Возвращение «Легенды» Лобова и дебют Эмеева: за кем ещё следить в выходные

В ближайшие выходные состоятся два видных турнира в смешанных единоборствах и один крупный вечер бокса. 21 октября утром (по московскому времени) в главном бою Bellator 185 Александр Шлеменко (56-9-1NC) выйдет в клетку вместе с Гегардом Мусаси (42-6-2). Вечером того же дня в Гданьске (Польша) на UFC FIGHT NIGHT 118 выступят ещё двое россиян – Артём Лобов (13-13-1) и Рамазан Эмеев (15-3). И, наконец, утром 22 октября в последнем четвертьфинале World Boxing Super Series среди боксёров первого тяжёлого веса на ринг выйдет Мурат Гассиев (24-0-0, 17 KO). Соперником непобеждённого российского боксёра станет польский ветеран Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 KO).

Bellator 185. Гегард Мусаси – Александр Шлеменко, рейтинговый бой в среднем весе



Вся необходимая информация о поединке в режиме онлайн уже доступна на «Чемпионате».

Большой бойцовский уик-энд: Мусаси — Шлеменко и Гассиев – Влодарчик. LIVE 21.10 — Мусаси vs Шлеменко в Bellator. 22.10 — Гассиев vs Влодарчик в ¼ финала WBSS! Всё самое интересное о боях наших.

К уже обозначенным в нашей трансляции раскладам добавим, что Гегард Мусаси самый опасный и титулованный соперник в карьере Александра Шлеменко. Мусаси — бывший чемпион Strikeforce в полутяжёлом весе, Dream в среднем и полутяжёлом весовых категориях и обладатель пояса в той же средней весовой по версии Cage Warriors. Последние четыре года Гегард с переменным успехом выступал в UFC. Вернее, так можно было бы охарактеризовать первые бои голландского армянина в лучшей лиге мира: статистика Мусаси после первых четырёх выходов в октагон составляла две победы при двух поражениях. Однако начиная с поединка с Дэном Хендерсоном Гегард по-настоящему освоился в среднем весе UFC и за следующие два года набил впечатляющий рекорд 7-1.

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко в субботу выйдет в клетку уже в 67-й раз — весьма солидный показатель для 33-летнего атлета. Сегодня карьера омского бойца переживает новый взлёт: позади остался допинговый скандал, из-за которого нашего лучшего средневеса хотели дисквалифицировать на три года. С момента разбирательств с калифорнийской атлетической комиссией Шлеменко успел четырежды победить на родине (побиты дважды Вячеслав Василевский и по разу Пол Брэдли и Брэндон Хэлси) и удачно вернуться в Bellator, нокаутировав Кендалла Гроува.

UFC FIGHT NIGHT 118. Артём Лобов – Андре Фили, рейтинговый бой в полулёгком весе



Артём Лобов уже давно является одним из самых популярных бойцов российского Рунета. Зрелищный рубака, известный по многолетней дружбе с Конором Макгрегором, не первый год носит прозвище Легенда.

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При этом отношение к Лобову со стороны нашей аудитории можно назвать стёбным лишь наполовину. С одной стороны, Артёма считают бойцом, попавшим в UFC благодаря дружбе с главной звездой лиги, с другой — Лобов своими выступлениями доказывает, что достоин драться на высоком уровне, даже несмотря на не самый солидный послужной список — 13-13-1.



Последний раз Русский Молот (основное, но лишь второе по популярности прозвище Лобова) выходил в октагон в бою с топовым Кабом Суонсоном. Поединок получился феерическим: Лобов, несмотря на поражение единогласным решением судей, сумел забрать первый раунд и составить конкуренцию в четырёх последующих. Учитывая, что Суонсон всю свою карьеру считается одним из главных претендентов полулёгкого веса, конкурентный бой с ним – настоящее достижение для любого атлета из-за пределов топ-15.

В субботу вечером Артёму Лобову предстоит подраться с Андре Фили, проигравшим Кэлвину Каттару в июле этого года. Поединок с крепким, но не звёздным оппонентом – отличная возможность для Лобова вернуться в победную серию и заслужить в будущем встречу с новым топом.

UFC FIGHT NIGHT 118. Сэм Алви – Рамазан Эмеев, рейтинговый бой в среднем весе



Дебют экс-чемпиона M-1 в среднем весе Рамазана Эмеева – одно из важнейших событий российского ММА в ближайшее время. Дагестанский боец давно заслужил право помериться силами с лучшими представителями среднего веса на планете. И бой с Сэмом Алви – отличное начало карьеры в UFC: американец лишь единожды проигрывал в последних шести боях, а последнюю победу Алви одержал над бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Рашадом Эвансом. Если Эмеев покажет лучшее, на что способен и одолеет в дебюте столь серьёзного оппонента, то путь к вершине среднего веса UFC может получиться не особенно долгим. Бывший чемпион одной из крупнейших организаций Европы и так наверняка на хорошем счету за океаном, а победа над вполне успешным ветераном лучшей лиги мира только укрепит высокий статус Эмеева.

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WBSS. Мурат Гассиев – Кшиштоф Влодарчик, ¼ финала среди боксёров первого тяжёлого веса

И этому крупному боксёрскому поединку «Чемпионат» посвятил большую LIVE-трансляцию. 24-летний российский чемпион в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев возвращается на ринг после крупнейшей в карьере победы над звёздным Денисом Лебедевым. Сравнивать по уровню следующего соперника Гассиева с предыдущим не совсем правильно – лучшее время польского экс-чемпиона мира Кшиштофа Влодарчика позади. Однако недооценивать бывшего обладателя поясов по версиям IBF и WBC, конечно, не стоит. 36-летний поляк трижды за последние четыре года выходил в ринг с российскими боксёрами и в двух случаях выходил победителем. Мурат Гассиев всё это, конечно, прекрасно понимает и на бой выйдет заряженным целью стать новым абсолютным чемпионом мира из России.



«Очень рад возможности побороться за „трофей Али“. Для меня это очень важно, ведь последним абсолютным чемпионом из России был Костя Цзю. Я хочу стать следующим абсолютным чемпионом из России», — признался Гассиев.