. Так нарекли Емельяненко японские фанаты смешанных единоборств, когда он проводил бои в Стране восходящего солнца. Оно закрепилось за ним в лиге Pride. Однако в связи с этим Фёдор неизменно говорит, что последний император в России был один – Николай II, и он ни в коей мере не намерен претендовать на эти лавры. «Мне неприятно, когда духовные люди и священники называют меня легендой. Когда живого и здорового человека называют легендой и возводят в ранг непонятно чего, мне неприятно. Я обычный человек, живущий обычной жизнью и не хотел бы, чтобы из меня делали легенду, тем более духовные люди. Для меня это неприемлемо», — сказал Емельяненко «Чемпионату».

Счёт схваток с чемпионами UFC

Общий счет Фёдора в противостояниях с бойцами, которые до сего времени носили звание чемпиона самой престижной на сегодня организации в мире, организующей и проводящей бои по смешанным единоборствам, – UFC, составляет 7-1. Емельяненко побеждал американца Кевина Рэндлмена, американца Марка Коулмэна (дважды), бразильца Антониу Родригу Ногейру (дважды), американца Тима Сильвию и белоруса Андрея Орловского, а проиграл только бразильцу Фабрисиу Вердуму.

Чем занимался во время паузы в бойцовской карьере

Фёдор объявил о завершении профикарьеры в ММА 21 июня 2012 года — после победы нокаутом над бразильцем Педро Риззо. На его решение об уходе повлияла семья. «Дочки растут без меня, а я хочу больше времени проводить с ними. В этом вижу смысл жизни, поэтому настало время уйти», – говорил тогда Фёдор. Тем не менее он продолжал поддерживать спортивную форму. 16 мая 2012 года Емельяненко был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России. В августе того же года стал членом совета по развитию физкультуры и спорта, после чего переехал с семьёй из Старого Оскола в Москву. В том же году Емельяненко стал советником министра спорта РФ, а также издал написанную в соавторстве книгу «Самбо – наука побеждать». 14 июля 2015 года Фёдор заявил о возвращении в профессиональный спорт и 31 декабря того же года провёл первый после перерыва бой в рамках новогоднего шоу Rizin в Японии, одержав победу техническим нокаутом над индийцем Джайдипом Сингхом.

Емельяненко — Хон Ман Чой Фото: Reuters

Самые запоминающиеся соперники и бои

Фёдор выделяет двух соперников из богатого и яркого послужного списка его профессиональной карьеры. Это Антониу Родригу Ногейру и Мирко «Кро Коп» Филипович. С Ногейру Емельяненко дрался трижды. Фёдор отмечает, что в середине 2000-х годов Ногейру был на пике формы. «Он великолепный борец, и наши поединки проходили в основном в партере. С Филиповичем же я провёл один поединок. Мирко – ударник, и состязались мы по большей части в стойке. Считаю, что боец ММА должен бороться и боксировать одинаково хорошо», – говорит Фёдор.

Религия

Серьёзно задумываться о вопросах веры Емельяненко начал ещё во время службы в армии, однако ярко выраженный характер вера для Фёдора приняла в 2006 году. «Всё случилось в Нижнем Новгороде. Однажды меня пригласили туда на соревнования, а заодно и на экскурсию по святым местам. Когда побывал там, внутри меня что-то сильно переменилось. Я не просто понял, а почувствовал, что Бог есть. Позже в храме я познакомился с отцом Андреем, стал приходить к нему на исповедь, а потом попросил его стать моим духовником, и он согласился. Перед каждым боем он благословляет меня», – рассказывает Фёдор. С тех пор как в его жизни важную роль стала играть религия, он начал часто упоминать в интервью Бога. Особенно известной стала фраза «На всё воля божья», являющаяся жизненным девизом Фёдора. Каждые субботу и воскресенье он ходит на службу – вечернюю и на литургию, а также ходит в церковь по большим праздникам. «Жизнь во Христе – прежде всего, потом всё остальное. Иногда меня спрашивают, как удаётся совмещать веру и жизнь. Но их ведь невозможно совмещать, потому что они не разделены. Верой можно просто жить», – говорит Фёдор.

Фёдор Емельяненко в храме Фото: РИА Новости

Личная жизнь

Нынешнюю жену, Оксану, Фёдор знает ещё со школьных лет. Их знакомство произошло в пионерском лагере. Впоследствии они сблизились, и Оксана ждала Фёдора из армии. Они поженились в 1999 году. В том же году у молодожёнов появился ребёнок – дочка Маша. Однако первый брак Фёдора распался после семи лет совместной жизни. В 2007-м у Емельяненко родилась дочь Василиса от фактического брака с подругой — Мариной. Спустя два года Фёдор узаконил отношения со второй женой. А ещё через два года у пары появилась на свет дочка Елизавета. Однако в 2013 году Фёдор и Марина расстались, и вскоре Емельяненко вновь вернулся к Оксане, с которой они обвенчались в феврале 2014 года. А в 2016-м у Фёдора и Оксаны родилась ещё одна девочка.

Хобби

Свободное время Фёдор, как правило, посвящает семье – основное время досуга уделяет жене и детям. Но также любит слушать музыку, смотреть фильмы, рисовать (что умеет делать отлично) и читать. «Если появляется свободная минутка на сборах или в поезде – читаю. В частности, жития святых, иную духовную литературу, а также исторические книги. Очень люблю Ивана Шмелёва, особенно «Лето Господне». Фильмы смотрю хорошие и разнообразные – старые, отечественные и зарубежные. Не смотрю бредовые фильмы. Также в шахматы играю практически каждый день. Я не слушаю современные композиции. К сожалению, наша музыкальная индустрия живёт по принципу, чем глупее песня, тем она популярнее. Всё сводится к физическому сношению или бреду в стиле рэпа, то есть что вижу, то и пою. Лично мне, например, нравятся песни иеромонаха Роман Матюшина, могу слушать казачьи песни, песни военных лет. Также слушаю толкование святых отцов Евангелие и Библии», – рассказывает Фёдор.

Владимир Путин и Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

Основные даты жизни и спортивных достижений

28 сентября 1976 года. В небольшом городке Рубежное Ворошиловградской (Луганской) области Украинской ССР родился один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств Фёдор Владимирович Емельяненко.

1978 год. Двухлетний Фёдор вместе с семьёй переехал жить в Старый Оскол Белгородской области РСФСР, СССР.

1986 год. В возрасте 10 лет начал заниматься самбо и дзюдо под руководством Василия Ивановича Гаврилова.

1987 год. Был принят в спортивный класс, где его тренером стал Владимир Воронов, с которым Фёдор работает и поныне.

1994 год. Окончил с красным дипломом городское ПТУ № 22 по специальности «электрик».

1995 год. Ушёл служить в российскую армию, сначала в пожарных войсках, а потом в танковой дивизии под Нижним Новгородом.

1997 год. Окончил срочную службу в армии. После демобилизации впервые победил на чемпионате России и Европы по боевому самбо, получил звания мастера спорта России по самбо и дзюдо.

1998 год. Получил звание мастера спорта международного класса по самбо, а также впервые стал чемпионом России по дзюдо.

1999 год. В составе сборной России по самбо стал золотым медалистом командного чемпионата Европы.

1999 год. В 23 года впервые сочетался узами брака, женившись на девушке Оксане, с которой он познакомился ещё в школьные годы. В том же году у четы родилась дочь Мария.

2000 год. Начал фокусироваться на выступлениях в ММА, присоединившись к клубу Russian Top Team.

21 мая 2000 года. В возрасте 23 лет официально дебютировал как профессиональный боец в ММА, заключив контракт с японской организацией RINGS.

22 декабря 2000 года. Потерпел первое официальное поражение в ММА от японца Цуёси Косаки, который рассёк Фёдору бровь запрещённым ударом локтя. Поскольку Емельяненко не мог продолжить участие в турнире, победителем боя и финалистом соревнований был признан Косака.

2001 год. Стал чемпионом RINGS в тяжёлом весе.

15 февраля 2002 года. Завоевал титул чемпиона RINGS в абсолютной весовой категории, после чего организация прекратила существование. В этом же году впервые стал чемпионом мира по боевому самбо.

23 июня 2002 года. Дебютировал в самой крупной на то время организации в мире ММА PRIDE, выиграв бой единогласным решением судей у голландца Сэмми Схилта.

16 марта 2003 года. В возрасте 26 лет выиграл единогласным решением судей у действующего чемпиона PRIDE в тяжёлом весе бразильца Антонью Родригу Ногейры, став последним чемпионом этой организации в тяжёлом весе.

2003 год. Поступил в Белгородский государственный университет на факультет физической культуры и спорта.

2003 год. Покинул Russian Top Team и присоединился к клубу Red Devil Fighting Team под руководством Вадима Финкельштейна.

2004 год. Провёл два боя против принципиального соперника Антониу Родриго Ногейры. Первый из них был признан несостоявшимся вследствие неумышленного столкновения соперников головами, а во втором победу по очкам одержал Фёдор, подтвердив звание лучшего бойца PRIDE в тяжёлом весе.

3 апреля 2005 года. Отомстил за своё первое поражение в ММА японцу Цуёси Косаке, одолев его техническим нокаутом в 1-м раунде.

28 августа 2005 года. Провёл напряжённый бой против хорватского бойца Мирко «Крокопа» Филиповича, одержав в нём победу единогласным решением судей и во второй раз успешно защитив титул чемпиона PRIDE в тяжёлом весе.

2006 год. Развёлся со своей первой женой Оксаной.

2006 год. В 30-летнем возрасте в его жизни важную роль стала играть религия.

31 декабря 2006 года. Одолел в 1-м раунде болевым приёмом «кимура» новозеландца Марка Ханта, проведя свою последнюю защиту титула чемпиона PRIDE. Вскоре эта организация обанкротилась, а её активы перешли к главному конкуренту – UFC.

Октябрь 2007 года. После провала длительных переговоров с UFC подписал двухлетний контракт с недавно созданной организацией M-1 Global.

2007 год. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Петра Великого I степени.

29 декабря 2007 года. У Фёдора и его давней подруги Марины родилась дочь Василиса.

Апрель 2008 года. Подписал контракт с организацией Affliction Entertainment.

19 июля 2008 года. В дебютном бою под эгидой Affliction за 36 секунд удушающим приёмом со спины одолел бывшего двукратного чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Тима Сильвию.

2008 год. Стал соавтором книги «Fedor: The Fighting System of the World’s Undisputed King of MMA» («Фёдор: боевая система неоспоримого Короля ММА»).

24 января 2009 года. Отправил в 1-м раунде в глубокий нокаут встречным правым кроссом экс-чемпиона UFC белоруса Андрея Орловского.

2009 год. Закончил учёбу в Белгородском государственном университете.

Октябрь 2009 года. Фёдор и Марина официально оформили свои отношения, сочетавшись узами брака.

7 ноября 2009 года. После ещё одних безуспешных переговоров с UFC подписал контракт с американской организацией Strikeforce и провёл свой дебютный бой под её эгидой (а также в клетке), нокаутировав во 2-м раунде дотоле небитого чернокожего американца Бретта Роджерса.

2009 год. Емельяненко присвоено звание «Почётного гражданина Белгородской области» за выдающиеся достижения в спорте и личный вклад в развитие физической культуры и спорта.

2009 год. Снялся в роли бойца спецназа в художественном фильме «Ключ Саламандры».

26 июня 2010 года. Потерпел второе (и первое настоящее) поражение в официальном бою ММА, проиграв бразильцу Фабрисью Вердуму удушающим приёмом «треугольник».

Октябрь 2010 года. Был избран в Белгородскую областную думу по списку кандидатов от партии «Единая Россия».

12 февраля 2011 года. Потерпел второе поражение подряд, когда после окончания 2-го раунда боя против бразильца Антонью Силвы был снят врачами из-за обширной гематомы правого глаза.

Июль 2011 года. У Фёдора и Марины появился на свет второй ребёнок – дочь Елизавета.

30 июля 2011 года. Третье подряд поражение – техническим нокаутом в 1-м раунде американцу Дэну Хендерсону.

20 ноября 2011 года. Впервые провёл бой в Москве, одолев американца Джеффри Монсона единогласным решением судей.

16 мая 2012 года. Был избран первым президентом новосозданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России.

21 июня 2012 года. Одержав победу нокаутом в 1-м раунде над бразильцем Педру Риззо, в возрасте 35 лет объявил о завершении карьеры в ММА.

2012 год. Стал соавтором книги «Самбо – наука побеждать».

2012 год. Стал членом совета по развитию физкультуры и спорта, а также советником министра спорта РФ. По этой причине вместе с семьёй переехал жить из Старого Оскола в Москву.

27 сентября 2012 года. Официальное признание смешанных единоборств Министерством спорта и создание Союза ММА, который возглавил Фёдор.

2013 год. Развёлся со второй женой Мариной и вернулся к первой жене Оксане, с которой обвенчался в церкви.

14 июля 2015 года. Заявил о возобновлении профессиональных выступлений в смешанных единоборствах.

31 декабря 2015 года. В возрасте 39 лет возобновил спортивную карьеру под эгидой японской организации RIZIN, одержав победу техническим нокаутом в 1-м раунде над индийцем Джайдипом Сингхом.

17 июня 2016 года. Одержал победу решением большинства судей над бразильцем Фабиу Мальдонаду.

24 июня 2017 года. Провёл последний на данное время официальный бой, в котором проиграл американцу Мэтту Митриону.

27 сентября 2017 года. Состоялось открытие академии единоборств Фёдора Емельяненко в Новогорске.

10 лучших боёв Фёдора Емельяненко

Март 2003. Pride 25. Антонью Родригу Ногейра

Одержав две безусловные победы (над Сэмми Схилтом и Хитом Херрингом) в крупнейшем на тот момент ММА-промоушне, Фёдор получил право сразиться с чемпионом PRIDE в тяжёлом весе Антонью Родригу Ногейрой. Бразилец владел титулом с 2001 года и до встречи с россиянином не знал поражений в рамках организации. Трёхраундовая «война» двух мастеров закончилась в пользу Емельяненко, победу которому судьи отдали единогласно. Примерив очередной чемпионский пояс (первый Фёдор выиграл в 2001 году, победив Бобби Хоффмана на турнире в честь 10-й годовщины RINGS), россиянин навсегда вписал своё имя в историю смешанных единоборств, став новой звездой своего времени. Как отмечал сам Емельяненко, именно бой с Ногейрой он считает одним из самых сложных и интересных в своей карьере.

Июнь 2003. Pride 26. Кадзуюки Фудзита

Ещё одним значимым поединком в карьере Фёдора Емельяненко является бой с Кадзуюки Фудзитой. На тот момент японский борец проигрывал лишь таким титанам «кровавого спорта», как Мирко Филиппович и Марк Колман. Схватка с россиянином для Суперчерепашки оказалась настоящим шоком. Приняв на себя град молниеносных ударов, японец мог радоваться тому, что бой закончился для него всего лишь удушающим, в то время как Фёдор показал, что даже в тяжёлом весе можно побеждать не только за счёт силы и массы, но и благодаря скорости и технике. Одной из главных особенностей этого противостояния стало чудесное спасение Фёдора после пропущенного удара. Фудзита бросил руку и попал точно в голову сопернику, Емельяненко прилично болтануло, но он сумел спастись в клинче.

Август 2003. Pride Total Elimination 2003. Гарри Гудридж

Не отличаясь особой стабильностью выступлений и имея дурную славу в связи с употреблением запрещённых препаратов, Гудридж тем не менее был известен своей крайне агрессивной манерой боя и нокаутирующим ударом. Но, даже попытавшись подавить Фёдора своей мощью, американец буквально сразу наткнулся на жёсткий отпор и, пропустив несколько ударов, свалился на покрытие, не оставив судье другого выбора, кроме как остановить бой. Примечательно и то, что, отправив Гудриджа в технический нокаут, Фёдор поквитался за Олега Тактарова, который потерпел тяжёлое поражение от американца в 1997 году.

Апрель 2004. Pride Total Elimination 2004. Марк Колман

Новый виток карьеры Последнего Императора в PRIDE начался с поединка против экс-чемпиона UFC Марка Колмана. Бывалый американец заметно превосходил Фёдора в росте и габаритах и, кроме того, славился отличными борцовскими навыками в сочетании с большой физической силой. Бой начался с видимого доминирования со стороны Молота, который сумел быстро «забрать» спину и попытался провести удушающий сзади. Однако россиянин дал понять, что размеры могут потерять определяющее значение при недостатке в технике. Выбравшись из практически «мёртвого» положения, Фёдор перевёл Колмана в удобное для себя положение, из которого провёл свой коронный рычаг локтя. Разочарованию американца не было предела, но время грубой силы окончательно прошло.

Июнь 2004. Pride Critical Countdown 2004. Кевин Рендлман

Этот бой, вероятно, видели даже те, для кого смешанные единоборства не представляют особенного интереса. Потрясающий по исполнению бросок, после которого Фёдор чуть было не вошёл головой в пол, и не менее впечатляющая кимура, с помощью которой россиянин вынудил соперника сдаться, навечно остались в памяти зрителей как пример невероятной силы духа и воли к победе. Едва не сломав Фёдору шею, Рендлман, однако, привлёк к Последнему Императору ещё больше внимания, добавив в актив россиянина ещё и такое качество, как зрелищность.

Декабрь 2004. Pride Schokwave 2004. Антонью Родригу Ногейра

Этого реванша многие ждали с особым нетерпением. После победы Фёдора в 2003 году и второго боя, признанного несостоявшимся из-за рассечения вследствие удара головой, третий поединок должен был выявить, кто же из непримиримых соперников сильнее. Третий поединок против Минотавра можно назвать одним из самых тяжёлых в карьере Емельяненко: физическая и техническая подготовка бразильца не уступала по уровню его мотивации поквитаться за прошлое поражение и взять титул чемпиона Гран-при в тяжёлом весе. Схватка показала, что между собой встретились два поистине универсальных бойца, способные конкурировать на равных как в партере, так и в стойке. Зрители до последнего не знали, кто окажется победителем, однако судьи единогласно присудили победу россиянину, который в тот вечер оказался более точным.

Август 2005. Pride Final Conflict 2005. Мирко Филиппович

Хорватский полицейский в 2005 году, очевидно, был на пике своей формы. Победы над Джошем Барнеттом, Кевином Рендлманом и Марком Колманом говорят сами за себя. Особый интерес к титульному поединку привлекла и победа Крокопа над братом Фёдора Емельяненко Александром. Многие окрестили предстоящее противостояние вендеттой и ожидали боя, интрига в котором сохранялась бы до самого его окончания. И, как оказалось, не прогадали. Три раунда ожесточённой борьбы, в которой Последний Император продемонстрировал, как можно сочетать спортивную злость с хладнокровием и расчётом. В результате Филиппович так и не смог использовать своё самое грозное оружие – мощные удары ногами в голову, а Фёдор раз за разом наращивал преимущество, атакуя с удобной для себя дистанции и проводя эффектные тейкдауны. Примечательно, что Емельяненко периодически использовал хайкик, иными словами, бил Крокопа его же оружием. В концовке хорват откровенно избегал боя, а Император в очередной раз доказал, что свой титул Император получил не случайно.

Декабрь 2007. Yarennoka! Хон Ман Чой



Конечно, Фёдору приходилось драться с соперниками, превосходящими его в габаритах, однако если противник тяжелее практически на 60 килограммов и выше почти на 40 сантиметров, то разница в размерах приобретает совсем иное значение. Все мы помним, что изначально многие пророчили битву Давида и Голиафа, в которой у первого уже не будет заветного оружия, но не тут-то было. Грамотный план на бой в сочетании со смелостью и отличной техникой принесли свои плоды: сумев выбраться из-под града ударов корейского гиганта, Емельяненко удалось поймать противника на рычаг локтя и вынудить того сдаться. По-видимому, с тех пор непобедимость Последнего Императора начала приобретать магический характер.

Январь 2009. Affliction: Day of Reckoning. Андрей Орловский

Комментируя предстоящий бой, белорус отметил, что собирается удивить соперника своей боксёрской техникой, — и в определённой степени действительно удивил. На тот момент белорус уже успел побыть чемпионом UFC в тяжёлом весе, одержать победы над Фабрисью Вердумом и Роем Нельсоном и собирался продлить свою серию из пяти побед подряд. Но опыт показал, что прыгать головой вперёд, опустив руки, на человека с отличным ударом довольно безрассудно и опасно. Как мы помним, Фёдор, практически не показывая готовящийся удар, поймал Питбуля на противоходе и отправил того в глубокий нокаут. Ещё одна эффектнейшая победа, ставшая свидетельством того, что выдержка и спокойствие могут стоить в бою не меньше, чем напор и доминирование.

Декабрь 2015. Rizin FF. Джайдип Сингх

31 декабря 2015 года Емельяненко вернулся на ринг после перерыва. Подписав контракт с новоиспечённой японской оргнаизацией Rizin FF Фёдор стал хедлайнером новогоднего шоу. Соперником российского бойца был ранее небитый Джайдип Сингх. Бой прошёл по ожидаемой схеме. Фёдор с ударами отлично сокращал дистанцию и доставал Сингха, но рисковать драться и дальше в стойке не стал. Вместо этого он бросил соперника на землю, и на этом бой по сути закончился. Град ударов в партере вынудил Сингха сдаться. Этот бой ознаменовал второе пришествие Емельяненко в большой спорт.