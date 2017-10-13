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Текст: София Михайлова
Фото: instagram.com/danhendo

Хэндо в стиле 80-х, Серроне играет со змеёй на рыбалке

Мэтт Серра навещает дедушку с бабушкой, а Брюс Баффер тренируется с кинозвездой – в обзоре соцсетей боксёров и бойцов ММА.
13 октября 2017, пятница. 11:00 Бокс/ММА

Дональд Серроне славится тягой к экстремальному досугу. И он таки его получил. Так, обычная рыбалка на лодке обернулась для Ковбоя встречей с гремучей змеёй.

Ныне пенсионер Дэн Хендерсон ведёт вполне развесёлую жизнь после будней бойца ММА. На ежегодный фестиваль барбекю Хэндо пришёл с супругой. Оба одеты в стиле 80-х.

Недавно отпраздновавший победу в Bellator Рой Нельсон решил сходить в кино. Для похода в кинотеатр Рой выбрал фильм с Джеки Чаном «Иностранец».

А легендарному ринг-анонсеру Брюсу Бафферу повезло встретиться со звездой классических боевиков Жан-Клодом Ван Даммом вживую. Встреча произошла в спортзале.

А спортзал Энтони Джошуа посетил восходящая звезда английского футбола Маркус Рэшфорд.

Интересная встреча произошла между будущими соперниками по титульному бою на UFC 218 Максом Холлоуэем и Фрэнки Эдгаром. Бойцы провели совместное мероприятие в Детройте.

Владимир Кличко на неделе был удостоен премии GermanBoxingAwards, которую легендарному боксёру вручил не менее легендарный актёр Тиль Швайгер.

Но самый трогательный досуг был у Мэтта Серры. Экс-чемпион UFC в полусреднем весе навестил бабушку с дедушкой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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