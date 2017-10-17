Большой бойцовский уик-энд: Мусаси — Шлеменко и Гассиев – Володарчик. LIVE

В ближайшие выходные состоится сразу несколько крупных событий в боксе и смешанных единоборствах с участием российских спортсменов. Начнёт большой бойцовский уик-энд турнир Bellator 185, который возглавят лучший российский средневес, экс-чемпион организации Александр Шлеменко и недавняя звезда UFC, экс-чемпион Strikeforce в полутяжёлом весе Гегард Мусаси. Бойцы выйдут в клетку 21 октября рано утром по московскому времени. Поединок состоится в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Предстоящий бой обещает стать самым крупным в карьере Александра Шлеменко. Учитывая довольно солидный послужной список омского атлета, можно с уверенностью сказать, что главные соперники в его карьере — Гектор Ломбард и Тито Ортиз — не могут сравниться с Гегардом Мусаси по статусу на момент их встречи со Шлеменко. Голландский боец армянского происхождения перешёл в Bellator в июле этого года, занимая на тот момент четвёртую строчку рейтинга средневесов UFC. Почти нет сомнений, что победитель схватки Мусаси — Шлеменко станет следующим претендентом на пояс Bellator в весовой категории до 84 килограмм.

Спустя сутки, 22 октября, состоится последний четвертьфинал World Boxing Super Series с участием россиянина Мурата Гассиева (24-0-0, 17 KO) и поляка Кшиштофа Володарчика (53-3-1, 37 KO). 23-летний российский боксёр впервые выйдет в ринг после крупнейшей в карьере победы над Денисом Лебедевым 3 декабря 2016 года. В том великолепном поединке Гассиев отобрал у Лебедева пояс чемпиона по версии IBF в первом тяжёлом весе. И четвертьфинальный бой с Володарчиком станет для Мурата первой защитой этого титула. 36-летний соперник нашего боксёра уже владел поясом IBF в 2006-2007 годах. Бой Гассиев – Володарчик пройдёт 22 октября рано утром по московскому времени. Место проведения — Ньюарк (штат Нью Джерси, США).