Кто быстрее Хабиба. Ещё пять россиян, претендующих на титул UFC

Никто не ставит под сомнение статус Хабиба Нурмагомедова, сегодня он – главная звезда UFC и смешанных единоборств из нашей страны. Однако многочисленные проблемы со здоровьем, сложные взаимоотношения с работодателем и запутанная ситуация в дивизионе до 70 килограмм дали возможность некоторым представителям России приблизиться к статусу Орла на мировой арене. Несмотря на первую строчку рейтинга, Нурмагомедов имеет не так много шансов выйти на «титульник» в ближайшем будущем.

В грядущие выходные UFC определит лишь временного чемпиона в лёгком весе, за это звание поспорят Тони Фергюсон и Кевин Ли. Неоспоримый чемпион Конор Макгрегор почти продвинул ближайшую защиту против Нейта Диаса. Если ирландец победит, то следующим его соперником по логике (которая, правда, не всегда работает) должен стать временный чемпион. При таком раскладе Нурмагомедов подерётся за титул в лучшем случае через год-полтора, если всё ещё останется в статусе главного контендера категории. За это время некоторым нашим бойцам, вполне вероятно, выпадет возможность побиться если не за титул, то оспорить статус главного претендента в своих категориях. Поговорим об этих бойцах.

Александр Волков, 28 лет (29-6, 3-0 в UFC)

Весовая категория: тяжёлая (+93 кг.)

Место в рейтинге: 7

Бывший чемпион в тяжёлом весе Bellatorи М-1 Александр Волков отлично начал свой путь в UFC. На сегодня в активе Волкова три подряд победы в компании, и одерживал он их с каждым разом всё более уверенно. Сперва было выстраданное раздельное решением в поединке с Тимоти Джонсоном, затем последовала победа единогласным решением над популярным Роем Нельсоном, и месяц назад в Роттердаме Александр Волков зрелищно «забил» в третьем раунде местного Стефана Штруве. И если вы думаете, что этого недостаточно для того, чтобы называться претендентом на пояс, давайте прикинем список ближайших преследователей Миочича, с которыми Волкову предстоит конкурировать за звание главного контендера категории.

Алистайр Оверем. Не так давно проиграл. Как раз Миочичу в чемпионском бою. Ему титульник в ближайшее время дать не должны.

Фабрисью Вердум. Уже проигрывал Оверему. Да, поражение более чем спорное, но из рекорда его уже не уберёшь. А возможная победа над Дерриком Льюисом на UFC 216 – вряд ли билет на бой с чемпионом.

Кейн Веласкес. Постоянно проигрывает собственному организму. Последняя победа бывшего чемпиона в клетке датирована летом 2016 года и была одержана в поединке с Трэвисом Брауном. Мужа Ронды Роузи в последние пару лет побеждают все.

Фрэнсис Нганну. Вот, пожалуй, единственный по-настоящему устрашающий потенциальный соперник Стипе Миочича. Но и тут не всё так однозначно. Нганну ведёт серию из пяти досрочных побед в UFC и выглядит настоящим монстром, только вот уровень оппозиции в этих поединках никак не назовёшь топовым. Впереди Фрэнсиса ждёт настоящий экзамен у профессора Оверема.

Дальше в рейтинге идут Марк Хант, главный поединок в жизни которого – борьба с читерами, и Деррик Льюис, у которого почти нет шансов в поединке с Фабрисью Вердумом.

В такой компании Александр Волков смотрится очень даже выгодно: зрелищный, опытный, но всё ещё перспективный (28 лет – тинейджер по меркам дивизиона) боец с тремя победами подряд. Если UFC сделает всё правильно и справедливо, следующий бой Волкова должен быть с топом и, возможно, носить претендентский статус.

Майрбек Тайсумов, 29 лет (26-5, 6-1 в UFC)

Весовая категория: лёгкая (до 70 кг)

Место в рейтинге: 15

Да, в лёгком весе полно претендентов. Да, 15-я строчка – не то положение, чтобы просить титульник. Да, Тайсумов ещё не решил проблему с американской визой. Но последняя пара лет приучила нас, что своими фаворитами UFC считает в первую очередь бойцов, способных дать зрелище. Майрбек именно такой, а ещё он:

а) ведёт серию из пяти побед нокаутом, это рекорд лёгкого веса,

б) готов драться часто и с кем угодно, о чём неоднократно говорил,

в) вскоре обещает разобраться с визой и уже вызывает топов (Альварес, Кьеза, Барбоза).

Ожидается, что Майрбек вернётся в клетку в конце декабря на турнире UFCв Шанхае. Если повезёт с соперником и результатом, то начало/середина 2018 года – отличное время для Тайсумова, чтобы подраться с топом в США и подняться в пятёрку главных претендентов лёгкого веса.

Алексей Олейник, 40 лет (55-10-1, 4-1 в UFC)

Весовая категория: тяжёлая (+93 кг.)

Место в рейтинге: 9

Удивительные вещи вытворяет на 22-м году карьеры Алексей Олейник. В свои 40 ветеран спорта уверенно идёт в десятке лучших тяжеловесов UFC и побеждает крепких соперников зачастую уникальными приёмами.

«Иезекиильчоук», исполненный Олейником в бою с Виктором Пештой, по-настоящему впечатлил американскую публику. Впереди у Алексея непростой бой с Кёртисом Блэйдсом, ведущим серию из трёх побед. В случае победы наш боец обязательно должен быть рассмотрен компанией как один из теневых контендеров дивизиона. Досрочные победы и довольно солидная фанатская база в России должны помочь Олейнику не пропасть с радаров матчмейкеров UFC в любом случае. Ну и не забываем о кадровых проблемах в тяжёлом дивизионе – драться с Миочичем почти некому.

Магомед Бибулатов, 29 лет (14-0, 1-0 в UFC)

Весовая категория: наилегчайшая (до 57 кг.)

Место в рейтинге: 14

Очередной случай, когда смотреть на рейтинг не имеет смысла. 14-й номер наилегчайшего веса UFC Магомед Бибулатов – чемпионACB, WSOF и победитель Гран-При WFCA (а также обладатель пояса, соответственно). Его скромное положение в таблице лучших «мухачей» организации – вопрос времени. Так можно было бы сказать и про завоевание пояса UFC, если бы чемпионом весовой категории не значился лучший боец вне зависимости от веса Деметриус Джонсон. В остальном будущее Бибулатова в «мухачах» UFC видится весьма безоблачным, если всё пойдёт своим чередом. Уже следующим соперником Магомедова станет восьмой номер рейтинга и бывший претендент на титул Джон Морага. Учитывая нынешнюю форму Мораги (1-3 в последних четырёх боях), шансы Бибулатова можно оценить как довольно высокие. Ну а там уже и претендентский поединок не за горами. Первый российский участник чемпионского боя в истории Али Багаутинов дошёл до встречи с Деметриусом Джонсоном, одержав как раз три победы в UFC. При этом ситуация с конкуренцией в дивизионе тогда была даже лучше, чем сегодня.

Забит Магомедшарипов, 26 лет (13-1, 1-0 в UFC)

Весовая категория: полулёгкая (до 66 кг.)

Место в рейтинге: за пределами топ-15

Ещё один экс-чемпион ACB буквально ворвался на новое место работы. Первый соперник Забита Магомедшарипова в UFC Майк Сантьяго на себе прочувствовал весь нереальный арсенал дагестанского бойца. «Ударка» Магомедшарипа действительно захватывает дух. В течение 9 с небольшим минут поединка Забит продемонстрировал несколько ударов ногами в прыжке, похожие на приёмы из боевиков 90-х, однажды исполнил свою версию «шоутаймкика», а закончил бой удушающим со спины.

Известный за океаном тренер Марк Генри (Забит тренируется именно у этого специалиста, когда проходит подготовку в Америке) ещё до дебюта Магомедшарипова в UFC сказал, что с таким проспектом компании Даны Уайта больше не нужен Конор Макгрегор. После турнира в Роттердаме в эти слова как-то поверилось. Теперь Магомедшарипову нужно столь же эффектно проходить ближайших соперников. Тогда о нём заговорят ещё активнее, и UFC придётся придумать дагестанцу бой с именитым оппонентом. Кстати, одного такого Забит уже вызвал сам – после сентябрьской победы над Майком Сантьяго россиянин предложил провести схватку Артёму Лобову. На бумаге такой поединок смотрится отлично: оба зрелищные, оба связаны корнями с территорией нашей страны, один должен прийти на смену Конору Макгрегору, а другой – его близкий приятель.