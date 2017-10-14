Первая пятёрка. Лучшие новички UFC в 2017

Кто-то уже близок к титулу. И, конечно, в этом рейтинге не обошлось без наших.

Волкан Оздемир (Швейцария), 28 лет

Рекорд: 15-1, 3-0 в UFC

Весовая категория: полутяжёлая (до 93 кг.)

Швейцарец Волкан Оздемир был подписан в UFC в начале 2017 года, и первым испытанием для полутяжеловеса стал поединок с экс-претендентом на временный пояс Овинсом Сент-Прё (21-10). Дополнительных сложностей приключениям Оздемира добавляло ограниченное время подготовки к главному дебюту в жизни. Дело в том, что Волкан на UFC FIGHT NIGHT 104 вышел на коротком уведомлении, заменив изначального соперника Сен-Прё Яна Блаховича.

Дебютант, тем не менее, с давлением справился и победил, пусть и довольно спорным раздельным решением судей. Дальше была сразу же восьмая строчка рейтинга, хорошая пресса и серьёзный вызов в следующем бою. Хотя на деле устрашающий проспект полутяжёлого веса Миша Циркунов (13-3) не особенно-то и потрепал Оздемира. Просто не успел. Волкан «потушил» Мишу по прошествии 28 секунд первого раунда. При первом же сближении швейцарский нокаутёр выбросил короткий, но очень плотный удар прямо в челюсть Циркунова и отправил обидчика Никиты Крылова на настил.

Полноценным претендентом на пояс, который тогда готовились во второй раз оспорить Даниэль Кормье и Джон Джонс, Волкан Оздемир должен был стать в случае победы над Джимми Манувой (17-3). Манува, ударник и (с его собственных слов) потенциальный соперник Дэвида Хэя в боксе, против Оздемира выглядел не намного лучше, чем предшествующий ему Миша Циркунов. Единственное, чем может похвастать британец – в нокаут он

Кормье может провести защиту титула на турнире UFC 219 в бою с Оздемиром

Волкан Оздемир уже успел вызвать на бой чемпиона Даниэля Кормье (19-1-1NC). Даже пошёл слух, что титульный поединок состоится уже в декабре на UFC 219, однако позднее Кормье опроверг эту информацию и сказал, что в клетку до конца года не выйдет.

Джастин Гэтжи (США), 28 лет

Рекорд: 18-0, 1-0 в UFC

Весовая категория: лёгкая (до 70 кг.)

Перехода зрелищного американца, долго доминирующего в лёгком весе WSOF, фанаты ждали не один год. Наконец подписав контракт с UFC, Джастин Гэтжи был брошен на бой с одним из самых агрессивных топов дивизиона Майклом Джонсоном (17-12). Поединок начался для Гэтжи не самым приятным образом: новичок больше оборонялся и выхватывал. Что, впрочем, не мешало Джастину переть на отстреливающегося Джонсона. Майкл выбрасывал очень много точных и опасных ударов.

От половины такой порции падала большая часть предыдущих соперников Джонсона. «Угроза» и в этот раз минимум однажды был близок к досрочной победе над Гэтжи, но сил выбрасывать ЕЩЁ больше ударов в голову Джастина у Джонсона не хватило. Майкл выдохся и попросту не смог обороняться, когда на полную включился Гэтжи. Джастин прижал Майкла к сетке и парой тяжеленых апперкотов заставил упасть без сил и намерений продолжать бойню. Случилось это за 15 секунд до конца первого раунда.

Сейчас Джастин Гэтжи, пятый номер рейтинга, снимается в очередном сезоне шоу The Ultimate Fighter, где ему в качестве наставника команды-соперника противостоит Эдди Альварес (28-5). Вскоре бойцам выходить в клетку (2 декабря), и Гэтжи победа над экс-чемпионом может вывести прямиком к титульнику.

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Гёкхан Саки (Турция), 33 года

Рекорд: 1-1, 1-0 в UFC

Весовая категория: полутяжёлая (до 93 кг.)

Легендарный кикбоксёр Гёкхан Саки также дебютировал в UFC в 2017 году. И, так же как первый номер нашей подборки Волкан Оздемир, пополнил ростер полутяжёлого веса. Дебют турецкого полутяжа в лучшем промоушене вышел очень ярким: Саки в первом раунде отправил в нокаут бразильца Энрике да Силву. Гёкхан работал в основном короткими комбинациями и одиночными ударами. При этом бросилось в глаза, с какой силой Саки вкладывался в свои атаки. Складывалось ощущение, что его соперник поначалу был ошеломлён мощью ударов Гёкхана. В одном из эпизодов Саки даже отправил да Силву в нокдаун жёстким правым прямым.

Однако Энрике выдержал стартовый натиск турецкой звезды кикбоксинга и даже сумел создать опаснейший эпизод в конце первого раунда, прижав к клетке уставшего оппонента. Да Силва был близок к тому, чтобы забить изнурённого клинчем Саки, но пропустил от Гёкхана тяжёлый левый боковой и рухнул на настил. Рефери в клетке не позволил турку добить соперника и сразу после падения бразильца сигнализировал об окончании боя.

Следующий бой Гёкхан Саки проведёт уже в декабре 2017 года на итоговом UFC 219 в Лас-Вегасе. Соперником турка станет Халил Роунтри. Будем надеяться, что Саки сделал правильные выводы относительно своей функциональной подготовки и выйдет в клетку более выносливым. По крайней мере он обещал.

Забит Магомедшарипов (Россия), 26 лет

Рекорд: 13-1, 1-0 в UFC

Весовая категория: полулёгкая (до 66 кг.)

Ещё один яркий ударник успел дебютировать в UFC в этом году. Триумфальный для нас турнир в Роттердаме запомнился полным доминированием россиян над соперниками. Одним из самых приятных для просмотра стал поединок Забита Магомедшарипова с Майком Саньтяго. И за зрелище в этой схватке отвечал исключительно дагестанский боец. Богатейший арсенал Магомедшарипова ещё до первого его выступления был отмечен знаменитым тренером Марком Генри.

Известный заокеанский специалист уверил руководителей UFC, что его подопечный из России благодаря своему незаурядному стилю вскоре затмит самого Конора Макгрегора. Забит одинаково комфортно ощущает себя как на ногах, так и на земле. За неполные два раунда дебютного боя в UFC Магомедшарипов продемонстрировал космический арсенал и теперь по праву считается одним из самых перспективных атлетов своей весовой.

Ближайший поединок Забита Магомедшарипова состоится уже через полтора месяца, 25 ноября в Шанхае на UFC FIGHT NIGHT 122. Соперником россиянина станет Шеймон Мораес из Бразилии.

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Рамазан Эмеев (Россия), 30 лет

Рекорд: 15-3, 0-0 в UFC

Весовая категория: средняя (до 84 кг.)

Один из лучших российских средневесов экс-чемпион M-1 Рамазан Эмеев перешёл-таки в UFC. Долгожданный бой с Александром Шлеменко так и не состоялся и теперь откладывается на неопределённое время, поскольку бойцы выступают в разных организациях. Зато дебют Эмеева в UFC мы сможем увидеть уже чуть больше чем через неделю – на турнире в Гданьске. Противостоять Рамазану будет опасный американец Сэм Алви. Не так давно Алви одолел Рашада Эванса, который никак не может перезапустить свою славную карьеру.

Ещё стоит отметить, что Сэм выходит на бой с Рамазаном на коротком уведомлении. Изначальный соперник Эмеева Трэвор Смит был снят с польского карда пару дней назад.

Победа над Сэмом Алви может стать для Рамазана Эмеева отличной заявкой на скорый выход в клетку с топовым бойцом. А послужной список, состоящий из побед над такими бойцами, как Вячеслав Василевский, Альберт Дураев, Майкел Фалькау и Анатолий Токов, даёт уверенность в том, что Эмеев способен конкурировать и выигрывать на высочайшем уровне.