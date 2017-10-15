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Текст: Иван Ковалёв
Фото: instagram.com/ufc_photos

Сhemical brothers. Звёзды UFC, дисквалифицированные за допинг

Пятёрка топовых бойцов, которых мы не скоро увидим в клетке из-за санкций USADA.
15 октября 2017, воскресенье. 19:30 Бокс/ММА

USADA касается абсолютно всех в UFC. В том числе и звёзд. Истории бойцов, пойманных на допинге, случались в разные времена. Но после заявленного пару лет назад ужесточения антидопинговой политики, атлетов начали ловить систематически.

Список чемпионов, экс-чемпионов, претендентов, проваливших тестирование USADA, пополняется несколько раз в год. В данный момент среди забаненныхбойцов UFC мы можем наблюдать россыпь любимых атлетов, которых, к сожалению, не увидим в клетке ближайшие месяцы.

Джон Джонс, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе

Когда поймали: август 2017 года
Препарат: туринабол
Срок дисквалификации: неизвестно (предположительно 4 года)

23 августа СМИ объявили о проваленном Джонсом тесте на допинг. Случилось это после его победы над Даниэлем Кормье на UFC 214. Титул полутяжёлого веса вернулся к бывшему чемпиону, а имя Джонса было удалено из всех рейтингов. Поговаривают, Джону грозит четырёхлетняя дисквалификация за очередную его ошибку.

Пожалуй, даже самое суровое наказание из возможных, было бы вполне уместным в случае бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Джонс, провалив уже не первый тест на допинг, подставил не только себя, но и компанию, фанатов и лично Даниэля Кормье. Ди Си теперь обладатель легитимного неоспоримого пояса, но не чемпион. Даже сам он признаётся, что не может с уверенностью назвать себя обладателем титула, второй раз проиграв его Джонсу.

Кормье: мне сложно ответить на вопрос о правомочности моего титула

В ситуации, когда даже президент UFC Дэна Уайт говорит о разрушенной карьере Джонса, продолжают приходить обнадёживающие новости о состоянии дела экс-чемпиона. Якобы Джон имеет шансы доказать, что туринабол попал в его организм с некачественным питанием.

Уайт: Джонс не справился со славой и богатством

Как бы то ни было дисквалификации Джонс наверняка не избежит. Титула его уже лишили. И от репутации читера рецидивист никуда не денется. Всё наследие Джона превратится в спор о том, насколько большую роль в его рекордах и доминировании играли запрещённые препараты.

«Похоже, это конец карьеры Джона Джонса»
Скандальный полутяжеловес провалил тест на допинг, взятый после победы в чемпионском бою на UFC 214.

Джуниордос Сантос, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе

Когда поймали: август 2017
Препарат: гидрохлоротиазид
Срок дисквалификации: неизвестно

Джуниордос Сантос должен был попытаться начать новый поход за титулом на UFC 215 боем с Фрэнисом Нганну. Однако за месяц до назначенной даты поединок был снят с карда из-за новостей о положительной допинг-пробе бразильца. Найти Нганну нового соперника в оперативном порядке не удалось, и нигериец по этому поводу сильно негодовал.

Дос Сантос: правда восторжествует, я никогда не мошенничал

Сторона дос Сантоса сразу же заявила, что отказывается принимать обвинения в адрес Джуниора. И сам Цыган утверждает, что всегда был чистым спортсменом и сторонником политики USADA.

Похоже, Джуниор, как и многие бойцы, попадавшие в подобную передрягу, будет доказывать, что запрещённый препарат попал в его орагнизм случайно, с какой-нибудь добавкой, например.

Вероятнее всего, мы не увидим зрелищного тяжеловеса в клетке в этом году. Хотя история знавала случаи, когда атлетам удавалось скостить срок дисквалификации. Впрочем, пока об этом говорить рано, поскольку приговор дос Сантосу ещё не вынесен.

Бен Ротвелл, бывший пятый номер UFC в тяжёлом весе

Когда поймали: март 2016 года
Препарат: неизвестно
Срок дисквалификации: 9 месяцев

Бывший соперник Джуниора дос Сантоса Бен Ротвелл получил дисквалификацию за использование запрещённого вещества прямо перед назначенным на UFC211 боем с Фабрисиу Вердумом. В том поединке Ротвелл имел шанс вернуться в титульную гонку после поражения от Цыгана за год до этого.

Можно сказать, что последние несколько лет карьера Ротвелла строго разделилась на белые и чёрные полосы. Сначала в какой-то момент не самый звёздный боец довольно быстро набил себе серию из четырёх побед над не самыми слабыми соперниками. Финишировав в конце этой серии Джоша Барнетта, Ротвелл в статусе одного из потенциальных претендентов вышел в клетку с Джуниором дос Сантоса. Победа могла вывести американца к титульнику уже к концу того года. Однако Ротвел довольно легко уступил дос Сантосу, и претензии на пояс пришлось законсервировать. А через год пришли скверные новости от USADA: проба оказалась положительной.

Теперь статус Бена Ротвелла особенно высоким не назовёшь. Пара побед над крепкими оппонентами по возвращении в клетку положит начало новой белой полосе. Но этого момента придётся пождать до начала 2018 года.

Фрэнк Мир, экс-чемпион UFC в тяжёлом весе

Когда поймали: апрель 2016 года
Препарат: дегидрохлорметилтестостерон
Срок дисквалификации: 2 года

Фрэнк Мир был пойман на допинге в марте 2016 года после поражения нокаутом от Марка Ханта. Американец тогда заявил, что в случае длительной дисквалификации завершит карьеру. Комиссия впаяла Фрэнку два года, но Мир, подумав какое-то время, решил перейти в Bellator.

Вместе с Фрэнком Миром ростер тяжёлого веса Bellator станет более звёздным и конкурентным. Соперники в новом доме для легендарного американского бойца подобрались удачно: в основном это звёздные, но миновавшие пик карьеры атлеты.

Мир: бой с Фёдором Емельяненко — идеальный вариант

Весной 2018 года, когда срок дисквалификации Фрэнка Мира подойдёт к концу, можно будет говорить о матче с кем-то из именитых соперников. Сам американец не раз признавался, что хотел бы подраться с Фёдором Емельяненко. Кроме того, можно помечтать о потенциальных боях с Мэттом Митрионом, Роем Нельсоном или Сергеем Харитоновым.

Чед Мендес, экс-претендент на титул UFC в полулёгком весе

Когда поймали: июнь 2016 года
Препарат: GHRP-6
Срок дисквалификации: 2 года

У Чеда Мендеса было три шанса стать чемпионом в полулёгком весе. Последний он упустил в бою за временный титул летом 2015 года, когда был нокаутирован Конором Макгрегором. А спустя год и ещё одно поражение (Фрэнки Эдгару) Мендес угодил в неприятную историю с USADA. В его крови был обнаружен пептид GHRP-6, после чего Чеда приговорили к двухлетней дисквалификации.

Не так давно Чед Мендес признавался, что хоть и поддерживает форму по мере возможностей, но отсутствие соревновательной практики лишает смысла работу в зале с полной отдачей. Будем надеяться, бывший лидер рейтинга полулегковесов ещё вернётся на прежний уровень. В противном случае нам будет очень не хватать зрелищного и высококлассного бойца.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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