Итоги сентября. Как Волков рубил дуб, а Емельяненко возвращался

Боец месяца

Не каждому бойцу удаётся поймать второе дыхание сразу после поражения в титульном бою. Это нередко приводит к потере мотивации и продлению серии неудач. Бразильянка Джессика Андраде на своём спортивном пути знала немало побед и падений, сделала себе имя победой над россиянкой Миланой Дудиевой, после чего дебютировала в UFC. В мае она не смогла противостоять доминирующей чемпионке наилегчайшего веса Йоанне Енджейчик и сразу же после этого вышла на бой с общепризнанным вторым номером Клаудией Гадельей, которая кроме Енджейчик не проигрывала никому. Поначалу казалось, что так будет и на этот раз, если бы Андраде не проявила свой характер.

Получив сильное рассечение, эта невысокая девушка, напоминающая питбуля и кажущаяся маленькой даже для минимальной категории в UFC, смогла переломить неудачный ход боя и морально задавить соперницу своей энергией и мощью. В концовке уже она устроила Гаделье кровавую баню. Не исключено, что Джессика скоро получит и второй шанс против чемпионки, хотя свою карьеру в UFC бразильянка начала с безоговорочного поражения от Лиз Кармуш.

Бой месяца

Схватка двух самых высоких бойцов UFC была интересна уже тем, что они оба не встречались с такими соперниками. Волков так впервые в карьере противостоял превосходящему себя в росте бойцу, но ничуть не тушевался, ведь помогал готовиться ему сам Сэмми Шилт. Он, словно опытный дровосек, взял в руки острый топорик и медленно, но верно принялся рубить здоровенный дуб. В отличие от дуба, Струве опасно огрызался и открыл Александру неприятное рассечение, но постепенно голландец стал уставать, терять в скорости и ударной мощи, а в третьем раунде оказался забит градом ударов россиянина.

Нокаут месяца

Маирбек Тайсумов в Голландии одержал уже пятую победу подряд нокаутом, но от боёв с топовыми бойцами его по-прежнему оберегает отсутствие американской визы. Сам чеченец с австрийским паспортом уже бросает вызов сильнейшим и стремится включиться в титульную гонку. Очередная эффектная развязка настигла бразильца Фелипе Силву спустя полторы минуты после начала боя. У сетки Тайсумов провёл мощнейшую двойку, после которой соперник уже летел лицом в пол и ещё долго не мог прийти в себя. Не самый крупный легковес Тайсумов берёт своё за счёт невероятной скорости.

Приём месяца

Экс-чемпион мира в лёгком весе Рафаэл дус Анжус неплохо обосновался в новом для себя полусреднем дивизионе, и в первом раунде придушил превосходящего на голову в росте Нила Мэгни. Отток среднего класса лиги в Bellator привёл к тому, что такие ребята как Мэгни крепко осели в десятке лучших своего веса и оказались в шаге от титульного боя. Бразилец на сто процентов использовал то, что он умеет делать лучше всего — бразильское джиу-джитсу. После перевода в партер он недолго мучил визави и покончил с ним с помощью ручного треугольника. Ещё пара побед дус Анжуса в этом дивизионе, и впору будет выходить на бой с Тайроном Вудли.

Другие бои

2 сентября. Шанхай (Китай). One 60

Бен Аскрен победил Себастьяна Кадестама и отстоял титул One в полусреднем весе.

Попытка создать интригу в бою Бена Аскрена в очередной раз потерпела неудачу. Шведский претендент оказался слабоват в партере и позволил замучить себя за два раунда, а Аскрен так и не научился акцентировано бить и делать что-то новое и интересное для зрителей. Похоже, эта «петрушка» надоела и ему самому. Он планирует закончить карьеру в следующем бою с Синьей Аоки.

2 сентября. Роттердам (Голландия). UFC Fight Night 115

Рустам Хабилов победил по очкам Десмонда Грина.

К сожалению, столь же предсказуемым, как Аскрен, становится и Хабилов, который в одном безрисковом стиле одержал уже пятую подряд победу по очкам. В этот раз Рустам даже в стойке превосходил своего оппонента и умело чередовал удары с попытками навязать борьбу. Грин тоже в долгу не остался, разбил россиянину нос, но этого не хватило для победы.

Абдул-Керим Эдилов нокаутировал Бояна Михайловича.

Для дебютного боя любимцу Рамзана Кадырова подобрали в соперники совсем невнятного серба. Тот легко пропускал проходы в ноги и полтора раунда жёстко получал в партере. То ли у Эдилова не всё в порядке с завершением и ударной мощью, то ли у серба достаточно крепкая голова, но так могло продолжаться до бесконечности, если бы рефери в середине второго раунда не остановил одностороннее избиение.



Забит Магомедшарипов победил удушением Майка Сантьяго.

Невероятно высокий для полулёгкого веса, быстрый и техничный дагестанский боец оставил от своего дебюта самое приятное впечатление. Он порадовал зрелищными ударами ногами и повторил суперудар Энтони Петтиса с использованием сетки, а во втором раунде на кураже разбил и задушил соперника, после чего бросил вызов Артёму Лобову.

4 сентября. Махачкала. FIGHT NIGHTS 73



Ахмед Алиев победил техническим нокаутом Диегу Брандана. Интересный турнир в Махачкале был омрачён судейскими и организационными скандалами. В главном бою в клетку летели посторонние предметы в бразильца, из-за чего он отказался от продолжения схватки. Сами бойцы тоже оказались хороши. Алиев ударил соперника после остановки поединка, а Брандан, по его словам, укусил его в партере. Возможно, бойцов ждёт уже хорошо подогретый реванш.

«У нас на примете бой Малдонаду – Лебедев. Слово за «Миром бокса» И это не все планы Fight Nights. Много любопытного о будущих боях, конкурентах и взглядах на шоу рассказал президент компании Камил Гаджиев.

9 сентября. Эдмонтон (Канада). UFC 215

Аманда Нуньес победила по очкам Валентину Шевченко и отстояла титул UFC в женском легчайшем весе.

Если подходить к этому бою с микроскопом и считать каждое удачное действие, кому-то, как Валентине и её штабу, покажется, что Шевченко победила, но титульные бои нельзя выиграть, пятясь назад и контратакуя одиночными ударами. Тут нужна мотивация как от Бормана Овчинникова — ваш пояс зарыт в центре клетке, нужно прийти туда и выкопать его. Однако Шевченко ещё может получить свой титульный шанс с открытием дивизиона до 57 кг.

Хенри Сехудо нокаутировал Вилсона Рейса.

Проблемы для бразильца начались уже в первом раунде, когда он под ударами олимпийского чемпиона по вольной борьбе начал болтаться, как ива на ветру. Запала стойкости хватило ровно на раунд, так как в начале второй пятиминутки Сехудо срубил своего визави и жёстко добил на канвасе. Поскольку Деметриус Джонсон уже перебил половину дивизиона по два раза, Сехудо также может рассчитывать на второй шанс.

Джереми Стефенс победил по очкам Гилберта Мелендеса.

Экс-чемпион Strikeforce окончательно постарел и замедлился, а потому переход в полулёгкий вес принесёт ему только новые проблемы. Судьба боя с мощным Стефенсом решилась уже в первом раунде. Жесткие лоу-кики травмировали ногу мексиканца, и он заканчивал бой через бой фактически на одной ноге. Временами Мелендес падал на спину, но даже не думал сдаваться и встретил финальный гонг на ногах.

16 сентября. Питтсбург (США). UFC Fight Nights 116

Люк Рокхолд победил сдачей от ударов Дэвида Бранча.

Первый раунд показал, что у экс-чемпиона остались прежние проблемы. Он был слишком расслаблен в стойке, а его защита напоминала решето. Не самый сильный панчер в UFC Бранч сумел его потрясти и, возможно, довёл бы дело до победы, если бы Рокхолд вовремя не сменил тактику и не перевёл бой в партер. Бранч оказался там на удивление беспомощным и сдался от ударов.

22 сентября. Саитама (Япония). UFC Fight Nights 117



Овинс Сен-Прё победил удушением Юсина Оками.

Японец был призван в экстренном порядке спасать домашний турнир. Для этого ему пришлось подняться на две весовые категории, и он просто не потянул мощи Сен-Прё и был задушен в первом раунде. Изначально гаитянин должен был встретиться с Маурисью Руа, которого он в своё время вырубил за 34 секунды, и сказал, что готов проделать это снова.

Джессика Андраде победила по очкам Клаудию Гаделью.

Жуссьер Формига победил удушением Улку Сасаки. В современной UFC японцам тяжело конкурировать даже в самых лёгких весах. Имеющий отличную репутацию на родине Сасаки ничего не смог сделать с почётным гейткипером дивизиона из Бразилии. Тот перевёл бой в партер в конце раунда и умело провёл удушение.

23 сентября. Казань. M-1 Challenge 83

Брэндон Хэлси победил по очкам Михаила Рагозина.

Разгромленный в реванше с Александром Шлеменко американец оказался достаточно хорош, чтобы справиться с его учеником. Рагозин лишь в конце второго раунда перехватил инициативу и успел побить подуставшего соперника, но большую часть боя Хэлси контролировал его в стиле Аскрена, а россиянин так ничего и не придумал против прямолинейных, как рельсы, тейкдаунов.

Видео можно посмотреть на официальном ютуб-канале M-1 Global

Александр Доскальчук победил удушением Вадима Малыгина и завоевал титул М-1 в наилегчайшем весе.

Лига короновала своего первого чемпиона, выигравшего финал «четвёрки» в весе до 57 кг. Украинец оказался лучше подготовлен и заряжен на бой и в середине второго раунда легко поймал потерявшего концентрацию Малыгина на гильотину.

Видео можно посмотреть на официальном ютуб-канале M-1 Global

23 сентября. Сан-Хосе (США). Bellator 183

Патрики Фрейре победил Бенсона Хендерсона раздельным решением судей.

Старший Питбуль отомстил за младшего брата, который проиграл Хендерсону из-за досадной травмы. После того поражения рекорд экс-чемпиона UFC в новой организации стал 1-3, при этом Бенсон не радует и яркими боями. С возрастом он стал академичным, медленным и уже всё чаще задумывается об окончании карьеры. Удовлетворять его большие финансовые аппетиты даже Скотт Кокер вряд ли захочет до бесконечности.

Пол Дейли нокаутировал Лоренца Ларкина.

Ещё один беглец от «рабских условий» в UFC не снискал успеха в клетке Bellator. В первом раунде он неплохо справлялся с британским нокаутёром, но постепенно забыл про его убойный хук, с котором и познакомился к середине поединка. Дейли же стал очередным претендентом в очередь на чемпионский пояс Дугласа Лимы вслед за Рори Макдональдом и Андреем Корешковым.

27 сентября. Москва. WFCA 42

Александр Емельяненко нокаутировал Жерониму дус Сантуса.

Рефери Виктор Корнеев, конечно, поторопился с остановкой боя, но Александр оставил яркое впечатление. Он выиграл размен у неплохого ударника и отправил его на канвас, а главное выглядел подсушенным, хорошо натренированным и действительно в своей лучшей форме. Хочется верить, что проблемы с алкоголем и асоциальным поведением у него позади.

29 сентября. Москва. FIGHT NIGHTS 74

Николай Алексахин нокаутировал Майкла Грэйвса.

Экс-претендент на титул One FC в полусреднем весе Николай Алексахин проводил третий бой в FIGHT NIGHTS. Противостоял россиянину ранее небитый Майкл Грэйвс, в послужном списке которого значились три боя в UFC. Несмотря на чистый рекорд американца в лучшей организации мира (правда, там есть одна ничья), Алексахин сумел не просто победить Грэйвса, но и сделать это досрочно. Отличная атака Николая на старте четвёртой минуты третьего раунда, начавшаяся с хайкика, привела к длительному добиванию и победе россиянина техническим нокаутом.

30 сентября. Москва. ACB 71

Пётр Ян нокаутировал Матеуша Маттоса и отстоял титул АСВ в легчайшем весе.

Первый раунд ушёл у Яна на то, чтобы приспособиться к сопернику, во втором он уже стал его жёстко перебивать и дважды опрокинул на канвас, а в третьем добил удивительно плотными для такого веса ударами. После столь доминирующей победы над не битым до этого бразильцем подобрать соперника Яну будет гораздо сложнее.

Эдуард Вартанян победил по очкам Андрея Кошкина и завоевал временный титул ACB в лёгком весе.

Вартанян доминировал весь поединок за счёт переводов в партер, сильно разбил сопернику нос и глаза и был близок к тому, чтобы закончить бой удушением. Кошкин проявил крепкий бойцовский характер и продержался до конца. Теперь Вартаняну предстоит реванш с Абдул-Азизом Абдулвахабовым.

Главные бои в октябре:

6 октября. Санкт-Петербург. FIGHT NIGHTS 75

Титульный бой в легчайшем весе. Томаш Дэк — Никита Чистяков

6 октября. Такервиль (США). Bellator 184

Титульный бой в легчайшем весе. Эдуарду Дантас — Даррион Колдуэлл

7 октября. Лас-Вегас (США). UFC 216

Бой за временный титул в лёгком весе. Тони Фергюсон — Кевин Ли

Титульный бой в наилегчайшем весе. Деметриус Джонсон — Рэй Борг

Бой в тяжёлом весе. Фабрисью Вердум — Деррик Льюис

Бой в лёгком весе. Бенейл Дариуш — Эван Данэм

Бой в наилегчайшем весе. Джон Морага — Магомед Бибулатов

8 октября. Краснодар. FIGHT NIGHTS 76

Титульный бой в наилегчайшем весе. Вартан Асатрян — Тагир Уланбеков

13 октября. Сургут. FIGHT NIGHTS 77

Бой в полутяжёлом весе. Никита Крылов – Эмануэль Ньютон

20 октября. Анкасвиль (США). Bellator 185

Бой в среднем весе. Гегард Мусаси — Александр Шлеменко

Бой в полутяжёлом весе. Мухаммед Лаваль — Лайам Макгири

21 октября. Гданьск (Польша). UFC Fight Night 118

Бой в полусреднем весе. Дональд Черроне — Даррен Тилл

Бой в женском наилегчайшем весе. Каролина Ковалькевич — Джоди Эскибел

Бой в среднем весе. Тревор Смит — Рамазан Эмеев

Бой в тяжелом весе. Дмитрий Смоляков — Адам Вечорек

27 октября. Санкт-Петербург. M-1 Challenge 84

Титульный бой в полусреднем весе. Алексей Кунченко — Сергей Романов

Титульный бой в среднем весе. Кайю Магальяйнш — Артём Фролов

28 октября. Сан-Паулу (Бразилия). UFC Fight Night 119

Бой в среднем весе. Лиоту Мачида — Дерек Брансон

Бой в полусреднем весе. Демиан Майя — Колби Ковингтон

Бой в легчайшем весе. Джон Линекер — Марлон Вера.