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Рахим Чахкиев
Текст: Вадим Жук
Фото: Reuters

Олимпионик из Ингушетии. Рахим Чахкиев завершил карьеру

Олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкиев завершил боксёрскую карьеру.
29 сентября 2017, пятница. 19:15 Бокс/ММА

Рахим Чахкиев вошёл в историю бокса как чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Однако на профессиональном ринге достичь наивысших вершин ему не удалось. Хотя, переходя в 2009 году в профессиональный бокс, он считался одним из самых перспективных бойцов первого тяжёлого веса в мире. Спустя три с половиной года стремление завоевать мировой титул на профи-ринге привело Рахима к бою с действующим чемпионом мира поляком Кшиштофом Влодарчиком.

Однако эта попытка выдалась для Чахкиева неудачной. После того болезненного досрочного поражения он больше не смог подняться на чемпионские высоты. И вот в конце прошлой недели 34-летний ингушский боксёр объявил о завершении своей боксёрской карьеры.

Успешная карьера в любительском боксе

Рахим Чахкиев родился 11 января 1983 года в городе Тобольске Тюменской области. Боксом начал заниматься в возрасте 12 лет у известного тренера из Ингушетии Руслана Чапанова. Первый значительный успех пришёл к Рахиму четыре года спустя, когда он выиграл чемпионат России среди спортивных школ в весовой категории до 81 кг. А в 2001 году Чахкиев заявил о себе в полный голос и на международном уровне, став победителем первенства Европы среди юниоров, которое проходило в Боснии и Герцеговине. В 2003 году Рахим окончил Институт экономики и права по специальности юриспруденция. На ринге представлял ЦСК ВВС Самары.

Выступая по взрослым, Рахим неоднократно становился призёром чемпионатов страны. В 2004 году он завоевал серебряную медаль, а в 2005 и 2006 годах был бронзовым призёром, пока, наконец, в 2007 году не выиграл золото. Этот успех позволил Чахкиеву осенью того же года выступить в составе национальной сборной России на чемпионате мира в Чикаго. В финале того турнира Рахим проиграл с разницей всего в одно очко известному итальянскому боксёру Клементе Руссо.

Однако в следующем году в финале Олимпийских игр в Пекине Чахкиев сумел поквитаться со своим обидчиком. Боксируя в категории до 91 кг, Рахим очень уверенно провёл олимпийский турнир, ни в одном из поединков не дав усомниться в своём превосходстве над соперниками. В полуфинале им был повержен известный кубинец Осмаи Акоста, а в решающем бою за золотую медаль Чахкиев взял реванш у Руссо.

Рахим Чахкиев на Олимпиаде-2008

Рахим Чахкиев на Олимпиаде-2008

Фото: Reuters

Горячий профи-проспект

После олимпийского триумфа Рахиму было присвоено звание заслуженного мастера спорта, а также он был награждён Орденом Дружбы. До Олимпиады в Пекине Чахкиев даже не думал о переходе в профессиональный бокс, но после победы на ней принял решение завершить любительскую карьеру. Его дебют на профи-ринге состоялся 10 октября 2009 году в немецком городе Росток, когда он победил нокаутом во 2-м раунде болгарина Тайяра Мехмеда.

Тренерами Рахима на том этапе его карьеры были известный немецкий специалист Михаэль Тимм и экс-чемпион мира из Узбекистана Артур Григорян. Первые два года на профи-ринге Чахкиев уверенно побеждал соперников в рейтинговых боях, как правило, заканчивая поединки досрочно. Рахим вспоминает, что единственное, что было непростым в тот период, это привыкание к быту и жизни в Германии. Первый титул в профессиональном боксе (звание балтийского чемпиона WBC в первом тяжёлом весе) Рахим выиграл в январе 2012 года, одолев соотечественника Александра Котлобая. Впоследствии Чахкиев провёл две успешные защиты этого пояса.

Справка «Чемпионата»

Рахим Русланович Чахкиев (26-3-0, 19 KO)

Родился 11 января 1983 года в Тобольске (Тюменская область). Нынешнее место проживания – Магас (столица Ингушетии).

Достижения: в любительском боксе: олимпийский чемпион 2008 года и серебряный призёр чемпионата мира 2007 года в весе до 91 кг, чемпион Европы среди юниоров 2001 года в весе до 81 кг.
В профессиональном боксе: чемпион мира по версии IBO (2015) и чемпион Европы по версии EBU (2014-2015) в первом тяжёлом весе. Заслуженный мастер спорта (2008).

Поражение в чемпионском бою от Влодарчика

После убедительной победы в ноябре 2012 года над рейтинговым американцем Андресом Тэйлором перед Рахимом открылась прямая дорога к бою за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок Чахкиева с тогдашним обладателем этого титула поляком Кшиштофом Влодарчиком состоялся 21 июня 2013 года в Москве. Успешно проведя первую треть боя и даже однажды послав действующего чемпиона мира в нокдаун, с середины схватки ингушский боксёр начал терять инициативу. Отдав слишком много сил и энергии в начале поединка, Рахим утратил выносливость, что в итоге привело его к первому поражению на профи-ринге. В 8-м раунде бой был остановлен.

Сам Чахкиев объяснял проигрыш Влодарчику так: «Причина была не в психологии. Я всегда уверен в себе, действую смело и дерзко, всегда нацелен на победу. Возможно, я даже чересчур себя мотивировал психологически, что даже не мог остановиться, всё время шёл вперёд и наносил удары. Я слишком форсировал события и рьяно и опрометчиво бросался в атаки. А надо было действовать собранно и не торопить события. Так что причина поражения была в неверно выбранном тактическом рисунке на бой, а также в излишней спешке. Мне недоставало в том бою холодной головы и трезвого расчёта. Так с такими матёрыми чемпионами как Влодарчик действовать нельзя. Одним словом, меня подвёл тактически неправильно построенный план на бой. Плюс моя тогдашняя промоутерская компания Universum Box-Promotion как раз развалилась, и в моей команде был определённый разлад».

Кшиштоф Влодарчик и Рахим Чахкиев

Кшиштоф Влодарчик и Рахим Чахкиев

Фото: РИА Новости

Новые попытки взобраться на вершину

Однако Рахим довольно быстро вернулся на ринг, в январе 2014 года подписал контракт с на то время крупнейшей российской промоутерской компанией «Мир бокса» Андрея Рябинского и снова встал на победный путь. Уже в марте 2014 года, одержав досрочную победу в 9-м раунде над финном Юхо Хаапойя, Рахим обзавёлся титулом серебряного чемпиона WBC в первом тяжёлом весе. Затем в мае того же года провёл его успешную защиту в бою с колумбийцем Сантандером Сильгадо. А в октябре нокаутировал бывшего чемпиона мира из Италии Джакоббе Фрагомени и примерил на себя пояс чемпиона Европы.

В ноябре 2014 года в рейтинговом поединке Чахкиев одержал победу нокаутом в 4-м раунде над бразильцем Джексоном Джуниором. В 2015 году Рахим одержал ещё три победы кряду. Сначала он досрочно одолел бывшего временного чемпиона мира по версии WBA – соотечественника Валерия Брудова. Затем то же самое сделал в бою с американцем Джуниором Энтони Райтом, завоевав вакантный мировой титул по второстепенной версии IBO. А потом выиграл по очкам у бразильца Хэмилтона Вентуры.

Эти успехи позволили Чахкиеву снова подняться в мировых рейтингах ведущих профи-боксёрских организаций. Но в ноябре 2015 года Рахим вышел на ринг против известного чернокожего британского бойца Олы Афолаби. И в бою с ним Чахкиев повторил свою старую ошибку. Он снова довольно быстро сбился на беспорядочный навал на оборонные редуты соперника. А не сумев его нокаутировать, почти сразу же выдохся и потерпел второе поражение в своей профи-карьере, будучи остановленным в 5-м раунде.

Объясняя свои действия на ринге, Рахим говорил: «Я могу на своём любительском багаже работать и «на очках», но природа заложила во мне то, что я панчер, могу сильно бить и идти вперёд на обострение, люблю действовать в атакующем ключе».

Рахим Чахкиев против Олы Афолаби

Рахим Чахкиев против Олы Афолаби

Фото: РИА Новости

Завершение выступлений на ринге

На этот раз Чахкиев вернулся на ринг через полгода. Одержав две победы над посредственными оппонентами, в декабре 2016 года Рахим вышел на поединок против соотечественника Максима Власова. Последний захватил инициативу с самого начала боя, и уже во 2-м раунде Чахкиев попал в нокдаун, оказавшись на грани поражения. В 5-м раунде Рахим снова оказался на канвасе. На небольшой отрезок времени Рахим напомнил себя прежнего, когда в 6-й трёхминутке отправил соперника в нокдаун жёстким ударом по печени. Однако Власов почти сразу ответил Чахкиеву тем же. А 7-й раунд стал последним отрезком боя. Уже в его начале выбившийся из сил Рахим оказался в нокауте.

И вот в минувшую субботу в СМИ появилось сообщение о завершении боксёрской карьеры Чахкиева. Объясняя своё решение, Рахим посетовал на то, что его лучшие годы уже позади. Также он отметил, что реализовать весь свой потенциал на профи-ринге он так и не сумел. «Я завязываю с боксом, ему я отдал 20 лет, уже пора. 12 лет я посвятил любительскому боксу, достиг самой высокой точки, став олимпийским чемпионом. В профи-боксе, я считаю, у меня тоже были неплохие результаты. Но, конечно, я не смог себя полностью реализовать, хотелось бы большего, но ничего, есть много других поприщ. Я буду и дальше жить спортом, но не думаю, что смогу ещё что-то показать в боксе. Логически неправильно стараться выиграть какой-то титул, конкурируя с молодыми, мои лучшие годы уже прошли. И я посчитал нужным завершить выступления на ринге».

Семья, планы и интересы

Пока Рахим не заявлял, чем будет заниматься в послеринговой жизни. Но несколько лет назад в интервью на вопрос о том, не хотел бы он стать депутатом Государственной думы, он ответил так: «Хочу, но пока я занимаюсь спортом. У меня есть юридическое образование. Я успешно учился, но решил сначала посвятить себя спорту, в котором уже добился высоких результатов, особенно в любительском боксе. Надо посвящать себя чему-то одному».

На вопрос о том, кто является его кумиром в боксе, Чахкиев назвал Майка Тайсона, бойцовскую манеру которого он в некотором роде пытался копировать на ринге. «Мне кажется, в молодые годы Железного Майка просто невозможно было победить. Он очень красиво боксировал. Причём, он не был чистым рубакой, как многие считают. В него была вложена техника, которую ему привил тренер Кас Д’Амато. Злость и ярость сочетались в нём с великолепной техникой. Тайсон сам по себе был самородок, но Кас Д’Амато сделал огранку его таланта».

Но главное, что в жизни Чахкиева сейчас есть надёжный тыл. Рахим женат вторым браком. Со своей первой женой он развёлся в 2011 году, но затем нашёл свою половинку, которая понимает его и во всём поддерживает. В 2013 году у четы родилась дочь, и Рахим признаётся, что теперь они с супругой хотят иметь ещё и сына.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рахим Чахкиев
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