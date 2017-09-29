«У нас на примете бой Малдонаду – Лебедев. Слово за «Миром бокса»

В течение следующих двух недель Fight Nights Global проведёт в России аж четыре турнира. 29 сентября ивент под номером 74 увидит московская публика, а дальше на очереди Санкт-Петербург (6 октября), Краснодар (8 октября) и Сургут (13 октября). О том, почему в компании решили столь кучно расположить в календаре ближайшие турниры, рассказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

— Есть несколько причин, почему турниров так много, — начал Гаджиев. — Первая – популярность единоборств по всей России. Регионы хотят видеть бои вживую. Вторая причина – запрос телевизионного зрителя, об этом говорят рейтинги. И последняя – бойцы. В нашем ростере 150 атлетов, которые хотят драться чаще.



— От такого количества турниров не страдает качество их организации?

— Конечно, если бы мы делали один турнир в четыре месяца, а не четыре в течение одного, то смогли бы учесть больше нюансов. Но точно не была бы столь высокой наша самоотдача в работе.



— Ближайший турнир объявили месяц назад, а полный кард известен всего пару недель. Насколько это далеко от идеальной организации?

— Это где-то 50 процентов от идеала. Вы должны понимать, что полный кард существует задолго до того, как его анонсируют. Бойцы узнают своих соперников раньше, чем зрители. Для того, чтобы сделать полноценный анонс турнира, необходимо собрать определённую фактуру, полностью проработать все нюансы.



— Поздние анонсы не усложняют продвижение турниров?

— В этом компоненте нам есть куда расти. Согласен, у зрителя остаётся не так много времени, чтобы решить посетить наш турнир или посмотреть его по ТВ. Но компания работает в этом направлении, и я вижу, как турниры становятся лучше.



— Почему именно Сургуту повезло принимать поединок ваших звёзд Никиты Крылова и Эмануэля Ньютона?

— Сургут – прекрасное место с большой ареной и развитой инфраструктурой. В городе любят единоборства и там уже проводили турниры другие организации. Плюс мы сотрудничаем с проектом «Северный десант». Переговорив с ними, приняли решение провести турнир в Сургуте. А Крылов и Ньютон считаются бойцами, готовыми возглавить любой кард. Соглашусь — Сургуту очень повезло.

— Это ведь претендентский бой?

— Абсолютно точно. Победитель поединка на сто процентов подерётся с Фабиу Малдонаду за пояс в полутяжёлом весе.

«Bellator устроил бой Емельяненко уже после Fight Nights. Долларом нас вряд ли удивишь»

— Крылов и Ньютон пришли в Fight Nights примерно в одно время. Кто ещё из именитых бойцов мог оказаться у вас наряду с ними?

— Сразу скажу, с Мусаси и Сен-Пьером мы переговоров не вели, хотя нам и приписывали интерес к ним. Это логично, любая организация хотела бы видеть таких бойцов у себя. Но мы и так подписали практически всех, кого хотели.



— И всё же почему звёзды переходят из UFC только в Bellator?

— По мировой узнаваемости Bellator, очевидно, является компанией номер два. Она давно существует, имена её атлетов зачастую известны всему миру. Пускай даже многие из них – «старики», но они всё равно повышают престиж и узнаваемость бренда. Правда, иногда это сказывается на спортивной составляющей.



— В спортивной составляющей вы с Bellator конкуренты?

— Безусловно. Наши бои точно интереснее, но Fight Nights отстаёт от Bellator в медийности, ведь это компания из страны – лидера индустрии. Любая новость американского рынка становится новостью во всём мире MMA. Мы работаем над тем, чтобы новости Fight Nights Global вышли на такой же уровень.



— Но зачем им следить за нами?

— Чтобы следили везде, нам нужно ещё немножко укрепиться именитыми иностранными бойцами. Российской частью нашего ростера мы довольны. Существует разделение на молодых, злых и перспективных и именитых, маститых.



— Раз планируете выходить на мировой уровень, почему не перехватываете звёзд у Bellator?

— Мы точно не охотимся за бойцами, которые расстались с другими организациями в силу своей профнепригодости. Пардон, но, например, Фрэнк Мир является таковым.

— Мир, может быть, но Мусаси и Макдональд – звёзды, и они ушли в Bellator.

— Мусаси, уверен, был интересен UFC. Макдональд – вообще герой, этих двоих не увольняли. Но и наши бойцы с опытом выступлений в UFC – далеко не вышедшие в тираж ветераны. Русимара Пальяреса уволили по другим причинам – он был чрезмерно жесток. К счастью, сейчас образумился. Диегу Брандан был освобождён от контракта по бытовым причинам. Как и Майкл Грэйвс. Всё это бойцы в рассвете, они ещё способны конкурировать на элитном уровне.



— И всё же звёздный боец при прочих равных, скорее, выберет Bellator, а не Fight Nights. Согласны?

— В последнее время наметился перевес в нашу сторону. Например, Тони Джонсон – высококлассный тяжеловес, который выбрал нас и, думаю, об этом не пожалел. Увидите, в его карьере в Fight Nights всё самое интересное впереди. Ещё можно вспомнить о Виталии Минакове — чемпион Bellator, который тоже предпочёл выступать в FNG.



— По зарплатам с заокеанскими коллегами вы в состоянии конкурировать?

— В финансовой части, думаю, мы не уступаем. Fight Nights же удалось организовать поединок Фёдора Емельяненко. Bellator это сделал после нас. Значит, едва ли он способен сильно кого-от удивить рублём. Вернее, долларом.



— Последний вопрос по теме. В ближайшем будущем наступит момент, когда звёздный боец будет раздумывать над предложениями Fight Nights, Bellator и UFC?

— В масштабах мировой индустрии мы — совершенно точно компания, которая может делать большие предложения большим бойцам. Сегодня цель — двигаться в сторону мирового рынка с помощью американских турниров и трансляций. Но эта затея обречена на провал, если мы не будем вступать в переговоры со звёздами спорта. Когда бренд Fight Nights строился, мы создавали определённую картину, набирались опыта. Приглашали бойцов, участие которых в российских турнирах — событие. В своё время между молодым горячим американцем и вышедшим в тираж Тимом Сильвией, мы выбрали Тима. Понятно, почему — он бывший чемпион UFC. Но эти времена в прошлом. Я вам обещаю, Fight Nights будет биться за каждого серьёзного спортсмена, за каждого свободного агента на рынке — будь то россиянин или американец.

«Подписали Бигфута, потому что он вернулся к былым кондициям»

— Честно говоря, подписание Бигфута напоминает историю с Тимом Сильвией.

— Не согласен. Антонью Силва не интересовал нас, когда вышел на рынок свободных агентов. К этой кандидатуре мы пришли после боя его боя с Иваном Штырковым. Тогда стало ясно, что бразилец вернулся к своим лучшим кондициям. Да, сделал он это с помощью определённых медицинских корректировок, но не забывайте, что в послужном списке Силвы победы над Фёдором Емельяненко и Андреем Орловским. Мы взяли Бигфута и не пожалели: его бой с Виталием Минаковым получился вполне конкурентным. Да, он проиграл, но до него Виталий ещё 19 человек побил.



— Нет опасений, что «медицинские корректировки» — это самое безобидное, что мог сделать со своим организмом Бигфут без контроля USADA?

— Он ещё не проверялся на допинг в России. Пока на каждом нашем турнире тестируется по четыре «счастливчика», но через какое-то время все будут подвержены процедуре допинг-контроля. А там уже, как говорится, анализы покажут. За каждую положительную пробу, как и любая чистая организация, будем карать по всей строгости.



— Это потом. А сейчас правильно ли с точки зрения морали выпускать в клетку человека с репутацией «химика», да ещё и без допинг-контроля?

— Послушайте, Антонью Силва понёс справедливое наказание за своё нарушение. Мы не уличали Бигфута в употреблении запрещённых препаратов, значит, и обвинять его не в чем. Этот боец ещё подерётся в Fight Nights, но прежде он будет предупреждён обо всех возможных последствиях провала допинг-теста.

Бигфут понёс справедливое наказание за своё нарушение. Мы не уличали его в употреблении запрещённых препаратов, значит, и обвинять его не в чем.

— Ближайший бой Бигфута пройдёт по правилам кикбоксинга против чемпиона Glory Рико Верховена. Кому и зачем понадобился этот странный поединок?

— Для самого Силвы это беспроигрышный вариант. Так называемый «money fight». Да и по раскладам: если Бигфут проиграет – скажут, что уступил чемпиону, а выиграет – совершит громкий апсет. Вопрос – зачем всё это Glory… Видимо, драться больше некому.

— Что скажете о перспективах Силвы в этом бою?

— Дай Бог ему здоровья.

«Если по сцене летает женщина в костюме паука, значит, у неё есть аудитория»

— Не мне вам рассказывать о репутации Fight Nights в народе: более или менее вся российская аудитория любит обсуждать вашу склонность делать шоу на турнирах. Планируете уходить от этого формата?

— Мы не ушли от шоу совсем, но трансформировали его. Оно теперь немножко другое – от сцены ушло в зал. Сейчас основная работа — с публикой: маскот, разные активности со зрителем — kiss-камера, подарки, лотереи. Всё то, ради чего зрители приходят помимо боёв.



— Тем временем в Интернете обсуждают женщину в надувном костюме паука.

— Мы даём зрителю то, что ему нужно. Люди покупают билеты на наши ивенты. А те, кто считают это странным, пускай сами продают свои мероприятия, на которые никто не ходит. Fight Nights исследует зрителя и понимает, что ему нужно. Женщина в костюме паука летает по сцене – прекрасно! Значит, и у неё была своя аудитория. И даже обсуждения, мол, она чуть не перевернулась там – это тоже отлично. Значит, смотрели.



— Не думали эти комментарии как-то иронично обыгрывать?

— У нас всё в порядке с самоиронией. Где-то можем и посмеяться, а когда надо – и недоработки признаём. Нет проблем.



— Когда в последний раз приходилось говорить об ошибках?

— Когда в Махачкале бутылки летели в клетку. Мы не обвиняем местный ЧОП или кого-то ещё, это наши проблемы. Сами взяли и придумали турнир в Махачкале, где у ряда людей проблемы с воспитанием, к сожалению. Да ещё и привезли туда Диего Брандан, который стал, по сути, провокатором. Это наша зона ответственности, мы с этим соглашаемся, не ищем крайних.

— Конкуренты ваши взгляды на шоу используют в качестве лозунга о том, как делать не надо.

— Строить свой бренд на критике другого… От того, что кто-то «хуже», ты точно лучше не станешь. Но если они только так могут привлечь зрителя – пожалуйста. Лично я только порадуюсь, если все наши промоушены будут работать хорошо, и у всех всё будет получаться. А ещё я уверен, что человек, пришедший на четырёхчасовое шоу, должен получить что-то кроме боёв. Папа с сыном, а может ещё и с дочкой, не сможет просто так просидеть, упиваясь красочным поединками. Зритель должен купить бутерброд, кепку, попить водички, или хотя бы иметь возможность всё это сделать. Пусть в лотерее поучаствует, чтобы получить футболку от Fight Nights Global, а, может быть, и автомобиль, как у нас бывало. Человек должен уйти с ощущением, что он побывал на полноценном празднике. А что касается телезрителей, могу сказать так: как ты шоу не делай, его всё равно не покажут. Там только бои.



— Беседа ушла в сторону от спорта.

— А вы считаете, что зрителю интересно про спорт читать? Ему плевать! Зрителю нужно создавать хайп, ему неинтересно, как спортсмен готовился. Это круто для таких же спортсменов. А простому человеку подавай другое: кого спортсмен любит, где он живёт, кто его дети и родители, какие книжки он читает. Кто где готовится и собирается подраться – техническая информация. Она не так любопытна. Лично я такое перелистываю сразу. А всё, что находится за пределами клетки мне интересно по-настоящему! Я не хочу болеть за сильных атлетов, нет. Я хочу болеть за личностей! Положительных, отрицательных – не важно.

А вы считаете, что зрителю интересно про спорт читать? Ему плевать! Зрителю нужно создавать хайп.

— Кто первый приходит на ум, говоря о такой личности в ММА?

— Александр Емельяненко. Почему люди включат телевизор посмотреть, как он выступит? Потому что они его знают. Да, по имиджу он эдакий «бэд бой», хотя в глубине души отличный парень.



Люди будут за него болеть, им интересно. И мы работаем над тем, чтобы зрители так же знали каждого, кто выходит в клетку. Знали, как личность, а не только как бойца – тогда и переживать будут по-настоящему. Можно сколько угодно говорить, что сегодня много спортсменов, которые точно выше классом, чем Саша Емельяненко, но это всё лирика – болеть-то всё равно будут за Сашу. А даже если нет, то точно захотят на него посмотреть.

Можно сколько угодно говорить, что сегодня много спортсменов, которые точно выше классом, чем Саша Емельяненко, но болеть-то всё равно будут за Сашу.

— Сами бы хотели посмотреть на него в Fight Nights?

— Нам задавали этот вопрос после того, как Саша освободился из мест лишения свободы. Он — высококлассный боец, который, к сожалению, зачастую не показывает всего, на что способен. Если Саша ещё в состоянии собраться, то я считаю, что абсолютно любой промоушен будет в нём заинтересован. Но если он снова продемонстрирует то, что мы видели последние три года… Такой Александр Емельяненко нам не интересен.

«UFC сделали всё, чтобы спасти карьеру Джонса, а он на всё на***л»

— Даже без Александра Емельяненко в вашем ростере хватает бойцов с интересной судьбой. Один из таких – Расул Мирзаев – недавно говорил о скором возвращении. Когда ждать его в клетке?

— Скорее всего, Расул вернётся 16 декабря. Хочу, чтобы его соперником был Джош Хилл. Но Хилл только недавно дрался в Сочи, потому, возможно, ещё не восстановил тренировки. Если не сможет он, найдём Мирзаеву другого интересного соперника.



— Реванш с Леваном Макашвили возможен в скором времени?

— Макашвили будет драться за пояс в категории до 66 килограмм.



— Всем известно об отношениях Fight Nights с Артёмом Лобовым. Планируете ли в будущем подписать контакт с ним?

— У него отлично складывается карьера в UFC. Нет никаких предпосылок подписать его в ближайшем будущем. Был момент, когда Артём приблизился к увольнению, но сейчас нынешний работодатель в нём очень заинтересован.



— Он – тоже личность?

— Лобов близок к идеалу в этом смысле. У него высокий класс, бой с Кабом Суонсоном это показал. Артём понятен нашей публике, это русский человек, живущий при этом в англоязычном мире. Он тренируется и проживает в Ирландии и является там совершенно своим человеком. Его близкий друг – человек номер один в индустрии MMA Конор Макгрегор. Лобов – абсолютная находка для любого промоушена.



— Есть боец, чья судьба не скучнее, чем у Лобова, но ему ещё долго нельзя будет выступать в США. Речь о Джоне Джонсе. Ему ведь наверняка можно драться в России?

— Может быть и можно, но я думаю, что это было бы неправильно.



— Почему?!

— Джон Джонс — отличный парень и великолепный боец, но он попирает все каноны индустрии. Почему мы должны его поддерживать? Родная для Джонса организация сделала всё, чтобы спасти его карьеру. Парня возвращали и прощали, а он на всё на***л. Те препараты, которые обнаружили в его организме, невозможно отнести к категории случайно употребляемых. На***л там, на***т и в другом месте. Зачем приглашать человека, который в итоге нагадит в твоём же доме?



— Неужели возможный профит не оправдывает риск? Это же лучший боец мира!

— Это даже не риск, а абсолютно гарантированно провальный сценарий.

Малдонаду хотел выступить в боксе ещё до боя Мэйвезера с Макгрегором – где-то год назад.

— Есть более надёжный способ привлечь внимание к боям, популярный в последнее время — весь мир наблюдал за кроссовером Мэйвезер – Макгрегор. Вы уже задумывались над организацией похожего шоу?

— У нас на примете бой Фабиу Малдонаду – Денис Лебедев, в котором силы Fight Nights и «Мира бокса» должны объединиться. Идея отличная, слово за «Миром бокса». Если мы объединимся и сделаем эту историю, то абсолютно все будут в выигрыше: индустрия MMA, индустрия бокса, зрители и болельщики. Малдонаду хотел выступить в боксе ещё до боя Мэйвезера с Макгрегором – примерно год назад.