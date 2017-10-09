«Фергюсон, ты заслужил этот пояс». В UFC новый чемпион

И рекорд по количеству защит титула. Дантас проиграл в Bellator, Бибулатов – в UFC, Мохнаткин и Багаутинов выиграли в Fight Nights.

Fight Nights Global 75, 6 октября, Санкт-Петербург

В главном бою вечера теперь уже экс-чемпион в легчайшем весе Никита Чистяков (7-4-1) уступил титул претенденту из Словакии Томашу Деку (17-9-1-1 N/C). Бой начался с прессинга Дека — словак наступал, а Чистяков больше пятился назад и выжидал. Такая тактика не принесла Никите успех: в первом размене боя атлеты рухнули на настил, и Дек сумел занять позицию сверху. После недолгой возни в партере Томаш включил активное добивание, и судье в клетке пришлось остановить поединок, когда Чистяков перестал защищаться.

Во втором событии вечера сошлись Михаил Мохнаткин (10-2-2) и Деррик Мейман (19-10). Бывший претендент на титул в тяжёлом весе Fight Nights согласно судейским запискам выиграл все три раунда. Это первая победа Мохнаткина с момента, как он уступил в чемпионском бою Сергею Павловичу.

Все результаты Fight Nights Global 75:



Полулёгкий вес: Акмальджон Мамуров победил Егора Ламаку удушающим приёмом в первом раунде;

Полулёгкий вес: Никита Солонин техническим нокаутом одолел Александра Швабского в первом раунде;

Полусредний вес: Владимир Иванов победил Дмитрия Арышева единогласным решением судей.

Полусредний вес: Василий Зубков одержал победу над Давидом Гладуном удушающим во втором раунде;

Лёгкий вес: Антониу де Оливейра уступил судейским решением АбдулеДадаеву;

Полутяжёлый вес: Алексей Сидоренко победил Малика Мерада нокаутом в первом раунде;

Наилегчайший вес: Тайсон Нэм в первом раунде нокаутировал Ризвана Абуева;

Тяжёлый вес: Михаил Мохнаткин победил Деррика Меймена единогласным решением судей;

Чемпионский бой в легчайшем весе: Никита Чистяков уступил пояс Томашу Деку, проиграв техническим нокаутов в первом раунде.

Bellator 184, 6 октября, Такервиль, Оклахома

В легчайшем весе Bellator тоже сменился чемпион. Уверенно удерживающий пояс последний год Эдуарду Дантас проиграл единогласным судейским решением Дарриону Колдуэлу. Американец имел преимущество по ходу всего поединка и заслуженно завоевал чемпионский пояс. Считавшийся одним из сильнейших бойцов вне UFC Дантас проиграл во второй раз за карьеру в Bellator, которая составляет восемь поединков. Для Колдуэла победа стала 11-й в 12-и профессиональных боях.

В соглавном событии вечера бывший чемпион Bellator Даниэль Страус (24-8-1 N/C) проиграл Эммануэлю Санчесу (16-3) после удушающего «треугольника» в начале третьего раунда. Вернувшийся в клетку после полуторагодичного перерыва Пэт Каррен (23-7) получил единогласное судейское решение у Джона Тейшейры (21-3-2).

Все результаты Bellator 184



Предварительные бои:

Полулёгкий вес: Кендалл Карнахан победил Дэниэля Кэри единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27);

Полулёгкий вес: Вестин Уилсон победил Эл Джея Хермрека, проведя удушающий прием (удушения со спины) во 2-м раунде;

Полутяжёлый вес: Тиган Дули победил Де Маркуса Симмонса, проведя болевой прием (американа) во 2-м раунде;

Полусредний вес: Чанс Ренкунтри победил Джастина Паттерсона, проведя удушающий прием (удушение Д’Арсе) в 1-м раунде;

Лёгкий вес: Каррингтон Бэнкс победил Стива Козолу единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-25);

Полусредний вес: Шон Холден победил Шакира Мак Киллипа техническим нокаутом (удары) во 2-м раунде;

Лёгкий вес: Мануэль Муро победил Эммануэля Риверу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Основные бои:

Легчайший вес: Леонардо Хиго победил Джо Тиамангло единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Полулёгкий вес: Пэт Каррен победил Джона Тейшейру единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-26);

Полулёгкий вес: Эммануэль Санчес победил Даниэля Штрауса, проведя удушающий прием (удушение треугольником) в 3-м раунде;

Титульный бой в легчайшем весе: Даррион Колдуэлл победил Эдуардо Данстаса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 50-45)

UFC 216, 7 октября, Лас-Вегас, США

В главном бою UFC 216 Тони Фергюсон (23-3, 13-1 в UFC) наконец-то подрался за временный титул в лёгком весе. Соперником американца стал соотечественник Кевин Ли (16-3, 9-3 в UFC), занимающий седьмую строчку рейтинга. Бой начался с атак Ли: более молодой претендент агрессивно попёр вперёд и за счёт активности забрал первый раунд. Однако Фергюсон не в первый раз берёт время на раскачку (вспомните бои с дус Анжусом и Ваннатой). Второй раунд Тони провёл уже в роли агрессора, а в третьем судье пришлось вмешиваться в поединок. В ключевом эпизоде казалось, что Кевин Ли провёл удачную атаку, закончившуюся тейкдауном, однако в партере Фергюсон сумел хорошо потрепать Ли из положения снизу. В решающем моменте Тони сперва хорошенько «обработал» голову Ли локтями. После этого Эль Кукуй по очереди попытался провести сперва «рычаг локтя», а потом «треугольник». Удушающий приём вышел удачно – Кевин Ли постучал после вялых попыток вырваться. Тони Фергюсон – новый чемпион UFC в лёгком весе, впереди у американца бой с Конором Макгрегором.

Во втором по значимости бою главного турнира октября все ждали увидеть новый рекорд по количеству защит титула UFC. И чемпион в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (26-2-1, 14-1-1 в UFC) не подкачал. Теперь самая продолжительная серия удачных защит пояса (11) принадлежит сегодняшнему лидеру рейтинга P4P. Стоит отдельно отметить стиль, в котором Джонсон расправился с Рэем Боргом (11-2, 5-2 в UFC): в пятом раунде исторического поединка, когда казалось, что всё идёт к победе чемпиона решением, Деметриус сперва выполнил зрелищный бросок со спины, а следом, почти на лету, схватил Борга на «рычаг локтя» и заставил того сдаться.

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Одним из самых интересных событий UFC 216 для нашего зрителя был поединок россиянина Магомеда Бибулатова (14-1, 1-1 в UFC) против экс-претендента на титул в наилегчайшем весе Джона Мораги (18-6, 7-5 в UFC). Увы, явный фаворит боя Бибулатов проиграл нокаутом в первом раунде, чем наверняка отложил всеми ожидаемую встречу с Деметриусом Джонсоном.

Ещё один поединок UFC 216 достойный внимания – встреча бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердума (22-7-1) и Уолта Харриса (10-6), экстренно заменившего Деррика Льюиса. У последнего за несколько часов возникли проблемы со спиной. Вердум безо всяких проблем и даже ударов победил менее классного соперника в первом раунде.

Все результаты UFC 216



Предварительные бои:

Средний вес: Брэд Таварес победил Талеса Лейтеса единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-26);

Наилегчайший вес: Джон Морага нокаутировал Магомеда Бибулатова в 1-м раунде (1:38);

Наилегчайший вес: Мэтт Шнелл победил Марко Белтрана единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27);

Вес «соломинки»: Поалинья Ботельо победила Пёрл Гонсалес единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Легкий вес: бой Лэндо Ваннаты и Бобби Грина закончился ничьей (29-27, 27-29, 28-28);

Легчайший вес: Коди Стэманн победил Тома Дюкенуа раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27).

Основной кард:

Легкий вес: Бенейл Дариуш и Эван Данхэм закончили бой вничью (29-28, 28-28, 28-28);

Женский наилегчайший вес: Мара Ромеро Борелла победила Калиндру Фариа удушающим со спины в 1-м раунде (2:54);

Тяжелый вес: Фабрисиу Вердум победил Уолта Харриса, проведя болевой прием «рычаг локтя» в 1-м раунде (1:05);

Титульный бой в наилегчайшем весе: Деметриус Джонсон победил Рэя Борга, проведя болевой прием «рычаг локтя» в 5-м раунде (3:15) и защитил пояс;

Бой за временный пояс в лёгком весе: Тони Фергюсон победил Кевина Ли, проведя удушающий прием «треугольник» в 3-м раунде (4:02) и стал временным чемпионом.

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Fight Nights Global 76, 8 октября, Краснодар

В главном бою вечера сошлись экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов (15-6-1) и Дэнни Мартинес (21-8), также имеющий опыт в лучшей лиге мира. Багаутинов подошёл к поединку в Краснодаре с одной победой и одним поражением с момента возвращения в Fight Nights. Для Мартинеса бой с «Панчером» стал дебютным в российской организации. Первая половина стартового раунда осталась за Мартинесом, соперник Багаутинова забрал центр клетки и активно атаковал нашего бойца. В середине пятиминутки Панчер после размена забрал спину Мартинеса в стойке и провёл эффектный бросок. Несмотря на успешный эпизод, остаток раунда вновь прошёл с территориальным преимуществом Дэнни. Следующий отрезок прошёл уже под контролем Багаутинова: за Али было превосходство в стойке и успешный тейкдаун. Третий раунд чудом дошёл до гонга: российский боец дважды отправлял соперника в нокдаун и трижды был близок к досрочному завершению удушающим или техническим нокаутом. Четвёртый и третий раунды прошли под полным контролем Багаутинова. Али ещё несколько раз мог заканчивать поединок, но Мартинес выдержал и дождался финального гонга, за что стоит отдать ему должное.

Во втором по значимости бое вечера встретились чемпион Fight Nights в наилегчайшем весе Вартан Асатрян и претендент Тагир Уламбеков. Контендер дерзко забрал инициативу с самого начала боя, и первый раунд остался за ним. В конце второго раунда показалось, что чемпион вернулся в поединок, однако в третьем Уланбеков вновь пошёл вперёд и победил Асатряна удушающим приёмом «гильотина». Теперь новый чемпион Fight Nights в наилегчайшем весе ждёт своего следующего соперника.

Результаты Fight Nights Global 76:



Лёгкий вес: Ахат Мамедов Игорь Тарыца победил Ахата Мамедова единогласным решением судей;

Легчайший вес: Навруз Джаников уступил Омару Нурмагомедову судейским решением;

Лёгкий вес: Димислав Камавов победил Заура Каирова удушающим во втором раунде;

Лёгкий вес: Руслан Яманбаев победил техническим нокаутом в первом раунде Ислама Бегидова;

Наилегчайший вес, титульный бой: Тагир Уланбековв третьем раунде «удушил» Вартана Асатряна и стал новым чемпионом Fight Nightsв наилегчайшем весе;

Наилегчайший вес: Али Багаутинов победил Дэнни Мартинеса единогласным решением судей.