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Текст: Иван Ковалёв
Фото: Reuters

«Макгрегор и Фергюсон не согласятся драться с Хабибом. Ему дадут Барбозу»

Абдулманап Нурмагомедов, отец лучшего российского бойца UFC, рассказал о будущем сопернике Хабиба и поделился впечатлениями от UFC 216.
8 октября 2017, воскресенье. 17:30 Бокс/ММА

UFC 216 был интересен фанатам из России в первую очередь из-за главного боя, в котором Тони Фергюсон (23-3, 13-1 в UFC) и Кевин Ли (16-3, 9-3 в UFC) разыгрывали временный пояс в лёгком весе. Изначально пару в этом поединке Фергюсону должен был составить первый номер рейтинга Хабиб Нурмагомедов. Но российский легковес не договорился с UFC по дате боя, и организация нашла Тони другого соперника. В итоге Фергюсон предсказуемо одолел седьмого легковеса мира Ли (удушение в третьем раунде) и теперь временного чемпиона ожидает бой за неоспоримый титул с Конором Макгрегором.

Президент UFC Дэна Уайт уже обозначил намерение устроить этот поединок в конце года, однако глава компании ни слова не сказал о будущем всё ещё первого номера рейтинга легковесов Хабиба Нурмагомедова. Для того, чтобы разобраться в перспективах лучшего российского бойца, мы связались с его отцом и тренером Амдулманапом Нурмагомедовым. Известный специалист первым делом прокомментировал итоги UFC 216.

«Конечно, Фергюсон фаворит боя с Макгрегором. Конор – боец уровня седьмого-восьмого места рейтинга и никак не выше. Этот человек не хочет драться с настоящими соперниками».

— Бой Фергюсон – Ли очень понравился, — признаётся Нурмагомедов. – В первую очередь, потому что прошёл так, как я и расписывал ещё давно. Значит, Россия не обеднела на грамотных тренеров.

— Преимущество Ли в начале не удивило?
— Нет. Знал, что его хватит на один раунд. Ли дрался так, как я и ожидал. Единственное, что я не угадал – это время остановки боя. Думал, Фергюсон финиширует Ли во втором раунде, а Тони «задушил» его в третьем.

— Когда уже Хабиб получит свой бой с Фергюсоном?
— А зачем Фергюсону теперь рисковать и выходить против Хабиба? Тони – временный чемпион, он заработал своё право подраться с Макгрегором за настоящий пояс. Видимо, так оно и будет.

— Кого видите фаворитом их боя?
— Фергюсона, конечно. Макгрегор – боец уровня седьмого-восьмого места рейтинга и никак не выше. Этот человек не хочет драться с настоящими соперниками.

— Значит, против Фергюсона у него шансов нет?
— Вообще никаких, если их поединок продлится больше двух раундов. Конор ни за что не выиграет Фергюсона в пятираундовом бою.

— Их бой может состояться в конце года. А когда нам ждать возвращения в клетку Хабиба?

— На сегодня нам интересно четыре соперника: Макгрегор, Фергюсон, Диас и Барбоза. И, скорее всего, Хабибу дадут худший вариант – Эдсона Барбозу. Макгрегор этого боя не хочет, а Фергюсону, как я говорил, нет смысла соглашаться на бой с Хабибом.

— Барбоза устраивает вас как соперник?
— Лучше, чем ничего. Эдсон Барбоза – серьёзный боец, он не менее популярен, чем Кевин Ли и находится выше в рейтинге (четвёртый, а Ли – седьмой. — Прим. «Чемпионат»). На бой Хабиба с Барбозой можно собрать мощную аудиторию – тысяч десять зрителей.

— Значит, бой Нурмагомедов – Барбоза – дело решённое?
— Думаю, да. Готов дать 55 процентов на то, что следующим соперником Хабиба будет Эдсон Барбоза в декабре, и 45 – что кто-то другой из оставшихся трёх вариантов.

Кто быстрее Хабиба. Ещё пять россиян, претендующих на титул UFC
Вы думаете, что Нурмагомедов – единственный российский претендент на пояс UFC? Попробуем вас разубедить.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Конор Макгрегор Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
8 октября 2017, воскресенье
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