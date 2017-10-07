UFC 216: «бумажный» пояс, рекорд «Мышонка» и «Чаборз» в андеркарде

Тони Фергюсон – Кевин Ли. Бой за временный титул UFC в лёгком весе

Интрига: сможет ли седьмой номер рейтинга хоть что-то



Целесообразность временных титулов – вопрос не из области спорта. Такие бои устраивают ради зрителя, афиши, но не для выявления лучшего. В противном случае в UFC подождали бы выздоровления Хабиба Нурмагомедова, первого сеяного, как говорят в теннисе. Но большой турнир UFC 216 сильно нуждался в громкой афише. А лучший способ сделать подобное событие более значимым – дать хедлайнерам какой-нибудь титул на розыгрыш. Оспорят временный пояс лёгкого дивизиона – реальный претендент, второй номер рейтинга Тони Фергюсон (22-3, 12-1 в UFC), и… седьмой легковес мира Кевин Ли (16-2, 9-2 в UFC).

Бесспорно, этот болтливый паренёк из Мичигана давно рассматривался фанатами как будущий контендер лёгкого веса. Помимо вызывающего поведения Кевин умеет ярко проявить себя в клетке. Многие специалисты отмечают его навыки в борьбе. Однако Ли и близко не поставишь по общему уровню подготовки с ближайшим соперником Тони Фергюсоном. Самый техничный, разносторонне развитый и агрессивный боец дивизиона, ведущий серию из девяти побед – всё это про Эль Кукуя.

Пожалуй, главной интригой поединка станет не результат, а его рисунок: сумеет ли хоть что-то показать перспективный и талантливый, но необстрелянный Кевин Ли в бою с главным «маньяком» дивизиона Тони Фергюсоном. Шанс Ли в возможной недооценке со стороны Фергюсона – такое уже было, когда Тони выходил против Лэндо Ваннаты, заменившего Нурмагомедова. Эль Кукуй здорово рисковал проиграть нокаутом в первом раунде, но по итогу собрался с мыслями, вернул себе контроль боя и финишировал Ваннату фирменным удушающим «Д’арсе».

Деметриус Джонсон – Рэй Борг. Бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе

Интрига: побьёт ли Джонсон рекорд Андерсона Силвы (11 защит титула)



Наверняка побьёт. Победа над Рэем Боргом (11-2, 5-2 в UFC) должна стать лишь частью общего плана. Выбить себе в соперники бойца из собственной категории – вот главный бой, который выиграл Деметриус Джонсон (26-2-1, 14-1-1 в UFC) ещё пару месяцев назад. В UFC очень хотели, чтобы в рекордной двенадцатой последовательной защите титула «Могучему мышонку» противостоял опаснейший экс-чемпион легчайшей категории Ти Джей Диллашоу. Таким образом компания пыталась повысить популярность своего лучшего атлета, за которым увы не особо любят наблюдать фанаты.



Деметриуса Джонсона такой расклад, естественно, не устроил, и он решил пойти на скандал с работодателем, чем разозлил президента Уайта настолько, что Дэна даже пустил слух о продаже всего дивизиона «мухачей». Но всё кончилось отлично для лидера рейтинга P4P: поединок с Рэем Боргом состоится.



Лучший из лучших получил возможность войти в историю боем с претендентом, ведущим серию всего из двух побед. Вес сделан, со здоровьем у обоих бойцов полный порядок – через сутки мы уже будем знать, побит ли рекорд Андерсона Силвы. И будем честны, помешать сделать это Деметриусу Джонсону может только он сам. При всём уважении к Рэю Боргу, он – самый проходной из всех последних претендентов на пояс великого Джонсона.

Магомед Бибулатов – Джон Морага. Бой в наилегчайшем весе

Интрига: получим ли мы нового российского претендента на пояс



Магомед Бибулатов (14-0, 1-0 в UFC) отлично вписывается в подборку следом за чемпионским поединком в наилегчайшей весовой категории. Бой Бибулатов – Морага многими расценивается как встреча будущего соперника Деметриуса Джонсона с тем, кого действующий чемпион уже бил. Джон Морага (17-6, 6-5 в UFC) был пойман «Мышонком» на рычаг локтя в далёком 2013 году. С тех пор карьера Мораги в UFC проходила не самым ярким образом. Рекорд Джона с момента поражения Деметриусу – 4-4. Не самые впечатляющие цифры.

Чего не скажешь о послужном списке Магомеда Бибулатова. Экс-чемпион в трёх организациях (WSOF, ACB, WFCA) всего после одной победы в UFC удостоился упоминания Джонсоном. Деметриус уже сейчас рассматривает Бибулатова в качестве потенциального соперника. Чеченскому атлету остаётся только оправдывать высокие авансы, выданные ему со всех сторон, и продолжать поход к титульнику.

Кто быстрее Хабиба. Ещё пять россиян, претендующих на титул UFC Вы думаете, что Нурмагомедов – единственный российский претендент на пояс UFC? Попробуем вас разубедить.

Фабрисиу Вердум – Деррик Льюис. Бой в тяжёлом весе

Интрига: закончится ли в этом бою чья-нибудь карьера



Карьера Деррика Льюиса уже заканчивалась после его поражения Марку Ханту в июне 2017 года. Позднее американец передумал и не зря – ему дали в соперники человека, победа над которым почти гарантирует если не чемпионский, то претендентский бой. Впрочем, нельзя исключать, что в случае поражения (которое станет вторым кряду) Льюис вновь обидится на всех и уйдёт на пенсию. Деррик уже делал так, а теперь поводов может прибавиться.

Что касается Фабрисиу Вердума, то для него возможное поражение от Деррика Льюиса может стать третьим в четырёх последних боях. С таким рекордом о титульнике можно будет забыть. Выходить в клетку без шансов когда-нибудь снова побороться за главный пояс в смешанных единоборствах – вряд ли вариант для великого тяжеловеса Вердума. А собираться в новый титульный поход времени особо нет: летом Фабрисиу исполнилось 40.



Если поражение Льюису не обязательно должно закончить карьеру Вердума, то уж точно заставит его задуматься о смене организации. Выбор у Фабрисиу есть: помимо стремительно развивающегося Belattor, в котором для Вердума уже есть один готовый супербой (реванш с Фёдором), бразилец может уехать «доигрывать» в дружественную WFCA.

Том Дюкенуа – Коди Стэманн. Бой в полулёгком весе.

Интрига: продолжится ли восхождение новой звезды UFC



Новый Конор Макгрегор — так называют Тома Дюкенуа (15-1, 1-0 в UFC) – проведёт второй бой в UFC на 216-м номерном турнире. Дебют у бывшего чемпиона в двух весовых категориях BAMMA получился идеальным: американец Патрик Уильямс полностью ощутил на себе всю боль от ударов локтями в исполнении базового тайского боксёра. Зрителям победа Дюкенуа на апрельском UFC on Fox 24 наверняка понравилась, потому от одного из главных проспектов организации ждут яркого продолжения. Пока же Том ведёт серию из шести побед подряд. Хотя его статистика выглядела бы внушительнее, если бы не «ноу контест», датированный сентябрём 2013 года. До того поединка француз побеждал ещё пять раз кряду.



Соперником Дюкенуа станет Коди Стэманн (14-1, 1-0 в UFC), и это идеальный вариант для проверки восходящей звезды. Стэманн – базовый борец, который почти половину побед в карьере (5) одержал, как ни странно, нокаутом. Значит, ни в одном из аспектов боя Коди не может считаться новичком или «мешком». Как и Дюкенуа Стэманн ведёт солидную серию побед (7). Успех в схватке с таким соперником позволит Дюкенуа выйти на топа полулёгкой категории. Особенно если парижанин сделает это в привычной яркой манере.